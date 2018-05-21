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الرئيسية | مجتمع | الرباح: فواتير الكهرباء لا تصل إلى 100 درهم لدى 75% من المغاربة

الرباح: فواتير الكهرباء لا تصل إلى 100 درهم لدى 75% من المغاربة

الرباح: فواتير الكهرباء لا تصل إلى 100 درهم لدى 75% من المغاربة
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
الاثنين 21 ماي 2018 - 15:00

في الوقت الذي تشهد فيه مجموعة من المدن المغربية، بين الفينة والأخرى، احتجاج المواطنين على غلاء فواتير الماء والكهرباء بشكل مهول، نفى عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن يكون هناك أي ارتفاع في أسعار هذه الفواتير، مؤكداً أن "المواطن المغربي يؤدي فقط ما يستهلك".

وجوابا عن مجموعة من الأسئلة حول ارتفاع سعر الطاقة الكهربائية وارتباك في فوترة الماء والكهرباء في الصيف، فاجأ الرباح، اليوم الاثنين في مجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، النواب البرلمانيين بتأكيده أن 75 في المائة من المغاربة يؤدون أقل من 100 درهم شهرياً في الفاتورة المتعلقة بالكهرباء.

وأثارت الأرقام التي قدمها المسؤول الحكومية سخرية الفرق البرلمانية، وقال نائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: "في آسفي مثلا هناك شخص فقير يتوفر فقط على مصباحين وتلفزة واحدة في منزله، ورغم ذلك يؤدي شهرياً مبلغ 300 درهم"، معتبراً المعطيات التي قدمها الرباح "لا تعكس الواقع".

وحذرت تدخلات البرلمانيين من الغلاء الفاحش في أسعار الكهرباء والماء، ومن ضرب القدرة الاجتماعية للمغاربة التي ستؤدي إلى احتقان اجتماعي غير مسبوق، غير أن وزير الطاقة والمعادن برأ الحكومة من أي زيادات، مخاطبا النائب البرلماني بالقول: "المنطق يقول إن الشخص الذي توصل بفاتورة 300 درهم يا إما كيخلي التلفزة ديالو شاعلة 24 ساعة، أو شي حد كيسرقلو الضو، أو عندو شي مشكل في العداد"، مستدركاً: "يستحيل أن يقع هذا ولا داعي للكذب داخل قبة البرلمان".

وحول استهداف الحكومة للمواطنين عبر الرفع من أسعار المواد الاستهلاكية، أشار الرباح، في معرض تعقيبه على أسئلة النواب، إلى أن "الحكومة السابقة أو الحالية لم تحدد هذه الأسعار، بل يوجد المشكل فقط في قطاع المحروقات"، لافتاً إلى أن المغرب يؤدي 5000 مليار سنتيم لكي يستورد الطاقة من الخارج.

من جهة ثانية، أقر الرباح بوقوع ارتباكات في فوترة الماء والكهرباء في الصيف، وعزا ذلك إلى تصاعد استهلاك المغاربة خلال هذا الفصل من 10 إلى 15 في المائة، بالإضافة إلى تنقل المواطنين لقضاء العطلة الصيفية؛ الأمر الذي يُعيق عملية التواصل مع المستهلكين.

وشدد الوزير على أن المكتب الوطني للماء والكهرباء قام بإجراءات جديدة من شأنها أن تخفف من وقوع هذه المشاكل، من "قبيل أداء فقط ما يتم استهلاكه خلال الشهر حتى لو تراكمت شهور أخرى على المواطن، التي يجري تقسيمها على الأشهر المتبقية".

يشار إلى أن احتجاجات مدينة جرادة اندلعت أساسا بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء، وتأججت بعد وفاة ثلاثة مواطنين نتيجة العمل العشوائي في آبار الموت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (64)

