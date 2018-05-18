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كُتّاب وآراء
"الأكل ليس جريمة" حملة لإلغاء تجريم الإفطار العلني في رمضان
أعاد اليوم الأول من شهر رمضان دعوات العديد من الفعاليات الحقوقية والمدنية إلى إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، القاضي بتجريم الإفطار العلني في رمضان، ومعاقبة المفطر بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما.
العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وَصَفَتْ الفصل بـ"التمييزي"، لكونه "يهضم حق المواطنين المغاربة الذين اقتنعوا بتوجه عقائدي مخالف للإسلام في المحافظة على نمط حياتهم العادي، الذي يمكنهم من إنتاجية جيدة داخل العمل أو في فصول الدراسة".
وعمد مجموعة من النشطاء إلى إطلاق "هاشتاغ" "الأكل ليس جريمة"، ينشرون من خلاله صورا ساخرة من واقع المفطرين في رمضان الذين يتوجهون نحو الاختباء في مختلف الأماكن، بما فيها المراحيض ودورات المياه، في محاولة لتبيين حجم المعاناة التي يتكبدها الشخص المفطر من أجل تناول طعامٍ يسد به جوعه.
ويطالب مطلقو هذه الحملات، التي عُنْوِنَتْ أغلبها بـ"الدين لله والوطن للجميع"، بـ"تقبل الاختلاف في الأفكار والمعتقدات، وإعادة النظر في المنظومة الجنائية كاملة، عبر إلغاء مفهوم المسلم داخلها، وإعادة الاعتبار إلى مفهوم المواطن بشموليته، دون الأخذ بتوجهه الديني".
وتشكل مثل هذه "التدوينات" مجالا دائما للصراع بين حاملي توجهات عقائدية مختلفة والعديد من المحافظين الذين يرون فيها محاولات لتدمير وحدة المجتمع، وزرع أفكار الفتنة داخله، بنشر قضايا هامشية وغير مهمة، داعين غير المسلمين إلى الإفطار سرا داخل منازلهم.
في هذا السياق أورد سعيد ناشيد، صاحب العديد من المؤلفات في مجال الحرية الدينية، أن "مطالبة المدونين بالحرية الدينية مشروعة، نظرا لأن المتأمل في مسألة معاقبة المفطر في رمضان يجد أنها طارئة على تاريخ الإسلام والمغرب، ولم يقرها سوى الماريشال ليوطي إبان فترة الحماية، لتبقى إلى حدود الساعة من بين القوانين الاستعمارية المستمرة".
وأورد المدون المعروف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "بات من الواجب إلغاء هذا الفصل، لأنه أولا لا أساس له في الإسلام، إذ لم تجر معاقبة أي مفطر طوال تاريخ المسلمين، وكذلك لأنه يكرس القوانين الاستعمارية التي تتنافى مع مبادئ الحضارة التي تساند الحرية والمؤسسات والفضاء العام".
وسجل ناشيد أن "مثل هذه القوانين تزكي النفاق داخل المجتمع، إذ تدفع الناس إلى السرية في تناولهم للطعام، وهو ما ينافي الوضوح الذي تقتضيه الحياة السليمة للإنسان"، مشيرا إلى أن "مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن تأخذ على محمل الجد، لأنها يمكن أن تأتي بالتغيير مستقبلا".
وزاد المتحدث: "في الفترات الماضية، عندما انتشر المذياع و"الكاسيط"، كانت الإيديولوجيا السائدة هي ما يقوله الشيخ كشك والخميني وغيرهما، والآن أصبحت وسائل التواصل تزاحم وسائل إنتاج الإيديولوجيات الشمولية، حيث تدعو إلى التفاعل وتبادل وجهات النظر".
وعن إمكانية إلغاء الفصل في القريب العاجل، قال ناشيد إن "من الصعب أن يحدث ذلك، لأنه يحتاج إلى جهد كبير، ولن يتم إلا بتغيير العقول بالتدريج والنقاش، من أجل ضمان عيش الإنسان بانسجام تام مع رغباته وطبيعته".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
رمضان مبارك كريم لكل الأمة العربية والإسلامية.
اجي هنا في الغربة و عيشة حياتكم،احنا مسلمين و المغاربة الدين ديالنا بعدو منو....
أمة تسبح عكس التيار طمعا في دنيا فانية فاسدة...... شكرا لكي يا أمتي ......
هل الدولة المغربية تجبر الناس على الصوم والصلاة لا ابدا ولم اعلم باي حدث من هذا النوع من اراد ان ياكل فلياكل لا حاجة للمراوغة والمظاهرات والبلطجة ولعب دور الضحية
الحرية الدينية من أعظم النّعم
هؤلاء لايشكلون حتى عدد عمار مسجد عند التراويح،
واش هؤلاء يريدون تغيير فصل دستوري فو دولة دستورها يقول أن دين الدولة هو الإسلام،
اتقيو الله أصحابنا
كوننا مسلمين وحتى غير المسلمين اننا نحترم حرمة شهر رمضان حتى الاجانب تعطى له تنبيهات ونصائح من قبل دولهم لدى دخوب شهر رمضان بان يحترموا العادات والتقاليد الاسلامية ولا يجهرون بالاكل البادخ فلما الان فئة من قليلي الحياء يريدون ان يحدثو الفوضى بشهر الصيام ؟
شهر الصيام ما يجعله مميزا تلك الطقوس والتمسك بها
لكن ان لم تستحيوا فافعلو ما تشاؤون كثرة ابواب الحريات تفسد المجتمعات .
الدين يحث على فعل ما هو صالح.
.
بالنسبة للمغرب إذا كان هؤلاء حقوقيون ويحترمون الحقوق فالإسلام في الدستور المغربي هو الدين الرسمي إذن هذا تطاول على الدستور وتطاول على القانون
نحن صائمون ومقاطعوووووون