24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3805:2012:2916:0919:2920:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. التافهون قد حسموا المعركة (5.00)

  2. الارتشاء يورط عشرة دركيين في جريمة "لاكريم" (5.00)

  3. المغرب يحتج ضد اقتحام "تيفاريتي" .. والبوليساريو تلوّح بالحرب (5.00)

  4. عليوي والغياب عن المونديال: مشيئة الله أقوى (5.00)

  5. مصرع سائق دراجة في حادثة سير بدائرة الكارة (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | شرطة خريبكة توقف أستاذا لتعنيفه تلميذة ونعتها بـ"العاهرة"

شرطة خريبكة توقف أستاذا لتعنيفه تلميذة ونعتها بـ"العاهرة"

شرطة خريبكة توقف أستاذا لتعنيفه تلميذة ونعتها بـ"العاهرة"
هسبريس – نورالدين إكجان
الأحد 20 ماي 2018 - 13:00

أكد مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الشرطة القضائية بمدينة خريبكة أوقفت، صباح اليوم الأحد، أستاذ مادة الرياضيات، (ش.ج)، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره فيه وهو يعنف تلميذة بالسنة التاسعة أساسي.

وأضاف المصدر أن "المعني بالأمر وُضِعَ رهن تدبير الحراسة النظرية، بغرض البحث معه حول ظروف وملابسات ارتكاب الفعل"، مسجلا أنه "لم تُقَدَّمْ ضده أي شكاية لدى المصالح الأمنية، إثر وقوع الصلح بين والد التلميذة والأستاذ".

وفي السياق ذاته، أوضحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، في بلاغ لها، أنها "شكلت لجنة على وجه الاستعجال لتقصي الحقائق واتخاد الاجراءات الإدارية اللازمة في الموضوع، على إثر تداول شريط فيديو لعملية تعنيف أستاذ لتلميذة بإحدى المؤسسات التابعة لأكاديمية بني ملال خنيفرة".

وأورد البلاغ أنه "يرفض كل أشكال العنف بالوسط المدرسي، مسجلا حرصه على التصدي بكل حزم ويقظة، لكل ما يمكن أن يسيء للمؤسسات التعليمية وحرمتها، باعتبارها فضاءات للتربية والتكوين".

ويظهر الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الأستاذ وهو يوجه لكمة قوية للتلميذة على مستوى الوجه، ويجرها من شعرها بشكل عنيف، مع التلفظ بكلمات نابية داخل حجرة الدرس، دون أن تتفاعل معه التلميذة التي بقيت مطأطأة الرأس وجالسة إلى مقعدها.

