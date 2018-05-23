مبروكي يرفض صيام الأطفال المغاربة .. خداع وألم وإساءة للملّة

د.جواد مبروكي *

ألاحظ، خلال شهر رمضان، عادة مغربية، يتم بموجبها إخضاع الطفل أو الطفلة لحكم الصيام وتعُم الفرحة وتقدم هدايا ونقود إلى الطفل الصائم ويرتدي لباسا خاصا بالمناسبة. وأتساءل: أليس لهذه العادة سلبيات على نفسية الطفل ومفهومه عن الله والدّين والشعائر؟

ولما بحثت في أمر هذه العادة وأخضعتها لميزان التحليل، وجدت أنها سلبية بنسبة %100 حسب ما يأتي:

خداع الطفل والتعدي على حقوقه

نعرف أن عند الطفل لا يتوفر أي شرط من شروط الصيام، وبالرغم من ذلك نتركه أو نرغمه على الصوم. ومن هنا، يترسخ لديه عند كبره أن المجتمع لا يحترم حقوق الإنسان، ويكون له بالتالي رد سلبي في سلوكه ما يدرك الطفل أنه خُدع في الثقة التي وضعها في الكبار الذين أرغموه على فعل شيء غير ملزم به. وقد يكون هذا سببا في فقدان ثقته في رموز المجتمع وقيمه.

خضوعه لتجربة مؤلمة ومخيفة من الصيام

يعيش الطفل هذه التجربة في عذاب، حيث لا يفهم لأي غرض يُحرم عليه الأكل والشرب طيلة النهار؟ ويتراكم عليه الخوف مما يسمعه عن مصير "وْكّالينْ رمضان".

ومن الناحية النفسية، يتسبب له هذا القلق الذي يطول مدة يوم في أضرار عصبية بالدماغ وذكريات مؤلمة لا تمحى تعاوده بقوة عند بلوغه، حيث يتوجب عليه ممارسة الصيام. وتكون النتيجة الإحساس بالقلق اللاشعوري ودوره في ظاهرة "الترمضينة".

رسالة خاطئة عن الدّين

الطفل لا يدرك أن صيامه هو مجرد عادة اجتماعية. من هنا، ينشأ عند الطفل تصور خاطئ وقاس عن الدّين، ويدخل في نزاع داخلي يتسبب له في عذاب وقلق مستمر.

مفهوم خاطئ عن الدور الأساسي للصيام

يربط الطفل الصيام مع المقابل المادي حين يسمع إغراءات من قبيل: "مْلّي غَدي تْصومْ نْديروليكْ حْفْلة ويْجيوْكْ الكادْواتْ والتّْدْويرَة". وعليه، لا يرى الطفل في الصيام سوى المكافأة المادية. ولهذا، ما زلنا نرى في مجتمعنا حتى عند الكبار الصائمين أنهم ينتظرون المقابل المادي ساعة الإفطار مثل كل التحضيرات الغذائية و"الشهيوات" المتنوعة المبالغ فيها.

الإحساس بالخوف وبالفشل وعقدة الذنب

في غالب الأحيان، لا يستطيع الطفل الصيام طيلة اليوم، فيشرب الماء حتما أو يأكل سراً خوفاً من أن يراه أحد وناهيك عن تعليقات وتهديدات وتوبيخات الآباء إذا اكتشفوا حقيقة أمره.

- الخوف من البشر والبحث عن المظاهر: من هنا، نُعلم الطفل من حيث لا ندري أن الصيام هو مخافة من أن يراه أحد يأكل أو يشرب وننحرف نهائيا عن عظمة الصيام وعلاقته الشخصية مع رب الوجود.

- عقدة الذنب: لما يأكل الطفل سرا ويخدع والديه يشعر بالذنب، والشعور بالذنب أمر خطير وله عواقب نفسية خطيرة؛ مثل: الشعور بالاحتقار وضعف الشخصية. وبعدما ينتهي الفرد من جلد نفسه بإحساسه بالذنب يرتكب عادةً خدعة أخرى ويبقى على هذا النمط طيلة حياته.

- الإحساس بالفشل: بطبيعة الحال، نطلب من الطفل القيام بما يفوق حجم قدراته ولما يشرب الماء سراً يشعر داخلياً بأنه فشل في مهمته وبأنه إنسان فاشل. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن التربية المغربية عنيفة ومُحطمة لمعنويات الأطفال فإنه من الطبيعي أن تترسخ في ذهن الطفل الاعتقاد بأنه إنسان فاشل ولا يستطيع أن ينتج شيئاً غير الفشل.

وخُلاصة القول: أرى أن من دورنا نحن الكبار تقديم الدّين كمشروع يساعدنا على تنمية القدرات الفردية والجماعية. وحتى إذا أراد الطفل خوض تجربة الصيام يجب علينا أن نمنعه ونعلمه أن الدّين لا يريد بنا سوءا ويمنعنا من الصيام إذا لم تتوفر فينا الشروط اللازمة له. وبهذا السلوك نخلق لدى الطفل تشوقاً للصيام، حيث سينتظر بحرارة متى سيسمح له الدّين به ويصبح الصوم سبيلاً للسعادة.