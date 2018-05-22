اعتداءات تشعل فتيل الغضب بالمستشفيات العمومية

هسبريس - أمال كنين

تتوالى الاعتداءات من طرف مواطنين على الأطر الصحية والطبية، ففي ظرف أسبوع واحد شهد مستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء ثلاثة اعتداءات طالت أطره الصحية.

وتداول عدد من ممرضي المستشفى "فيديو" تظهر فيه مريم بوعقدة، تقنية الإشعاع بالمرفق الصحي، وهي مصابة على مستوى الوجه وفي حالة انهيار، مؤكدين أنه تم الاعتداء عليها من طرف مريض وزوجته ليلة السبت الماضي، دون أن يذكروا تفاصيل الحادث.

وحسب ما تم إعلانه فليست بوعقدة الوحيدة التي تم الاعتداء عليها خلال اليوم نفسه، إذ تعرض أيضا عبد الغني المرابط، الممرض بالمستشفى نفسه، لكسر على مستوى اليد، إضافة إلى عدة رضوض.

وقال المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن هذا الحادث يأتي بعد أيام من اعتداء آخر طال مصلحة الولادة بالمستشفى نفسه، وهو الاعتداء الذي "نتجت عنه العديد من الإصابات الجسدية وتبعات نفسية لم يتم تجاوزها إلى الآن"، حسب بيان للنقابة.

وواصل البيان: "الاعتداءات على الأطر الطبية أصبحت تشكل ظاهرة تهدد السلامة البدنية والأمان الشخصي للعاملين بالمستشفى"، مشيرا إلى إعلان تنظيم وقفة احتجاجية جراء توالي مثل هذه الأحداث.

وندد المكتب المشار إليه بهذه الاعتداءات التي وصفها بـ"الإجرامية"، قائلا إنها "تعتبر تحولا خطيرا في نوع وحجم الاعتداءات المتكررة التي أصبحت واقعا يوميا لنساء ورجال الصحة بالجهة"، ومطالبا بضرورة "توفير الأمن داخل المستشفى وإطلاق حملات للتوعية بالتنسيق مع باقي المتدخلين لوضع حد لظاهرة الاعتداءات".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها اعتداء على الأطر الطبية والصحية، إذ تشهد مختلف المستشفيات العمومية بكل أرجاء المملكة بين الفينة والأخرى مثل هذه الحالات التي قد تؤدي إلى إصابات خطيرة في بعض الأحيان.

ويحتج مختلف العاملين بالمستشفيات العمومية ضد غياب الأمن بهذه الأماكن، وخاصة في أقسام المستعجلات التي تشهد أكثر حالات الاعتداءات، مطالبين بضرورة إيجاد حل لوقف الظاهرة.