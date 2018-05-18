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الرئيسية | مجتمع | "الأكل ليس جريمة" حملة لإلغاء تجريم الإفطار العلني في رمضان

"الأكل ليس جريمة" حملة لإلغاء تجريم الإفطار العلني في رمضان

"الأكل ليس جريمة" حملة لإلغاء تجريم الإفطار العلني في رمضان
هسبريس– نورالدين إكجان
الجمعة 18 ماي 2018 - 21:30

أعاد اليوم الأول من شهر رمضان دعوات العديد من الفعاليات الحقوقية والمدنية إلى إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، القاضي بتجريم الإفطار العلني في رمضان، ومعاقبة المفطر بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما.

العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وَصَفَتْ الفصل بـ"التمييزي"، لكونه "يهضم حق المواطنين المغاربة الذين اقتنعوا بتوجه عقائدي مخالف للإسلام في المحافظة على نمط حياتهم العادي، الذي يمكنهم من إنتاجية جيدة داخل العمل أو في فصول الدراسة".

وعمد مجموعة من النشطاء إلى إطلاق "هاشتاغ" "الأكل ليس جريمة"، ينشرون من خلاله صورا ساخرة من واقع المفطرين في رمضان الذين يتوجهون نحو الاختباء في مختلف الأماكن، بما فيها المراحيض ودورات المياه، في محاولة لتبيين حجم المعاناة التي يتكبدها الشخص المفطر من أجل تناول طعامٍ يسد به جوعه.

ويطالب مطلقو هذه الحملات، التي عُنْوِنَتْ أغلبها بـ"الدين لله والوطن للجميع"، بـ"تقبل الاختلاف في الأفكار والمعتقدات، وإعادة النظر في المنظومة الجنائية كاملة، عبر إلغاء مفهوم المسلم داخلها، وإعادة الاعتبار إلى مفهوم المواطن بشموليته، دون الأخذ بتوجهه الديني".

وتشكل مثل هذه "التدوينات" مجالا دائما للصراع بين حاملي توجهات عقائدية مختلفة والعديد من المحافظين الذين يرون فيها محاولات لتدمير وحدة المجتمع، وزرع أفكار الفتنة داخله، بنشر قضايا هامشية وغير مهمة، داعين غير المسلمين إلى الإفطار سرا داخل منازلهم.

في هذا السياق أورد سعيد ناشيد، صاحب العديد من المؤلفات في مجال الحرية الدينية، أن "مطالبة المدونين بالحرية الدينية مشروعة، نظرا لأن المتأمل في مسألة معاقبة المفطر في رمضان يجد أنها طارئة على تاريخ الإسلام والمغرب، ولم يقرها سوى الماريشال ليوطي إبان فترة الحماية، لتبقى إلى حدود الساعة من بين القوانين الاستعمارية المستمرة".

وأورد المدون المعروف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "بات من الواجب إلغاء هذا الفصل، لأنه أولا لا أساس له في الإسلام، إذ لم تجر معاقبة أي مفطر طوال تاريخ المسلمين، وكذلك لأنه يكرس القوانين الاستعمارية التي تتنافى مع مبادئ الحضارة التي تساند الحرية والمؤسسات والفضاء العام".

وسجل ناشيد أن "مثل هذه القوانين تزكي النفاق داخل المجتمع، إذ تدفع الناس إلى السرية في تناولهم للطعام، وهو ما ينافي الوضوح الذي تقتضيه الحياة السليمة للإنسان"، مشيرا إلى أن "مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن تأخذ على محمل الجد، لأنها يمكن أن تأتي بالتغيير مستقبلا".

وزاد المتحدث: "في الفترات الماضية، عندما انتشر المذياع و"الكاسيط"، كانت الإيديولوجيا السائدة هي ما يقوله الشيخ كشك والخميني وغيرهما، والآن أصبحت وسائل التواصل تزاحم وسائل إنتاج الإيديولوجيات الشمولية، حيث تدعو إلى التفاعل وتبادل وجهات النظر".

