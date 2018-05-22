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الرئيسية | مجتمع | المغرب يحبط محاولات 128 مهاجرا غير شرعي

المغرب يحبط محاولات 128 مهاجرا غير شرعي

المغرب يحبط محاولات 128 مهاجرا غير شرعي
هسبريس - إفي
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:35

أحبطت البحرية الملكية المغربية على مدار اليومين الماضيين محاولات عبور ثلاثة قوارب على متنها 128 مهاجرا غير شرعيا قادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء من سواحل الحسيمة إلى سواحل جنوب إسبانيا.

وبحسب ما أفادت به مصادر أمنية محلية اليوم الثلاثاء لوكالة (إفي)، تم اعتراض قاربين أول أمس الأحد على متنهما 36 و38 مهاجرا، بينهم 34 مهاجرا من غينيا و23 من مالي والباقي من الكوتيفوار.

وتم رصد القاربين على بعد نحو أربعة أميال من سواحل سيدي عبيد في الحيسمة ومن المهاجرين الذي تم إنقاذهم رضيع و13 سيدة.

فيما تم اعتراض القارب الثالث منتصف يوم أمس الاثنين على بعد نحو 5.5 ميلا من سواحل سيدي عبيد وكان على متنه 54 مهاجرا من السنغال والكاميرون بينهم 13 سيدة.

وبمجرد الانتهاء من استجوابهم يتم إبعادهم عن الحسيمة واقتيادهم على متن حافلات إلى مناطق داخل البلد العربي.

وأحبط المغرب في عام 2017 محاولة 50 ألف مهاجر غير شرعي للوصول إلى سواحل إسبانيا وفكك 73 شبكة اتجار بالبشر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أبو العزة الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:39
Ils vous payent combien les européens pour faire du gardiennage ????
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2 - ياودي خليوهم الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:46
خليوهم احركو ل سبانيا انقصو علينا من لبلاد ولاو الفوروجات عامرين بهم والكريساج والعرى فشارع العام .
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