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الرئيسية | مجتمع | ارتفاع الأسعار يخلي موائد الأسر المغربية من الفواكه في رمضان

ارتفاع الأسعار يخلي موائد الأسر المغربية من الفواكه في رمضان

ارتفاع الأسعار يخلي موائد الأسر المغربية من الفواكه في رمضان
هسبريس ـ محمد لديب
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:00

واصلت أسعار الفواكه الأكثر استهلاكا في شهر رمضان ارتفاعها بشكل لافت، حيث أكد مجموعة من الباعة بالتقسيط وتجار الجملة أن الوسطاء أسهموا بشكل كبير في هذه الزيادات، التي طالت هذه المنتجات الاستهلاكية.

وبلغ سعر الموز المحلي بالأسواق الشعبية للدار البيضاء ما يقارب 15 درهما للكيلوغرام، بينما ارتفع سعر الموز الأجنبي القادم من أمريكا الجنوبية إلى 20 درهما للكيلوغرام.

وقفز سعر الأفوكا، التي تلقى إقبالا كبيرا من لدن شريحة واسعة من الأسر المغربية خلال شهر رمضان، إلى 50 درهما للكيلوغرام الواحد في الأسواق الشعبية؛ بينما استقر سعر التفاح في مستويات تراوحت ما بين 13 و25 درهما حسب اختلاف أنواعه.

وقال محمد أبو الفداء، رئيس جمعية حماية المستهلك، إن أسعار الفواكه سجلت ارتفاعا قياسيا أضر كثيرا بالقدرة الشرائية للمواطن خلال شهر رمضان.

وأوضح أبو الفداء، في تصريح لهسبريس، أن الوسطاء قد نجحوا في التحكم بسوق بيع الفواكه مع بداية شهر رمضان، مستعينين بتقنية التخزين في وحدات التبريد للحفاظ على بضاعتهم وإخراجها إلى قنوات التسويق المعتادة، بعد فرض السعر الذي يرغبون فيه.

وأضاف المتحدث أن "التحكم في قنوات التسويق من لدن هؤلاء الوسطاء تسبب في ارتفاع كبير في الأسعار، وهو ما يستدعي تدخل السلطات المعنية لمحاربة المضاربة في الأسعار من لدن هذه الجهات".

وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن هذه الزيادات المبالغ فيها من لدن هؤلاء الوسطاء قد دفعت فئة كبيرة من الأسر المغربية إلى التخلي عن استهلاك مثل هذه الفواكه الرمضانية، التي أصبحت من الكماليات مقارنة مع قدرتهم الشرائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (66)

