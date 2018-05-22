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الرئيسية | مجتمع | برلمانيون يطالبون الحكومة بالتدخل ضد "تجاوزات فيسبوك" في المملكة

برلمانيون يطالبون الحكومة بالتدخل ضد "تجاوزات فيسبوك" في المملكة

برلمانيون يطالبون الحكومة بالتدخل ضد "تجاوزات فيسبوك" في المملكة
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:00

في الوقت الذي يشهد فيه المغرب ثورة رقمية غير مسبوقة وانتشار مئات الصفحات الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا مستشارون برلمانيون الحكومة إلى ضرورة مراقبة نشطاء "فيسبوك" الذين ينتهكون حرية المغاربة الشخصية ويمسون بسمعة المؤسسات الدستورية والمدنية والنقابية في البلاد.

وطالب الفريق الاشتراكي، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، وزير الثقافة والاتصال بالضرب بيد من حديد ضد كل من سولت له نفسه الاعتداء على الحرية الشخصية، سواء للأشخاص أو لمختلف المؤسسات، وقال إن "هذه التجاوزات تبخس قيم وأعراف المجتمع المغربي؛ الأمر الذي يفرض محاصرة هذا المد الذي لا يخدم الديمقراطية".

عبد الحميد الفاتيجي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، شدد أيضاً على ضرورة عدم اكتفاء الحكومة بالمقاربات الزجرية، "بل يجب أن تشمل المجال التربوي والثقافي والفني، من قبيل إطلاق حملات التوعية الإعلامية في قنوات القطب العمومي للتعريف بهذه التجاوزات التي تقع على الشبكات الاجتماعية".

في مقابل ذلك، قال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر فضاءات خاصة لممارسة الحريات المنصوص عليها في بلادنا والمواثيق التي صادق عليها المغرب"، وتابع: "نحرص على ضمان هذه الحريات في إطار القانون، وهو ما يجعل المنظمات الدولية تعتبر أن المغرب يحترم هذه الحريات".

لكن المسؤول الحكومي نبه "سكان فيسبوك" بالمغرب إلى خطورة بعض التجاوزات التي يمكن أن تقع بين الفينة والأخرى، والتي قد تشكل مخالفات تستوجب المتابعة القانونية.

وأوضح الأعرج أن هذه المخالفات عندما يتم اقترافها من طرف صفحات اجتماعية تابعة لمواقع إلكترونية، فإنه يُطبق عليها القانون 88.13، "لأن المسطرة واضحة تنص على حماية النظام العام وحماية حصانة المحاكم والأطفال والحياة الخاصة للأفراد والحق في الصورة". أما الممارسات التي تقع خارج صفحات المواقع الإلكترونية، يُضيف الوزير، فإن "النيابة العامة هي من يحرك المتابعات القضائية، أو أن الأشخاص المتضررين يقدمون شكايات بطريقة فردية".

ولفت الوزير الأعرج إلى أن وزارة الاتصال تتوصل بعشرات الشكايات من قبل مواطنين تضرروا من تجاوزات "فيسبوك"، وتتم إحالتها على النيابة العامة المختصة بمتابعة الملف.

وأكد المسؤول الحكومي أن مديرية الدراسات القانونية تعمل حالياً على إعداد تصور جديد لمعالجة المظاهر السلبية المنتشرة على الإنترنت، خصوصا تلك المتعلقة بالحياة الخاصة أو التشكيك في مؤسسات الدولة.

يشار إلى أن آخر دراسات أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كشفت أن حوالي نصف سكان المغرب يستخدمون الشبكة العنكبوتية، أي حوالي 15 مليون شخص، 53% منهم يرتبطون بالإنترنت بطريقة يومية و35% على الأقل مرة في الأسبوع.

وبينت المعطيات الرسمية أن شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك"، تعد أول استخدام للإنترنت عند المغاربة، وأوردت إحصائيات الوكالة أن حوالي 39% من الأسر المغربية تتوفر على وسيلة للولوج إلى الإنترنت، أغلبها تستخدم تقنية الجيل الثالث لدخول شبكة الإنترنت، في حين تستخدم العائلات الأخرى خط الإنترنت الثابت.