تجدر الإشارة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي عجت في الأيام القليلة الماضية بتعليقات مستنكرة ومنتقدة للفعل الذي أقدم عليه الأستاذ، واصفة إياه بالمشين واللاتربوي، ومطالبة بـ"فصله عن التدريس، وإحالته على المحاكمة لكي ينال الجزاء الذي يليق به".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - رشيد الأحد 20 ماي 2018 - 13:19
العنف يقابله العنف المضاد ...
رحمة الله على الفقيدة المدرسة المغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
2 - طالب الأحد 20 ماي 2018 - 13:22
ههههه كاد المعلم أن يكون رسولا (خزعبيلة العصر)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-29
3 - abd الأحد 20 ماي 2018 - 13:23
كاد المعلم أن يكون (جون سينا) التلميذة لم تتقدم بأي شكاية لخوفها على مستقبلها شأنها شأن العديد من التلاميذ الدين يتعرضون لاعتداءات يومية يجب على وزارة التربية والتعليم أعادت تكوين اساتدتها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
84
4 - ساخط ومتدمر الأحد 20 ماي 2018 - 13:23
مثل هؤلاء الاساتذة الاغبياء تجدهم في مجلس التدبير او المجلس التربوي دون علم بمهام المجالس .هؤلاء وخاصة لمادة ((الرياضيات))يتزعمون وقفات بلا اساس ولا راس ...انهم مصيبة مسلطة على المدرسة المغربية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
5 - marocinator الأحد 20 ماي 2018 - 13:23
اللى بغى يعرف حقيقة التعليم فالمغرب يشوف و يطلع على الترتيب الدولي المتدني اللي كيحتل بجدارة
وهدا يكفي عن كل تعليق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
62
6 - أستاذ مقاطع الأحد 20 ماي 2018 - 13:25
لا يسمح بوجود مثل هذه الأفعال داخل الفضاء التربوي .. لكن ما يقلقني هو ان الدولة تساهم في المس بصورة المدرس و تواكب مثل هذه الأحداث على وجه السرعة و تحملهم المسؤولية ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
7 - Amal الأحد 20 ماي 2018 - 13:25
dans ce ca c'est le parent qui doit être jugé en parallèle avec le maudit enseignant peut être il'a menacé il doit être jugé dans tous les cas
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
8 - موحا الأحد 20 ماي 2018 - 13:25
جيد وجميل أن نعاقب كل من إرتكب جرما في حق الوطن والمواطنين، والأجمل هو أن نعطي العبرة للغير لتكون رادعا لكل من سولت له نفسه الإستهتار بالقيم والإخلال بالمسؤولية ... ممتاز،ممتاز ... ومالي أراكم تغمضون أعينكم وأبصاركم عن أولئك الذين يعيتون في الوطن فسادا السارقون الناهبون للمال العام المفسدون الذين يتجولون ويعيشون أحرارا طلقاء من غير حسيب ولا رقيب ... أهذا هو العدل ؟؟؟؟ ولكم واسع النظر ، فالعدل أساس الملك ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
9 - my name الأحد 20 ماي 2018 - 13:26
اقل مايمكن ان تفعله السلطات المختصة تجاه هذا المسمى استاذ عزله من وظيفته و متابعته قضائياً
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
10 - youssef الأحد 20 ماي 2018 - 13:28
حتى و ان تنازل الأب يجب ان يعاقب سواء من الشرطة او من الوزار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
11 - jawaddde 75000 الأحد 20 ماي 2018 - 13:29
راني كنت علقت علىً الاستاد ديال ووزارات ، بان المستوى ديال المعلمين طايح او كولشي دار فيا راه المستوى ديال المعلمين طايح أعباد الله دون مستوى دون مستوى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - mann الأحد 20 ماي 2018 - 13:30