1 - مهاجر الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:08
طاحت الشتا ولا مطاحتش بحال بحال كلشي غالي اللهم مطيحش خير
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159
2 - مريم النورس الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:08
ارتفاع الاسعار سببه السماسرية و الشناقة دعيناهوم الله.
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3 - joker الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:08
n'achetons pas.on ne va pas en mourir.laisssons tout pourrir.
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135
4 - ليلى الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:10
حسبنا الله ونعمة الوكيل فهاد السماسرية هما السباب فهاد الغلاء
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122
5 - منير برهم الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:11
الخير عطاه الله وموجود لكن هاد الوصطاء وكلنا عليهم الله لي كيتسمسرو فالخضروات حتى غلات
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103
6 - كبيرة منادي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:14
اشهاد الجوع لي ولا فهاد السمسرية واش مبغاوش اتاقو الله فخوتهم بغاو اخليونا بجوع باش يربحو هما
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69
7 - سليمان حجي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:15
دعيناكم الله فهاد رمضان حرمتونا وحرمتو ولادنا يا سماسرية الجيعانين
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65
8 - alhoceima city rif الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:17
وفي الحقيقة جميع انواع الفواكه والخظر في المغرب ماخسهومش يفوتو خمسة دراهم للكيلو وحتى السردين ماخسوهش يفوت خمسة دراهم للكيلو سواءا في رمظان او من غير رمظان .
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91
9 - عبدالصمد الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:18
سبب إرتفاع الأسعار بسبب الوزير داودي هوا لخرج على الأسعار ديال الفواكه
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52
10 - Karim الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:18
السلاح القاتل لي غالية الثمن لا تشتروها والسلام
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105
11 - عبد الحق الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:18
برك علينا عا تمر والماء والمقاطعة شعب مقهور مقهور لهما # خليه حتى يرخاص ونديه
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79
12 - عامر الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:19
السلاح الوحيد الذي يملكه المواطن حاليا هو المقاطعة،والانفاق قدر الاستطاعة،راه حنا لي كنطلعو التمن ملي كنتهافتو على الشراء.
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94
13 - من إسبانيا الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:21
السبب هوا السمسارة لي تيلعبو بالتمن الله يخد فيهم الحق
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31
14 - محروم الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:21
اصبح الشعب المغربي معرض للنهش من كل جوانبه ولنا الله وحده
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35
15 - مواطنة الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:22
الله رحمنا بالامطار ولكن الإنسان مكيرحمش ...كلشي غالي حسبنا الله ونعم الوكيل
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39
16 - Faouzi الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:24
أولا أتساءل لماذا لا تفعل الدولة شيءا بصدد أولاءك المضاربين أو مايصطلح عليهم ب "الشناقة"؟ هل الحكومة مغلوب على أمرها لهذه الدرجة كي لا تستطيع ردع هذه الفءة التي تتسبب في ارتفاع الأسعار؟ ثانيا، أنا شخصيا أي منتوج غلا ثمنه لا أشتريه وأشتري غيره إلى أن ينخفض ثمنه. بمعنى آخر أمارس "المقاطعة" لوحدي وهذا مبداء اتخذته منذ زمان، رغم أن امكانياتي تسمح لي بشراء أي شيء ولو كان غاليا. لكنها مسألة مبداء. ولا أفهم "لهطة" المغاربة على بعض المواد الغذاءية المعينة خصوصا عند ارتفاع ثمنها. أعطيكم مثلا، عندما يرتفع ثمن الطماطم أستعمل الطماطم المصبرة، وإذا اقتدى الحال أستغني عن الوصفات التي تتطلب طماطم كثيرة، إلى أن"تعود الطماطم إلى رشدها" !
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50
