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الرئيسية | مجتمع | تضامنا مع "أستاذ خريبكة" .. أطر تدريس تهدد بمقاطعة الامتحانات

تضامنا مع "أستاذ خريبكة" .. أطر تدريس تهدد بمقاطعة الامتحانات

تضامنا مع "أستاذ خريبكة" .. أطر تدريس تهدد بمقاطعة الامتحانات
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري (كاريكاتير: خالد كدار)
الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:00

عملاً بمقولة "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا" وفق معناها الحرفي، تجند عدد من رجال ونساء التعليم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن أستاذ خريبكة الذي تم إيداعه السجن المحلي بالمدينة ذاتها رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية الفيديو الذي ظهر فيه يُعنف تلميذته بثانوية الإمام مالك الإعدادية بطريقة هستيرية.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة قد حددت يوم غد الخميس موعدا للبدء في النظر ضمن قضية الأستاذ، بتهمة "الضرب والجرح والقذف".

وخلفت واقعة تعنيف الأستاذ لتلميذته استياءً عميقاً وسط الرأي العام المغربي، بينما أطلق عدد من رجال التعليم وسم "#كل_التضامن_مع_الأستاذ_لعويبي_أستاذ_مادة_الرياضيات_بخريبكة"، تعبيراً منهم عن رفضهم للمقاربة المعتمدة مع زميلهم، وهددوا بتنظيم قافلة تضامنية إلى خريبكة وتوقيف الدراسة ومقاطعة حراسة الامتحانات في حالة عدم إطلاق سراحه.

ونقلت صفحات على موقع "فيسبوك"، يُشرف على تدبيرها نشطاء أساتذة، منشورات تطالب أسرة التعليم بتوسيع قاعدة التضامن، جاء فيها: "أخي الأستاذ أختي الأستاذة.. اليوم أستاذ خريبكة فقد أعصابه وانهار وغداً أنت أو أنا سنفقد أعصابنا في ظل اكتظاظ الأقسام وتفاقم ظاهرة الشغب وسنجد أنفسنا في السجن وبعدها مع أسرنا في الشارع بعد أن يتم قطع رزقنا".

وخلفت حملة التضامن استغراباً وسط عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب من "الطريقة التي يُدافع بها العاملون بقطاع التعليم عن بعضهم البعض، وإن وقع أحدهم في أخطاء قاتلة"؛ غير أن الفاعلين التربويين اعتبروا أن بنية النظام التعليمي هي المسؤولة عن انتشار العنف داخل المؤسسات التعليمية.

وفي هذا الصدد، قالت التنسيقية الوطنية للتعليم بالمغرب، في بيان لها، إن "وزارة التعليم تعد المسؤول المباشرة لواقعة خريبكة، بالنظر إلى كرامة الأساتذة التي باتت في الحضيض وفقدانهم للقيمة الرمزية والاعتبارية"، وطالبت بإلغاء المذكرة الوزارية 14/867 الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر 2014، المتعلقة بالقرارات التأديبية المتخذة من طرف مجلس الأقسام.

وترى أطر التدريس أن توفير شروط صحية ومناسبة لإجراء العملية التعليمية وحده الكفيل بالقضاء على الظواهر السلبية، سواء كان مصدرها الأستاذ أو التلميذ، وشددوا على ضرورة "تقليص الاكتظاظ، وتمكين الأساتذة من الآليات القانونية لزجر التلاميذ المشاغبين الذين يعتدون على أساتذتهم ويحرمون زملاءهم من الاستفادة من الدروس".

وكانت وزارة التربية الوطنية قررت توقيف الأستاذ المعني في انتظار نتائج التحقيق، مشيرة إلى أنها "تشجب هذا العمل الذي لا يمت بصلة إلى أسس التربية، وتؤكد أنها سوف تتعامل بصرامة مع مثل هذه التصرفات اللاتربوية، وستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حرصا على صون حرمة المؤسسة التعليمية، وضمان سيادة علاقات سليمة وطبيعية يسودها الاحترام المتبادل بين الجهاز التربوي والإداري من جهة، وعموم التلاميذ والتلميذات".

