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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية الوطنية تقرر إيقاف "أستاذ خريبكة"

وزارة التربية الوطنية تقرر إيقاف "أستاذ خريبكة"

وزارة التربية الوطنية تقرر إيقاف "أستاذ خريبكة"
هسبريس من الرباط
الاثنين 21 ماي 2018 - 12:14

ذكر بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية أنه على إثر تعرض تلميذة لتعنيف، بفضاء فصل دراسي بثانوية إعدادية تابعة للمديرية الإقليمية بخريبكة، حلت صباح اليوم الاثنين، بتكليف من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لجنة مركزية برئاسة المفتش العام للشؤون التربوية من أجل فتح تحقيق في النازلة والاستماع إلى جميع الأطراف.

المصدر نفسه أضاف أنه "تقرر توقيف الأستاذ المعني في انتظار نتائج هذا التحقيق"، ثم واصل: "الوزارة تشجب هذا العمل الذي لا يمت بصلة إلى أسس التربية، وتؤكد أنها سوف تتعامل بصرامة مع مثل هذه التصرفات اللاتربوية، وستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حرصا على صون حرمة المؤسسة التعليمية، وضمان سيادة علاقات سليمة وطبيعية يسودها الاحترام المتبادل بين الجهاز التربوي والإداري من جهة وعموم التلاميذ والتلميذات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - youssef الاثنين 21 ماي 2018 - 12:26
الأستاذ ، على حساب شهادة التلميذ، تعرض للإبتزاز 3 مرات متتالية وأغلب الأشخاص في نفس المكان غادي يتصدر منو ردة فعل عنيفة. المشكل كاين في التربية... أصبحت الأم منشغلة بالعمل والزنقة كاتربي، فماذا تنتظر من هذا الجيل.
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2 - رشيد من فرنسا مغربي الاثنين 21 ماي 2018 - 12:30
التعليم في المغرب وصل الحضيض مثله مثل الصحة والسكن والبنية التحتية ، فلسطين والكويت والاردن احتلوا مراكز متقدمة في التعليم والصحة وبلدي الذي يتوفر على ثروات من ذهب وفوسفاط يسرقها حكام البلد ويذهبون بها الى سويسرا وبنما ،الدولة لا تريد للشعب ان يتعلم لكي لا يثور ضد الفساد ، الدولة تريد شعب غبي وعياش لكي تسرقه ، وانتهى الكلام ،
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3 - المغربي الاثنين 21 ماي 2018 - 12:30
لا مبرر لهذا العنف الهمجي.الرجل و كأنه في حلبة مصارعة. (سيجتهد الاختصاصيون في مثل هذه الامور لطمس القضية و و و )
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