17 - المقطع الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:24
حسبي الله ونعم الوكيل بزافففففف كل دير مابغا
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20
18 - صومو تصيحو الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:25
ماخصني بنان ولا تفاح ولا افوكا احسن فطور الثمر وخبز الشعير ماشي القمح وشي زلفة ديال البلبولة .اما البنان والافوكا والتفاح المانجا الكيوي بعويد انانس البرقوق الشهديا الخوخ.....كولها كدير الاسهال
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36
19 - DBA الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:26
Avocat en France 13dh banane 8dh pomme à 10dh et je vous laisse la comparaison pauvre pays le maroc
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22
20 - سعيد الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:26
انعدام المراقبة وعدم تحمل السلطات المكلفة بذالك لمسؤوليتها ..
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20
21 - غايب الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:27
أنا كيبان ليا هذشي غادي الله يحفظ باش ينفجر. أخطر شيء هو عجز الدولة عن الدفاع عن المواطن وقدرته الشرائية. بل والأدهى والأمر هو ملي كتكون الدولة مشاركة ومتواطئة. في استنزاف ومص دم مواطنيها. الله يحفظ أو صافي إلى الناس تقادى ليها الصبر.
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21
22 - مالي والاسعار ؟ الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:27
حتى وان وصلت اسعار الفواكه لمائتي درهم للنوع الواحد فانا كفقير معدم لا ابالي لان الله هو من يؤدي ثمنها فهو الرازق .
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9
23 - مول السبرديلة الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:27
اجي مايكونوش المنتجات لي قاطعنا مع المحكومة بداو يزيدو علينا فكلشي باش نساو المقاطعة
فين مشات جمعية حماية المستهلك ولمادا هدا الصمت
عيقو المغاربا
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17
24 - أيوب المغربي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:28
المحكومة الجبانة قالت ليك غادي تراقب الأسعار في رمضان وها هي الآن تعاقب الشعب المغربي على المقاطعة الشريفة المباركة وذلك بغض الطرف على المضاربين حتى نقوم بطلب النجدة منها
وا غير خليها تشعل
مقاطعون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أيتها العصابة
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21
25 - هاشمي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:28
الغلاء سببه هو غياب المراقبة إنطلاقا من سوق الجملة ...
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15
26 - يوسف بن سليمان الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:28
الخير عطاه الله اموجود فبلادنا الحمد لله ولكن سبب ارتفاع الاتمن هم السماسرية
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10
27 - الحل بيد الشعب الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:29
لوكان جا حتى واحد ما يشري و تشوف شحال تولي دير بنادم ما يقدرش يصبر ما ياكلش الفواكه!!!
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17
28 - كابتن ماجد مقاطع الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:30
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلبية الفواكه إرتفع ثمنها إلى الضعف . حسبنا الله ونعم الوكيل. في المسؤول عن هذا الغﻻء .
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9
29 - amal hajiri الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:31
الخير موجود الحمد لله لكن بنادم كحل الراس كينوض الفتنة ديال الغلاء .
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7
30 - مول جافيل الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:31
الحل هو المقاطعة او الاقتصاد ما اكن في الاسنهلاك من بعد الوسطاء غيخرجوها بسيف عليهم للسوق بي ثمن اقل لان مخازن التبريد تكلفهم كل يوم او يعلفو بيها المعيز والخرفان للعيد
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6
31 - المهدي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:32
لنكون واقعيين . البصل درهم واحد. الطماطم من اثنين إلى ثلاثة دراهم الموز ١٠ دراهم . الانناس ٤٥ درهم للكيلو . لا داعي للتخويف . سنواصل مقاطعة السلع الغالية . مادامت هناك مواد صحية وفي المتناول كالبصل والبطاطا والطماطم . تيفلت.