أنت تحصد ما تزرع...!! فالشعوب التي تهتم بالتوعية وبغرس القيم الانسانية وتعلم صغارها مبكرا معاني الرفق والصدق والتعاون واحترام الغير ستحصد النجاح والتقدم . والشعوب التي تعلم صغارها الغش والكذب والنفاق والاعتداء على حقوق الغير والتعصب ستحصد الفساد والأزمات والخصومات الدامية و العنف بشتى أشكاله داخل البيت و داخل المدرسة ...
المسألة لا سحر فيها... و الغريب أننا نفتخر بما نحن عليه و نسب الغرب الكافر الى ما وصل إليه من انحلال ..لأننا لا نرى إلا تحت الحزام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
13 - أستاذة للأسف الأحد 20 ماي 2018 - 13:30
الاستاد ماخاصوش يوصل لهاد الحد من جهة ومن جهة اخرى الله أعلم ما الذي جعله يتصرف هاكدا وينفعل ولأني في الميدان أقول أن هناك حالات تجعل الاستاذ يفقد السيطرة ولا يعلم ما يقول اويفعل راه هاد الجيل صعب التعامل معاه جيل ممربيش ومنحل اخلاقيا إلا من رحم ربي .الله يلطف بنا وصافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
14 - فؤاد الأحد 20 ماي 2018 - 13:30
واش هاذو هما للي كايربيو جيل الغد
شنو غايكون كاااع الموضوع للي غادا تاكل هاذ البنت لعصى بهذا الشكل . ولي من خلال لباسها ومدافعتها على راسها باينا خايفة وماعندها جهد ترد عليه
حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
15 - Brainiac الأحد 20 ماي 2018 - 13:31
Agreesion physic et abus du pouvoir.....au moins 3ans de prison ferme....point final
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - عبدالله الأحد 20 ماي 2018 - 13:31
لو أستمر الحال على هده الطريقة في التدريس أكيد سنكون من البلدات المتخلفة أخلاقيا وتقافيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
17 - أستاذ يمارس مهنة الذل الأحد 20 ماي 2018 - 13:33
قبل منصدرو أحكام مسبقة علی الأستاذ ديال خريبكة خصنا نفهمو سياق الاعتداء...حيث ميجيش ايعتاذي علی التلميذة إلی مكانتش ستفزاتو أطلعات ليه القردة للراس فهاد رمضان، علما أن أغلبية الاساتذة مصابين بداء السكري والأعصاب بسبب "مهنة الذل" لي تيمارسوها وسط مجتمع حاقد علی الأستاذ بحال الی تياكل ليه من رزقوا أخص غير تجي الفرصة باش اتشفا فيه.#هاد الهضرة غادي افهمها غير الأستاذ لي تيقاسم معانا هاد المعانات..أما لي تيشوف بلي حنا تنتخلصو امخدامينش معندو ميدير بكلامي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
18 - Saad الأحد 20 ماي 2018 - 13:33
هل الآن سيخرج لنا من يقول أن الأساتذة مستهدفون؟ لقد درست عند أستاذ كان يلعب الجيدو ويضرب التلاميذ على الصبورة بالمغربية كيخبطهم وهرب لأمريكا عبر القرعة وتركنا سنة كاملة بدون دراسة٠ ودرست عند أستاذة كانت تصفع الوجوه لأتفه الأسباب ومنهم من كان يضرب الأظافر بعصا حديدية٠لقد كان ذلك إرهابا نفسيا وجسديا٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
19 - الياس الأحد 20 ماي 2018 - 13:34
اش هاد المستوى وصلو التعليم في المغرب لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل.هاد ا هو المعلم لي كاد ان يكون رسولا ؟؟؟ ولينا نسمعو في المؤسسات التعليمية :عنف . إغتصاب .تحرش......اش كنتسناو من هد الجيل لي كيتعلم في هد الظروف!؟!؟الي بقينا هكدا من الا فضل الدولة تزيد من المؤسسات السجنية حيت باين العربون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
20 - sanhaoui الأحد 20 ماي 2018 - 13:34
C l education NATIONALE au pays des merveilles
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
21 - ام الأحد 20 ماي 2018 - 13:35
