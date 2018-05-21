جمعيات مغربية تحتج على ترامب برفض دعم أميركا

هسبريس ـ يوسف لخضر

أطلقت جمعيات مغربية، من بينها جمعية منتدى بدائل المغرب، نداءً وجهته إلى جمعيات المجتمع المدني المغاربي تدعو فيه إلى رفض أي تمويل من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسبب افتتاح سفارة بلاده في القدس الاثنين الماضي.

وجاء في النداء الذي أطلقته الجمعية، "إن هذه الدعوة تأتي أمام الجرائم ضد الإنسانية وأمام الانسحابات المتتالية لترامب من المبادرات والآليات الدولية التي من شأنها أن تساهم في السلام والديمقراطية والتضامن مع الشعوب المضطهدة"، ودعت إلى "الانضمام إلى الحركة العالمية من أجل مقاومة الشعوبية والعنصرية والحروب والدكتاتورية".

ويتوخى النداء رفض أي تمويل مباشر أو غير مباشر من إدارة ترامب والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي وكالة حكومية أميركية تقدم الدعم لعدد من جمعيات المجتمع المدني في المغرب، إضافة إلى مبادرة الشراكة الأميركية للشرق الأوسط.

وتقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) منذ سنة 1957 دعماً لعدد من الجمعيات والمنظمات في المغرب في إطار شراكات حول مجالات تشغيل الشباب والديمقراطية والحكامة، إلى جانب التعليم الأولي.

ووصل دعم الوكالة إلى المغرب في السنة الماضية حوالي 30 مليون دولار، فيما بلغ مجموع الدعم الأميركي عبر مختلف مؤسسات الوكالة في المغرب إلى 464 مليون دولار خلال السنة نفسها، وهو مرتفع مقارنة مع سنة 2016.

واعتبر نداء "مقاطعة تمويلات ترامب" أن هذه "المؤسسات الأميركية تقدم برامج تشتري الصمت والشرعية السياسية غير المستحقة؛ ما يستدعي رفض التعاون معها وطنياً ودولياً، ووقف جميع أشكال التعاون معها، والانخراط في المقابل في دعم المبادرات الرامية إلى فضح ومقاومة أي تطبيع مع الدولة الصهيونية".

واعتبر النداء الذي تداوله نشطاء جمعويون مغاربة أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب وإسرائيل تخالفان القانون الدولي الإنساني، وهو ما يحتم على المجتمع المدني المغاربي أن يتحرك الآن باعتبار ذلك واجباً والتزاماً".

وعلاقة بقرار ترامب، تظاهر آلاف المغاربة في شوارع مدينة الدار البيضاء، أمس الأحد، في مسيرة حاشدة رددوا خلالها هتافات "الموت لإسرائيل"، ورفعوا أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها "القدس عاصمة فلسطين الأبدية"، ودعوا إلى مقاطعة إسرائيل، ونددوا "بالصمت والتخاذل العربي".