وأوضح ادريس حراش، عضو هيئة الدفاع عن التلميذة المعنّفة، في تصريح سابق لهسبريس، أن "الأستاذ اعترف أمام النيابة العامة بالمنسوب إليه، وصرّح بأن رميه من طرف التلميذة بالطباشير أثار غضبه ودفعه إلى تعنيفها"، مضيفا: "الأستاذ يؤكّد وجود تسجيلات ومقاطع أخرى توثّق لحظات إقدام التلميذة على استفزازه، غير أننا لم نرها بعد".

وتظاهر عشرات التلاميذ والتلميذات أمام المحكمة، تزامنا مع تقديم الأستاذ أمام أنظار النيابة العامة، ورددوا شعارات تضامنية معه، وأخرى ضدّ التلميذة المعنّفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (53)

1 - citoyen الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:11
هذا الاستائ بالغ في الضرب ويجب ان يعاقب
وعلي هؤلاء الاساتذة ان يفكروا مليا في كيفية نفادي هذا النوع
لاداعي لادانة طبعا لان التشفي ليس من شيم المتحضرين
لكن الاستاذ بالغ كثيرا ولايمكن التساهل مع هذه التصرفات
بامكانه ان يغادر الفصل احتجاجا ان يوثق الكلام النابي من التلميذة لكن ضربها بتلك الطريقة لاابدا
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-226
2 - وسيم الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:11
لا يشرفنا في هد بلد الحبيب ان يكون ليدينا اطر تربوية بمتل دللك استاد المتوحش والمريض وكل من يدافع علي تلك مماارسات فهو لا يمتل قيم مدرس نبله
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-207
3 - ali الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:11
نعم هذا هو الحل .كي لا يبقى من هب و دب يضحك او يسخر من مربي الاجيال . يجب مراعات سن و الكفاءة المشهودة لهذا الرجل .لا رميه بين القضبان تحت ذريعة تطبيق القانون
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224
4 - serroukh الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:11
Il est honteux d'arrêter ce professeur et le priver de sa liberté. Tous les témoignages des élèves concordent et affirment que la faute est à l'élève qui s'est moqué de lui. En attendant le mot de la justice on doit le libérer et jamais le priver de sa liberté.
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150
5 - أستاد الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:12
كل التضامن مع الاستاد المظلوم .الله يتلق صراحو
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217
6 - zahouri الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:12
قرار في محله. ..الأستاذ أصبح حائط قصير فهاد الزمان. ..مشات أيام العز و الهبة. ..لهادا وجب رد الإعتبار. .
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225
7 - يوسف الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:13
اللي فقد أعصابو يمشي تقاعد ... ماشي يضرب اوﻻد الناس ويعايرهم ... السب والشتم لوحده خطأ مهني يعاقب عليه القانون .
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-200
8 - saber الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:15
C'est qulequ'un qui ete attrappe en flagrant delit! ces enseignants qui le soutienent doivent demissioner et chercher un autre boulot. . L'enseignement nest pas faites pour eux. Ils ont une mentalite de l homme primitif. ET puis on nous demande pourquoi il ya de la violence dans les ecoles marocaines.??
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-99
9 - abdou الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:15
هدا جزاء من يخدم هدا البلد مصيره السجن .استاد افنى شبابه في التعليم يدخل السجن بسبب تلميدة ناقصة التربية اهانته داخل القسم.التحموا مع هدا الاستاد الضحية
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159
10 - منصف الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:16
و لو أن التلميذة الضحية رشقت أستاذها بالطبشور لا يبرر لهذا "المربي" فعلته الشنيعة.. هاد السيد مكانه السجن أو مستسفى الأمراض النفسية .. اما إخوانه في الحرفة فشانهم شأن أتباع بنكيران مع الصيرفي إياه
