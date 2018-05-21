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الرئيسية | مجتمع | حركة "قادمون وقادرون" تطالب باستقالة الحكومة‎

حركة "قادمون وقادرون" تطالب باستقالة الحكومة‎

حركة "قادمون وقادرون" تطالب باستقالة الحكومة‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 21 ماي 2018 - 10:20

أعلنت حركة "قادمون وقادرون" اصطفافها إلى جانب الشعب وحركاته الاجتماعية والاحتجاجية السلمية، ودعمه لمبادراته، في إشارة إلى مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية.

وشجبت "قادمون وقادرون"، ضمن بلاغ لها، التصريحات "اللامسؤولة واللاأخلاقية الصادرة من طرف مسؤولين حكوميين وفاعلين اقتصاديين للمواطنين"، مجددة دعوتها لاستقالة الحكومة "التي أبانت عن عدم انسجامها وكفاءتها في تدبير الأزمات الاجتماعية الحادة التي تمر منها البلاد، ولعدم توفرها على رؤية واضحة للخروج من الوضع المأزوم الذي أصبحت فيه جزء من المشكل وليست جزء من الحل

وجددت الحركة مطالبتها بإطلاق سراح المسجونين على خلفية الحركات الاحتجاجية وتمكين المناطق المنحدرين منها من الحق في الثروة الوطنية، وإطلاق سراح كل الطلبة المعتقلين وفتح حوار جدي ومسؤول مع الطلبة المضربين عن الطعام من أجل الحق في السكن الجامعي والمنح وتحسين ظروف الدراسة والبحث العلمي، وإعادة الثقة للحركة الطلابية والغاء الحظر عن نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

وأبدت "قادمون وقادرون" مساندتها لمعركة "المتعاقدين" ومطالبتها بتوفير الشغل لكل حاملي الشهادات الجامعية والجامعية العليا، مشددة على ضرورة فك العزلة عن مناطق المغرب العميق، وتنزيل "التضامن بين الجهات" على أرض الواقع، مؤكدة دعمها لحقوق المرأة القروية والمرأة المغربية عموما، ومساندتها لكل مطالب الشباب، وتضامنها مع مغاربة العالم أينما تواجدوا، "من أجل نصرة كل مطالبهم العادلة هنا وهناك".

وختم التنظيم بلاغه بدعوة "كل القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية بالمغرب لتوحيد الصف من أجل التصدي للهجوم الشرس على مكتسبات الشعب المغربي، وعلى الحريات وإحياء النضال الوحدوي المدني والثقافي".

وفي الحدث الخارجي، أدانت الحركة ما "يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من إرهاب وجرائم ضد الإنسانية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي"، داعية المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي، و"وقف المجزرة التي ترتكبها إسرائيل برصاص قوات الاحتلال ضد المتظاهرين العزل على الشريط الحدودي لقطاع غزة".

وعبر المصدر عن رفض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والإشادة بمواقف الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، "في دعم صمود الفلسطينيين في وجه سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها الإنسانية والحضارية والعربية والإسلامية".

وأبدت الحركة دعمها لكل القوى الوطنية والدولية المناضلة من أجل السلم السلام، ومساندة الحقوق التاريخية للفلسطينيين، وعلى رأسها حق العودة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - متتبع الاثنين 21 ماي 2018 - 10:31
دبا غير للي فاق من الكلبة ينوض ويترما على شيء ما قوداموا
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2 - مغربي الاثنين 21 ماي 2018 - 10:33
حتى كيدير الشعب شي حاجة عاد كينوض شي جمعية والا شي حزب والا شي مظاهرة كيف ما دار بن كيران مع عشرين فبراي
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3 - عروبي الاثنين 21 ماي 2018 - 10:38
العيب راه كاين فالبيجيدي لي تايفكر غير فمصاليحو ونسا الوطن
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4 - مريومة الاثنين 21 ماي 2018 - 10:41
البيجدي هم المسؤولون عن ما يقع في البلاد
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5 - باحث عن الحقيقة الاثنين 21 ماي 2018 - 10:45
نتفق معكم في المطالبة باستقالة الحكومة لكن لا نتفق في اطلاق سراح المعتقلين فذلك شأن قضائي
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6 - Hicham الاثنين 21 ماي 2018 - 10:49
اللاعدالة واللالالالاا تنمية دييييكككااااجججج ....ارجوكم براكا ... محكمتو مخليتو ناس تحكم .....
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7 - غيتة الاثنين 21 ماي 2018 - 10:53
واش صنعتوا للشعب المغربي شي آلات أو روبوات تشغل العاطلين عن العمل وتحسن جودة التعليم والصحة وتحارب الفقر والهشاشة ام تريدون استغلال كلمة الاحتجاجات للركوب على ظهر الشعب المغربي كما فعل اسلافكم قبل تأسيس احزابهم.
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8 - خالد السوسي الاثنين 21 ماي 2018 - 10:57
الشعب وحده قادر على اقالة الحكومة
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