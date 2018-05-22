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كُتّاب وآراء
بنعبد القادر يسرّع وتيرة الحصول على المعلومات
بعد مرور شهرين من المصادقة عليه، تنكب وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على تسريع وتيرة تفعيل القانون المتعلق بالحصول على المعلومة، انسجاما مع ما ينصّ عليه الفصل 27 من دستور المملكة.
وتعوّل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على الكتّاب العامين لمختلف القطاعات الوزارية لإنجاح الإجراءات التي ستتخذها بهدف تفعيل القانون المتعلق بالحصول على المعلومة، على أرض الواقع.
وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، وجّه دعوة إلى الكتاب العامين للوزارات، للاجتماع خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة المخطط الذي وضعته الوزارة.
وقال بنعبد القادر، في تصريح لهسبريس، "نعوّل على الكتاب العامين للقطاعات الوزارية لإنجاح هذا المخطط الإجرائي لأنهم يشكّلون شبكة للالتقائية في العمل الحكومي، ولأنّ الكتاب العامين لهم مسؤوليات في الإدارة".
جدير بالذكر أنَّ دستور 2011 نص في الفصل 27 على أنّ "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".
وينصّ الفصل ذاته على أنّه "لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة".
غير أنّ الصيغة النهائية التي خرج بها القانون أثارت انتقادات كثيرة من طرف الجمعيات المعنية بهذا المجال، معتبرة أنّه جاء مخالفا لما نصّ عليه الدستور، بتوسيعه لمجال الاستثناءات، ما يحدّ من إمكانية الحصول على المعلومة التي بحوزة الإدارة والمؤسسات العمومية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
شكرا سيدي الوزير على كل خطوة في درب الإصلاحات الحقيقية.
شكرا للسادة الكتاب العامين على ما اكتنزوه من خبرات مهنية لإنجاح الإصلاحات.
شكرا هسبريس.