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8
32 - mosi. الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:32
مقااااااااطعون.....
اي حاجة غالية نقاطعها....هكذا نكون شعبا ذكيا حضاريا مؤثرا و فاعلا وليس مفعول به....
ياااا شعب المداويخ....لنلقن درسا لهؤلاء المفسدين و المحتكرين و المقتاتين على دماءنا.....
قاطعو كل المواد الغالية والتي يرتفع ثمنها عن المعقول.....وسننتصر بإذن الله...لأننا على حق.
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11
33 - انوار الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:32
في بلد السيبة لا غرابة أن نرى الجشع يسيطر على الجميع. لارقيب ولاحسيب. المشاكل قائمة والحكومة نائمة. وهذا رئيس جمعية حماية المستهلك أين كان عندما كان ألمواطنون يدعون للمقاطعة كان سارط لسانو . دائما مقاطعون.
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6
34 - RALEUR الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:33
الحمد لله أسعار جميع المواد مرتفعة والجيوب خاوية على عروشها والشعب فرحان والحكومة، نعم الحكومة قالت لنا بعضمة لسان وزيرها أن جميع المواد الغذائية موجودة بوفرة في الأسواق، ونحن جد مسرورن بهذه الوفرة الحمد لله، نمر عليها فنتفرج عليها ونذهب في نزهة من سوق السمك الى سوق الثمور الى سوق الخضر والفواكه واللحوم والشباكية والبطبوط الملاوي نتفرج ولا نشتري٠٠٠ الحمد لله أسواقنا لا مثيل لها في العالم والشعب فرحان ومطمئن لأن نفس الوزير قال في البرلمان، أن الحكومة ستكلف لجان لمراقبة الأسعار، حمدا لله على وجود هذه اللجنة التي جعلتنا نفرح كلما ألقينا نظرة على الأثمان نجدها تزداد كل يوم٠ حكومتنا تراقب وكل شيء على ما يرام والشعوب تحسدنا على حكومتنا٠ اللهم إني صائم إن إفتريت على حكومتنا المصونة٠
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35 - ولد الشعب الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:34
اصبح الشعب المغربي ينهج سياسة # المقاطعة لكل منتوج ارتفع ثمنه ، وإن إشتراه فلضرورة القصوى ، فالويل كل الويل لشركات الطماعة الحقيرة و علمو أن الشعب أصبح يفكر كرجل واحد ، هنيئا لشعب المغربي .
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36 - الجرسيفي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:34
اننا نعيش داخل غابة لا أقل ولا أكثر . ومن قال أن هناك حكومة تحمي المواطن الضعيف فهو منافق وكادب ,اين ما وليت وجهك تجد المنكر , بولادتنا في هدا البلد فهو ابتلاء من الله سبحانه وتعلى كما ابتلى ربنا سيدنا أيوب وسيدنا يونس وسيدنا ابراهيم , اللهم ابتلينا بالشهادة ,
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7
37 - maemoun الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:34
A chaque événement ses problèmes.fruits chers
.laissez les pourrir
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38 - مغربي انا الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:36
ادن 20 درهم شنوى غدي تجب ليك سؤول يجب طرحه على سيدة الوزيرة
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39 - Zig.italy الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:37
حسب مقارنتي ضعف اثمان اروبا وبعض الشئ ليقارب. × 3 شيئ غريب يحك لشعبنا المغلوب على أمره من حكم اليد الواحدة والقطب الواحد والحاشية الرخيصة . . .
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40 - ابراهيم الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:38
مقاطعون سيدهوم عليوات ، سنطرال وافريقيا لا تحاولوا صرف انتباهنا بهاته الاخبار
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41 - سي محمد الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:38
المصيبة والكارثة هو اننا سنسمع غذا او بعد غد وزير الحكامة او الضخامة ان نسبة الزيادة في هاته المواد لاتتجاوز نسبة 0 ، 00001 في هذا الشهر المبارك . بالله عليكم على من يضحك هؤلاء ؟؟؟؟ فعلا انا وانت ووووووووو الذين اتوا بهم الى كراسي ا النوم والراحة والترفيحة . و شكرا هسبريس ورمضان مبارك لكل طاقمكم المحترم .
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42 - انا الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:39
الوسطاء ! و أين هو دور الحكومة ؟؟؟
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43 - ما نعرف الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:39
بلاد كيسيرها الباطرونا و مول الشكارة والسماسرية اديالهم ....