وذكرت أن موقع "فيسبوك" وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي تستقطب 86% من بين مستخدمي الإنترنت، كما يهتم المغاربة أيضاً بتحميل الأغاني وخدمات الرسائل الفورية ورسائل البريد الإلكتروني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - عبدو الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:16
أثناء الحملات الانتخابية يتجاوزون اللباقة واللياقة،وتسبون وتشتمون كل خصومكم وتلجؤون إلى عبارات تخجل منها الأذان .حلال عليكم وحرام علينا ...
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140
2 - amine ka الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:18
لا ثم لا. فهاذا الفايس هو صوت الشعب
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116
3 - ahelame الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:21
لقد إنكشف أمرهم ، هناك من تنفع و له مصالح في الريع و الفساد ، و يخافون على مصالحهم الشخصية من شركات و فروع لها ...إلخ
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115
4 - Mazalni 3la didani الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:28
خلاتها مولاتها
الي فيه الفز يقفز
ما تديرش ما تخافش.......
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46
5 - مجنون الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:29
وقال إن "هذه التجاوزات تبخس قيم وأعراف المجتمع المغربي؛ الأمر الذي يفرض محاصرة هذا المد الذي لا يخدم الديمقراطية".
كان بودك ايها المستشار ان تطرح هذا السؤال على الشركات الرقمية وعلى رأسها facebook في شخص Zuckerberg عوض طرحك السؤال على تلك المحكومة المسكينة.
أو عاو شويا را المغاربة ملو منكم.
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34
6 - badr الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:30
هؤلاء البرلمانيون ليس همهم المواطنين وانما شعروا بمدى اهمية الفيسبوك في فضح فسادهم .
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30
7 - Zig.italy الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:31
برلمانيون يطالبون بإحياء النازية والفاشية بالمغرب
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22
8 - عمر الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:32
لم يتبقى لكم سوى الفيسبوك ان تتدخلوا فيه،ايها الاشتراكيون،انظروا ثروات البلاد كيف تضيع،تكلموا عن المال العام،تكلموا عن المستضعفين،تكلموا عن غلاء المعيشة،البطالة،اضربوا بيد حديد على الذين يسرقون المال العام،او تسلاو ليكم!
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24
9 - اتحادي سابق الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:33
يا حسراه على ايام مجد و عزة اﻹتحاد اﻹشتراكي / اما اليوم فمنذ اعتزال
الاستاذ اليوسفي انتهكت حرمة الحزب من طرف مستوزري الاشتراكيين حقبة عباس الفاسي الوزير الاول و دخل الى سوق النخاسة بعد تنصيب زعيمها الحالي المشهود له بالتبزنيس في التزكيات و الانبطاح من اجل الكراسي و المال و الاستفادة من اراضي الدولة.
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12
10 - متابع الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:33
انها الفوضى العارمة اختلط الحابل بالنابل . اصبح سافلها عاليها . فاصبح نجوم المجتمع ليس المربون ليس المفكرون ليس الخبراء ليس ذوو الاختصاصات ولكن النجوم اصبحوا ؛ مول ااتريبورتور . مول الفوقية .مول الشكارة.مول الكرسي .مول التورنوفيس .مول الصندالة... وسير وسير. بمستويات علمية متدنية جدا ولاحول ولاقوة الا بالله.
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2
11 - مواطن الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:34
هاد الفايس بوك حماض خاص اليات المراقبة ماشي كولشي ادير ويقول لي بغا
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-19
12 - tazi الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:35
الفصيل الاشتراكي يبحث عن الصدااع مع المواطنين بمثل هاته القرارات يريد حماية الفاسدين
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12
13 - yasser الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:35
والله يوما بعد يوم ازداد يقينا بان البرلمانيين مجرد دمى في يد لوبيات الفساد، اقسم بالله لم ولن اصوت على اي قرد في الانتخابات.
استمروا في المقاطعة بارك لله فيكم واحذروا فبعض الصفحات باعت الطرح واصبحت تروج بان المقاطعة انتهت.
لا تبيعوا انفسكم بأبخس الاثمان وقاطعوا مدى الحياة..
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19
14 - moou66 الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:36
هادي هي الديمقراطية وحرية التعبير كنتو طالبو بيها قبل الانتخابات ولا صافي الشعب فاق مقاطعون
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13
15 - sami الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:36
من فضلكم، يلزم الحدر! هناك من يستعمله لزعزعة البلاد...انا اقطن في المانيا، و اعلم ان الشرطة تتابع اي شخص اوحى له ضميره خلق اشتباكات... انشري يا هسبريس لو ضمير الجريدة يحب حرية التعبير...