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-132
11 - ضميرك الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:16
دللك استاد لديه سوابق كتيرة في ضرب اجرح واهانة يجب اداعه مصحة نفسية عوض تدريس كل ما شاهد فيديو وطريقته في تعديب سيري وحشيته امام طفلة مستسلمة
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-101
12 - Yassine الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:17
حتى المنظومة التعليمية لا تدين العنف!!!فكيف يعقل ان يدافعوا عن شخص يضرب قاصر و موثق بالفيديو؟؟؟
لا حول ولا قوة الا بالله
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-78
13 - ساعة في الجحيم الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:17
كان القسم في بداية مشواري المهني بمثابة جنة ...تلقى الاحترام لحظة خروجك من البيت...اما في المدرسة فحدث ولا حرج...اما مع اقتراب نهايته اصبح جحيما لا يطاق ...جدران القسم عبارة عن فسيفساء من الكلمات النابية ...عند مرورك وابل من التعاليق الساخرة في حق الاستاذ...زد على الاحضان...والملابس الغريبة ...والحلاقات المضحكة...كانك في كوكب للمخلوقات الفضائية...وعند بداية الدرس...القهقهات والموسيقى ...واسلاك متدلية من الاذان...شد الانتباه يتطلب منك وقتا ومجهودا...صراحة ساعة في الجحيم...
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130
14 - rodeo الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:17
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فعلا اتضامن مع الأستاذ و لكن يا إخوان لا يجب التصعيد لأن ذلك سيكون ضده داخل المحكمة سيريدون ضرب العبرة به لذلك المرجوا منكم ترك الأمور على طبيعتها و بعد نطق الحكم سيكون هناك كلام جديد
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37
15 - abdel الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:17
في بلد يسوق الجهل،اصبح المتعلم و المعلم مسخرة، و المتعبد أضحوكة و المتفاني في عمله منافقا و و و ...
في بلاد ثلثي أهلها أميون،طبيعي أن يصبح لديهم المعلم نكتة ونموذجا في البخل و الاقتصاد... نجحت السياسة.
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65
16 - حسن الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:18
اولا على وزارة التربية الوطنية تجهيز الاقسام بالكميرات و هدفها فضح اي طرف يخل بالعمل داخل الاقسام .ثانيا الاستاذ ارتكب خطا مهني غير مقبول.لكن يجب اجراء الصلح بين الاطراف كي لا تتشرد عاءيلة الاستاذ و التلميذة ايضا.المهم هدا شهر الغفران حاولو تصلحو.
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34
17 - شوف وسكت الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:19
هديك 17مليار درهم كانت ستوفر تشغل آلاف الأطر التربوية فى ظروف مريحة
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44
18 - مصطفى الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:19
اتعاطف جدا مع الاستاذ لانه افنى عمره في التدريس فعمره 59 سنة لكن اتساءل كيف استطاعت فتاة يافعة في استفزاز استاذ مخضرم تلاميذ اليوم لايطورون معارفهم ومكتسباتهم العلمية فقط يطورون اساليب الاستفزاز والغش للاسف مع احترامي للتلاميذ المجدين
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63
19 - قارئ الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:19
خطأ قاتل؟؟؟؟ إلى هذا الحد؟؟
80% من الأطر المحنكة وذات الكفاءة العالية في مختلف القطاعات "قرات في أكرف من ذلك وكلاو العصا من عند الفقية والمعلم والأستاذ والوالدين" وهم الان رجال ونساء دولة...
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57
20 - عبدالحق الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:19
اللهم أطلق سراح الاستاذ لأن حسب الشهود فإن تلك التلميدة هي من تسببت في المشكل
أما بالنسبة للحبس الاحتياطي لا يعقل بأن يرمى أستاد الدي ربى أجيال في السجن
على أين اللهم أطلق سراحه
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49
