24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:36
|05:19
|12:29
|16:09
|19:31
|21:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لجان مراقبة بجهة مراكش تحجز مواد فاسدة
- جلباب "متواضع" يجلب انتقادات على زوجة العثماني بكوريا الجنوبية
- التاريخ المحاصر ـ 6 ـ .. حرب التحرير الريفية 1921 – 1926
- الملك يطلق مشاريع تضامنية ويؤجل الدرس الحسني
- نشطاء مغاربة يعلنون 20 أبريل "عيدا للمداويخ"
- الرباح: فواتير الكهرباء لا تصل إلى 100 درهم لدى 75% من المغاربة - (286)
- تصنيف مطار "محمد الخامس" الأسوأ عالمياً يُثير جدلاً بالبرلمان - (210)
- جلباب "متواضع" يجلب انتقادات على زوجة العثماني بكوريا الجنوبية - (174)
- رئيس الحكومة يحل بمطار سيول في غياب مسؤولي كوريا الجنوبية - (150)
- ضحية "أستاذ خريبكة" تروي تفاصيل الاعتداء وتتشبث بالبراءة - (105)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اعتداءات تشعل فتيل الغضب بالمستشفيات العمومية
تتوالى الاعتداءات من طرف مواطنين على الأطر الصحية والطبية، ففي ظرف أسبوع واحد شهد مستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء ثلاثة اعتداءات طالت أطره الصحية.
وتداول عدد من ممرضي المستشفى "فيديو" تظهر فيه مريم بوعقدة، تقنية الإشعاع بالمرفق الصحي، وهي مصابة على مستوى الوجه وفي حالة انهيار، مؤكدين أنه تم الاعتداء عليها من طرف مريض وزوجته ليلة السبت الماضي، دون أن يذكروا تفاصيل الحادث.
وحسب ما تم إعلانه فليست بوعقدة الوحيدة التي تم الاعتداء عليها خلال اليوم نفسه، إذ تعرض أيضا عبد الغني المرابط، الممرض بالمستشفى نفسه، لكسر على مستوى اليد، إضافة إلى عدة رضوض.
وقال المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن هذا الحادث يأتي بعد أيام من اعتداء آخر طال مصلحة الولادة بالمستشفى نفسه، وهو الاعتداء الذي "نتجت عنه العديد من الإصابات الجسدية وتبعات نفسية لم يتم تجاوزها إلى الآن"، حسب بيان للنقابة.
وواصل البيان: "الاعتداءات على الأطر الطبية أصبحت تشكل ظاهرة تهدد السلامة البدنية والأمان الشخصي للعاملين بالمستشفى"، مشيرا إلى إعلان تنظيم وقفة احتجاجية جراء توالي مثل هذه الأحداث.
وندد المكتب المشار إليه بهذه الاعتداءات التي وصفها بـ"الإجرامية"، قائلا إنها "تعتبر تحولا خطيرا في نوع وحجم الاعتداءات المتكررة التي أصبحت واقعا يوميا لنساء ورجال الصحة بالجهة"، ومطالبا بضرورة "توفير الأمن داخل المستشفى وإطلاق حملات للتوعية بالتنسيق مع باقي المتدخلين لوضع حد لظاهرة الاعتداءات".
وليست هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها اعتداء على الأطر الطبية والصحية، إذ تشهد مختلف المستشفيات العمومية بكل أرجاء المملكة بين الفينة والأخرى مثل هذه الحالات التي قد تؤدي إلى إصابات خطيرة في بعض الأحيان.
ويحتج مختلف العاملين بالمستشفيات العمومية ضد غياب الأمن بهذه الأماكن، وخاصة في أقسام المستعجلات التي تشهد أكثر حالات الاعتداءات، مطالبين بضرورة إيجاد حل لوقف الظاهرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
فوقاش غادي تفهموا بان خدمة المواطن باخلاص من حب الوطن