صراحه يستحق المحاكمه لانه فعلا اسلوب مخجل والان ضهر لماذا الهدر المدرسي لان لو كانت ردت فعل التلميذه عنيف كان قامت القيامه واستنكر ت اسرت التعليم الفعل واوقفو الدراسه احتجاجا ما ذنب الطالبه حتى تنال هذه الضربات وهذه الالفاض المشينه وتحطيم نفسيتها وسط زملاءها فعلن اللهم ان هذا منكر كيف يسمح اب في حق فلدت كبده اكيد خاف على مستقبل بتنه وانتقام الاساتذه منها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
22 - عنتر الأحد 20 ماي 2018 - 13:36
عندما يضرب التلميذ الأستاذ فلا حرج.....ولما يضرب الأستاذ التلميذ تقوم الدنيا ولا تقعد...والله لو تعلمون علم اليقين ما يعانيه رجال التعليم في الثانوي والاعدادي...مع هذا الجيل الذي ليست له لا تربية ولا أخلاق ولا قيم ولا....لقلتم حسبنا الله ونعم الوكيل.ولا حول ولاقوة إلا بالله.ومن قال أن الحريرة باردة فليتذوقها ؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
23 - مواطن غاضب الأحد 20 ماي 2018 - 13:36
يجب توقيف هذا المجرم فورا عن العمل وتقديمه الى العدالة والتخاذ أقصى العقوبات فيه لان الضرب ممنوع وجريمة مع الافاظ الاخلاقية ضد التلميذة وهذا يلطخ ويسيء سمعة التعليم وحقوق الانسان في بلدنا الحبيب ونتابع بجدية هذا الاجرام من طرف رجل التعليم التجاه. ابناءنا وبناتنا في المدارس نريد الحماية التامة من القمع والضرب والاستغلال الجنسي او مايمس كرامة التلاميذ والتلميذات والجودة في العمل وعدم الغياب والمراقبة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
24 - العنف في كل مكان الأحد 20 ماي 2018 - 13:37
العنف غير مقبول لكن منتشر في كل القطاعات في المجالس الجماعية في الشارع في الملاعب في مخافر الشرطة والدرك في بيت الزوجية... فهذه تبقى حالة من الحالات لكن ما سيسيل المداد كون الفاعل معلم وهنا طاحت البقرة فالقوانين الوزارية الزجرية في المدارس وعدم اهتمام الاباء بتربية ابنائهم ووووو يساهم في انتشار الظاهرة نحن لا نعلم السبب رغم انه سلوك مرفوض لكن السؤال لماذا لم يتقدم الاب بشكاية ربما البنت قبيحة ثم هل يعلم التلميذ ة الذي صور ان الهاتف ممنوع داخل المؤسسة ويعاقب عليه هنا لا بد ان تطرح عدة علامات الاستفهام حول جدوى القوانين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
25 - محمد بن ع الأحد 20 ماي 2018 - 13:37
برك الله في رجال السلطة بتدخل في وقته حتى لا يكون مطية اوسييا لغي العاقلين كمانتضمن مع التلميد ضد لوحشية والهمجية لاسلوب من يفترض ان يكون مربيا وتنزل لاب من عدمه لا يجب ان ياخد باي اعتبر من طرف لقضاء لان لواقعة تجاوزت الحق الخص لى حق اسرة التعليم وحق الوطنبة وحق جمعية الاباء او بالاحرى لحق لعام يجب ان يكون ردعه نمودجا لكل مستهتر بلداب العامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
26 - كما تدين تدان الأحد 20 ماي 2018 - 13:37
التلاميذ هما لكيمارسو العنف مشي الاستاد .عنفني يااستادي في صغري ولما يشتد عودي اعنفك في كبري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
27 - meme الأحد 20 ماي 2018 - 13:38
انا لا اعرف لماذا لازال رجال التعليم يعنفون التلاميذ !
الدوله و وزارة التعليم يريدون من الاستاذ ان يحرسهم فقط لان لا احد يريد ان يتعلم و لا الابائ متربين لا اولادهم انا اشكر اساتذتي الذين علموني و عنفوني و لولاهم لما كنت الان اكتب و اقرا و احلل و اناقش و احترم و احترم بضم الاف جازاكم الله عني خيرا كثيرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
28 - Samir الأحد 20 ماي 2018 - 13:38
الغلط مشي ديالو لغلط ديال العقلية ديال المجتمع و التربية الى تربينها ديال الصمطة و مع ذالك قليل الاساتذة الي بحال هاذ , خاصو يتربى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
29 - امين مغربي الأحد 20 ماي 2018 - 13:39
