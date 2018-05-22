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كُتّاب وآراء
برلمانيون يطالبون الحكومة بالتدخل ضد "تجاوزات فيسبوك" في المملكة
في الوقت الذي يشهد فيه المغرب ثورة رقمية غير مسبوقة وانتشار مئات الصفحات الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا مستشارون برلمانيون الحكومة إلى ضرورة مراقبة نشطاء "فيسبوك" الذين ينتهكون حرية المغاربة الشخصية ويمسون بسمعة المؤسسات الدستورية والمدنية والنقابية في البلاد.
وطالب الفريق الاشتراكي، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، وزير الثقافة والاتصال بالضرب بيد من حديد ضد كل من سولت له نفسه الاعتداء على الحرية الشخصية، سواء للأشخاص أو لمختلف المؤسسات، وقال إن "هذه التجاوزات تبخس قيم وأعراف المجتمع المغربي؛ الأمر الذي يفرض محاصرة هذا المد الذي لا يخدم الديمقراطية".
عبد الحميد الفاتيجي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، شدد أيضاً على ضرورة عدم اكتفاء الحكومة بالمقاربات الزجرية، "بل يجب أن تشمل المجال التربوي والثقافي والفني، من قبيل إطلاق حملات التوعية الإعلامية في قنوات القطب العمومي للتعريف بهذه التجاوزات التي تقع على الشبكات الاجتماعية".
في مقابل ذلك، قال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر فضاءات خاصة لممارسة الحريات المنصوص عليها في بلادنا والمواثيق التي صادق عليها المغرب"، وتابع: "نحرص على ضمان هذه الحريات في إطار القانون، وهو ما يجعل المنظمات الدولية تعتبر أن المغرب يحترم هذه الحريات".
لكن المسؤول الحكومي نبه "سكان فيسبوك" بالمغرب إلى خطورة بعض التجاوزات التي يمكن أن تقع بين الفينة والأخرى، والتي قد تشكل مخالفات تستوجب المتابعة القانونية.
وأوضح الأعرج أن هذه المخالفات عندما يتم اقترافها من طرف صفحات اجتماعية تابعة لمواقع إلكترونية، فإنه يُطبق عليها القانون 88.13، "لأن المسطرة واضحة تنص على حماية النظام العام وحماية حصانة المحاكم والأطفال والحياة الخاصة للأفراد والحق في الصورة". أما الممارسات التي تقع خارج صفحات المواقع الإلكترونية، يُضيف الوزير، فإن "النيابة العامة هي من يحرك المتابعات القضائية، أو أن الأشخاص المتضررين يقدمون شكايات بطريقة فردية".
ولفت الوزير الأعرج إلى أن وزارة الاتصال تتوصل بعشرات الشكايات من قبل مواطنين تضرروا من تجاوزات "فيسبوك"، وتتم إحالتها على النيابة العامة المختصة بمتابعة الملف.
وأكد المسؤول الحكومي أن مديرية الدراسات القانونية تعمل حالياً على إعداد تصور جديد لمعالجة المظاهر السلبية المنتشرة على الإنترنت، خصوصا تلك المتعلقة بالحياة الخاصة أو التشكيك في مؤسسات الدولة.
يشار إلى أن آخر دراسات أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كشفت أن حوالي نصف سكان المغرب يستخدمون الشبكة العنكبوتية، أي حوالي 15 مليون شخص، 53% منهم يرتبطون بالإنترنت بطريقة يومية و35% على الأقل مرة في الأسبوع.
وبينت المعطيات الرسمية أن شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك"، تعد أول استخدام للإنترنت عند المغاربة، وأوردت إحصائيات الوكالة أن حوالي 39% من الأسر المغربية تتوفر على وسيلة للولوج إلى الإنترنت، أغلبها تستخدم تقنية الجيل الثالث لدخول شبكة الإنترنت، في حين تستخدم العائلات الأخرى خط الإنترنت الثابت.
وذكرت أن موقع "فيسبوك" وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي تستقطب 86% من بين مستخدمي الإنترنت، كما يهتم المغاربة أيضاً بتحميل الأغاني وخدمات الرسائل الفورية ورسائل البريد الإلكتروني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
الي فيه الفز يقفز
ما تديرش ما تخافش.......