وعن إمكانية إلغاء الفصل في القريب العاجل، قال ناشيد إن "من الصعب أن يحدث ذلك، لأنه يحتاج إلى جهد كبير، ولن يتم إلا بتغيير العقول بالتدريج والنقاش، من أجل ضمان عيش الإنسان بانسجام تام مع رغباته وطبيعته".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - mehdi Frankfurt الجمعة 18 ماي 2018 - 21:39
أصلاً 80 بالمائة من المغاربة كيصومو غير على كرشهم من الأحسن غير ياكلو
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-13
2 - عزيز الجمعة 18 ماي 2018 - 21:41
وضع القرآن قاعدة آساسية لأي مسلم قال تعالى فيها: "إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ" (القصص:56
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4
3 - samira الجمعة 18 ماي 2018 - 21:42
لي بغا يصوم يصوم و لي ما بغاش شغلوا هاداك، علاش ديما المسلمين مشاعرهم ضعيفة، آش فيها لا كلا الواحد قدامك آش غايزيدك ولا ينقصك فصيامك، بالعكس بزاف ديال المشاكل المرتبطة برمضان غادي تنقص مثل الحوادث و الشجارات و الصائمين ديال بصح عاد غادي ييانوا
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-9
4 - المفسدون في الأرض الجمعة 18 ماي 2018 - 21:42
هذه الاستفزازات التي يدعو إليها دعاة الفتن قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. أقول لهؤلاء المشاغبين أن القانون واضح وكل من يخالفه متعمدا ابتغاء الفتنة فسينال الجزاء الذي يستحقه.
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9
5 - هشام العود الجمعة 18 ماي 2018 - 21:45
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان مبارك كريم لكل الأمة العربية والإسلامية.
اجي هنا في الغربة و عيشة حياتكم،احنا مسلمين و المغاربة الدين ديالنا بعدو منو....
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6 - حلالة 59 الجمعة 18 ماي 2018 - 21:45
انهم سدنة الشيطان و خدامه. الغرض من هذه التحركات هو ضرب العقيدة و اثارة الفتنة و الفتنة أشد من القتل. و هذا يدخل في خانة الارهاب. تصوروا واحدا من هؤلاء السفلة خرج مخمورا في الشارع العام و في هذا الشهر الفضيل ماذا سيحذت ؟ قد يقتل أو يقتل و يكون المشهد رهيبا. و السبب هو هؤلاء الجراثيم
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7 - أحمد تازة وجدة الجمعة 18 ماي 2018 - 21:46
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته في كل مناسبة يظهر العديد من المنادين بالحرية العقائدية خصوصا في هذا الشهر الفضيل...إن الله غني عن عبادة الجميع و ما الصوم إلا عبادة كالصلاة و الزكاة...فمن استطاع الصيام فليفعل و ليكن ذلك لوجه الله و طاعة له...ومن لم يستطع فليكف عن إثارة الفتنة في أوساط المسلمين....
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8 - OTM-MR $$$ الجمعة 18 ماي 2018 - 21:47
هاد الافكار دخيلة على المجتمع المغربي المسلم نرجو من الدولة الحسم في هذه الامور الدينية لي بغا يكل يكل فكوزينتو ولا فدارو اما الشارع للمارة ويجب احترامه كما نتوما باغيين حريتكم حتا انا باغي حريتي مانشوف حتا وحد كياكل فشاريع وقت الصيام
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9 - youssef الجمعة 18 ماي 2018 - 21:47
للاسف الشديد ، انتظرنا مطولا من شبابنا ان يرفع قبعة ديننا الى السماء نظرا لحقيقته المطلقة التي لا نقاش فيها لكن ماذا ؟؟؟ شبابنا اليوم عاهر عقليا و نفسيته محطمة،يجري وراء الشهوات


أمة تسبح عكس التيار طمعا في دنيا فانية فاسدة...... شكرا لكي يا أمتي ......
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10 - Abou majd الجمعة 18 ماي 2018 - 21:48
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه
هل الدولة المغربية تجبر الناس على الصوم والصلاة لا ابدا ولم اعلم باي حدث من هذا النوع من اراد ان ياكل فلياكل لا حاجة للمراوغة والمظاهرات والبلطجة ولعب دور الضحية
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11 - /:TTRUTHER/: الجمعة 18 ماي 2018 - 21:49
ألمْ يُنزل ربنا على نبي الرحمة والمغفرة قوله تعالى/لكم دينكم وليَ دين .هذه هي الإنسانية والديمقراطية الربانية للحرية العقدية. ولوْ شاءَ ربك لصامَ العالم من أجل الظفر بالجنان والخيام،لكن ما شاء قدّر ففعل.