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0
16 - محمد الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:36
يجب على الدولة التدخل ضد تجاوزات البرلمانيين و الحكومة التي تعدت كل الحدود أصبحتم أوصياء على شعب تعاملون الناس كأطفال مشاغبين لقد آن الأوان للثورة عليكم أيها المستبدون الباحثين عن المصالح الشخصية الخائنين للأمانة.
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5
17 - الفاضحهم الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:36
فضحوهم صحاب الفيسبوك ولاو كيقلبو عا منيين يدوزو ليهم هدا الفساد لي حاربتو كلشي شفار الرشوة بالعلالي ما بقى ليك عا الفايسوك
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18 - Amine الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:36
قهراتهم حملة المقاطعة . الفايسبوك صوت لمن لا صوت له
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3
19 - شوف تشوف الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:37
الباب ألي بيجيك منو الريح سدوا واستريح بغاو يعميوها فمرة شوفو مع يوتوب والواتساپ والميسنجر معرفناش علاش عينيهم فالفيس واش بالصح هاد الناس تفضحوا أمام العالم ومشكيلة هادي ونتوما مفضوحين غير بيناتكم شوهكم البرلماني عمر بلافريج والبرلماني اللومو بسبب فضائح المحروقات وعرو سطوة لوبي الفساد وطاحت القمعة علقوا الحجام ولا قرقبوا علا غوغل فمرة وهنيونا ويا دار مدخلك شر عالأقل يبقانا الصرف فجيبنا أحسن مطير بيه إتصالات المغرب .
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20 - ايمان الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:37
ههههههه حتى هدا الباب بغاو اسدوه
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21 - mostafa الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:37
كممو افواهكم وضعوا لجاما عليه واعطوهم رباط الجمتكم ليقودوكم ههههههه الوسيلة الوحيدة التي تنفس عن معانات الشعب يريدونها ان توءد على ايدي المفسدين الذين يريدون ان يعثوا في الارض فسادا دون حسيب ولا رقيب.
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1
22 - المتتبع الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:38
برلماننا بغرفتيه وحكومتنا يريدون ان يقيدو حريات الفيسبوكيين من جديد وما وقع اليوم في البرلمان يظهر لنا بالملموس بان الشعب يساير التقنيات الحديثة وحكومتنا وبرلمانيونا ومستشارونا لا زالوا مشتاقين لسنوات الرصاص تقبل الله صيام الجميع
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2
23 - الفيسبوك الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:38
الفيسبوك هو شاشة الأخبار الحقيقية وليس القنوات الإنحرافية الرسمية
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2
24 - زيدو فالزيادة الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:38
وصلهم صهد ديال المقاطعة.أصبحوا يبحثون عن قانون ضد هذه المقاطعة
ومن يحاسبكم أنتم البرلمانيون عن تجاوزاتكم وخرقكم للقانون بقوانين أخرى فأنتم تدافعون عن بعضكم البعض
أما الشعب فلم يجد إلا عالم النت لفضح الفاسدين والدفاع عن قضاياه للعيش الكريم
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25 - جمال الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:40
صمت شهرا ونطق كفرا هادشي كايطيرو فيه المعاقبات الزجرية اوا قطعوا تتوما الانتيرنيت كاع وراه ما كرهوش ياك البارح كنتو كتطالبو بالمزيد من الحريات ؟؟ راه المشكل في النخبة السياسية غير مؤهلة لمسايرة القرن راه خاصة نخبة سياسية تساير العصر وتحرص على دراسة قواعد التواصل la communication قبل ماتدخل العمل السياسي
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0
26 - مغربية الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:40
أصبح مجال التواصل عن طريق الفايسبوك طريقة حضارية للتعبير عن كل الأراء وطريقة للتعبير بكل حرية الآن الفايسبوك فضح كل ما هو مستور .خلاوها ناس القدام ماتديرش ما تخاف واللي بغى يتكلم خليوه دابا على رجع الفايسبوك فيه الضرر.الضرر هو اللي عايشين فيه من غلاء الأسعار الزبونية والمحسوبية.
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27 - intidam الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:40
الاحزاب السياسية والبرلمانيين لا يمثلو الشعب فلهذا والله منصوت حتى تكون الاجور متساوية مع المصروف واصلا التصويت خيانة للشعب ومن صوت خان نفسه ، والله مانصوت على شي قرد
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28 - عبدالمغيث الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:40
مراقبة النشطاء الفيسبوكيين وأين هي مراقبة السلع و حماية المستهلك ام انكم تريدون حماية انفسكم فقط الحمد لله على نعمة الفيس بوك لولاه لكنا باقين في زمن الخمسينيات نصدق كل ما يروج لنا اما الان فهذا وقتنا و قت الحساب و الآت اعظم.
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29 - م ن الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:40
متديش ماتخافش ولي فكرشو العجينة هوا ليقفز
