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عبد اللطيف وهبي*

الوطن أم المحروقات؟

عبد اللطيف وهبي*
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الرئيسية | مجتمع | مبروكي يرفض صيام الأطفال المغاربة .. خداع وألم وإساءة للملّة

مبروكي يرفض صيام الأطفال المغاربة .. خداع وألم وإساءة للملّة

مبروكي يرفض صيام الأطفال المغاربة .. خداع وألم وإساءة للملّة
د.جواد مبروكي *
الأربعاء 23 ماي 2018 - 16:30

ألاحظ، خلال شهر رمضان، عادة مغربية، يتم بموجبها إخضاع الطفل أو الطفلة لحكم الصيام وتعُم الفرحة وتقدم هدايا ونقود إلى الطفل الصائم ويرتدي لباسا خاصا بالمناسبة. وأتساءل: أليس لهذه العادة سلبيات على نفسية الطفل ومفهومه عن الله والدّين والشعائر؟

ولما بحثت في أمر هذه العادة وأخضعتها لميزان التحليل، وجدت أنها سلبية بنسبة %100 حسب ما يأتي:

خداع الطفل والتعدي على حقوقه

نعرف أن عند الطفل لا يتوفر أي شرط من شروط الصيام، وبالرغم من ذلك نتركه أو نرغمه على الصوم. ومن هنا، يترسخ لديه عند كبره أن المجتمع لا يحترم حقوق الإنسان، ويكون له بالتالي رد سلبي في سلوكه ما يدرك الطفل أنه خُدع في الثقة التي وضعها في الكبار الذين أرغموه على فعل شيء غير ملزم به. وقد يكون هذا سببا في فقدان ثقته في رموز المجتمع وقيمه.

خضوعه لتجربة مؤلمة ومخيفة من الصيام

يعيش الطفل هذه التجربة في عذاب، حيث لا يفهم لأي غرض يُحرم عليه الأكل والشرب طيلة النهار؟ ويتراكم عليه الخوف مما يسمعه عن مصير "وْكّالينْ رمضان".

ومن الناحية النفسية، يتسبب له هذا القلق الذي يطول مدة يوم في أضرار عصبية بالدماغ وذكريات مؤلمة لا تمحى تعاوده بقوة عند بلوغه، حيث يتوجب عليه ممارسة الصيام. وتكون النتيجة الإحساس بالقلق اللاشعوري ودوره في ظاهرة "الترمضينة".

رسالة خاطئة عن الدّين

الطفل لا يدرك أن صيامه هو مجرد عادة اجتماعية. من هنا، ينشأ عند الطفل تصور خاطئ وقاس عن الدّين، ويدخل في نزاع داخلي يتسبب له في عذاب وقلق مستمر.

مفهوم خاطئ عن الدور الأساسي للصيام

يربط الطفل الصيام مع المقابل المادي حين يسمع إغراءات من قبيل: "مْلّي غَدي تْصومْ نْديروليكْ حْفْلة ويْجيوْكْ الكادْواتْ والتّْدْويرَة". وعليه، لا يرى الطفل في الصيام سوى المكافأة المادية. ولهذا، ما زلنا نرى في مجتمعنا حتى عند الكبار الصائمين أنهم ينتظرون المقابل المادي ساعة الإفطار مثل كل التحضيرات الغذائية و"الشهيوات" المتنوعة المبالغ فيها.

الإحساس بالخوف وبالفشل وعقدة الذنب

في غالب الأحيان، لا يستطيع الطفل الصيام طيلة اليوم، فيشرب الماء حتما أو يأكل سراً خوفاً من أن يراه أحد وناهيك عن تعليقات وتهديدات وتوبيخات الآباء إذا اكتشفوا حقيقة أمره.

- الخوف من البشر والبحث عن المظاهر: من هنا، نُعلم الطفل من حيث لا ندري أن الصيام هو مخافة من أن يراه أحد يأكل أو يشرب وننحرف نهائيا عن عظمة الصيام وعلاقته الشخصية مع رب الوجود.