1 - samir الاثنين 21 ماي 2018 - 15:04
allah akbar meme mentir au Ramadan
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59
2 - wrdi الاثنين 21 ماي 2018 - 15:05
الناس عندهم حكومة ومغاربة عندهم محكومة
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90
3 - طالب كلية القانون محسين lb الاثنين 21 ماي 2018 - 15:06
ههههههههههههههههههههه. وي بصاح ماعمرها جات 100 dh كاتجي غير من 300 درهم لفوووق. تقول كانتنفسوا بالضو فالدار
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112
4 - cherradli الاثنين 21 ماي 2018 - 15:06
est ce que ce type vit au maroc?on a marre de ce gouvernement
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56
5 - ahelame الاثنين 21 ماي 2018 - 15:06
هاذ لوزراء ديال لكرطون ، غير كيهضرو كتنوض لعجاجة ، أحسن إسكتو ، و لا فيهم شوية ديال النفس ، إقدمو الإستقالة
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107
6 - محمد النعمي الاثنين 21 ماي 2018 - 15:06
عمرني لقيت شي واحد جاه ضو قل من 100 درهم وخا يكون مخدم ثلاجة وتلفزة وصافي اتجيه 120درهم لشهر
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88
7 - ber nour الاثنين 21 ماي 2018 - 15:07
واش هاذ الحكومة مدوخة قاليك 100dh ههه والله الحكومة ماكتحشم
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73
8 - مديحة الاثنين 21 ماي 2018 - 15:07
كذاب كبفك كيف خوتك حتى واحد فيكم ما كيقول الصدق أم زوجي ساكنة بوحدها ماًمعاها حد كتجيها 200درهم لفوق يمكن حيت شحال هذه ما خلصتيه ساحب ليك مازال رخيص الله يمسخكم
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85
9 - محسن الاثنين 21 ماي 2018 - 15:07
رباح يكذب .لدي محل تجاري محلبة. كنخلص 2500.درهم ف شهر..+دار كنخلص200.رهم ف شهر...لكريساج لي كاين ف ضو.........
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65
10 - أستاذ الاثنين 21 ماي 2018 - 15:07
على من تكذبون. واش بغيتو توصلو لشيحاجة أكثر من الحكومة
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57
11 - Souhail الاثنين 21 ماي 2018 - 15:08
Monsieur Le ministre tu te fous de la gueule de ce peuple pendant ce mois sacré, 75%leur facture dépasse pas 100 dhs prouve ce que tu viens de dire
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26
12 - ابو مروة الاثنين 21 ماي 2018 - 15:09
رمضان كريم لجميع المسلمين
على ما أضن يتحدث على مغاربة المهجر
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49
13 - waid الاثنين 21 ماي 2018 - 15:09
كون تشوفوا حد سوالم اثمنة الكهرباء اشنو دايرة بلا متكون ساكن فدارك ،كتجيك 160 درهم ،أما إلا ساكن كتجيك 800 درهم او إلا مشيتي دكلاريتي كيغولك إستماسيون خلص عاد ديكلاري
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33
14 - saliha الاثنين 21 ماي 2018 - 15:09
السي الرباح باقي عايش ف 1995 اسيدس اجي تخلص بحلنا اراتب فيه 3000 درهم و الفاتورة ديال الكهرباء فيها 2000 درهم اوعيش انت
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34
15 - سفيان الغزواني الاثنين 21 ماي 2018 - 15:09
لن ننسى عندما حملتم المواطن عبء دفع تمن أخطاء الفهري في تسيير المكتب الوطني للكهرباء ولم تستطيعوا حتى إقالته انتم فاشلون حتى في التبات على مبادئكم.
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34
16 - جليلة الاثنين 21 ماي 2018 - 15:10
هههه واش هده الوكالات دورها هو تفقير والنصب على المغاربة انا عندي شقة في السكن الاقتصادي لااحضر اليها الا يوم السبت واعود الى عملي في مدينة اخرى يعني 4 ايام او 5 ايام في الشهر وادفع 80 درهم كفاتورة كل شهر هل يعقل ان استهلك 26 كيلو وات في 4 ايام اشتيكيت عدة مرات فقالو لي ربما عندك فويت والله عشوائية بكل المعايير.......
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22
17 - انسان الاثنين 21 ماي 2018 - 15:10
