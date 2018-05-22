24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3605:1912:2916:0919:3121:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. نشطاء مغاربة يعلنون 20 أبريل "عيدا للمداويخ" (5.00)

  2. شدرات من ذاكرة صحافي .. "يا عيني على البساطة" (5.00)

  3. شهادات: أستاذ خريبكة مظلوم (5.00)

  4. الدروس الحسنية بين الفقه والسياسة (5.00)

  5. محتجون يتضامنون مع الشعب الفلسطيني من خريبكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | بحث ميداني لمجلس التربية يُقيّم أداء الأساتذة في المدارس

بحث ميداني لمجلس التربية يُقيّم أداء الأساتذة في المدارس

بحث ميداني لمجلس التربية يُقيّم أداء الأساتذة في المدارس
هسبريس ـ محمد الراجي
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 10:30

تقييم جديد لعمل الأساتذة شرع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في إنجازه. التقييم الجديد المتعلق بالظروف والممارسات التي تهمّ الأساتذة، انطلقتْ مرحلته التجريبية من جهة الرباط سلا القنيطرة، وستمتدُّ العملية لتحقا لتشمل ميع جهات المملكة.

البحث الميداني، الذي يقوم به "مجلس عزيمان"، يشمل الأسلاك التعليمية الثلاثة، حسب مراسلة موجّهة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

ويسود الغموض وسَط أساتذة جهة الرباط-سلا-القنيطرة حول الأهداف والمرامي من إنجاز البحث الميداني الذي تشرف عليه الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إذْ إنَّ عددا منهم لا يعرفون من هي الجهة المشرفة على العملية.

إحدى الأستاذات قالت لهسبريس إنَّ البحث الميداني "يتمّ لفائدة جهة خارجية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية"، مشيرة إلى أنَّ أعضاء اللجنة يقدمون استمارة للأساتذة المعنيين بعملية البحث، تتضمن تمارين أنجزها التلاميذ، ويقوم الأستاذ بتصحيحها في ظرف نصف ساعة.

وحسب تسجيل صوتي لأحد الأساتذة الذين شملهم البحث الميداني، يتداوله أساتذة جهة الرباط سلا القنيطرة، فإنّ اللجنة المشكلة من أربعة أفراد تختار مجموعة من التلاميذ عشوائيا، ويقدمون إليهم حوالي أربعين سؤالا، حول ما إنْ كان الأستاذ يداوم على الحضور، وأسئلة أخرى.

وحسب المصدر ذاته، فإنَّ الأساتذة يخضعون للتقييم أمام اللجنة، حيث يقدّم درسا للتلاميذ أمامها، كما تستفسر اللجنة أيضا عن عمل مديري المؤسسات التعليمية والمفتشين.

ويتداول أساتذة جهة الرباط سلا القنيطرة أنّ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تعاقد مع مكتب دراسات للقيام بالبحث الميداني، وأنَّ البحث يقوم به "أساتذة متعاقدون"؛ في حين يقول آخرون إنّ اللجنة تتشكل من المعطلين حاملي الشهادات.

