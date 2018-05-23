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الرئيسية | مجتمع | الأساتذة حملة الشهادات يقاطعون الامتحانات الجهوية

الأساتذة حملة الشهادات يقاطعون الامتحانات الجهوية

الأساتذة حملة الشهادات يقاطعون الامتحانات الجهوية
هسبريس - نورالدين إكجان
الأربعاء 23 ماي 2018 - 09:15

بعد مسلسل المسيرات والإضرابات المتوالية التي باشرها موظفو وزارة التربية الوطنية الحاملون للشهادات، انتقل الأساتذة إلى خطوة تصعيدية أخرى بإعلانهم مقاطعة الامتحانات الجهوية، حراسة وتصحيحا، فضلا عن عدم تسليم نقط تقييم التلاميذ الخاصة بالأسدس الثاني للمصالح المختصة.

وأضافت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، في بيان لها، أنه "في سياق تعنت الحكومة والوزارة الوصية في الاستجابة لأبسط مطالب التنسيقية، المتمثلة في الترقية وتغيير الإطار بشكل مباشر وبأثر رجعي، أصبح التصعيد لازما لانتزاع المطالب العادلة والمشروعة، واستنهاض الفعل النضالي والدفع به إلى الأمام".

وتعتزم التنسيقية خوض مسيرة بالشموع في 28 ماي المقبل، يتخللها إفطار جماعي أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، في أفق نقل الاحتجاجات إلى رئاسة الحكومة، بالاعتصام داخل مقرها، وخوض إضراب عن العمل أيام 28 و29 و30 ماي قابل للتمديد، مُحَمِلَة الوزارة كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع "في حالة استمر تعنتها وعدم استجابتها لمطالبها العادلة".

وفي السياق ذاته، أوضح عبد الغني الحميدي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، أن "وزارة التربية الوطنية تتعاطى مع الملف بنوع من اللامبالاة"، وزاد: "وضعنا مجموعة من طلبات الحوار مع الوزارة وتُرِكَتْ في قمطرها دون أن يُعْقَدَ أي لقاء، ما أفضى إلى تسطير برنامج نضالي جديد لتحقيق المطالب".

وسجل الحميدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأساتذة يطالبون بتغيير الإطار بنقلهم من التعليمين الابتدائي والاعدادي إلى التعليم الثانوي، وترقيتهم سلميا بموجب الشهادة التي تحصلوا عليها"، مشددا على أن "الوزارة إذا استمرت في تعنتها وصمتها فستكون هناك أشكال تصعيدية أخرى سيقررها المجلس الوطني المقبل".

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