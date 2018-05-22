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الرئيسية | مجتمع | أساتذة غاضبون يحولون ليالي رمضان إلى مسيرات احتجاجية بالشموع

أساتذة غاضبون يحولون ليالي رمضان إلى مسيرات احتجاجية بالشموع

أساتذة غاضبون يحولون ليالي رمضان إلى مسيرات احتجاجية بالشموع
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:00

اختار الأساتذة شهر رمضان من أجل تنظيم مسيرات احتجاجية ووقفات بالشموع بمختلف أقاليم المملكة، احتجاجا على ما اعتبروه "هجوما طبقيا على الوظيفة العمومية عامة والمدرسة العمومية على وجه الخصوص".

وانضمت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إلى النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معلنتين تنظيم مسيرات بالأقاليم والجهات ووقفات الشموع يوم السبت المقبل، إضافة إلى تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمراكش على هامش منتدى الأمم المتحدة حول الوظيفة العمومية في نسخته لسنة 2018، والذي يستضيفه المغرب خلال الفترة ما بين 21 و23 يونيو القادم.

واستنكرت الجامعة في بيان لها ما أسمته "التعاطي السلبي للحكومة ووزارة التربية الوطنية مع كل مطالب وقضايا نساء ورجال التعليم، بالتربية الوطنية والتعليم العالي"، مشيرة إلى أنه "وصل إلى درجة تصريحات كاذبة متعددة".

ودعت النقابة الحكومة إلى الزيادة في الأجور وتبني السلم المتحرك "حتى تتمكن الشغيلة من العيش بكرامة"، مشيرة إلى أن الاحتجاج يأتي "في ظل الهجوم الطبقي على الوظيفة العمومية عامة والمدرسة العمومية خاصة، والاحتضان المخزني، وحكومته الرجعية والتراجعية، لكل التدابير والمخططات المعادية لكل مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية"، على حد وصفها.

وانتقدت الجامعة ما أسمته "الاستمرار في تنفيذ مخططات وإملاءات المؤسسات المالية الدولية وإغراق المغرب بالمديونية الخارجية تحت ذريعة تصحيح التوازنات الماكرو اقتصادية، وإفراغ الحوار الاجتماعي من كل معانيه الحقيقية، وغياب حوار قطاعي مسؤول بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي".

وطالبت الجامعة بضرورة "تنظيم حوار قطاعي حقيقي جاد ومسؤول من أجل إنصاف جميع الفئات المتضررة وجعل حد للقاءات الشكلية الفاقدة لكل معنى عند الشغيلة"، مشيرة إلى رفضها مخرجات الحوار الاجتماعي الذي وصفته بـ"المغشوش والعقيم".

واستنكر البيان أيضا ما تم اعتباره "استفراد الوزارة بتنزيل مقررات الرؤية الإستراتيجية وتحملها كامل المسؤولية في النتائج، وكذا انفرادها بالنظام الأساسي للأطر العاملة بالأكاديميات وبمرسوم إحداث إطار متصرف تربوي".

وكانت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعت بدورها إلى مسيرات احتجاجية يوم السبت المقبل، قائلة إنها "تلح على ضرورة إصلاح حقيقي وشامل لمنظومة التربية والتكوين، وتطالب برد الاعتبار للمدرسة العمومية وللعاملين بها، ماديا ومعنويا، وتعتبر ذلك رافعة إستراتيجية للتنمية الشاملة؛ وتدعو في سياق ذلك إلى توحيد نضالات مختلف الفئات".

وأكدت النقابة أيضا على أهمية المقاربة الشمولية متداخلة الأبعاد في تحليل الوضع التعليمي، معتبرة أن أزمة التعليم جزء لا يتجزأ من أزمة السياسات العمومية بالمغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اكاذيري الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:48
الا تلاحظون معي ان الاساتذة اصبحو يعمون فوضى في بلاد لا تنشرو لوائح غيابنا نتضامن مع استاذ حقير ضرب مراهقة الخروج قبل محضر مغادرة ب اسابيع و اكل اموال الشعب بالباطل لا مستوى و لا كفاءة ولا بحوث و لو استطاعو للتهمو اي شيئ بدون عمل هؤلاء الاساتذة جشعهم وجوعهم فاقت التصور على الوزارة و بعدها الشعب التصدي لهم هم سبب تخلف المغرب
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-50
2 - المطرقة الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:48
ما ضاع حق وراءه طالب الحقوق تنزع ولا تعطي متمني ان لا تفشل هده الحركة الاحتجاجية حتي تتحقق الاماني
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22
3 - Mohamed الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:04
النقابات هم من خرب التعليم....الوضيفة بالتعاقد هو الحل ليس في التعليم فقط و نتمنى ان تشمل جميع القطاعات...
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-22
4 - من مكناس الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:20
الأستاذة رمضان جاهم قاصح ويردون ان يضيعون الوقت في الخوى الخاوي كلام ميعجبهمش لأنه المعقول
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-4
5 - نعم للتعاقد الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:39
الحاجة الوحيدة ياك سينيتو على التعاقد من الاول شنو بغيتو
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-2
6 - إلى صاحب تعليق رقم 3 الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:40
يبدو أنك تعيش على الريع الذي تركه لك بن كيران.
فلو كان الهدف هو تجويد الوظيفة العمومية لشرعت المحكومة آليات لذلك من مراقبة و تفتيش .
لكن المراد هو تخريب ما تبقى من الطبقة المتوسطة وذلك بضرب الاستقرار الوظيفي حيث يستحيل على المواطن المغربي ابن الشعب أن يكون أسرة في ظل مستقبل معدوم.
بينما الوزير و البرلماني لا يقدمان اي شيء ملموس يحصلان على تقاعد مدى الحياة.
لو كنت حريصا على الوطن لقدمت احتجاجا على 90000 موظف شبح يستنزفون مالية الدولة مصدرها ضرائب المدفوعة من طرف الشعب.
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6
7 - mounir الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:42
le système d'enseignement souffre de lacunes pédagogiques ...soit il faut éliminer des matières inutiles soit il faut améliorer la pédagogie... bcp d'écoliers sortent avec la tête vide parcequ' ils n'ont pas compris et cela engendre bcp de problèmes dans leur cursus scolaire et professionnel .....la Finlande a mis un nouveau système ...renseignez vous svp ...
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2
8 - خالد الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:54
والله لم أسمع يوما عمال النظافة يقومون بإضرابات رغم أن رواتبهم هزيلة وظروف عملهم أسوأ بكثير من الأساتذة.3 أشهر عطل وعطل بينية ونصف يوم عمل وزايدينها بالغوات .بازززززز
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-1
9 - مكناسي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 23:03
على زين ألتعليم ديالكم.....................
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