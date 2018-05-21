تدخل ينقذ حاملا بتوأم ضواحي أوطاط الحاج

رشيد الكويرتي من فاس

تمكن فريق طبي تابع للمندوبية الإقليمية للصحة ببولمان، مساء السبت، من إنقاذ امرأة حامل بتوأم بعد أن تطلب منه نقلها من منزلها الكائن بدوار المسارح بجماعة أولاد علي، 20 كلم ضواحي اوطاط الحاج، ثماني ساعات، نظرا لرداءة الطريق وسوء الأحوال الجوية الناجمة عن العواصف الرعدية والضباب الكثيف الذي غطى حينها المنطقة.

وقالت الدكتورة شفيقة غزوي، المكلفة بالتواصل بالمديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس، في تصريح لهسبريس، "لقد تم نقل المرأة الحامل، 26 سنة، عبر سيارة للإسعاف مع الطاقم الطبي إلى المركز الصحي الحضري مستوى 2 لإيموزار مرموشة، حيث تمت هناك عملية وضع التوأم، ذكر وأنثى، مغرب أمس، بفضل تدخل جد دقيق لفريق طبي متكامل"، موردة أن الأم ورضيعيها يتمتعون بصحة جيدة.

وأكدت المتحدثة ذاتها أنه تم استنفار الفريق الطبي، الذي هرع إلى مقر سكنى الحامل (ع.خ)، بعد توصل مندوبية الصحة ببولمان بإخبارية من السلطات المحلية تفيد بمعاناة المعنية بالأمر من عسر في الوضع، مبرزة أن عملية التدخل البري، التي تواصلت من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، جاءت بعد تعذر إخلاء الحامل باستعمال مروحية طبية تابعة لمصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية (سامو) لجهة الشرق، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وأردفت مسؤولة التواصل بالمديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس أن الأم وتوأمها نقلوا إلى قسم الأم والطفل بالمستشفى الإقليمي لميسور من أجل استكمال الرعاية الصحية، على يد فريق طبي متعدد الاختصاصات تمت تعبئته لهذا الغرض.