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الرئيسية | مجتمع | تصنيف مطار "محمد الخامس" الأسوأ عالمياً يُثير جدلاً بالبرلمان

تصنيف مطار "محمد الخامس" الأسوأ عالمياً يُثير جدلاً بالبرلمان

تصنيف مطار "محمد الخامس" الأسوأ عالمياً يُثير جدلاً بالبرلمان
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 21 ماي 2018 - 18:30

أثار تصنيف مطار محمد الخامس قبل أيام من قبل إحدى وكالات الأسفار العالمية في المرتبة الأولى ضمن لائحة أسوأ مطارات العالم لعام 2018 استياء عدد من النواب البرلمانيين، الذين أكدوا أن "هذا التصنيف يُسيء إلى سمعة المغرب عالمياً".

لمياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة، أكدت اليوم الاثنين في مجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفوية أن تصنيف الموقع العالمي "إدريمز" لمطار محمد الخامس الأسوأ عالمياً "اعتمد على منهجية غير صحيحة، ليست لها أي مصداقية، إذ استند إلى التعليقات المكتوبة على الموقع الإلكتروني للوكالة ذاتها".

وأشارت بوطالب في جوابها على سؤال لفريق العدالة والتنمية إلى أن المجلس الدولي للمطارات الشهير سبق أن صنف مطار محمد الخامس كأفضل مطار في القارة بناء على معايير علمية دقيقة ومحددة، ولكنها أقرت بأن "هذا المطار لازال بعيداً أن يعكس كما يجب سمعة المغرب، خصوصا في معايير الضيافة وفضاءات الاستقبال".

ولفتت كاتبة الدولة لدى وزير السياحة إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوصية من أجل تحسين جودة الخدمات، من قبيل استكمال المحطة الجوية (Terminal A) التي ستفتتح أبوابها في يونيو المقبل، ووضع تطبيق للمطار على الهواتف الذكية، وتعميم "واي فاي" بالمجال، وأيضاً تركيز الجهود مستقبلاً على تقليص فترات الانتظار.

وأكدت تدخلات الفرق البرلمانية أن الجهات التي تقف وراء هذا التصنيف "جهات مغرضة، تهدف إلى التشويش على ملف ترشح المغرب لمونديال 2026"، غير أنها شددت على ضرورة العمل على تسريع الخدمات الأمنية بالمطار، وتسريع خدمة تسلم الأمتعة؛ ناهيك عن ربط هذا الفضاء الجوي بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء بالمزيد من وسائل النقل الطرقي والسككي.

وكان المكتب الوطني للمطارات أكد أن استنتاجات الوكالة "لا تستند إلى أي مقاربة علمية متعارف عليها في مجال استطلاعات الرأي والدراسات الاستقصائية، لاسيما في ما يتعلق بمعايير أخذ العينات"، مشيرا إلى أن إلى الوكالة "لم تعتمد مقاربة علمية في التصنيف بقدر ما اعتمدت على استنتاجات قراءاتها انطلاقا من التعليقات التي يكتبها الزوار على موقعها الإلكتروني".

وشدد المكتب الوطني على أنه يحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية في ما يتعلق بهذا الموقع الذي يبحث عن الإثارة فقط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مواطن الاثنين 21 ماي 2018 - 18:51
في الاونة الاخيرة كلشي سيئ في هد البلاد الله ارحمنا وصافي
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2 - harrokki الاثنين 21 ماي 2018 - 18:52
Heureusement qu'ils n'ont pas visité nos hôpitaux !!!!
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3 - FRANCE الاثنين 21 ماي 2018 - 18:58
ز يد عليه مطار اكدير بنيات جميلة والناس ينتظرون عائلتهم في البرد وفي الحرارة خارج المطر وانعدام المرحيض وكنخلوا لبارك حشما عار ان يبقى الناس خارج المطر هل نحن افضل من الدول الاوربية كتدخل حتى الديوانى اف لكم
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4 - ولد مو الاثنين 21 ماي 2018 - 18:59
مالها جاتكم عجب لا سبيطار لا مدرسة لا حكومة لا برلامان
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5 - Karim الاثنين 21 ماي 2018 - 19:00
j 'ai visité bcp de pays dans le monde et je confirme que c'est le plus mauvais aéroport que j' ai pu voir
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6 - hassan الاثنين 21 ماي 2018 - 19:01
حقيقة، المطار لا يتوفر على مرافق خارجية لاستيعاب المرافقين للمسافرين، علما ان المسافرين وحدهم هم الذين يلجأون إلى داخل المطار ويبقى المرافقين أو المنتظرين تحت رحمة حرارة الشمس أو برودة الطقس.
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7 - كندي مغربي الاثنين 21 ماي 2018 - 19:02
انا بصفتي مهاجر و مررت بعدة مطارات اجنبية و حسب منضوري الشخصي فمطار الدار البيضاء من اسوؤ المطارات
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8 - Hamid الاثنين 21 ماي 2018 - 19:02
ههههههه و يريدون أن ينظمو كأس العالم. الله اعطينا وجهكم.
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9 - musafir الاثنين 21 ماي 2018 - 19:02
المطار لا يستحق التصنيف كمطار اصلا.
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10 - Arabi الاثنين 21 ماي 2018 - 19:03
أنا سافرت عبر عدة مطارات دولية مطار محمد الخامس بمواصفات عالمية.هذا تصنيف غير دقيق تماما.رمضان كريم.
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11 - ما نعرف الاثنين 21 ماي 2018 - 19:04
التقرير غير خرج ناضو البرلمانيين كيجريو. ..

المغاربة كانو مقاطعين أكثر من شهر ما حاشاها ليهم حتى واحد ...

انا ادا جات عليا يكون المطار بحال موقف السيارات اللي نزل من الطيارة يشد الطاكسي ولكن الشعب يكون عايش مزيان ...

باراك علينا من الفلوس اللي كنمشي في البخ والمظاهر والشعب عايش غير بخبر وتاي. ...
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12 - سوء الاستقبال الاثنين 21 ماي 2018 - 19:04
مؤخرا دهبنا لتوديع المعتمرين لم نجد كراسي للجلوس و ﻻ توجد قاعة الانتظار خاصة بالمودعين اما ااطواليت حاشاكم خانزة و ﻻبد تدفع 2 درهم باش تقضي حاجتك البيولوجية و ما كاينش معامن تتكام او يسمع للشكوى ديالك هادشي في مطار محمد الخامس محطة 3
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