كان بودك ايها المستشار ان تطرح هذا السؤال على الشركات الرقمية وعلى رأسها facebook في شخص Zuckerberg عوض طرحك السؤال على تلك المحكومة المسكينة.
أو عاو شويا را المغاربة ملو منكم.
الاستاذ اليوسفي انتهكت حرمة الحزب من طرف مستوزري الاشتراكيين حقبة عباس الفاسي الوزير الاول و دخل الى سوق النخاسة بعد تنصيب زعيمها الحالي المشهود له بالتبزنيس في التزكيات و الانبطاح من اجل الكراسي و المال و الاستفادة من اراضي الدولة.
استمروا في المقاطعة بارك لله فيكم واحذروا فبعض الصفحات باعت الطرح واصبحت تروج بان المقاطعة انتهت.
لا تبيعوا انفسكم بأبخس الاثمان وقاطعوا مدى الحياة..
ومن يحاسبكم أنتم البرلمانيون عن تجاوزاتكم وخرقكم للقانون بقوانين أخرى فأنتم تدافعون عن بعضكم البعض
أما الشعب فلم يجد إلا عالم النت لفضح الفاسدين والدفاع عن قضاياه للعيش الكريم
والبينتو علا المدعي والحجتو علا من انكر
لم يبق للشعب ما يقول.
نقول لهم :الكلام الذي يتكلمون عليه، فهو حلال عليهم وحرام علينا . حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
ولهذا لا يجب عليكم أن تطلبوا أصواتنا في انتخاباتكم المعتوهة.
ولكن تكلمو مرة اخرى ضد الشعب وبان الشعب ظلموم، وكملو الهدرة ديالكم وهدرو مع مؤسس الفيسبوك يحيدوه بالمرة كاع
لانهم من هاد الباب كيدخول منو الريح على البرلمانيين خصوم غير نعسو في البرلمان وما يبرزطوم حد
والله هاو ماجي الدور ديالكم في المقاطعة واجيو عاو تاني ف ديك الحملة الانتخابية وعدونا واعتدرو لنا
الله يلقيها ليكم في هد الشهر المبارك
هادو زيدوهم على المداويخ وخيانة الوطن ...
سيرو هضرو مع اسيادكم لخترعو هاد الوسائل العنكبوتية ,حيت المواطنون ديالهم كيحتجو ويعبرو بنفس الطريقة .
مشكلتكم عارفينها والمغاربة بيقضيو بصفة نهائية على اسلوب التحكم
نحن سكان fbook وانتم سكان القبة
و جب عليكم ايها الشفار المحترمون ان تطبقوا القانون و الدستور بدل تمويه الشعب.
هذا الجيل جيل الاصلاح و ليس جيل احني الراس
#مقاطعوووووون
راه بان كل شيء دابا، الشعب كل شيء ضدو من حكومة و برلمان و اعلام.
حان الوقت لمقاطعة الانتخابات و ما خاصناش من البرلمان الي ينهب فلوس الشعب
هل هده حرية شخصية ....
فقط انتم في البرلمان تقررون ما الصالح لكم وما يقويكم والشعب تقررون ما الطالح لهم وما يضعفهم ويفقرهم.
انتم ايها البرلمان تدافعون عن معاشكم وتقاعدكم وما توفروه لجيوبكم من ممتلكات الشعب من قطع أرضية واختلاسات أخلاقية؟
اما نحن الضعفاء قويتم علينا الشركات.... وسلبتم حقوقنا ... ( حقُّنا نسجن عليه أن نطقنا به) . غليتم معيشتنا قهرتمونا بالضرائب واللائحة طويلة...
نحن الشعب اكباش لملائكة البرلمان...
لنا الله وحده...ومقاطعون إلى الأبد على كل ما ارتفع ثمنه.
الفيسبوك تجرموه لأنه أبان على حقيقتكم امام العالم .
المغاربة يعرفون كل شئ اياكم ان ينقطع خيط سبحة