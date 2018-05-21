وزارة التربية الوطنية تقرر إيقاف "أستاذ خريبكة"

هسبريس من الرباط

ذكر بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية أنه على إثر تعرض تلميذة لتعنيف، بفضاء فصل دراسي بثانوية إعدادية تابعة للمديرية الإقليمية بخريبكة، حلت صباح اليوم الاثنين، بتكليف من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لجنة مركزية برئاسة المفتش العام للشؤون التربوية من أجل فتح تحقيق في النازلة والاستماع إلى جميع الأطراف.

المصدر نفسه أضاف أنه "تقرر توقيف الأستاذ المعني في انتظار نتائج هذا التحقيق"، ثم واصل: "الوزارة تشجب هذا العمل الذي لا يمت بصلة إلى أسس التربية، وتؤكد أنها سوف تتعامل بصرامة مع مثل هذه التصرفات اللاتربوية، وستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حرصا على صون حرمة المؤسسة التعليمية، وضمان سيادة علاقات سليمة وطبيعية يسودها الاحترام المتبادل بين الجهاز التربوي والإداري من جهة وعموم التلاميذ والتلميذات".