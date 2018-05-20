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الرئيسية | مجتمع | مسيرة حاشدة بالبيضاء توحد "الجماعة" والأحزاب ضد قرار ترامب

مسيرة حاشدة بالبيضاء توحد "الجماعة" والأحزاب ضد قرار ترامب

مسيرة حاشدة بالبيضاء توحد "الجماعة" والأحزاب ضد قرار ترامب
هسبريس - عبد الإله شبل (صور: منير المحيمدات)
الأحد 20 ماي 2018 - 17:00

تقاطر الآلاف من المواطنين على ساحة النصر بالدار البيضاء، صباح اليوم الأحد، من أجل التنديد بصوت واحد بما يقع في فلسطين المحتلة، خاصة بعد القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي ونقل سفارة بلده إليها.

ووحدت المسيرة التي تدعم "العودة الكبرى"، مختلف الأطياف والحساسيات المغربية؛ إذ خرج قياديون بأحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة إلى جانب جمعيات حقوقية ومدنية.

المسيرة التي بدت فيها جماعة العدل والإحسان حاضرة بقوة، جابت شوارع البيضاء انطلاقا من ساحة النصر (درب عمر)، مرورا بشارع لالة الياقوت، وصولا إلى ساحة الأمم المتحدة.

ووضع رموز جماعة العدل والإحسان المحظورة أيديهم في أيادي قادة حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم عبد الرحيم الشيخي، رئيس الحركة، وقادوا المسيرة مؤكدين دفاع الشعب المغربي على الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس.

ورفع المتظاهرون، وضمنهم أطفال ونساء، شعارات منددة بالكيان الصهيوني، وبالقرار الأمريكي الأخير القاضي بنقل السفارة إلى القدس.

ووجه المتظاهرون، باختلاف انتماءاتهم التي تؤكد وحدة الصف المغربي في مثل هذه القضايا، رسائل إلى الشعب الفلسطيني تبرز التضامن معه في هذه المحنة، إلى جانب رسائل إلى الحكام العرب تعرب عن "تبرئنا من بيعكم للقدس العربية والإسلامية، وندين خيانتكم للقضية الفلسطينية، ونندد بتواطئكم مع الصهيونية العالمية".

ولم يفوت المتظاهرون الفرصة دون توجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول قراره نقل سفارة بلاده إلى القدس، تحمل توقيع أبناء وبنات الشعب المغربي، جاء فيها: "شكرا لك يا عميل بني صهيون لأنك فضحت الأنظمة العربية، وشكرا لك لأنك كشفت حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية، وشكرا لك لأنك أيقظت الشعوب العربية والإسلامية. ومهما حاولت فستبقى القدس العربية الإسلامية عاصمة فلسطين الأبدية".

وشارك في هذه المسيرة إلى جانب الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع، المكون من 14 هيئة، جماعة العدل والإحسان، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، والحركة من أجل الأمة، وحزب العدالة والتنمية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاتحاد الدستوري، بالإضافة إلى أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهيئات أخرى.

