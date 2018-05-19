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الرئيسية | مجتمع | توزيع قفف رمضان توزع على معوزي مراكش

توزيع قفف رمضان توزع على معوزي مراكش

توزيع قفف رمضان توزع على معوزي مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 19 ماي 2018 - 14:33

انطلقت، صباح اليوم السبت بمدينة مراكش، عملية توزيع المساعدات الغذائية الأساسية المخصصة للفقراء والمعوزين، التي تنظمها سنويا مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وفي هذا السياق، أشرف محمد صبري، والي جهة مراكش أسفي، على إعطاء انطلاقة هذه العملية بمركز التكوين المهني بحي تاركة، بحضور كل من محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، ومحمد فؤاد الحوري، رئيس بلدية القصبة، ومحمد شقيق، النائب الأول لرئيسة مجلس العمالة، وخالد الزنجاري، المدير الجهوي لوزارة الصحة، والعديد من رؤساء المصالح الخارجية بمراكش والمسؤولين الأمنيين.

وبعدها، انتقل الوفد الولائي إلى دار الطفل بباب اغمات حيث تم توزيع القفة الرمضانية على العشرات من أرباب الأسر المعوزة.

يذكر أن النسخة الـ19 من هذه العملية تنظم بدعم من وزارتي الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) والأوقاف والشؤون الإسلامية، وتتوخى سنويا تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الإعاقة.

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