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كُتّاب وآراء
ارتفاع الأسعار يخلي موائد الأسر المغربية من الفواكه في رمضان
واصلت أسعار الفواكه الأكثر استهلاكا في شهر رمضان ارتفاعها بشكل لافت، حيث أكد مجموعة من الباعة بالتقسيط وتجار الجملة أن الوسطاء أسهموا بشكل كبير في هذه الزيادات، التي طالت هذه المنتجات الاستهلاكية.
وبلغ سعر الموز المحلي بالأسواق الشعبية للدار البيضاء ما يقارب 15 درهما للكيلوغرام، بينما ارتفع سعر الموز الأجنبي القادم من أمريكا الجنوبية إلى 20 درهما للكيلوغرام.
وقفز سعر الأفوكا، التي تلقى إقبالا كبيرا من لدن شريحة واسعة من الأسر المغربية خلال شهر رمضان، إلى 50 درهما للكيلوغرام الواحد في الأسواق الشعبية؛ بينما استقر سعر التفاح في مستويات تراوحت ما بين 13 و25 درهما حسب اختلاف أنواعه.
وقال محمد أبو الفداء، رئيس جمعية حماية المستهلك، إن أسعار الفواكه سجلت ارتفاعا قياسيا أضر كثيرا بالقدرة الشرائية للمواطن خلال شهر رمضان.
وأوضح أبو الفداء، في تصريح لهسبريس، أن الوسطاء قد نجحوا في التحكم بسوق بيع الفواكه مع بداية شهر رمضان، مستعينين بتقنية التخزين في وحدات التبريد للحفاظ على بضاعتهم وإخراجها إلى قنوات التسويق المعتادة، بعد فرض السعر الذي يرغبون فيه.
وأضاف المتحدث أن "التحكم في قنوات التسويق من لدن هؤلاء الوسطاء تسبب في ارتفاع كبير في الأسعار، وهو ما يستدعي تدخل السلطات المعنية لمحاربة المضاربة في الأسعار من لدن هذه الجهات".
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن هذه الزيادات المبالغ فيها من لدن هؤلاء الوسطاء قد دفعت فئة كبيرة من الأسر المغربية إلى التخلي عن استهلاك مثل هذه الفواكه الرمضانية، التي أصبحت من الكماليات مقارنة مع قدرتهم الشرائية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (66)
فين مشات جمعية حماية المستهلك ولمادا هدا الصمت
عيقو المغاربا
وا غير خليها تشعل
مقاطعون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أيتها العصابة
اي حاجة غالية نقاطعها....هكذا نكون شعبا ذكيا حضاريا مؤثرا و فاعلا وليس مفعول به....
ياااا شعب المداويخ....لنلقن درسا لهؤلاء المفسدين و المحتكرين و المقتاتين على دماءنا.....
قاطعو كل المواد الغالية والتي يرتفع ثمنها عن المعقول.....وسننتصر بإذن الله...لأننا على حق.
.laissez les pourrir
ايوا لاش عندنا نظام ملكية برلمانية ... نديرو ها نظام اقطاعي اللي كيحماق فيه مول الأرض ...
على الأقل غادي نوفرو ميزانية اديال 500 برلماني و 40 وزير و الإدارات اللي تابعة ليهم ...
خليو السوق يحكم علينا
انها كدبة تاريخية ولا توجد في الإقتصاد بتاتا ومن له الشك في هدا فهو على الارجح أحمق ومعتوه.
الخير ديما موجود كاااااااااين.
نريد حكومة تكنوقراط
! vous citez car les détaillants eux aussi ne se privent pas
افتحو باب الءيستيراد للجميع و ليس فقط للبعض...
بما اننا من ارخص يد عاملة في العالم ، فمن لم يقدر علا المنافسة في المغرب الفلاحي...فل يجد عملا اخر..
انا لا يهمني مصدر التفاح...لو كان تفاح التشيلي نصف ثمن تفاح المغرب...ساشتري التشيلي....
بما ان الدولة غير مسؤولة علا صحتنا، لو مرضنا بمنتوجات دول اخرى..فسنتحمل مسؤوليتنا في المعالجة...
ثم إن شهر رمضان هو شهر العبادة و الطهارة من الذنوب و الاستغفار و من الناحية الصحية فهو شهر الإمساك عن الاسراف و التخمة و هو مناسبة لتنقية الجسد من السموم و الشحم الزاءد . انقصوا من الاكل و التخمة في هذا الشهر و ستشفون من امراضكم .
اذن المقاطعة تحقق لكم انخفاض الاثمنة و إفلاس المضاربين ( الشاقة) و نقص في اوزانكم و تخلص من السموم و الامراض .
صدقوني أن فطوري انا و عاءلتي لا يتعدى تلاثون درهما في اليوم و نحن بخير و نعمة و صحة جيدة .