- عقدة الذنب: لما يأكل الطفل سرا ويخدع والديه يشعر بالذنب، والشعور بالذنب أمر خطير وله عواقب نفسية خطيرة؛ مثل: الشعور بالاحتقار وضعف الشخصية. وبعدما ينتهي الفرد من جلد نفسه بإحساسه بالذنب يرتكب عادةً خدعة أخرى ويبقى على هذا النمط طيلة حياته.

- الإحساس بالفشل: بطبيعة الحال، نطلب من الطفل القيام بما يفوق حجم قدراته ولما يشرب الماء سراً يشعر داخلياً بأنه فشل في مهمته وبأنه إنسان فاشل. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن التربية المغربية عنيفة ومُحطمة لمعنويات الأطفال فإنه من الطبيعي أن تترسخ في ذهن الطفل الاعتقاد بأنه إنسان فاشل ولا يستطيع أن ينتج شيئاً غير الفشل.

وخُلاصة القول: أرى أن من دورنا نحن الكبار تقديم الدّين كمشروع يساعدنا على تنمية القدرات الفردية والجماعية. وحتى إذا أراد الطفل خوض تجربة الصيام يجب علينا أن نمنعه ونعلمه أن الدّين لا يريد بنا سوءا ويمنعنا من الصيام إذا لم تتوفر فينا الشروط اللازمة له. وبهذا السلوك نخلق لدى الطفل تشوقاً للصيام، حيث سينتظر بحرارة متى سيسمح له الدّين به ويصبح الصوم سبيلاً للسعادة.

*خبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي والعربي

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - mounyr الأربعاء 23 ماي 2018 - 16:37
Je suis pas d'accord avec vous dans plusieurs points.
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40
2 - hier الأربعاء 23 ماي 2018 - 16:38
كل و طريقته في ترغيب الصيام للصغار منين كنا صغار كنا كنصوما نص نهار و تخيطوا الوليدة مع نص نهار آخر و الحمد لله. أما الإكراه راه فأي مجال كيجيب نتائج عكسية
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90
3 - عبدالله الأربعاء 23 ماي 2018 - 16:41
ويلّي ويلي، ورآه جبدتي عليك النحل ، في هاذ البلاد والله الى خصك تعبر كلامك قبل ما تصرح اي حاجة، دابا ارى حالك للنحل الاليكتروني غادي يفرتت ليك الجسد والشخصية وعقلك ودكاءك بكلامه الزوين. غير وجد راسك للعصا او قدم استقالتك راه اصحاب الحسنات غير هما ما عندهوم شغل او راه عندهم مفاتيح الجنة غادين يحترمونك منها . زبلتيها يا رجل راه المغرب هاذا طلع تاكل التفاح شكون لي قالها ليك كيف ما درتي حيرة او دابا غادي تولي حريرة .
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-79
4 - مهاجر الأربعاء 23 ماي 2018 - 16:43
تعليم الطفل لتعاليم الدين تبدأ بالعقيدة، يجب ان يتعلم اولا الإيمان بوجود الله الذي خلق الكون، بعد ذلك نبدأ في تلقينه أركان الإيمان و في الأخير نشرح له ان تعاليم الاسلام هي التي توطد علاقته بالخالق, النظري اولا والتطبيق يأتي من بعد
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44
5 - ع عبد العدل الأربعاء 23 ماي 2018 - 16:45
الأطفال مغرمون بتقليد الكبار، فهم الذين يطالبون بالصيام وليس الأهل الذين يرغمونهم على ذلك عادة.
دور الأهل هو تعويدهم التدريجي على الصيام حتى إذا بلغوا لم يكن صيام رمضان صعبا عليهم.
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65
6 - Ahmed de Rabat الأربعاء 23 ماي 2018 - 16:47
غير انت لي عندك هذا الانطباع السودوي..كلنا مررنا بهذه التجربة و جل الاطفال آنذاك و هم رجالا حالا لهم اجمل الذكريات في الصيام و هم صغار ..كتوليوا تقراو بزاف حتى كتوليوا غير كتخربقو ..الطفل ملي كيصوم اول مرة يحس مثله مثل الرجل و تأتيه نخوة و كلمته تصبح مسموعة و يكون في غاية الفرحة ..يمكن ما صمتيش و انت صغير حيث ما تحسش بحال حسينا نحن ..للاسف
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89
7 - صائم الأربعاء 23 ماي 2018 - 16:50
عندما ترسل طفلا الى المدرسة في سن مبكرة هل يكون واعي وفاهم الغرض من الذهاب الى المدرسة ؟؟؟ اكيد لا . فكل شي يأتي تدريجبا فهو يصوم حبيا وليس اجباريا حتى تصبح بالاول عادة عند الطفل وعندما يكبر سيفهم الغرض وكل شئ عن الصيام, فنا مثلا صمت رمضان كاملا وفي عمري 10 سنوات فقط بدون اكراه تشجيع من عائلتي وانا احمد الله على هذا التشجيع لاني عندما ارى الجيل الحالي فعمره 15 او 16 سنة ولا يستطيع صوم حتى 5 ايام متتالية وتقبل الله صيامكم
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54
8 - عابد الأربعاء 23 ماي 2018 - 16:52
هذه المرة لم تكن موفقا في مقاربتك لموضوع صيام الأطفال.. فالطفل يعود على ثقافة مجتمعه لأنه جزء منها.. وهذا موجود في جل المجتمعات .. وهو أمر من قبيل التربية الاجتماعية.
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41
9 - واحد مابقا فاهم والو الأربعاء 23 ماي 2018 - 16:53
ماذكر في المقال هو من وحي خيال الكاتب.لكي تشرح ظاهرة وتتيقن خطأها او صوابها يجب ان تأتي بعينة من الناس مروا من التجربة وتسألهم.سؤالي للدكتور:هل قمت بهذا؟
أباءنا وان كانوا أميين فقد كانت لهم خبرة بالنفس البشرية تجعلنا نحن الاطفال(حينها)نلح ونكثر الرجاء كي نصوم وهم كانوا ادرى بقدراتنا حيث الطفل كما ذكر معلق قبلي ان لم يستطع صيام يوم صام نصفه و"خاطه" مع نصف يوم اخر ليحرز صوم يوم كله.كل ذلك في اجواء فرحة ورضا من الطفل وكبرنا ولله الحمد ولم يبق في أنفسنا أثر سلبي للتجربة لأنه لم يكن موجودا أصلا. رمضانكم كريم.
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19
10 - نجاة الأربعاء 23 ماي 2018 - 16:59
صيام الأطفال بتشجيعهم وليس بالإكراه لا يضر أبدا بنفسية الطفل، بل يزيده تشبثا بديننا الحنيف،