21 - مقاطع متضامن مع ذ. العويبي الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:19
كل التضامن مع الأستاذ و مستعدون لوقف هذه المهزلة تجاه كرامة المدرس
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44
22 - Rachid الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:19
رجل التعليم يجب عليه فرض هيبته و احترامه داخل القسم حتى يحترمه التلامييذ...
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39
23 - youssef الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:20
و هل يعني هذا انهم متفقيون على وحشية هذا المتخلف ؟ في نظري يجب متابعة كل من يساند هذا الفعل الاجرامي
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-41
24 - yahyyyyy الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:21
من حقهم لانه مضلوم وممشكل عاءلي وعملي الله اكون في عنو مسكين امشافيها ضحية قلة التربية اتمنى ان ترجع المياه الى مجاريها والسلام
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17
25 - ذكي الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:21
اصبحنا نخاف علي اولادنا ابناتنا بعض مشاهدة دللك الفيديو خطير ومتوحش يجب علي الدولة ان تقوم بتتبيت كميرات مراقبة داخل لاقسام وحتي امام مؤسسة
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-48
26 - انا مع وضد الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:21
انا مع القضية د القراية بلا عنف و انا ضد القضية ديال الشغب تلامد دسرو بزاف وماعندهوم ما يخسرو لبنت ولات كاتهدر غير من السمطة لتحت و انا متأكد 99% بالي هي لي ستافزاتو
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46
27 - Soufiane الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:21
هناك عدة طرق لمعاقبة التلميذ منها :
استدعاء الحارس العام
تهديد التلميذ لنقص بعض النقاط في الامتحانات
ملئ تقرير بحقه
استدعاء اولياء اموره
طرد التلميذ من الفصل
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9
28 - hamza الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:22
تعليم مات رحمه الله حيت اصبح الحرب بين المعلم و التلميذ
التلميذ يضرب المعلم و يقولون مرحلة المراهقة و استاذ يضرب التلميذ و يقولون ندافع على استاذ كان ضالماً او مضلوماً لاننا اسرة في التعليم
إني ارى بلد يوريد التقدم بدون تعليم ولا وعي ...
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5
29 - مواطن الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:22
لمحاربة ظاهرة العنف ضد الطرفين الاستاد و التلميذ يجب وضع كاميرات داخل القسم و سلام
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14
30 - مقاطع الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:24
انها بادرة حسنة يجب التضامن مع الاستاد وكدلك التلميد.فالقانون يجب ان يطبق فقط على التلاميد عكس الاستاد.هده الاشياء تحل بالصلح بمعنى تنازل التلميدة عن حقها القانون واضح.اما التهديد بمقاطعة الامتحانات هناك اساتدة التعاقد سيقومون بالحراسة وعددهم يفوق المرسمين .وخوفا على المناصب اساتدة التعاقد كما تعلمون ليس لهم الحق في الاضراب لقد ولى زمن التهديد اتقوا لله بالامس حين اعتدى تلميد على استادة ونال جزاءه لمادا لم تتم مقاطعة الامتحانات.كفاكم مقاطعة الحليب.وشكرا هسبرس.
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3
31 - أبو مهدي الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:24
هذي راها مدرسة للتربية ماشي مجزرة او كوميسارية .. الاستاذ أقصى ماكان عليه ان يفعل في هذه الحالة ان يطرد التلميذة من القسم ويعمل على تقديمها الى المجلس التأديبي اما الضرب والشتم فللاسف ممنوووووووووووووووع في المدرسة .. ان ما يتعرض له رجال ونساء التعليم هو من قبيل " أخطار المهنة " وعليهم التعامل معه بمنتهى الحكمة وإلا فما فائدة أن يكون المعلم رسول ؟؟
حذاري من الانسياق وراء الدعوات المغرضة والتي تعمل على تصريف حسابات سياسية.
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0