صراحة . أشعر بارتفاع الضغط الدموي عندما يطل علينا أعضاء الجماعة بقفشات تجعلك متوثرا وتضحك في نفس الوقت.
بالله عليك المغاربة اليوم يعيشون في الفقر المدقع ماشي حتى الفقر لكياين في الدول الاخرى. مخير فينا عميقدش يشري حتى كيلو ديال بوشوك أماغ السردين والعدس والفول ...........قهرتونا.
حزب العدالة والتنمية تحالف مع الرأسماية المتوحشة من أجل مص دماء الشعب الى أبعد الحدود وهذا المص مشرعن بالقانون.حكومتكم تجسد زواج المال والدين بالسياسة ...وانتهى الكلام ......ولكن لقيتو الجهل في هذ البلاد أما متبقاوش دقيقة في الحكومة. لأن الوعي سلاح ناعم يحارب كل متاجر بهموم ومأسي الناس..مقاطعوووووووووووون
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32
18 - hier الاثنين 21 ماي 2018 - 15:10
0 درهم لدى الوزراء. أما هاد الإحصائيات ديالكم ما نعرف منين جبتوها
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12
19 - بطراوي الاثنين 21 ماي 2018 - 15:11
واش اسي الرباح كتهدر على المغرب للي كنعرفو
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13
20 - bahobali الاثنين 21 ماي 2018 - 15:11
جانبت الصواب اسي الوزير فين كاينةهذهالارقام المغلوطة
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12
21 - مواطن مغربي الاثنين 21 ماي 2018 - 15:11
كدوب كدوب 2 في المئة لتيخلصو 100 درهم أقسم بالله أغلبية الفقراء والضعفاء تتجيهم أكتر من 100 درهم وأنا من ضمنهم وأنا صديق لناس لعندهم محل لتيقدمو خدمات أدا فواتير الكهرباء وأقل من 100 درهم مكينش .... السي رباح هلكتونا جات نوبتك تنتا مدوتيش...
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13
22 - مغربي الاثنين 21 ماي 2018 - 15:11
غير كدبو اعل عباد الله انا كنسكن في مدينة سلا ما كاينش اللي كيخلص اقل من100درهم السي الوزير
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12
23 - lhajj الاثنين 21 ماي 2018 - 15:12
ربما يقصد 100 درهم للفرد الواحد ، مثلا دار فيها 7 الاشخاص 700 درهم ، بغيت غير نعرف واش هادو عيشين معانا ولا لا ، أنا ساكن انا و مراتي دار كامله مصابيح إقتصادية و كنجلس في المنزل 20 يوم من الشهر لضروف العمل و كتجيني 300 درهم
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14
24 - jarbbob الاثنين 21 ماي 2018 - 15:12
من بين مصائب هذه الحكومة وما اكثرها ان جميع نتائج الاحصائيات التي تقوم بها مخالفة للواقع كانها تاتي بها من دول اخرى عندما تتحدث عن البطالة في البلاد او الحد الادنى للاجور اوومؤشرات التنمية والان فاتورة الكهرباء.فما عسانا نقول الله يعطنا الصبر علين متجي شي فيزا.
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12
25 - rida momo الاثنين 21 ماي 2018 - 15:12
الله ينعل لميحشم والله يخد فكم الحق زعما صايم وعطها لكدوب عندي بيت وتلفزة وثلاجة ولبولات اقتصاديين زعما وتتجني مابين 150 و200 درهم تقهرنا فهاد البلاد
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11
26 - مواطنة غاضبة الاثنين 21 ماي 2018 - 15:12
شفت الرباح بدا كيخرج و يدخل فالهضرة داك المرة اكد على استفادة الاساتذة فالعالم القروي من 700 درهم و هو الامر ليمكينش حتى فالاحلام و اليوم 75 فالماءة كتخلص اقل من 100 درهم على من كيكدب هاد الوزير . حماضيتو يا وزراء العدالة و التنمية
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13
27 - مواطن الاثنين 21 ماي 2018 - 15:12
لا تصل إلى 100 درهم ، بل تتعداها بكثييييير
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8
28 - MA9HOUR الاثنين 21 ماي 2018 - 15:13
اظن ان كل الوزراء لا يعيشون الواقع والحالة الاجتماعية في المغرب فالحكام في واد والشعب في واد اخر و هذه هي الدمقراطية المغربية
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9
29 - تبرير تافه و غير علمي الاثنين 21 ماي 2018 - 15:13
صاحبنا قسم الفاكتورة على افراد الاسرة : فاكتورة ضو 900 درهم كاين 10 د نفوس النتيجة 90 درهم عند سيهوم الرباح.. ايلا جينا بحثنا انلقاوه مدخل حتى قطعان الماشية و الانعام... سير شوفليك علمن تكذب..
