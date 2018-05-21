24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:37
|05:19
|12:29
|16:09
|19:30
|20:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إرهاب الدولة أم دولة الإرهاب؟
- حجي: تلقيت عرضا من الوداد .. و"كان تُونس" خالدة في الذاكرة
- بطل مغربي في المسايفة
- التاريخ المحاصر ـ 5 ـ .. ألقاب محمد بن عبد الكريم الخطابي
- الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (5) .. تخريب الهوية المغربية
التاريخ المحاصر ـ 5 ـ .. ألقاب محمد بن عبد الكريم الخطابي (5.00)
الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (5) .. تخريب الهوية المغربية (5.00)
الجزائر تسعر النار في رمال الصحراء .. والبوليساريو تحصد الإدانات (5.00)
- خرجة "أنا وزير ماشي مواطن" تضع رأس يتيم في مقصلة فيسبوكيين - (149)
- شرطة خريبكة توقف أستاذا لتعنيفه تلميذة ونعتها بـ"العاهرة" - (141)
- هذه تفاصيل اعتداء "أستاذ خريبكة" على تلميذة بالضرب والسبّ - (141)
- البوليساريو تستعرض عسكريا في تفاريتي وتلوح بالحرب ضد المملكة - (119)
- دماء وسكاكين تدفع نشطاء إلى المطالبة بوقف سيتكومات رمضانية - (113)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزارة التربية الوطنية تقرر إيقاف "أستاذ خريبكة"
ذكر بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية أنه على إثر تعرض تلميذة لتعنيف، بفضاء فصل دراسي بثانوية إعدادية تابعة للمديرية الإقليمية بخريبكة، حلت صباح اليوم الاثنين، بتكليف من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لجنة مركزية برئاسة المفتش العام للشؤون التربوية من أجل فتح تحقيق في النازلة والاستماع إلى جميع الأطراف.
المصدر نفسه أضاف أنه "تقرر توقيف الأستاذ المعني في انتظار نتائج هذا التحقيق"، ثم واصل: "الوزارة تشجب هذا العمل الذي لا يمت بصلة إلى أسس التربية، وتؤكد أنها سوف تتعامل بصرامة مع مثل هذه التصرفات اللاتربوية، وستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حرصا على صون حرمة المؤسسة التعليمية، وضمان سيادة علاقات سليمة وطبيعية يسودها الاحترام المتبادل بين الجهاز التربوي والإداري من جهة وعموم التلاميذ والتلميذات".