الحرية الدينية من أعظم النّعم
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12 - ahrbil الجمعة 18 ماي 2018 - 21:49
الصيام ركن من اركان الاسلام وفهم يالفاطر
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13 - يونس الجمعة 18 ماي 2018 - 21:51
كم نسبة هؤلاء بالنسبة للمغابة المسلمون اللذين يحترمون ويعظمون شعائر الله ؟
هؤلاء لايشكلون حتى عدد عمار مسجد عند التراويح،
واش هؤلاء يريدون تغيير فصل دستوري فو دولة دستورها يقول أن دين الدولة هو الإسلام،
اتقيو الله أصحابنا
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14 - khalidin الجمعة 18 ماي 2018 - 21:51
من أفطر في رمضان عمدا يجب عليه صيام شهرين متتابعين تنتمنا الله يهديكم وترجعوا الطريق المستقيم
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15 - سيدارتا الجمعة 18 ماي 2018 - 21:51
المغاربة الممارسون للطقوس الرمضانية الغريبة لا يريدونكم أن تفطروا علنا لأنهم منافقون، يريدون مجتمعا منافقا و كذابا و مخادعا على مجتمع صادق و صريح و متسامح. للأسف!
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16 - متابعة الجمعة 18 ماي 2018 - 21:51
هناك عادات وتقاليد وموروث ديني نشأنا عليه وكبرنا ونحن نحترمه ونقدره
كوننا مسلمين وحتى غير المسلمين اننا نحترم حرمة شهر رمضان حتى الاجانب تعطى له تنبيهات ونصائح من قبل دولهم لدى دخوب شهر رمضان بان يحترموا العادات والتقاليد الاسلامية ولا يجهرون بالاكل البادخ فلما الان فئة من قليلي الحياء يريدون ان يحدثو الفوضى بشهر الصيام ؟
شهر الصيام ما يجعله مميزا تلك الطقوس والتمسك بها
لكن ان لم تستحيوا فافعلو ما تشاؤون كثرة ابواب الحريات تفسد المجتمعات .
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17 - ابراهيم الجمعة 18 ماي 2018 - 21:52
اعتناق الاسلام يبقى خيارا لكن ليس مطلقا...نحن العرب نكوّن المجتمع الاسلامي...نحترم فرائضه و سننه... وجب علينا احترام حرية اعتناق الدين...و السؤال يا ممتنعين : لماذا تتخبؤن في جحوركم كالفئران حتى يحل رمضان فتتظاهرون؟ هذا جبن. لأن هنالك مشاكل مصيرية وجب الخروج للتصدي لها. انا لهذا السبب عندي اليقين لا زلتم مراهقون فكراً و روحا. خلاصتي هي : مشكلكم مع بطونكم اللتي لا تتحمل الجوع و العطش ليشتد عودكم و تقوى شكيمتكم وهذا هو كل ما في الأمر.
الدين يحث على فعل ما هو صالح.



