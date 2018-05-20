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كُتّاب وآراء
شرطة خريبكة توقف أستاذا لتعنيفه تلميذة ونعتها بـ"العاهرة"
أكد مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الشرطة القضائية بمدينة خريبكة أوقفت، صباح اليوم الأحد، أستاذ مادة الرياضيات، (ش.ج)، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره فيه وهو يعنف تلميذة بالسنة التاسعة أساسي.
وأضاف المصدر أن "المعني بالأمر وُضِعَ رهن تدبير الحراسة النظرية، بغرض البحث معه حول ظروف وملابسات ارتكاب الفعل"، مسجلا أنه "لم تُقَدَّمْ ضده أي شكاية لدى المصالح الأمنية، إثر وقوع الصلح بين والد التلميذة والأستاذ".
وفي السياق ذاته، أوضحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، في بلاغ لها، أنها "شكلت لجنة على وجه الاستعجال لتقصي الحقائق واتخاد الاجراءات الإدارية اللازمة في الموضوع، على إثر تداول شريط فيديو لعملية تعنيف أستاذ لتلميذة بإحدى المؤسسات التابعة لأكاديمية بني ملال خنيفرة".
وأورد البلاغ أنه "يرفض كل أشكال العنف بالوسط المدرسي، مسجلا حرصه على التصدي بكل حزم ويقظة، لكل ما يمكن أن يسيء للمؤسسات التعليمية وحرمتها، باعتبارها فضاءات للتربية والتكوين".
ويظهر الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الأستاذ وهو يوجه لكمة قوية للتلميذة على مستوى الوجه، ويجرها من شعرها بشكل عنيف، مع التلفظ بكلمات نابية داخل حجرة الدرس، دون أن تتفاعل معه التلميذة التي بقيت مطأطأة الرأس وجالسة إلى مقعدها.
تجدر الإشارة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي عجت في الأيام القليلة الماضية بتعليقات مستنكرة ومنتقدة للفعل الذي أقدم عليه الأستاذ، واصفة إياه بالمشين واللاتربوي، ومطالبة بـ"فصله عن التدريس، وإحالته على المحاكمة لكي ينال الجزاء الذي يليق به".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (44)
رحمة الله على الفقيدة المدرسة المغربية
وهدا يكفي عن كل تعليق
المسألة لا سحر فيها... و الغريب أننا نفتخر بما نحن عليه و نسب الغرب الكافر الى ما وصل إليه من انحلال ..لأننا لا نرى إلا تحت الحزام
شنو غايكون كاااع الموضوع للي غادا تاكل هاذ البنت لعصى بهذا الشكل . ولي من خلال لباسها ومدافعتها على راسها باينا خايفة وماعندها جهد ترد عليه
حسبي الله ونعم الوكيل
الدوله و وزارة التعليم يريدون من الاستاذ ان يحرسهم فقط لان لا احد يريد ان يتعلم و لا الابائ متربين لا اولادهم انا اشكر اساتذتي الذين علموني و عنفوني و لولاهم لما كنت الان اكتب و اقرا و احلل و اناقش و احترم و احترم بضم الاف جازاكم الله عني خيرا كثيرا
ان المسؤول الاول عن العنف بصفة عامة هي الاسرة و المدرسة. و للاسف، في المجمتع المغربي تتكالب الاسرة و المدرسة من اجل تعنيف الطفل، الذي هو بدوره يأخذ المشعل ليعنف محيطه بما في ذلك معلميه و اساتذته...
انتم، رجال و نساء التعليم، من تتحملون وزر فساد المجتمع و الاجيال الصاعدة.
معاشبكش الحال فتعليم, بدل لحرفة و رتاح .
عنف و تهديد في كل مكان
عنف في مدارس في مخافر الشرطة
في مقاطعات و أسواق
في سياقة
عنف و تشرميل في درب الله يستر و صافي
طيحتو الدل على الاساتدة.
و لا أزال أدعو لأساتذتي إلى اليوم بالرحمة و المغفرة في صلاتي و سجودي لله رب العالمين
لكن السؤال المطروح كيف يمكن للشرطة أن تتدخل دون أن يتقدم ولي أمر التلميذة بشكاية ضد الأستاذ ؟