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22
11 - تنبيه في ابانه. الأربعاء 23 ماي 2018 - 17:00
الصيام اصلا موجه للراشدين المكلفين ما لم يكن لهم عذر يؤجله أو يلغيه بصريح النص والسنه والاجتهاد الصحيح العلمي.
الأطفال في طور النمو البيولوجي والعصبي و في غاية الهشاشة من حيث احتمال الجوع ولاسيما عند طول النهار أو الصيف الحار...
ومن الناحية الفكرية هم في طور اكتساب المعارف الأولية الحروف والجمل والصور والمعاني البسيطة الاعدادية للتعامل مستقبلا مع الأفكار الكبرى .بمعنى أنه غير منطقي انخراطهم فيما يهم البالغين لذا يجب احترام خصوصياتهم كاطفال حتي لا تحصل الأشياء السلبية التي أشار إليها الدكتور .وكل شيء لا يأتي في وقته المناسب مخالف لطبيعة الأشياء وثقافتها وضوابطها .
ملاحظة وتوعية في محلها.شكرا دكتور.
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-10
12 - abdou rabat الأربعاء 23 ماي 2018 - 17:02
شهر رمضان مبارك على الجميع بالخير واليمن والبركات. ومن هاد المنبر كنقوليك بلي دوك الدراسات والبحوث والنظريات ديالك لا علاقة بهادشي اللي كتقول. حيث حنا مند الطفولة ولله الحمد وحنا كنصومو اللي كتاب لينا وحنا فرحانين ومنين بلغنا صمنا الشهر كامل ونحن فرحين ونتدكر طفولتنا في رمضان بشوق وإحساس جميل. ونزيد واحد النظرية لاحظتها وهي كاين شي شباب بالغين لا يصومون رمضان حيث متعودوش عليه في الصغر
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6
13 - مهاجر مغربي الأربعاء 23 ماي 2018 - 17:02
الى صاحب التحليل!! الترهيب في كل شئ يعطي نتائج سيئة، اما ان تقول ان النتائج سلبية 100% فانت تبالغ وتريد العبث في تقاليدنا منذ مئات السنين!!!
عشت في اسرة مكونة من ثمانية اطفال و كنا نصوم من تلقاء انفسنا و كنا نتحدى بعضنا البعض و الحمد لله بفضل ذلك تعودنا على الصيام الى هذا اليوم!!!! و اليوم عندي من الاطفال ستة و نفس الشئ اطفالي الاربعة يتنافسون فيما بينهم و كل واحد يبذل جهدا و صبرا في اتمام يومه!!! اثنان منهم اكلوا قبيل اذان المغرب ب ساعتين و الاخرين اتما اليوم، الكل تمت مكافئتهم و هم سعداء بذلك!!!!
بعض جيراننا الاتراك و اللبنانين اولادهم في سن المراهقة وما فوقها وللاسف لا يستطيعون الصيام وكل هذا بسبب عدم تعودهم على ذلك!!!
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9
14 - Abou junayd الأربعاء 23 ماي 2018 - 17:06
"الطفل لا يدرك أن صيامه مجرد عادة اجتماعية " ؟؟؟؟ يبدو أن سيادتكم هو من عنده فهم خاطئ عن الصيام و ليس الأطفال....
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5
15 - أفكار متقدمة الأربعاء 23 ماي 2018 - 17:06
شكرا سيدي الكريم . لكن المجتمع المغربي عنده متل شعبي ينطبق عليه وهو .. لمن تعاود زابورك ياداود ﻷننا نحن المغاربة نعيش إنفصام في الشخصية وإدا واجهنا شخص بالحقيقة العينية و المادية سنسمعه مالا يطيق وسنلصق عليه أشيا لن يتصورها سأعطي متلا مادا سيقولون عنك أنت سيدي الفاضل ﻷنك وضعة النقط على الحروف بمقالك هدا.... هاد خونا شبعان عياقة وبغا يبدا يتفلسف علينا .. ولا إمكن ماكايصومش غايكون ماسيحي وكيحارب الصيام بجميع الوسائل .. لحاصول سيدي عواشر مبروكة ومع السلامة.
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-3
16 - khalid الأربعاء 23 ماي 2018 - 17:08
Se priver surtout de l'eau pour un enfant représente un grand danger pour sa santé. Je ne sais pas pourquoi les médecins ne parlent que timidement sur ce fait , vraiment il faut sonner l'alarme pour que les parents n’obligent pas leurs petits à faire le ramadan ni au contraire, c'est à dire ne pas céder lorsque les petits veulent de leurs propre gré se joindre à l'expérience
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0
17 - نورالدين الأربعاء 23 ماي 2018 - 17:10
اتركوا اطفال في حالهم لا تاخدوهم للصلاة يجب منعهم من الصيام هل تريدون ابعادهم عن دين الله لم ماذا وماذا عن الأطفال الذين يمشون الكيلومترات للوصول للمدارس لا أحد يفكر فيهم فقط في كل ماهو دينى انظرو عندما قفلت مدارس القرآنية والتربية الإسلامية كثر التشرميل والعقوق والجريمة والدعارة وأمهات عازبات كما تدعون يعني تساندون الانحلال وضربته الفقر والإجرام
