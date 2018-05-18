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النيابة تتوصل بـ600 مكالمة للتبليغ عن الرشوة

النيابة تتوصل بـ600 مكالمة للتبليغ عن الرشوة
هسبريس - و.م .ع
الجمعة 18 ماي 2018 - 22:30

أفادت رئاسة النيابة العامة اليوم الجمعة بأن عدد المكالمات التي توصلت بها بعد مرور أسبوع على إطلاق الخط المباشر الذي وضعته رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن الفساد والرشوة بلغ 599 مكالمة.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة في بلاغ أنه تم أمس الخميس ضبط عون سلطة متلبسا بتلقي مبلغ 2000 درهم كرشوة، كما تم بعد 48 ساعة من إطلاق الخط المباشر ضبط ثلاثة أشخاص متلبسين بتسلم رشوة ( وسطاء وموظفين) ليكون مجموع من تم ضبطهم متلبسين بالرشوة حتى الآن بفضل التبليغ عبر الخط المباشر 4 متهمين تم اعتقالهم وتقديمهم للعدالة.

يذكر أن رئاسة النيابة العامة أطلقت يوم الاثنين 14 ماي الجاري بمقرها بالرباط الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة(0537718888)، الذي يعتبر من أولويات السياسة الجنائية الرامية إلى إحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة والفساد.

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