ومعلوم أن هذه المسيرة الكبرى التي شارك فيها الآلاف تأتي، بحسب ما أكده الائتلاف، بمناسبة "ذكرى النكبة 70 لفلسطين، واحتجاجا على نقل سفارة أمريكا إلى القدس الشريف، وتضامنا مع مسيرة العودة الكبرى التي راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدا والمئات من الجرحى والمعطوبين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - العرب الأحد 20 ماي 2018 - 17:22
تحدى الصحافي الإسرائيلي المعروف إيدي كوهين، حكام العرب أن يتجرأ أحد منهم على سحب سفرائهم لدى أمريكا اعتراضا على نقل سفارة واشنطن للقدس ودعما للفلسطينيين، مضيفا أنه “سيعلن إسلامه” إذا حدث هذا.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي كان دعا في تصريحات له حكام الدول العربية لمجرد “سحب سفرائهم لدى أمريكا للتشاور” وكذلك سفراء الولايات المتحدة لدى الدول العربية وإبلاغهم برفض قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس!!.
وتعليقا على هذا، دون “كوهين” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر مؤكدا عدم جرأة حكام العرب على هذه الخطوة، ومتحديا إياهم ما نصه:”وزير فلسطيني يدعو الدول العربية استدعاء سفراءهم من الولايات المتحدة على خلفية نقل السفارة إلى القدس، أي دولة عربية ستستجيب انا راح أعلن اسلامي”!
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37
2 - عبدالرحمان الأحد 20 ماي 2018 - 17:28
كان حضورا وازنا لشبيبة حزب التجمع الوطني للاحرار عبرت من خلالها عت ضامنها اللا مشروط مع القضية الفلسطينية
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-50
3 - mowatine الأحد 20 ماي 2018 - 17:31
ماذا قدمت المسيرات للشعب الفليسطيني منذ 70 سنة لاشيء !!
وسيلة فقط لمجموعة من الانتهازيين للاسترزاء السياسي على ظهر القضية .فعلها البواجدة و الان العدل و الاحيان وبعض يساريين .
الاولى هي القضايا الشعبية و الوطنية بهذه المسيرات .
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29
4 - rachid الأحد 20 ماي 2018 - 17:33
اللهم وحد الصف لنصرة قضايا هذه الأمة آمين.
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0
5 - عبودي الأحد 20 ماي 2018 - 17:34
حضور وازن لحزب التجمع في المسيرة ، واصلو أيها التجمعيون انتم في المسار الصحيح ووطنيتكم تتحدث عنكم
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-6
6 - بشرى الأحد 20 ماي 2018 - 17:38
كان شباب حزب الاحرار واعضائه متواجدون وبكثرة في هذه المسبرة
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-5
7 - murat الأحد 20 ماي 2018 - 17:39
الله يوفقكم ويعينهم ونحن معكم قلبا وروحا في مسيرتكم المباركة لأننا مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية العربية والإسلامية وضد الصهيونية الماسونية ويهود العرب المتخاذلين والمستسلمين والمنبطحين....
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0
8 - RALEUR الأحد 20 ماي 2018 - 17:40
في هذا الزمن المقيت إذا لم تكن عندك أسلحة للردع توازي أسلحة الغرب تجعلهم يحترمونك قبل اتخاد أي قرار، ويكون عنك تعليم كتعليمهم يمكنك من التقدم في جميع الميادين،فلن تنفع هذه المظاهرات والإحتجاجات في جميع الدول العربية و المؤتمرات والإجتماعات في شيء، وهل أثرت سابقاتها في شيء٠إن ما أخد بالقوة يسترجع بالقوة، ونحن نفتقذها حاليا٠ فلسطين ضاعت منا وتكالبت علينا الأمم بسبب ضعفنا وتقهقرنا، هذا زمانهم بل هي أيام يداولها الله سبحانه بين الأمم، كانت العرب مهيبة الجانب يوم كنا على كلمة واحدة أما وقد تفرقنا فذهبت ريحنا واندثرت٠
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9 - فضيلة الأحد 20 ماي 2018 - 17:41
أين هو حزب النهج الديمقراطي وشعاراته الفيسبوكية
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0
10 - citizen الأحد 20 ماي 2018 - 17:43
ا ن هذا الشعب هو الذي نريد تنظيم حضاري. يساري بجانب اسلامي ومتحجبة بجانب غير متجبة نعم هذا المغرب هو الذي نريد بعيدا عن الاقصاء و التمييز ولكن للاسف هناك من يريد غير ذلك بل يريد شعبا عبارة عن مداويخ او قطيع اومجهول او او او
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1
11 - Amanar Rifi الأحد 20 ماي 2018 - 17:44
المسيرة عكس سابقتها كانت منظمة و بحضور وازن لكل القوى السياسية و المدنية، حيث تم التعبير بصوت واحد عن رفض المغاربة قاطبة لكل أشكال الإعتداء على الشعب الفليسطيني الشقيق، و عن استعداد الشعب المغربي للوقوف جنبا إلى جنب مع هذا الشعب لنصرة قضيته الوطنية و الابقاء على القدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية الصامدة.
تحية للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية و لكافة مكونات حزب التجمع الوطني للأحرار على تمثيلهم للحزب و حضورهم القوي و تنظيمهم المتميز طيلة أطوار مشاركتهم في المسيرة.
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-1
12 - تنازلات مؤلمة الأحد 20 ماي 2018 - 17:47
لو كانت الاستهجانات والتنديدات تؤتي بشيء لما خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم في حروب وغزوات ضد المناوئين له من الكفار والمشركين. صبر عليه الصلاة والسلام حتى بلغ السيل الزبى وحينها أذن له الله بمحاربة أعداء الاسلام لأن الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن لن تغير من وضع الدعوة الاسلامية أي شيء.
منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والعالم العربي يشجب ويندد فهل تعتقدون أن إسرائيل تولي أهمية لهذه السمفونيات ؟
القوي لايؤمن إلا بمن هو أقوى منه. إسرائيل لا تتعض إلا بالجيوش الأمريكية لأنها الأقوى في العالم وهم حلفاؤها وأمريكا لن تترك إسرائيل لوحدها لأن اللوبي اليهودي هو المسيطر على الاقتصاد في بلاد العم سام.
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1
13 - abdellatif الأحد 20 ماي 2018 - 17:49
tous les arabes et musulmans doivent soutenir le peuple palestinien
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