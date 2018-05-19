عائلة المهداوي تلجأ إلى الإضراب عن الطعام

هسبريس - محمد الراجي

أعلنت عائلة حميد المهداوي، الصحافي المعتقل في سجن "عكاشة" بتهمة "التحريض على التظاهر في مدينة الحسيمة"، دخولها في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة تضامنا مع ابنها المعتقل.

ويأتي دخول عائلة المهداوي في إضراب عن الطعام، حسب ما جاء في نداء باسم العائلة نشرته أخت المعتقل أسماء المهداوي، "تنديدا بما تعرض له ابننا من تعذيب وظلم وتعسف، واستنكارا للاضطهاد الممنهج والممارسات اللاإنسانية".

وكان المهداوي أعلن أمام المحكمة بالدار البيضاء دخوله في إضراب عن الطعام بداية الأسبوع الجاري، احتجاجا على تعرضه للتعذيب على يد مسؤولين داخل سجن "عكاشة"، حسب ما صرح به.