32 - غيور الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:25
غريب امر هذا الوطن بعيدا عن العاطفة ، كيف لاساتذة -مربي الاجيال زعما - ان يتضامنوا مع زميل لهم عنف تلميذة لهم بتلك الوحشية بالصوت والصورة، لمجرد انه زميل . المعني بالامر ظهر في الفيديو بعيد عن التربية والتهذيب و عنف تلميذته باسلوب الشارع. والله عيب و عار عليكم. تضامنوا معه بتوكيل محام للدفاع عنه او محاولة اجراء الصلح و تخفيف المعاناة عن التلميذة واسرتها. واش الفيديو حتلى هو مفبرك ومن فعلة فاعل .ثم ان بعضهم يقول ان الفتاة استفزته - لنفترض ان هذا صحيح- هل اسلوب الاستاذ كان هو الاصح في نظركم والذي يملك كل الحلول. راعيو الخوت الله يرحم الوالدين
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-3
33 - تازي الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:25
هذه من نتائج غياب الدولة او فقدان الدولة هيبتها لان الشعب لن يصل مستوى وعي دون قانون و ضوابط و شعب جله يعاني الامية بكل انواعها يقرء الحقوق عقوق و الحرية اما حربة او خربة و كل يسير وفق قانونه الخاص ...الفراشة بدات اخاف تحسس راسي كي لا اكتشف فراشا عليه وضغ سلعا عليه و المحكمة كل ملف يذكرني برحلة اتلشتاء و الصيف مضاعفة عشرة مرات
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-2
34 - White raven الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:26
Cette affaire doit être approfondie par le procureur de sa majesté du fait que dès témoins affirment que l’élève
´´victime´´ a provoqué le prof. Et si elle s’avère impliquée ,elle doit être sanctionnée.
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3
35 - maghribi الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:27
السؤال الدي يطرح نفسه ! هل رمي الطباشير يتحق الضرب بتلك الطريقة الوحشية ؟ أليس هناك وسيلة لفصل التلميدة أو رفعها على المجلس التأديبي ! أستاد يتفوه بكلام فاحش في القسم أو الضرب المبرح ونجد شعب يتضامن معه؟ لهدا نحن شعب متخلف وسوف نبقى كدلك ! نعم تستحقون متل دلك الاستاد ! متلكم متل أستدتكم وحكامكم ! الله يرزقكم على قد نيتكم
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-1
36 - mohamed الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:27
كاين القانون
مجلس تأديبي
ولا الطرد هيا الخاسرة مشي الضرب
أما هدوك لي متضمنين معاه نقول ليهم معجبتكمش الخدمة خليوها لنا وشكرا لكم
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-2
37 - بامو الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:28
تذكرني هذه الحادثة بالسيد الذي وجد مقتولا و فمه مشرشر من القفا الى القفا فقال له الدركي الذي جاء لمعاينة الحادثة الله يحسن عون اللي قتلك مادارلك هذا الشي حتى درت علاش ، طبعا لست مع قانون الغاب و لكن حسب رأيي المتواضع الحالة الهستيرية التي كان عليها الأستاذ دليل قاطع على براءته حالة لم يكن ليصلها لولا وجود استفزازات و استفزازات متعمدة و عنيفة و لا أخلاقية و متكررة و ما قد يثبث ما أقول هو الرجوع لنقط التلميذة إن كانت عالية فأنا مخطئ لأنه من المستبعد أن تستفز تلميدة نجيبة أستاذها وخاصة أستاذ الرياضيات و إن كانت ضعيفة فقد قد قميص الأستاذ من دبر أستغفر الله على التشبيه
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3
38 - بسيم الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:28
بلاد الهم والعار متنحملش الراية المغربية.
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1
39 - Mohammed الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:28
اش هاد البلاد، سيد فرشخ التلميدة و هما قالوليك فقد اعصابو. هاد الاستاذ خاسو السجن+غرامة مالية+الطرد التام(بدون تقاعد)، اما بالنسبة التلميدة خاص يطبق عليها القانون ديال التصرفات لي قامت بها اما الايقاف او الطرد. خاص تكون اشد العقوبات للطرفين باش تكون انذار الاساتذة و التلاميذ.
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0
40 - أم صفية الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:30