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8
30 - simo الاثنين 21 ماي 2018 - 15:13
و هل كل المغاربة لديهم كهرباء
لكي تقول 75% من المغاربة
باراكا من لغة الإستحمار
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11
31 - kamal الاثنين 21 ماي 2018 - 15:13
لأن 80/100 لم يوصلها بالكهرباء
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8
32 - سلام الصويري الاثنين 21 ماي 2018 - 15:14
باركة من الاستهزاء من ذكاء المواطنين الاستهلاك قليل هو دليل على ان مستوى المعيشة المتدني ل75%من المغاربة .
لأنهم لا يستعملون الالة الكهربائية .
فالدولة لا تعطي شءيا والبعض يريد ان يضحكوا على ذقون المغاربة
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9
33 - بنت المملكة الاثنين 21 ماي 2018 - 15:14
واش نتى عايش فيش دولة اوخرة انا وحدي فدار او جاتني 800 درهم او مرا آخرة 600 درهم الله يبعدنا من هد البلاد لي ولات فيها الحكومة تضحك على المواطنين %100
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8
34 - مبارك الاثنين 21 ماي 2018 - 15:14
والسي الرباح اش من معيار علاش بنيت حتى قلت 75 % من المغاربة يستهلكون اقل من مابة درهم .والله الا هدا عار عليك تكدب على المغاربة
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9
35 - abdo الاثنين 21 ماي 2018 - 15:15
صحيح كان ذلك أواخر القرن العشرين. بالضبط حوالي سنة 1990 ميلادية...بغيت غير نعرف منين جاب هاد الاحصائية
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6
36 - دحنون الاثنين 21 ماي 2018 - 15:15
والله الا باز هدا الناس ما بغاو احشمو......الشمع اعباد الله الا كانت بدرهم كل نهار واحدة هاهي 30درهم في الشهر ...فين التلفزة الثلاجة ..الله يعطيك الزلط باش تعترف بالحقيقة
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6
37 - لطفي الاثنين 21 ماي 2018 - 15:15
هاذي كذبة باينة غير قولوا الحق ر الموت كاينة.الشعب فاق من الكلب .ربما معالي الوزير كان يريد أن يقول 25% فسبقه لسانه ونطق 75% وإذا كان غير ذلك فالسيد الوزير متحيز لشركة الماء والكهرباء 100%
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4
38 - VOLTAIRE3000 الاثنين 21 ماي 2018 - 15:16
بعد كذبه على أسرة التعليم يوم 08 ماي 2018 بالقناة الأولى في برنامج ''قضايا و أراء'' حيث قال أن الأساتذة الذين يشتغلون في المناطق النائية و الصعبة يتقضون تعويضا يصل إلى 700 درهم شهريا لكي يدرسوا أبناء المغاربة وهذا محض افتراء , يكذبه الواقع ولعله فطن إلى فعلته الشنعاء بعد كذبته التي تنم عن استهتار كبير بعقول المغاربة , هاهو بدون حياء يكذب مرة أخرلى وهاته المرة في البرلمان حيث يدعي أن 75%من المغاربة لاتصل عندهم فاتورة الكهرباء100درهم متناسيا أن كل 100 درهم استهلاك صافي يؤدي المواطن عليه ضرائب تقارب الثمن الحقيقي للإستهلاك , ليصبح الثمن الإجمالي يفوق 170 درهما إذن فهو يستغبينا كفاك أيها الوزير من الكذب حرام عليك لاتستحيي حتى في الشهر الحرام
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4
39 - jawad الاثنين 21 ماي 2018 - 15:17
كذاب انا كانخلص 2 كونتورات ب 600دهم او 500درهم شهريا حكومة كذابة ومنافقة ارحلوا ارحلوا الشعب لا يريد حكومتكم
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2
40 - ABAZA الاثنين 21 ماي 2018 - 15:17
غير صحيح العمارة لي ساكن فيها الأغلبية ديال السكان عندهم كثر من ٢٠٠ درهم
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1
41 - معتوهة الاثنين 21 ماي 2018 - 15:18
الله يا ودي ...انا كتجيني 250 درهم تقريبا
السيدة كتعاوني فالدار ساكنة فدويرة صغيرة ماعندها لا ماكينات لا بيسيات و كظل خارجة من الدار هي و الراجل...سولتها دابة قالت ليا كتجيني 150 درهم...
الواليدة ديالي كتجيها 500 درهم و ما فوق...
ناس كنعرفهم فلعروبية كتجيهم 140 درهم...
وبزااااااف ديال ناس بزاااف ...كلشي فوق ل 100 درهم
