الملك يدشن مركزا للتكوين المهني بسجن العرجات

هسبريس من الرباط

أشرف الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الجمعة بالعرجات (عمالة سلا)، على تدشين مركز التكوين المهني بالسجن المحلي العرجات 2، وعلى إطلاق برنامج الدعم للتشغيل الذاتي للنزلاء السابقين -رمضان 2018.

ويوفر المركز الجديد، الذي يستفيد منه أزيد من 170 نزيلا، ورشات في فن الحدادة، والكهرباء، وميكانيك السيارات، والترصيص الصحي وصناعة الزرابي، والخياطة والحلاقة و والتدبير بالحاسوب. كما يضم قاعات للدروس (محو الأمية، التعليم غير النظامي)، والفنون التشكيلية، وفنون الخط، والمعلوميات، فضلا عن مكتبة.

إثر ذلك، أشرف الملك، على إطلاق برنامج دعم المشاريع الصغيرة والتشغيل الذاتي للسجناء السابقين -رمضان 2018، التي سيستفيد منها هذه السنة 270 نزيلا سابقا، ينحدرون من مدن القنيطرة والخميسات، وسلا، وفاس، ومكناس، وتمارة، ووجدة، وجرادة، والناظور وبني ملال، وآسفي، وأكادير، وتيزنيت.

ويهدف برنامج دعم المشاريع الصغرى للسجناء السابقين -رمضان 2018 بغلاف مالي يناهز 6,5 مليون درهم، إلى تقديم دعم مالي أو بواسطة تجهيزات لسجناء سابقين حاملين لمشروع حياة شخصية، تم إعداده على أساس تشخيص منجز، خلال فترة الاعتقال بمساعدة من مصلحة التهيئ لإعادة الإدماج، طبقا لتكوين وخبرات المستفيدين، وكذا احتياجات سوق الشغل.

وبهذه المناسبة، سلم الملك شيكات للدعم المالي ومجموعة من التجهيزات لـ20 سجينا سابقا حاملين لمشاريع مدرة للدخل بجهة الرباط -سلا -القنيطرة.