عندما كنا أطفال كان المعلم يضربنا بالعصا حتى يزرق جسمنا
ولا نرفع أعيننا في المعلم بينما نرى هذه الأيام العكس
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2
41 - moutatabi3 الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:30
Sincèrement d'après les temoingnages des élèves de la classe je pense que le professeur est victime donc il faut punir la fiette mais pas le professeur . Et je pense que le des enseignants a tout à fait raison d'être à côté de son collègue.
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1
42 - كوعلم الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:31
عذر اقبح من ذنب!اولا من خلال الفيديو يظهر انه لم يكن هناك اكتظاظ;والمعلم صرح بانها استفزته برميه بالطباشير,ولكن الطريقة التي ظهر فيها وهو ينهال عليها بالضرب والشتم والهيستيريا التي دخل فيها تتبث انه رجل غير سوي ولا سليم العقل;اما من هددوا بالتضامن معه هذا من حقهم ان يؤازروه ويتضامنوا معه ,اما ان يقاطعوا الامتحانات هذا عمل مشين وغير مقبول وعلى وزارة التربية الوطنية ان تكون حازمة بطرد نهائي من سلك التعليم كل من سولت له نفسه مقاطعة الامتحانات والتلاعب بمصير ومستقبل التلاميذ.....اللي دار الذنب يستحق العقوبة!
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1
43 - أستاذ الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:32
متضامنون مع أستاذ خريبكة لأننا نعرف كيف أصبحت ظروف العمل, المحاسبة يجب أن تكون من الداخل أي من الوزأرة و ليس من الخارج للأنه ما كان ليكلمها أو يعتدي عليها لو لم تكن تلميذته. يجب إطلاق سراحه .
و اللي يقول العصيدة باردة يمد يده إليها.
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6
44 - لكي يسود الجهل و الأمية الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:32
اشنقوا آخر أستاذ بأمعاء آخر تلميذ و اتركوا القياد و المخزنية لتربية الأجيال
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3
45 - NOUMRI الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:33
راكم بسلتوا بزاف واش الدنيا سايبة جي ؤقاطعوا الإمتحانات الأستاد إرتكب جريمة الإعتداء على تلميدة بطريقة وحشية بدلا من ان يطردها من القسم أين جمعية الأباء أين هي جمعية مناهضة العنف ضد النساء يجب على الوزارة أن تتدخل بحزم ضد هؤلاء لأن هدفهم هو التأتير على مجرى المحاكمة و على والد التلميدة ألا يتنازل خاص الأستاد إتربى حتى يكون عبرة للأخرين و إلا غادي أتولي السيبة في المدارس العمومية أستاد أعنف التلميد ؤ ما كاين لا حسيب لا رقيب لكن عندما يقع العكس تقوم القيامة حادت متل هدا في فرنسا أقل شئ وزير التعليم يستقيل الله إعز التعليم الخاص الأستاد أمشي على الصراط المستقيم
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2
46 - عبدالحق الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:33
الحمد لله. "وهددوا بتنظيم قافلة تضامنية إلى خريبكة وتوقيف الدراسة ومقاطعة حراسة الامتحانات في حالة عدم إطلاق سراحه." انظروا إلى هذه الوقاحة هنا يكمن بيت القصيد التلميذ والطالب أصبح آخر همهم أو ما يفكرون فيه إذن المتلقي أصبح نكرة. أقول لكم أيها الأساتذة انتم يمكن تعويضكم، هل نسيتم اساتذكم في الخمسينات والستينات حتى السبعينات الم يكونوا من من دول اخرى وعندما تمغرب التعليم انظروا إلى المستوى الذي اصبحتم فيه، أظن الخلل منكم لأن غالبيتكم سلوكهم دون المستوى " حتى طريقة الضرب من خلال الفيديو كانت رهيبة" الرقم واحد هو التلميذ لولاه لما كنتم. كونوا واقعيين جزاكم الله. والسلام.
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47 - dont do that next time الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:34
شحال عطاولوه ديال الحبس??? يا ربي يا ربي تكون قل من سنة ديال الحبس
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48 - ما نعرف الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:34
المشكل كبير والدولة بغات تحصرو في تعدي استاد على تلميدة ...