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2
18 - المراكشي الأربعاء 23 ماي 2018 - 17:12
من قال لكم اسي المبروكي ان صيام الاطفال تعدي على حقوقهم؟كلنا صمنا في صغرنا والان نتذكر ذلك ونفتخر ولا نرى ذلك تعدي ابدا على حقوقنا ابدا. فهل تعليم الصلاة في الصغر هو ايضا تعدي على حقوق الاطفال؟؟؟!!!هل سندعي الحداثة داءما بالتحدث عن حقوق الاطفال والمراة؟
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1
19 - ABO SALIM الأربعاء 23 ماي 2018 - 17:13
يا اخي فالاطفال هم الذين يريدون الصيام عن تطوع ليبينوا لنا انهم اصبحوا كبارا فلما كنت صغيرا لم ارغم على الصيام على العكس كان والدي ينبهونني على خطورة الصيام بالنسبة للاطفال رغم ذلك كنت اتحداهم واصوم نفس المشكل وقع لي مع ابني فهو صائم الان ولا يريد ان يضيع يوما من رمضان
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20 - abd 1 الأربعاء 23 ماي 2018 - 17:13
على العكس تماما هي تجربة شيقة عشناها في صغرنا ولم يرغمنا احد على الصيام بل كنا نقلد الكبار وكنا نصوم لساعات فقط ولازالت نوستالجيا تلك الايام والاطباق التي تعد لنا خصيصا نحن الصغار في وجبة الغداء تراودني وكم كنا نلح على اهلنا ان يوقضونا للسحور وكم كنا نحاول ان نكمل الصيام فيتحايل علينا اهلنا كي ناكل فالامر كله كان لهوا وتدريبا وهو ما سهل علينا الصيام عندما بلغنا سن التكليف ولا ادري حقيقة عن الحالات التي قام الاستاد بدراستها حتى يحكم هذا الحكم القاسي على صيام الاطفال في المغرب .
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0
21 - المهدي الأربعاء 23 ماي 2018 - 17:14
وما رآيك أيها الخبير في العكس فأنا اضغط وألح على طفلتيّ اللتان لا تزالان دون سن الصوم لكي يتناولا طعامهما فتصرّان على الصوم وتجدان متعة في في مساعدة أمهما قبل موعد الافطار واحداث رواج وديناميكية محببة في المطبخ والبيت .. صوم الأطفال اختياري وليس بالاكراه فكفى من تعقيد الأمور .
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22 - moon الأربعاء 23 ماي 2018 - 17:14
اذا انتظرنا حتى يبلغ سن الصوم فكن على يقين انه سيصبح مثل أولئك الذين يطالبون بعلنية الإفطار وحرية العبادات.
أظن انك تقول أشياء ليس لك بها علم. لان الطفل ولو أرغمته على الصيام ، اذا لم يكن باستطاعته فعل ذلك فانه سيجد الف طريقة للإفطار .
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23 - abdou76 الأربعاء 23 ماي 2018 - 17:15
محمد الفايد أكد أن الطفل لا يجب أن يذهب لا إلى الروض و لا إلى المدرسة حتى سن السابعة ليتمتع الطفل بطفولته وأتحداك أن تنتقد دهاب الطفل إلى الروض.
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24 - طبيب الأربعاء 23 ماي 2018 - 17:15
اخي الطبيب ،تحليلكم محترم لكن في نظري اختلف معكم في العديد من النقاط ، ربما رجعتم في تحليلكم الى تجارب شخصية او مجتمعية محصورة ،لكن و للاسف قمتم بتعميمها ، نعم هناك من يجبر و يعنف و يخاصم و يقلل من الطفل لانه لم يصم... الخ ،لكن يا استاذي اذا تناولتم هذا الموضوع كان افضل ان يكون على شكل نصاءيح و معلومات لتفادي اخطاء معينة ، اما الطريقة التي تناولتم بها الموضوع لا تحفز و لا تشجع على التلقي بل و سوف يضنها البعض انها ضد الصوم ،و انا على يقين و الله اعلم انه و للاسف في المغرب لا يوجد بنك معلومات او ابحاث او احصاءيات تفيدك الى ما استخلصت اليه سوى عينة بسيطة غير ممثلة استندتم عليها .
و السلام عليكم .
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25 - غيور الأربعاء 23 ماي 2018 - 17:19
اتفق معك استاذي . لقد رأيت اطفالا في العائلة يبكون من شدة الجوع و العطش مرغمين على اكمال النهار . واباؤهم يتلذذون في معاناتهم. بل يرغمونهم على النوم طيلة اليوم . ففط من اجل التعالي امام الجيران و العائلة. الاسلام بني على خمسة اركان لا على الصوم فقط. لعلي قدسنا الصوم قبل الصلاة و فهم الدين
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26 - marocain الأربعاء 23 ماي 2018 - 17:21
moins de 18 ans .il est encore enfant.quand il ou elle aura +18 ans le musulman doit jeuner s il nest pas malade ou autre chose qui lui permet de manger
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