بصراحة مكانش لي خرج على هذه الأمة قد المعلمين والأساتذة والفقهاء.... واشنو تعلمنا منهم ؟ لا أخلاق لا مبادئ لا علم تنافس به مع الدول العظمى لا والو . راه هما المسؤولين على الأجيال ومسؤوليتهم كبيرة في الدنيا وامام الله. باقي كنعقل فصغري على عدد كبير من المعلمين والأساتذة بصراحة كانو يفتقرون بنفسهم الى التربية في سلوكهم والفاظهم. كيفاش تلقى استاذ كيحتقر تلميذ فقير ويحرجه امام زملائه في القسم بألفاظ ساقطة وحتى الضرب. وكذلك التحرش بالأطفال واهانتهم . بصراحة انا كانت عندي اعاقة ذهنية بعض الشيء وباقي كنعقل على واحد الأستاذ في الإعدادي كان يلقبني بحجرة المحافظة و يجعل زملائي يسخرون مني دائما فبسببه تركت الإعدادية رغم انني كانت لدي رغبة وطموح في الدراسة و نيل الشواهد الدراسية . لكنني الآن مهما تكرفست وتمحنت في كبري بدون عمل قار اوكل عليه وعلى امثاله رب العباد بأن يحاسبهم على افعالهم الشنيعة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - لا للتعليم العمومي الأحد 20 ماي 2018 - 13:41
نشكر الضابطة القضائية لمدينة خريبكة على هذا التدخل..ف الاستاذ المعني بهذه الفضيحة يقال ان له قرابة مع مسؤول بالمديرية الاقليمية للتعليم بخريبكة..و ان يده طولى على مدير الاعدادية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
31 - لينا من كندا الأحد 20 ماي 2018 - 13:42
قراءة في المقال انه لم تصدر اي شكاية ضده هدا لا يمنع من ان وزارة التربية واي تربية والتعليم ان تتدخل وان يتم توقفه ما هذه. الاءشكال التي تربي ابناءنا واي مردود نتمناه من هولاء الطلبة المعنفون كما ان ليس له الحق في تعنيف الطالبة مهماكان الحال وان تنازل العاءلة لا يمنع ان يستمر هدا - في عمله فعلى الدولة ان تقوم بعملها كما يجب اما لو كان في كندا كان سيتمم حياته في السجن بدون نقاش رغم تنازل العاءلة فالدولة لن تتنزال عن حقها لاءنه وسخ هده المهنة الشريفة والصعبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
32 - الزمر الأحد 20 ماي 2018 - 13:42
السلام ، أين هي المظاهرات من أجل هؤلاء التلاميذ، هذا المعلم أو الاستاد أو نقطة إستفهام حگار حگار لا أقل ولا أكثر، لو كان هذا الطفل عمره متقدم لما تجرأ هذا المعلم على الاعتداء عليه و معاملته بهذا الشكل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
33 - Yassine الأحد 20 ماي 2018 - 13:43
لو حدث العكس، المدرس هو من كان ضحية العنف، لكنا رأينا اسرة التعليم تتباكى، تتندد، تطالب بحماية الاطر و تدعو الى الاضرابات و الوقفات الاحتجاجية...
ان المسؤول الاول عن العنف بصفة عامة هي الاسرة و المدرسة. و للاسف، في المجمتع المغربي تتكالب الاسرة و المدرسة من اجل تعنيف الطفل، الذي هو بدوره يأخذ المشعل ليعنف محيطه بما في ذلك معلميه و اساتذته...
انتم، رجال و نساء التعليم، من تتحملون وزر فساد المجتمع و الاجيال الصاعدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - rachid الأحد 20 ماي 2018 - 13:43
صافي باليكظ غي هاد الاستاد وما دخل الشرطة القضءية في الموضوع مادامت ليست هناك شكاية ادارته ستتخد اللزم. اين النيابة العامة والشرطة القضاءية لما تعرض الشعب للاهانة والشتم والسب وووو....اين السلطة القضاءسة لما يقع من فساد ومفسدين ومادا فعلتم امام تقارير جطو كلها فساد في فساد والله عيب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - استاذ الأحد 20 ماي 2018 - 13:43
السلام عليكم و رحمة الله....باعتباري استاذ انتمي الى اسرة رجال و نساء التعليم...غاضني الأمر كثيرا لمشاهدة الشريط و أطالب و أعتقد جازما أن أغلب رجال و نساء التعليم ان لم أقل الكل متفقون بإنزال أشد العقوبات على هذا الكائن الذي لا يبت للتربية لا من قريب و لا من بعيد...شكرا هسبرس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - حميد الأحد 20 ماي 2018 - 13:43
