24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3905:2012:2916:0919:2920:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. الارتشاء يورط عشرة دركيين في جريمة "لاكريم" (5.00)

  2. المغرب يحتج ضد اقتحام "تيفاريتي" .. والبوليساريو تلوّح بالحرب (5.00)

  3. تقرير يرصد ارتفاع العمل غير المهيكل بالمغرب (5.00)

  4. "تايتانيك نووية" .. روسيا تكشف النقاب عن أول محطة عائمة (5.00)

  5. حرائق الغابات تستنفر سلطات جهة الدار البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | عائلة المهداوي تلجأ إلى الإضراب عن الطعام

عائلة المهداوي تلجأ إلى الإضراب عن الطعام

عائلة المهداوي تلجأ إلى الإضراب عن الطعام
هسبريس - محمد الراجي
السبت 19 ماي 2018 - 22:15

أعلنت عائلة حميد المهداوي، الصحافي المعتقل في سجن "عكاشة" بتهمة "التحريض على التظاهر في مدينة الحسيمة"، دخولها في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة تضامنا مع ابنها المعتقل.

ويأتي دخول عائلة المهداوي في إضراب عن الطعام، حسب ما جاء في نداء باسم العائلة نشرته أخت المعتقل أسماء المهداوي، "تنديدا بما تعرض له ابننا من تعذيب وظلم وتعسف، واستنكارا للاضطهاد الممنهج والممارسات اللاإنسانية".

وكان المهداوي أعلن أمام المحكمة بالدار البيضاء دخوله في إضراب عن الطعام بداية الأسبوع الجاري، احتجاجا على تعرضه للتعذيب على يد مسؤولين داخل سجن "عكاشة"، حسب ما صرح به.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - غيورة على بني وطني السبت 19 ماي 2018 - 22:26
هذا لأن بلدنا بلد حرية التعبير بامتياز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.