والبينتو علا المدعي والحجتو علا من انكر
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30 - غيور"ت" الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:41
السلام عليكم.
لم يبق للشعب ما يقول.
نقول لهم :الكلام الذي يتكلمون عليه، فهو حلال عليهم وحرام علينا . حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
ولهذا لا يجب عليكم أن تطلبوا أصواتنا في انتخاباتكم المعتوهة.
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31 - مقاطع الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:41
سبحان الله المستشارون واخيرا تكلمو
ولكن تكلمو مرة اخرى ضد الشعب وبان الشعب ظلموم، وكملو الهدرة ديالكم وهدرو مع مؤسس الفيسبوك يحيدوه بالمرة كاع
لانهم من هاد الباب كيدخول منو الريح على البرلمانيين خصوم غير نعسو في البرلمان وما يبرزطوم حد
والله هاو ماجي الدور ديالكم في المقاطعة واجيو عاو تاني ف ديك الحملة الانتخابية وعدونا واعتدرو لنا
الله يلقيها ليكم في هد الشهر المبارك
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32 - والد شعب الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:42
تفضحتو المخلويضون ماكنتوش دايرين الحسب الهاد سلاح الفتك اليبغتكوم
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33 - jamal الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:43
برلمانيو الاتحاد الاشتراكي يريدون تكميم افواه المغاربة ضد تجاوزات فيسبوك حيت بتعبيرهم لايحترمون مواقف المؤسسات .....
هادو زيدوهم على المداويخ وخيانة الوطن ...
سيرو هضرو مع اسيادكم لخترعو هاد الوسائل العنكبوتية ,حيت المواطنون ديالهم كيحتجو ويعبرو بنفس الطريقة .
مشكلتكم عارفينها والمغاربة بيقضيو بصفة نهائية على اسلوب التحكم
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34 - hicham الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:43
ونحن ندعوك الى اغلاق فمك يا هاذا. عندما تكون لك القدرة على برمجة fbook تكلم
نحن سكان fbook وانتم سكان القبة
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35 - عبد المنعم المداويخ الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:43
قمة القمع و الجهل لدى الحكومة الفاشلة بدل الاستماع لمطالب الشعب و تلبيتها اصبحتم تجرمون كلا من اراد التشكي من جرائمكم في نهب الاموال وما يواكبه من قهر المواطن و انحطاط هذه الام.
و جب عليكم ايها الشفار المحترمون ان تطبقوا القانون و الدستور بدل تمويه الشعب.
هذا الجيل جيل الاصلاح و ليس جيل احني الراس
#مقاطعوووووون
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36 - mhajer حر الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:43
حكومة فاشلة وبرلمانيون دون المستوى وبطالة قاتلة. ودابا يقولك فيسبوك ما فيسبوك؟؟ والله حتى هاد الشعب بكل اطيافه خاصو العقل بحيت كينتخب حثالة بحال هاد البرلمانيين. مقاطعون للانتخابات هادي الحملة الي خاصها تكون.
راه بان كل شيء دابا، الشعب كل شيء ضدو من حكومة و برلمان و اعلام.
حان الوقت لمقاطعة الانتخابات و ما خاصناش من البرلمان الي ينهب فلوس الشعب
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37 - slimani الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:44
أخويا البرلماني الشعب راه مقاطع حتى تنزل الأسعار فحالة مانزلش غايبقا مقاطع حتى اليوم الخلود سدات مدام
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38 - youssef الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:45
وهل سيعاقب من اهان 40 مليون مغربي .... وزير قال مداويخ والأخرى قطيع والرئيس المجهولين وووووو
هل هده حرية شخصية ....
فقط انتم في البرلمان تقررون ما الصالح لكم وما يقويكم والشعب تقررون ما الطالح لهم وما يضعفهم ويفقرهم.
انتم ايها البرلمان تدافعون عن معاشكم وتقاعدكم وما توفروه لجيوبكم من ممتلكات الشعب من قطع أرضية واختلاسات أخلاقية؟
اما نحن الضعفاء قويتم علينا الشركات.... وسلبتم حقوقنا ... ( حقُّنا نسجن عليه أن نطقنا به) . غليتم معيشتنا قهرتمونا بالضرائب واللائحة طويلة...
نحن الشعب اكباش لملائكة البرلمان...
لنا الله وحده...ومقاطعون إلى الأبد على كل ما ارتفع ثمنه.
الفيسبوك تجرموه لأنه أبان على حقيقتكم امام العالم .
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39 - المنيعي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:46
حرية التعبير في إطار القانون تبقى فوق أي مؤسسة كيف ما كانت.
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40 - بناصر الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:48
ولما لا يقترح في برلماننا العزيز ان نحاط بحزام امني يفصلنا عن باقي الشعوب لكي نبقى في مامن من فايس بوك و واتساب و يوتوب و ................. الادمغة عندنا وتعمل فقط لقهر الشعب.والله ضعنا .
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41 - شعب الثلاثاء 22 ماي 2018 - 14:49
هل دولة اسست مجلس نواب ليدافع برلمانيون عن مصالحهم و عقد سفقات و اخد امتيازات
المغاربة يعرفون كل شئ اياكم ان ينقطع خيط سبحة
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