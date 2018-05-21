لماذا يغيب الاستعداد النفسي والروحي للصيام عند المغاربة؟

د.جواد مبروكي*

لما أرى ظاهرة التّْرمضينة واعتبار الصيام مجرد انقطاع عن الأكل والشرب وتركيز بحدة على المأكولات و"الشّْهيواتْ" مع الجمود في انتظار ساعة الفطور وغياب أي أثر للصيام بعد المغرب في الشوارع، أستنتج أن هناك سوء فهم كبيرا بالنسبة إلى مفهوم الصيام؛ بالنظر إلى شدة التركيز على الاستعداد المادي، وأتساءل: لماذا يغيب الاستعداد النفسي والروحي؟

بطبيعة الحال، سوف أحدثكم فقط عن الاستعداد النفسي للصيام والذي يتقاطع، رغماً عنه، مع العامل الروحاني.

1- تعريف الصيام من الجانب النفسي

لقد أصبح الصيام، منذ العشرات السنين الأخيرة، يعتبر تقنية عظيمة للتنمية البشرية وتُنظم دورات تدريبية على الصيام كعلاج نفساني وكوسيلة للوصول إلى راحة داخلية سليمة ومنظمة للمزاج. كما يُعتبر كذلك آلية هائلة لتنمية وتطوير القدرات الشخصية الآتية:

أ- تطوير القدرة على التحكم الذاتي؛

ب- تطوير القدرة على التحكم في الرغبات المادية؛

ت- تطوير القدرة على التحكم في الجانب ألغرائزي والحيواني؛

ج- تطوير القدرة على التأمل في الذات من الداخل؛

د- تقييم الانجازات والصعوبات في التطور الذاتي خلال السنة الماضية.

2- الاستعداد النفسي أو "مفهوم النية"

صحيح أن من شروط الصيام النية على الصيام؛ ولكن مع الأسف النية ليست مجرد فكرة أو قرار على القيام بالصوم فقط، بل هو مفهوم عميق نفسانيا "الوعي الواعي" وعملية يمر خلالها الفرد من عدة مراحل للارتقاء النفسي والروحي، وهذه أهم المراحل:

أ- التأمل لا بد منه: التوصل إلى الإدراك بأن الصيام ليس سوى الانقطاع عن الأكل بل هو مناسبة لعدة تساؤلات مثل:

- لماذا سوف أصوم؟: سؤال ضروري لاكتشاف الذات والشعور بالمسؤولية أثناء هذه العملية.

- تحديد المسؤولية؟: سؤال وجداني للوصول إلى إدراك كل مسؤولياتي في الحياة انطلاقا من المحطة الأولى "مسؤوليتي على نفسي وشخصي" إلى المحطة الأخيرة "مسؤوليتي على السلم والسلام في المجتمع الإنساني"

- ماذا أنتظر من الصيام؟: بمعنى ماذا أريد أن أحقق من ممارسة أو القيام بالصيام؟ سؤال أساسي، وهنا لا بد من التأمل للوصول إلى أجوبة تكون مقنعة. ولعل أن هناك مقياسا لصحة الأجوبة، وتظهر في التحولات الشخصية والسلوكية والشعور بالراحة والاطمئنان والمحبة الإنسانية المطلقة التي يحققها الفرد من خلال الصيام.

ب- تحديد هدف واحد أو أهداف عديدة خلال الصيام:

أثناء الاستعداد النفسي للصيام، يكون من المحفز على تنمية القدرات النفسية أن يحدد الفرد هدفا أو هدفين أو أكثر للوصول إلى الشعور بالسعادة والراحة الداخلية والميول إلى المحبة والتعايش والسلم وخدمة المجتمع والتخلي بسهولة عن الجدال والنزاعات في كل علاقاته وحتى مع علاقته مع ذاته. وهنا أعطي بعض الأمثلة:

- ممارسة يومية للامتنان

- ممارسة الرؤيا الإيجابية

- ممارسة السلم مع الجميع

- التمرين على الإسقاطات الإيجابية بخصوص المستقبل

- التمرين على تجربة العيش الدائم في "حالة مناجاة"

- التمرين على الشعور بالفرح والسعادة

- التمرين على ممارسة الابتسامة

- المرين على لسان الشفقة

- التمرين على أن يكون الفرد سببا لسعادة الآخرين

- إعداد برنامج غذائي سليم وبسيط

- تحويل مزاولة العمل اليومي والمهني إلى درجة "العبادة" أو "خدمة وراحة الآخرين"

- ممارسة التحكم الذاتي في جميع المجالات الفردية والعائلية والاجتماعية والمهنية

نرى، من خلال هذا العرض الوجيز، أن الصيام هو عملية فردية وشخصية وتركيز "الأنا" على "الأنا" مع تطوير الشعور بالسعادة خلال تنمية القدرة على التحكم الذاتي بالعلم أن الشعور بالسعادة يتطور نسبيا مع تطور التحكم الذاتي؛ لأن الإنسان يقاس بقدرته على التحكم في ذاته.