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18 - lazaret الجمعة 18 ماي 2018 - 21:53
نعم الإفطار ليس جريمة، لكن الإفطار جهارا نهارا و عدم إحترام المسلمين الصائمين جريمة.
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19 - houssain الجمعة 18 ماي 2018 - 21:54
صوم رمطان هو فريظة من فرائظ الاسلام الخمس.واجب على كل مسلم صيامه اما تلك الشردمة التي تريد الاكل بالنهار جهارا وامام الملأ فالواجب معاقبتهم اشد العقاب لانهم يستفزون الصائمين.من اراد ان يفطر في رمظان الكريم ماعليه الا ان يستتر اما حسابه عند الله لعسير
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20 - زهير الجمعة 18 ماي 2018 - 21:54
لي باغي ياكول في رمضان هو حر لكن باشي في الشارع العام تحت أنضار الجميع، لا بد من احترام الآخر.
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21 - محمد بوعناية الجمعة 18 ماي 2018 - 21:55
في الدول الغربية الإفطار ليس جريمة ولكن في الدول المسلمة الإفطار في رمضان جريمة بل أكثر من جريمة في الدول العربية
بالنسبة للمغرب إذا كان هؤلاء حقوقيون ويحترمون الحقوق فالإسلام في الدستور المغربي هو الدين الرسمي إذن هذا تطاول على الدستور وتطاول على القانون
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22 - عابر سبيل الجمعة 18 ماي 2018 - 21:55
صدعتولينا راسنا فكل رمضان بهاد التبرهيش ديالكم يا هاد الملاحدة، لّي بغا ياكل فبلاد الاسلام ايمشي ياكل فدارو و عارفينكم ضاركم الاسلام و مابيكومش لا ماكلة لا والو نتوما كتحاربو الدين و غادي تموتو ويبقا هاد الدين غير بلا ماتقاضيو الحجرات ديالكم.
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23 - المغربي الجمعة 18 ماي 2018 - 21:56
جوكر جديد يلعبه المخزن لأجل إلهاء الشعب عن المقاطعة. على كل حال احنا ما مفكينش لا معاكم لا معا هاد الميكيات د حركة "مالي" و "ماصايمينش". المقاطعة ستستمر و ستطال مواد استهلاكية أخرى أكثر حيوية. أما هؤلاء المداويخ ديال وليدات مَّـامَّـا، غير ولاد الدرب غادي يتكلفو بيهم.
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24 - واش صدقتوهوم بلي حنا مداويخ الجمعة 18 ماي 2018 - 21:56
لن تنطلي علينا حيلكم نحن مقاطعون ولا نناقش اخلاق الملحدين فهم شرذمة من المأجورين
نحن صائمون ومقاطعوووووون
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25 - بلقاسم الجمعة 18 ماي 2018 - 21:56
المملكة المغربية دولة إسلامية على نهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن كان يرغب أن يعتنق غير هذا الدين ويفطر علانية في رمضان فجزاءه العقوبة او يذهب الى بلد آخر حتى ينتهي رمضان
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26 - youssfi الجمعة 18 ماي 2018 - 21:57
ملي كتلقى الاجانب اصدقائي في كندا تيقولك ما كرهت نصوم معاكم هاذ رمضان. ان ذات مومنت كتقارن كتقول واش حنا مسلمين ولا هما؟
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27 - aziz الجمعة 18 ماي 2018 - 21:57
هادو راهوم دسرو وربي لي غادي يخلصهوم على هاد المنكر لي بغاو إنشرو فالمجتمع ما كفاهومش هاد المنكر لي وصلنا ليه و هاد الإنحطاط لي عايشين فيه و كيقلبو يزيدوه كتر ؟ حسبنا الله و نعم الوكيل.
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28 - م لمعاسي الجمعة 18 ماي 2018 - 21:58
سيرو كولو في ديوركم أهنو الوقت وبارك من زرع الفتنة في هاذ البلاد ولي عندو شي إديولوجيا إطبقها داخل بيت الهذف عندكم ماشي الافطار العلني هذفكم هو عولمة وتشتيت وإتلاف تماسك وإتحاد المجتمع المغربي وإخراجه عن ثقافته ودينه الله يحفظ وطني العزيز والوطن العربي والاسلام من كل مكروه آميييين
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29 - رمضان كريم الجمعة 18 ماي 2018 - 21:58
شمن انتاجية غادي تصنعو شي صاروخ تمشيو بيه نالمريخ زعما
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30 - مباشر الجمعة 18 ماي 2018 - 21:59
أباك و جدك و جد جدك مسلمون و كانوا يصومون حتى جئت أنت لتفطر علنا في رمضان..قلة الحشمة ..ما تما ما تفتخر..غي استر راسك حتى يجي حسابك مع الله..انشر يا ناشر الله يحفظك من شر ما خلق..
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31 - الصنهاجي الجمعة 18 ماي 2018 - 21:59
اتمنى من المشرع ان يقوم بتعديل الفصل من ستة اشهر الى خمس سنوات و غرامة من 10000درهم الى 100000درهم على كل مفطر في رمضان. شردمة من اللادينيون يريدون تطبيق ما حرم الله على 40 مليون مسلم مند 14قرن.و الله هزلت.يحكي لي ابي انه كان في ايطاليا عام 1970 و كانوا يشتغلون عند ايطالي و كان الايطالي يمدهم في ايام السنة بالقهاوي و المشروبات و الاكل دخل رمضان و كانوا صائمين و دخل مغربي و هو ينتشي بيسجارة فاطر يعني و قال الله الايطالي انت موقوف عن العمل قال له المغربي لمادا الكل صائم و انت فاطر يعني اراد ان يوصل له "مادرتي الخير حتا ف الدين ديالك عاد غادي تديرو في العمل ".هدا ايطالي كافر و احترم حرمة رمضان مادا نقول نحن المسلمون.
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