واش هاد الناس لي كتجيهم قل من 100 ماصادفت فيهم حتى واحد!!!!!
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4
42 - ايت الراصد:المهاجر الاثنين 21 ماي 2018 - 15:18
يجب على جميع الاحرار من المغاربة ان يتأملوا جيدا مرتزقة السياسة والذين انتهزوا فرصة لن تعوض اسمها حراكات 20فبراير فطعنوها .. ليصلوا بواسطتها الى الحكومة الشكلية ..وهاهم الان يزورون الحقائق فالناطق الرسمي تحدث عن ربح لسنطرال لايتعدى 20سنتيما ؟!وهذا المسمى رباح يقفز على كل الاحتجاجات المتعلقة بالزيادات الصاروخية في الكهرباء والماء ليتحدث كذبا وتزييفا على احصاىيات عشوائية أتى بها من اجل إظهار حقيقته المعروفة لدى الجميع وهي الكذب من اجل ان ينال رضى المخزنية العليا وهذا مايسعى اليه مرتزقة اللاعدالة واللاتنمية ولعل أوضح دليل هو عندما يصرح وزير شكلي المسمى يتيم انه ليس مواطنا ..وانما هو وزير..بالفعل فأنتم وزراء اخر الزمان...
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4
43 - bigboss08 الاثنين 21 ماي 2018 - 15:18
عليك بالنزول الى الشارع و تفقد فواتير المواطنين لأن كلامك غير صحيح، كلامك يدل على انك لا تأدي شيء وتستغلون جيوبنا لضفر بمناصب المسؤولية
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3
44 - bousaid الاثنين 21 ماي 2018 - 15:18
bonjour , juste pour ajouter une information a mr rabbah c'est que juste les frais de location de contour coute environ 40 dhs ttc par mois , alors revises tes donnees monsieur et arretons de dire des monsenges merci
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1
45 - زاكورة الاثنين 21 ماي 2018 - 15:18
المشكل الكبير الناس مخدامينش مكاين فين إجيبو حتى خمسين درهم البشر مشومر ومكثف الأيادي صحاب تقاعد كلشي داير الفراشة شباب كذالك اصحاب الإجازات والدبلومات الغلاء فكلشي المهن الحرة تعاني تعاني تعاني نحن لانريد ان نعترف بواقعنا الأزمة ره الطبقة المتوسطة نزلات للفقيرة المغرب مكون من طبقة شبه غنية وغنية 20℅والباقي فقييييييرة
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46 - لماذا الكذب؟ الاثنين 21 ماي 2018 - 15:18
اودي الله يعطينا وجهكم يا وزراء العدالة والتنمية..لماذا تكذبون على الشعب؟ وكأننا لا نعرف المغرب ولا نعرف المغاربة.. قالك المغاربة كيخلصوا اقل من 100 درهم فالكهرباء فالشهر..مشي تشوف الشمال وأمانديس اش دايرة فيهم..اقل ما كيخلصوا الناس تما هو 500درهم للكهرباء فقط..
كذابون يا وزراء!!
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47 - هبيل الاثنين 21 ماي 2018 - 15:19
الهضرة كثيرة والسكات خير
كون غي بقاو ساكتين هاد لباجدة
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48 - عادل الاثنين 21 ماي 2018 - 15:19
سي الرباح ، راه غير الضريبة لي كن أديوها على التفزة الحامضة فاية 100 درهم
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49 - مصطفى كاراطيكا الاثنين 21 ماي 2018 - 15:19
يحترفون الكذب كما يحترفون تشلهبية و اللعب على الشعب المطحون
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50 - lamia الاثنين 21 ماي 2018 - 15:19
الله ينعل للي مايحشم. تقدر تكدب على الميتين ماشي على الحيين . كي درتي حسبتيها؟ غالبا غتكون جمعتي طوطال ديال الفواتير و قسمتيها على عدد سكان . . . المهم راحنا دعيناكم للعالي يخد فيكم الحق
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2
51 - Me again الاثنين 21 ماي 2018 - 15:20
لان أغلبية المغاربة ليس لديهم ثلاجة و مكيف هواءي و آلة تصبين و مطبخ كهربائي و الة كهربائية لتسخين ماء الدوش او الحمام و آلة السوشىار و موليننيكس... أغلبية المغاربة يستهلكون 2 او 3 بولات و تلفزة و شارجور ديال التيليفون اي 300 watt و بالنسبة لأغلبية المغاربة فان الله جعل الليل لباسا و النهار معاشا. لهذا ينامون ليلا و يعملون نهارا و لو في رمضان حيث الليل يصبح نهارا و العكس صحيح!
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52 - مصطفى كاراطيكا الاثنين 21 ماي 2018 - 15:20
