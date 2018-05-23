البوليساريو تتهم المغرب بالتحريض على قتل طالب

هسبريس – نور الدين إكجان

تواصل قيادة جبهة البوليساريو مسلسل نقل معطيات مغلوطة إلى ردهات الأمم المتحدة، بعد أن وجه زعيم الانفصاليين رسالة إلى الأمين العام للهيئة الدولية سالفة الذكر يدعوه "إلى التدخل لحل مشاكل الصحراويين، بعد مقتل طالب صحراوي إثر اندلاع مواجهات دامية، بين فصائل طلابية في جامعة ابن زهر بأكادير، يوم السبت الماضي".

وقال إبراهيم الغالي، في الرسالة التي وجهها مساء الثلاثاء، إن "السلطات المغربية هي التي حرضت الجناة على قتل الطالب الذي ينحدر من مدينة كلميم"، مردفا أن "مجموعة من الأشخاص الملثمين هاجموا الطلبة المنحدرين من الصحراء وهم ينظمون نشاطا سلميا"، وهو ما تنفيه روايات كل الفصائل المتناحرة، والتي تؤكد على حدوث مواجهات قبل أسبوع بين مختلف الأطراف.

تجدر الإشارة إلى أن أحداث العنف الدامية، التي أودت بحياة الطالب عبد الرحيم البدري، كانت انطلقت منذ بحر الأسبوع الماضي؛ فقد أكدت مصادر مطلعة لهسبريس نشوب مواجهات بالسواطير والأحجار بين كل من طلبة فصيل البرنامج المرحلي والطلبة الصحراويين والحركة الثقافية الأمازيغية، ما أدى إلى إصابات في صفوف جميع الأطراف.