ايوا لاش عندنا نظام ملكية برلمانية ... نديرو ها نظام اقطاعي اللي كيحماق فيه مول الأرض ...

على الأقل غادي نوفرو ميزانية اديال 500 برلماني و 40 وزير و الإدارات اللي تابعة ليهم ...

خليو السوق يحكم علينا
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44 - الشعب الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:41
إرتفاع الأسعار له علاقة بالعرض والطلب إنها كدبة إخترعها الرأسماليون في القرن 18 ميلادي حتى يتمكنو من سيطرة على الأثمان والإحتكار.
انها كدبة تاريخية ولا توجد في الإقتصاد بتاتا ومن له الشك في هدا فهو على الارجح أحمق ومعتوه.
الخير ديما موجود كاااااااااين.
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45 - عبد الله الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:42
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحل الوحيد هو المقاطعة أيها الشعب المغربي الرائع
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46 - مواطن مغربي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:42
علينا ان نقتني فقط الفواكه التي ثمنها غير باهض وندع الفواكه المرتفعة الثمن لان القاعدة الاقتصادية تقول كلما ارتفع الطلب ارتفع الثمن .على الشخص ان يتحكم في نفسه وفي جيبه.اذا كان الغلاء يسببه الانسان فالعكس كذلك يكون سببه بالطبع الانسان .
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47 - 3500km ديال البحر الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:42
كولشي غالي وبغاو يطحنونا بالجوع ويا عباد الله عندنا جوج بحورة وحتى السردين بغاو يحرموه علينا والمغرب اول مصدر لجميع انواع الاسماك للعالم باسره واول مصدر للخظر والفواكه للعالم
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48 - habib الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:42
هذا اخنوش تيعاقب المغاربة على المقاطعة
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49 - mostafa الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:45
ايها الشعب العظيم،لمحاربة الغلاء تسلحوا بسلاح الاستغناء.فانه والله لفتاك.ولا يترك اثرا على الرعناء،وانه ارخص وفيد لمن خاف ان يقيد.او ان يكبل،استغني عن سلع الاغنياء واتركها لهم ليشبعو بها وتنفخ بطونهم حتى الانفجار.
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50 - هرمنا الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:48
نطالب باستقالة الحكومة لفشلها في إدارة البلد
نريد حكومة تكنوقراط
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51 - observer الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:50
les prix chez le détaillant final qui vend au consommateur sont bien plus élevés que les prix que
! vous citez car les détaillants eux aussi ne se privent pas
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52 - المنيعي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:50
الله الله! الله أكبر. تفاح بلادي تيمشي لبرا بثمن رخيص والمواطن المغلوب يشري الفواكه بالدقة عالنيف. المسكين تاياكل الدسير بعينيه
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53 - شريد الليل الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:51
أين المراقبة أين الحكومة من كل ما يقع. الغلاء في كل شيء. السمك. الفواكه وكل ما يستهلك في رمضان ارتفع ثمنه إلى النصف أين يدهب الفقير اللدي لا يجد حتى ثمن الخبز. البعض يرمون الطعام في القمامة وآخرون وما أكثرهم يتصورون جوعا أين العدالة الاجتماعية أين خيرات البلاد. ....?
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54 - مووورررررووووو الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:53
اللهم إننا من المغرب وانت ارحم الراحمين
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55 - خليد الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:53
حيت الدولة ماكيناش ولكن الحمدلله كاين يوم الحساب حفاة عراة
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56 - محمد ريان الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:55
التجار في الغرب يتنافسون على خفض الأسعار طول السنة وبالخصوص في المناسبات وهناك تشجيع حتى من الحكومات بأنواع مختلفة من المساعدات اقتصادية والإجتماعية والعكس تماما عندنا .
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57 - علي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 15:56
