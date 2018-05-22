24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:36
|05:19
|12:29
|16:09
|19:31
|21:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لجان مراقبة بجهة مراكش تحجز مواد فاسدة
- جلباب "متواضع" يجلب انتقادات على زوجة العثماني بكوريا الجنوبية
- التاريخ المحاصر ـ 6 ـ .. حرب التحرير الريفية 1921 – 1926
- الملك يطلق مشاريع تضامنية ويؤجل الدرس الحسني
- نشطاء مغاربة يعلنون 20 أبريل "عيدا للمداويخ"
- الرباح: فواتير الكهرباء لا تصل إلى 100 درهم لدى 75% من المغاربة - (288)
- تصنيف مطار "محمد الخامس" الأسوأ عالمياً يُثير جدلاً بالبرلمان - (217)
- جلباب "متواضع" يجلب انتقادات على زوجة العثماني بكوريا الجنوبية - (177)
- ضحية "أستاذ خريبكة" تروي تفاصيل الاعتداء وتتشبث بالبراءة - (132)
- البوليساريو تموه الرأي العام الدولي بدعوة المغرب إلى المفاوضات - (88)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ترانسبارنسي: مقاطعة منتجات مساءلة للسلطات
اعتبرت ترانسبارنسي المغرب أن حملة مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية هي امتداد لحراك الريف و زاكورة وجرادة و"التي رُفعتْ فيها مطالب اجتماعية واقتصادية أساسية ووجهت بقمع مكثف".
المنظمة وفي بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أوردت أن التجاوب مع الحملة يعبر عن امتعاض عميق وعن وعي مواطنتي يسائل السلطات العمومية بالدرجة الأولى، معتبرة أن تحليل مثل هذه الحملة من خلال العامل الوحيد المرتبط بالأسعار هو بالضرورة تحليل اختزالي، مشددة على أن مبعث المقاطعة الحقيقي هو منظومة اقتصاد يقوضها الريع والفساد وتداخل السلطة السياسية مع سلطة المال.
وأضاف البلاغ "إن رد الفعل غير المناسب والاستفزازي للحكومة يذكرنا ببيان خدام الدولة الشهير.إنها ممارسات ترسخ التراجع الملحوظ على مستوى الحريات العامة وعن وعود دستور2011. فتبني قانون معتل للحق في الحصول على المعلومات، والتأخير الملحوظ في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، وتحرير قطاعات دون رقابة أو ضبط كقطاع المحروقات و التعليم والصحة... وعدم تحديد سياسة واضحة لتدبير تضارب المصالح والقيود المفروضة على أنشطة منظمات المجتمع المدني وعلى حرية التعبير كلها وقائع ودلائل على تخلي الدولة عن التزاماتها في مكافحة الريع والفساد وتؤكد التراجع في مجال حماية الحريات العامة".
ترانسبارنسي المغرب أكدت أن تعطيل الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها وتجميد مجلس المنافسة اللذين تمت المصادقة على قانونيهما على التوالي سنة 2015 و 2014 يغذيان الأزمة، معتبرة أن حملة المقاطعة والحراكات الاجتماعية التي سبقتها هي فرصة أمام المغرب، شريطة أن تدرك الدولة أبعادها ودلالاتها العميقة وتعمل وفقا لذلك.
ودعت المنظمة السلطات العمومية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في تدبير الأزمات التي تمر بها البلاد واحترام الحريات العامة و الالتزام الفعال والصادق بمكافحة الفساد وكل أصناف الريع والممارسات التي تشل اقتصاد المغرب وتقوض تنميته الاقتصادية والاجتماعية.