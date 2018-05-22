24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3605:1912:2916:0919:3121:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. نشطاء مغاربة يعلنون 20 أبريل "عيدا للمداويخ" (5.00)

  2. شدرات من ذاكرة صحافي .. "يا عيني على البساطة" (5.00)

  3. شهادات: أستاذ خريبكة مظلوم (5.00)

  4. الدروس الحسنية بين الفقه والسياسة (5.00)

  5. محتجون يتضامنون مع الشعب الفلسطيني من خريبكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | بنعبد القادر يسرّع وتيرة الحصول على المعلومات

بنعبد القادر يسرّع وتيرة الحصول على المعلومات

بنعبد القادر يسرّع وتيرة الحصول على المعلومات
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 10:41

بعد مرور شهرين من المصادقة عليه، تنكب وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على تسريع وتيرة تفعيل القانون المتعلق بالحصول على المعلومة، انسجاما مع ما ينصّ عليه الفصل 27 من دستور المملكة.

وتعوّل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على الكتّاب العامين لمختلف القطاعات الوزارية لإنجاح الإجراءات التي ستتخذها بهدف تفعيل القانون المتعلق بالحصول على المعلومة، على أرض الواقع.

وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، وجّه دعوة إلى الكتاب العامين للوزارات، للاجتماع خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة المخطط الذي وضعته الوزارة.

وقال بنعبد القادر، في تصريح لهسبريس، "نعوّل على الكتاب العامين للقطاعات الوزارية لإنجاح هذا المخطط الإجرائي لأنهم يشكّلون شبكة للالتقائية في العمل الحكومي، ولأنّ الكتاب العامين لهم مسؤوليات في الإدارة".

جدير بالذكر أنَّ دستور 2011 نص في الفصل 27 على أنّ "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".

وينصّ الفصل ذاته على أنّه "لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة".

غير أنّ الصيغة النهائية التي خرج بها القانون أثارت انتقادات كثيرة من طرف الجمعيات المعنية بهذا المجال، معتبرة أنّه جاء مخالفا لما نصّ عليه الدستور، بتوسيعه لمجال الاستثناءات، ما يحدّ من إمكانية الحصول على المعلومة التي بحوزة الإدارة والمؤسسات العمومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد بلحسن الثلاثاء 22 ماي 2018 - 11:18
ما أعظمه تصريح: "نعوّل على الكتاب العامين للقطاعات الوزارية لإنجاح هذا المخطط الإجرائي لأنهم يشكّلون شبكة للالتقائية في العمل الحكومي، ولأنّ الكتاب العامين لهم مسؤوليات في الإدارة".
شكرا سيدي الوزير على كل خطوة في درب الإصلاحات الحقيقية.
شكرا للسادة الكتاب العامين على ما اكتنزوه من خبرات مهنية لإنجاح الإصلاحات.
شكرا هسبريس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.