قاطعوا كل سلعة غلا ثمنها و انتهى الامر
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58 - nabil الثلاثاء 22 ماي 2018 - 16:08
الحوت الحوت صبح كبير 30dh اللهم ان هدا منكر
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59 - عابر الثلاثاء 22 ماي 2018 - 16:09
الحقيقة اخوتي المغاربة أن اللوبي المسيطر على اقتصاد البلاد يريد أن يرد لكم الكيل بمكيالين، كنا نطالب بخفض أسعار بعض المواد الاستهلاكية وقد نجحت حملة المقاطعة مما جعل هؤلاء اللوبيات في حالة ارتباك،ويعتزمون ضرب جيوب المواطنين من هذه المواد التى يكثر الإقبال عليها في هذا الشهر الفضيل، وليعلموا اخواني المواطنين أننا لن نمل ولن نستسلم حتى ولو رجعنا إلى الخبز والزيت، علينا ان نقاطع هذه المواد التي اصلا هي من الكماليات ويمكننا الاستغناء عنها إلى أن تنخفض اتمنتها وتكون في متناول قدرتنا الشرائية، وكما تعلمون انه عندما يكثر العرض وينخفض الطلب تتراجع الأسعار إلى أدنى مستوياتها، مقاطعون الحليب خليه ايريب، السمك خليه اخناز، الفواكه خليه اخماج.والله المستعان.
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2
60 - ولد الشعب الثلاثاء 22 ماي 2018 - 16:14
المشكل ماشي فالسماسرية او المضاربين, المشكل فالسي الداودي لي عاطيها غير لحلان الفم وماقايمش بالواجب ديالو. فين هي الحكامة لي كيهضر عليها. الدعوة بيه لله.
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61 - المدوخون الثلاثاء 22 ماي 2018 - 16:16
سبب الغلاء ليس الشناقة ولا السماسرية انما سببه هو الدولة ووحوش الاحتكار انهم نفس الوجوه اليت تحتكر المحروقات ايننا من شعارات المغرب الاخضر؟انه الانتقام الاسود من هؤلاء الذين تضررت مصالحهم بالمقاطعة لكن رغم ذلك سنظل مقاطعين
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62 - هشام الثلاثاء 22 ماي 2018 - 16:17
افتحو باب الايستيراد و افتحوها بدون ضراءب علا المواد الغداءية متل معضم دول العالم التي تريد خيرا بشعوبها وسترون خيرات الله تدخل البلاد...
افتحو باب الءيستيراد للجميع و ليس فقط للبعض...
بما اننا من ارخص يد عاملة في العالم ، فمن لم يقدر علا المنافسة في المغرب الفلاحي...فل يجد عملا اخر..
انا لا يهمني مصدر التفاح...لو كان تفاح التشيلي نصف ثمن تفاح المغرب...ساشتري التشيلي....
بما ان الدولة غير مسؤولة علا صحتنا، لو مرضنا بمنتوجات دول اخرى..فسنتحمل مسؤوليتنا في المعالجة...
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63 - رمضان زمان الثلاثاء 22 ماي 2018 - 16:19
سبب إرتفاع الأسعار هو المواطن هو الذي ينساق وراء شهوته البطنية وينسى أن رمضان شهر العبادة وفرضه الله حتى يحس الغني بالجوع.لكن العكس هو الدي وقع أصبح الفقراء يتهافتون على شراء أنواع المؤكلات.رحم الله زمن الستنات والسبعينات كانت موائدنا بسيطة وكنا نعيش ونحس بحلاوت رمضان أما حاليا فكل الأطعمة متوفرة ولكن بدون طعم ولا رأئحة.
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64 - تنغيري الثلاثاء 22 ماي 2018 - 16:24
مفهامتش اشن ابدور ديال هاد جمعية حماية المستهلك؟اشنو دور هاد الرئيس الى مافيديهش اوا لاش تصلاح وهاد التصريحات لي تيقول حتى لعور عارفها
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65 - Nichane الثلاثاء 22 ماي 2018 - 16:26
الحل هو المقاطعة ، قاطعوا الموز و التفاح و الافوكا و كل الفواكه و الخضر التي تظنونها مرتفعة السعر ، شهر مقاطعة لن يضركم ، ارجعوا الى الفطور العادي الاصيل ، شربة حساء البلبولة و خبز الشعير و زيت الزيتون و طاجين لحم قدر المستطاع ، و الله لو قاطعتم كل البضاءع الباهظة الثمن لمدة أسبوع لهوت إيمانها في الأسواق و سيفلس هؤلاء المضاربين المافيا .
ثم إن شهر رمضان هو شهر العبادة و الطهارة من الذنوب و الاستغفار و من الناحية الصحية فهو شهر الإمساك عن الاسراف و التخمة و هو مناسبة لتنقية الجسد من السموم و الشحم الزاءد . انقصوا من الاكل و التخمة في هذا الشهر و ستشفون من امراضكم .
اذن المقاطعة تحقق لكم انخفاض الاثمنة و إفلاس المضاربين ( الشاقة) و نقص في اوزانكم و تخلص من السموم و الامراض .
صدقوني أن فطوري انا و عاءلتي لا يتعدى تلاثون درهما في اليوم و نحن بخير و نعمة و صحة جيدة .
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66 - محسن الغنموري الثلاثاء 22 ماي 2018 - 16:27
يجب على الحكومة تحمل جميع مسؤولياتها تجاه هؤلاء الوسطاء
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