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الرئيسية | مجتمع | ندوة تناقش ظاهرة الغش في الامتحانات بصفرو

ندوة تناقش ظاهرة الغش في الامتحانات بصفرو

ندوة تناقش ظاهرة الغش في الامتحانات بصفرو
هسبريس من صفرو
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 01:10

نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بإقليم صفرو، بشراكة مع المركز المغربي للأبحاث حول المدرسة، الندوة العلمية الأولى حول "ظاهرة الغش..الأسباب..الآثار والحلول".

أوضحت وفاء شاكر، المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بإقليم صفرو، في كلمة لها، أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار الاستعدادات للمحطات الإشهادية، وأيضا لالتزامات المديرية والتوجيهات الإستراتيجية لوزارة التربية الوطنية لتنزيل الرؤية الإستراتيجية 2015/2030، وخاصة المشروع المندمج رقم 9 الذي يتعلق بتعزيز قيم المواطنة والسلوك المدني ومكافحة الممارسات غير الصحية وتطوير الممارسات الجيدة، وكذلك تفعيل برنامج التدابير ذات الأولوية، خاصة التدبير رقم 20 المتضمن في المحور الثامن الذي يحث على تخليق الفضاء المدرسي والعمل على إرساء قيم المواطنة والنزاهة.

كما تضمنت فعاليات هذه الندوة، التي عرفت حضور ما يناهز 100 تلميذة وتلميذ، إلى جانب رؤساء المؤسسات التعليمية ورؤساء جمعيات أمهات وآباء التلاميذ، ونخبة من الأطر الإدارية بالإقليم، أربعة محاور لمجموعة من الباحثين والدكاترة، وقفوا فيها برؤية تربوية سيكولوجية وقانونية شرعية على كيفية الحد من هذه الآفة، وذلك عبر تعميق النقاش والتشخيص والوقوف على الأسباب الحقيقية لظاهرة الغش في الامتحانات المدرسية والآثار التي تترتب عنها، مع تقديم بعض الحلول الممكنة بمعية التلاميذ الحاضرين.

من جهته أكد فؤاد الأزهر، مدير المركز المغربي للأبحاث حول المدرسة، في كلمته، أن السبب الرئيسي لاستفحال ظاهرة الغش في الامتحانات بالمؤسسات التعليمية يرجع بالأساس إلى انخفاض المستوى التعليمي وتراجع القيم وعدم مواكبة الأسر للأبناء وأيضا تراجع مستوى التلاميذ.

يذكر أن الندوة اختتمت بمجموعة من التوصيات، كما شهدت تتويج بعض التلاميذ من مختلف المؤسسات التعليمية في مسابقة خاصة بأحسن ملخص لمداخلات الندوة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - النخبة الغشاشة الثلاثاء 22 ماي 2018 - 02:05
ماذا يريد الذي يغش في الامتحان ان يصبح في المستقبل ؟ استاذ ! طبيب ! مهندس ! قاضي ! محامي ! !! سيكون لدينا شرذمة من النخبة الغشاشة، فهذا الاستاذ لن يعرف ماذا سيلقي للتلاميذ لانه اعتمد على كراسه المدسوس وليس على عقله المحسوس وهذا الطبيب سيصف دواء الروماتيزم للمريض بالسكري وهذا المهندس سيبني قناطر منحرفة وهذا القاضي سيسجن المشتكي ويبرأ المتهم وهذا المحامي لن يزيد لموكله الا الغرق والتيهان في ردهات المحاكم، وسينتشر الخداع والمكر في مؤسسات الدولة لان الغشاشين مخادعين بطبعهم .
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