مازال المعلم او الاستاذ او المدرس بشكل عام لم يستوعبوا ان الظروف تغيرت كثيرا وان طريقة التدريس يجب ان تلائم الفترة الراهنة وان ضرب التلميذ قد يعرض حياتهم للخطر كما يجب على الوزارة المعنية ان تذكر مثل هؤلاء عبر مفتشيها الجهويين بكل مايترتب عن هكذا افعال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - Samir الأحد 20 ماي 2018 - 13:44
الى صاحب التعليق رقم 17 .
معاشبكش الحال فتعليم, بدل لحرفة و رتاح .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
38 - ouazzani الأحد 20 ماي 2018 - 13:44
هذا مكر و خزي و إساءة للتربية و التعليم وتحطيم لشخصية الطالبة و إهانة لرجال التعليم و قتل لكرامة رجال الغذ. إنه غير لائق بك أيها الجلاد أن تنتمي إلى دوحة المعلم الذي يوصى بالتبجيل له بوفر والذي كاد أن يكون رسولا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
39 - حميد الأحد 20 ماي 2018 - 13:46
نعم كاد المعلم أن يكون رسولا لكن الرسل معروفين بالرحمة و الهداية و الدعوة بالتي هي الأحسن أما المعلم الذي يعنف و يشتم فقد كان أن يكون صعلوكا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
40 - شعب عنيف الأحد 20 ماي 2018 - 13:49
صراحة نحن شعب عنيف
عنف و تهديد في كل مكان
عنف في مدارس في مخافر الشرطة
في مقاطعات و أسواق
في سياقة
عنف و تشرميل في درب الله يستر و صافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - Kattani simo الأحد 20 ماي 2018 - 13:50
مع الاسف هذا واقع في كل المؤسسات التعليمية في بلادنا وما خفي اعظم لان الاستاذ في لم يعد يؤدي رسالته النبيلة فاغلب رجال التعليم لهم مشاريع اقتصادية وانشغالات اخرى وبالتالي اصبحت المدرسة بالنسبة لهم مكان الاستراحة ومكان للتنفيس عن النفس واحيانا عن الغضب وبالتالي اصبح التلميذ هو الضحية واغلبهم لايبوح بذالك لخوفهم مما يخلق لهم مشاكل نفسية اولها الخوف بل وحتى الامتناع عن الدهاب الى المدرسة او حتى الانقطاع بصفة نهائية عن الدراسة يجب اعادة النظر في التعليم وخاصة في رجاله لان بعضهم اصبحوا رجال قمع وعنف والعنف يولد العنف حذاري فالتعليم في كف عفريت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - احمد الأحد 20 ماي 2018 - 13:51
اغلب العاءلات لا تقم بتربية ابناءهم حيث يصبح سلوكهم همجي وليست لهم قابلية للتعليم خصوصا مع تفشي البطالة في صفوف المتخرجين.رغم المجهودات التي يقوم بها الاساتذة رغم الظروف السيءة التي يشتغلون فيها فهم محط انتقاد بدون مبرر والكل يحملهم فشل منظومة التعليم والذين هم ضحية لها قبل التلميذ. اين هو دور الاباء في تربية ابناءهم وحثهم على الدراسة اين هو دور المسؤولين على القطاع الخ. ماذا يمكن ان تنتظر من تلميذة او تلميذ يقضي اغلب وقته في الشارع وتفصح الهاتف النقال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - عبدالله الأحد 20 ماي 2018 - 13:52
انا مفهمتش كفاش بنادم بحال هدا استاد؟
طيحتو الدل على الاساتدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - إطار تربوي الأحد 20 ماي 2018 - 13:54
أكيد أن العنف المبالغ فيه من قبل الاستاذ تجهاه التلاميذ مرفوض ولكن يجب التذكيرأنه لابد من العصا راه بها قرينا و تعلمنا و الحمد لله وصلنا إلى أعلى المراتب
و لا أزال أدعو لأساتذتي إلى اليوم بالرحمة و المغفرة في صلاتي و سجودي لله رب العالمين
لكن السؤال المطروح كيف يمكن للشرطة أن تتدخل دون أن يتقدم ولي أمر التلميذة بشكاية ضد الأستاذ ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 44 | عرض: 1 - 44

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.