تشير المراسلة الموجهة من وزارة التربية الوطنية إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة إلى أنّ اللجنة التي تقوم بالبحث الميداني تتشكل من فريق من الباحثين التابعين للهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وحسب الوثيقة ذاتها، فإنَّ البحث الميداني حول الظروف والممارسات التي تهم الأساتذة في جهة الرباط-سلا-القنيطرة سيكون محطة تجريبية، في انتظار تعميم البحث على الصعيد الوطني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - استاذ الثلاثاء 22 ماي 2018 - 10:48
هناك أساتذة شرفاء وهناك أساتذة انتهازيين كل همهم الراتب الشهري ...وكل شيء ناتج عن التربية لذا لابد من الرجوع الى الاسرة فهي نواة المجتمع لابد من اصلاح الاسرة لتنتج أجيال قادرة على حمل المشعل ...
خير مثال هو حادثة أستاذ خريبكة تلميذة مشاغبة تستفز أستاذ ردة الفعل كانت قوية نظرا لظروف ..
الحل هو مقاطعة دوزيم مخربة الأسر المغربية والسلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
2 - oussama الثلاثاء 22 ماي 2018 - 11:00
أقسم بالله يا الإخوان إلى المنظومة التعليمية خاص تعود من الأول، و تعرفون جميعكم من وراء هشاشة التعليم الحالي لكن هيهات إفعل ما شأت فإنك ميت غدا ...
لكن هذا ليس مبرر المعلم يا خوتي راه واحد منا علاش هذه القسوة و لا مبالات... أذكر في أيام طفولتي كانت أيام رعب و الأستاذة ينعتون التلاميذ بأقبح الكلام أقسم بالله العظيم على هذا مع العلم أنني كنت من الأوائل و علاوة على هذا كنا أطفالا صغار جينا نتعلموا ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - مدوخ36 الثلاثاء 22 ماي 2018 - 11:04
أنا أستاذ علاش هاذ حريق الراس كامل ماعندش مشكل يركبو كاميرا فالقسم ويتابعوني طوال السنة .الناتجة والله ماتكون شي ناتيجة أنا مستاعد للتجربة يلاكانت شي ناتجة إجابية ندفع اسوارت. تَٱللَّهِ إِنَّكمَ لَفِى ضَلَٰلِكم ٱلْقَدِيمِ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - مغربي في الغربة الثلاثاء 22 ماي 2018 - 11:05
لنكن صريحين من منا لم يتعرض للارهاب النفسي و الجسدي في المدرسة، كنا نكره المدرسة و المدرس معا و كنا نفرح عندما لا ياتي معلم او يتاخر.
اتذكر في احدى المرات فقد المعلم 200 درهما في القسم،فاخرجنا من القسم و اجبر كل واحد على الدخول للقسم و ارجاع النقود ان سرقها و هكذا لن يعرف احد من سرق، مرة العملية بدون نتيجة فاجبرنا على احضار 5دراهم حتى يسترجع ماله، انا نسيت النقود فاشبعني ضربا و اراد ان يلقي بي من النافذة. معلم اخر اجبرنا في شعبان ان نحضر له شيئا ليفطر به اثناء صيامه كل واحد ياتي بالثمر او البيض او الحليب ... و ينادي على كل المعلمين و ياكلون امامنا دون حرج. اما الضرب و السب فحدث و لا حرج.
يجب على المعلم ان يكون له تكوين بيداغوجي و تحضير نفسي او اختبار نفسي للاسف جل المعلمين يعانون من اضطرابات نفسية مما ياثر على طريقة تعاملهم مع التلاميذ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
5 - Zidane الثلاثاء 22 ماي 2018 - 11:13
ألا تستحيون ؟ كيف للجنة تتكون من أناس لا علاقة لهم بالتدريس أن يقيموا عمل الأستاذ؟ اتقوا ربكم في هذه الفئة المهضومة حقوقها أصلا...هذفكم هو الضرب في مصداقية و كفاءة الأسناذ، لقد فعلتم ذلك بنجاح ...هزلت!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
6 - عبدالحق الثلاثاء 22 ماي 2018 - 11:15
واين الدراسات السابقة وما نتاءجها وترجمتها على ارض الواقع للاسف اصبحت المدرسة العمومية مختبرا للتجارب الفاشلة منذ الاستقلال الى يومنا الدراسة يجب ان تشمل ظروف عمل اشتغال الاساتذة خصوصا في المجال القروي اقسام متهالكة لا مراحيض لا ماء لا اسوار وووو.وهكذا تتم عملية تبدير المال العمومي في اشياء تانوية لا تفيد المدرسة في اي شيء او اضافة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
7 - مدوخ الثلاثاء 22 ماي 2018 - 11:33
فين بغيتو توصلو مع هاذ الاستاذ....لجنة تختبر الاستاذ على قدرات غير متوفرة لديها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - FARHAT الثلاثاء 22 ماي 2018 - 11:37
لا يهم من سيايد أو يستنكر ما سأصبر عنه
كلنا ذلك المعلم وكلنا ذلك التلميذ. فللمعلم مسؤولية حول الحفاظ على النظام داخل الفصل .وعلى التلميذ أن يصغي إلى الدرس ويحترم ذلك الشخص .وعلى الآباء أن يعتنوا باطفالهم .وكذلك على الدائرة الترابية أن تحافظ على نظام الشارع العام. وعلى وزارة الإعلام أن تسحب بعض البرامج المنحطة .وعلى وزارة الشباب أن تنشيء فضاءات للترفيه داخل المدارس .حتى يتسنى للتلاميذ إفراغ كبتهم والترفيه عن نفسيتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - زغيب الثلاثاء 22 ماي 2018 - 11:42
لمادا لا ينعكس الأمر و تقوم لجن من الأساتدة والتلاميدومن المرميين في الوهاد و السهول و الصحاري لتقييم عمل القابعين في المكاتب الضخمة المغلفة بالإسفنج حتى لايصلهم صوت أي مناد و المستفيدين من امتيازات بالجملة مقابل عمل لايعدو أن يكون إملاءات و تعاليم و الساهرين عبر أجيال على سياسة الفشل و التيه ...... أليس هم من يجب محاسبتهم و فضحهم و تقييم أعمالهم ؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.