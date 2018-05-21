التقاعد يعمّق خصاص التعليم العالي .. وآلاف الأطر تغادر الجامعات

هسبريس - محمد بلقاسم

يواصل الخصاص زحفه على الجامعات المغربية، بالنظر إلى عدد الأطر والأساتذة الباحثين الذين يرتقب أن يحالوا على التقاعد في السنتين المقبلتين؛ وهو ما يقلق المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، ما دفعهم إلى البحث عن آليات لسد الخصاص.

وتصل الحاجيات خلال الموسم الجامعي الذي يشرف على نهايته ما مجموعه ألف أستاذ، وتسعى الوزارة إلى الوصول إلى نسبة تأطير تتراوح بين 50 و52 طالبا لكل أستاذ، مقابل حاجيات تصل إلى 200 إطار إداري وتقني في جميع الجامعات المغربية.

وتعيش الجامعات المغربية خصاصا كبيرا في أطر التدريس، بسبب تقاعد عدد كبير من الأساتذة الباحثين من الجامعات المغربية؛ وهو ما سيطرح إشكالات بالجملة على الوزارة، خصوصا في ظل التزايد الكبير لعدد الطلبة سنويا، مقابل ضعف المناصب المالية التي تخصصها الحكومة.

معطيات رسمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كشفت أن عدد موظفي التعليم العالي الذين سيحالون على التقاعد خلال الفترة ما بين سنتي 2018 و2022 سيصل إلى 4232 موظفا، موضحة أن ضمنهم 1941 ينتمون إلى هيئة الأساتذة الباحثين، و2291 يمثلون هيئات الأطر الإدارية والتقنية.

واستبقت كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي الأمر بوضع عدد من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزين الحاصلين على شهادة الدكتوراه رهن إشارة الجامعة، من خلال مذكرة معنونة بـ"وضع الأساتذة التابعين لقطاع التربية الوطنية رهن إشارة الجامعات".

وأفادت المعطيات الرسمية للوزارة المشرفة على التعليم العالي بأن عدد الأساتذة الباحثين الذين سيحالون على التقاعد برسم الموسم الحالي والذين بلغوا السن القانوني للتقاعد ما مجموعه 291 أستاذا باحثا، و287 إطارا إداريا وتقنيا، مشيرة إلى أن هذا الرقم سيرتفع إلى 366 خلال سنة 2019 بالنسبة إلى الأساتذة، و467 بالنسبة إلى الأطر والتقنيين.

المعطيات الرسمية أكدت أن المحالين على التقاعد سيصل بحلول 2020 ما مجموعه 877 إطارا، منهم 387 من الأساتذة الباحثين؛ قبل أن يرتفع العدد إلى 918 متقاعدا، بينهم 511 من الأطر الإدارية والتقنية سنة 2021، موضحة أن عدد المحالين على التقاعد خلال سنة 2022 سيصل إلى 490 أستاذا باحثا و536 إطارا إداريا وتقنيا.

من جهة ثانية، قالت الوزارة المشرفة على التعليم العالي، وفقا لمعطياتها الرسمية، إن مجموع الأساتذة المستوفين لشروط الإحالة على التقاعد النسبي بالتعليم العالي الجامعي خلال الفترة ذاتها سيصل 10 آلاف و601، مؤكدة أنهم سيكونون موزعين بين 5 آلاف و332 من الأساتذة الباحثين، و5 آلاف و269 من هيئات الأطر الإدارية والتقنية.

في هذا الصدد، أعلنت المعطيات ذاتها أنه من المنتظر أن يغادر 912 أستاذا باحثا الجامعات المغربية خلال السنة الحالية، و990 في العام المقبل، موردة أن هذا العدد سيرتفع في سنة 2020 إلى 1110 من الأساتذة، ثم إلى 1146 في 2021، و1174 بحلول سنة 2022.

جدير بالذكر أن معطيات سابقة لوزارة التعليم العالي أكدت أن عدد الأساتذة الباحثين في التعليم العالي الجامعي عرف انخفاضا كبيرا مع بداية من سنة 2014، إذ وصل 12 ألفا و80 أستاذا؛ لكنه سينتقل إلى 10 آلاف و350 أستاذا باحثا سنة 2020، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14 في المائة.