يحترفون الكذب كما يحترفون تشلهبية و اللعب على الشعب المطحون
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0
53 - Noureddine الاثنين 21 ماي 2018 - 15:20
الوزير اظنه ينتمي لحكومة في ادغال افريقيا و لا يعلم شيء عن فواتير المغرب. وزراء اللاعدالة و اللاتنمية وصلوا للتخمة بعدما ان كانوا يركبون الكونكو لما فازوا باول انتخابات. الايام بينانا والانتخابات ستأتي و سافكر قبل ان أخطأ صوتي من جديد.
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54 - متقاعد الاثنين 21 ماي 2018 - 15:20
اهلا كلامك ربما على صح ولكن ما هو معاشه أن كان دخله 1000.00 درهم وهو ضحية لتصريحات الباطرونا لذى ص و ض ج فقيمة الفاتورة تمثل 10% من الدخل الشهري والكراء 1500.00 درهم ويبلغ من العمر أزيد من 65 سنة فكيف له أن يدبر أمور دريهماته .الحليب 7.00 ثلاثة أطفال يتمدرسون وزوجة بدون عمل .إذا أضفنا له مصروف البيت 50 درهم يوميا انه يستحق جائزة نوبل في التدبير
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55 - حسن الاثنين 21 ماي 2018 - 15:21
لا حول ولا قوة إلا بالله. تستطيع الكذب على الأموات، أما الأحياء فهذا ضرب من الخيال، لم يعد ذر الرماد في العيون مجديا مع المغربي المقهور.
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56 - youssef الاثنين 21 ماي 2018 - 15:21
اتقو الله راه عندو الحق انا كتجيني 66درهم.بالدار
ماساكنش فيها و عندي ما يفيد
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57 - عنتر الاثنين 21 ماي 2018 - 15:21
بالله عليك على من تكذب ؟لا أحد بدأ يثيق في خرجات هذه الحكومة.....
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58 - رشيد الاثنين 21 ماي 2018 - 15:22
من "قبيل أداء فقط ما يتم استهلاكه خلال الشهر حتى لو تراكمت شهور أخرى على المواطن، التي يجري تقسيمها على الأشهر المتبقية".
خاص شي فقيه سماوي اشرح لنا معنى هاته الجمل.
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59 - الباسل الاثنين 21 ماي 2018 - 15:22
باراكا من هاد الظلم ديالكم راه عيينا منكم ومن هاد الخرجات المستفزة ....لك الله ياوطني .
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60 - abd allah الاثنين 21 ماي 2018 - 15:22
هل يعلم السيد الوزير بان 100 درهم اللي كتجي ديال الضو للمغاىبة فالشهر حيت نيت مكيخدموش الضو خايفين تغلبهوم الفاكتورة وكيقيلو جالسين فالظلام داخل ديورهم الضو كيخدموه اسي الوزير الا فحالات خاصة كالدخول ال طواليط بالليل .... والا شي نص ساعة ديال شي فيلم من افلام ديال لوكس الي كتعرضها الاداعة هههه.امسينا كالخفاش في بلاد المغرب ولكن الحمد لله نصبح كالانسان في بلاد الله وتحت نور ضوء سمشه.....
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61 - Tricinty الاثنين 21 ماي 2018 - 15:22
السيد معاه الصح؛ راه بصح 78% ما كاتوصل فاترتهم ل 100 درهم ولكن كتوصل يلاه ل 99,9999999 10E درهما.
Les amis, je vous propose d'investir dans des projets de production d'énergie électrique à partir de l'énergie solaire 100% gratuite
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62 - khalid الاثنين 21 ماي 2018 - 15:22
انتباه مظلموش هدا الوزير فهو يتكلم على فاتورة الكهرباء ديال الوزراء والعمال والولاة و و و و....
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63 - مزلوط الاثنين 21 ماي 2018 - 15:23
ها العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار عطيونا التســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع .
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64 - محمد الاثنين 21 ماي 2018 - 15:23
وباز الله يعطينا وجهكم. واش مبقاش عندكم علاش تحشموا. قهرتو هاد الشعب. مرة خونة.مرة مداويخ.مرة 2o قاداكم.....مرة الي عبر على المقاطعة نتابعوه جمدتو الأجرة. سديتو باب الحوار....درتوا لباس....للأسف مكاين الي يحاسبكم
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