المشكل خاص جميع المتدخلين في قطاع التربية والتعليم يتحملو المسؤولية اديالهم في هاد الحادثة ويدير تحقيق دقيق على ما يدور في أقسام التعليم

واش نسيتو حادثة التلميد اللي ضرب الاستاد في القسم مع العلم أن التلاميذ قالوا الاستاد اللي استفزوا ..
واش نسيتو حادثة تعدي تلميدة على الاستاد بسكين

واش نسيتو تعدي تلميدة على استادة التربية الإسلامية بباب المؤسسة

خاص الوزارة والمجلس الأعلى للتربية والتعليم ومجلس حقوق الإنسان وحقوق الطفل ووزارة المرأة والطفل كلهم معنيين يخرجوا يورو على المؤسسات ويقاوم حل للمشكل ... الي هو ضياع القيم في المجتمع المغربي

وخاص الحكومة تكون شجاعة في تحمل المسؤولية بدون لغة ( ماشي شغلي ... مأ خلاونيش ... )
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49 - abd 1 الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:34
نصف الحقيقة فقط هو ما يروج فالاستاد وان اخطا فهو ليس ذلك الوحش الذي يبدو في مقطع الفيديو انما الانفعال والاستفزاز هو الذي اوصله الى تلك الحالة كما ان التلميدة ليست بذلك الحمل الوديع بشهادة زملاءها في الدراسة لذلك فالواقعة تعبر عن خلل في قيمنا التربوية والسلوكية وعن قدر كبير من العنف في مجتمعنا ومعالجة هذا الامر مطلقا لن يكون في ردهات المحاكم ولا في شبكات التواصل الاجتماعي .
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50 - أسئلة للإستئناس الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:35
حاول الإجابة على هذه الأسئلة بنعم أو لا
1 هل أخطأ الأستاذ بضربه لتلميذة بهذه طريقة الهستيرية ؟ الجواب ......
2 ماذا لو أن التلميذة هي التي ضربت الأستاذ هل يجب معاقبتها ؟ الجواب ......
3 إذا حصل هذا الضرب على ابنتك هل كنت ستسامح ؟ الجواب ......
اذاكانت أجوبتك كتالي
-1 نعم
-2 نعم
-3 لا
فأنت محايد وواقعي وتعالج المشكلة بطريقة عقلانية. فلابد من معاقبة الآستاذ(مع مراعات سنه وأقدميته في التعليم) تفاديا لتكرار السيناريو مرة أخرى ولوضع حد لكل هذه التجاوزات سواء كانت من الأساتدة أو التلاميذ.
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51 - سعاد الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:35
كل التضامن مع استاذ خريبكة ...التلبذة هي من استفزته وقذفته بالطباشير ..هو استاذها وبمثابة والدها ..ها هي قادرة ان تستفز والدها وتقذفه بالطباشير ..؟؟؟الاستاذ افقدته اعصابه واخرجته عن وعيه بتصرفاتها القبيحة ..لو فعلت ذلك مع والدها لكانت ردة فعله اكثر من ردة فعل الاستاذ
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52 - محمد عيسوي الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:36
هو فلم لكن صوّر حالة من الحالات التي عليها أقسامنا المدرسية. عودوا إلى مشاهدة الفلم الذي أبدعت فيه فاطمة خير والمشاغبان عزيز حطاب و صدقاً لم يعد التلاميذ تلاميذا خصوصا بالتعليم الإعدادي، تدخل القسم كأنك في حي هارلم العنيف. كلام نابي مشادات ومشاجرات رمي الطباشير والرسم الإباحي على الجدران... المسؤولون التربويون يغطون على فشلهم بتصيد أخطاء الأساتذة. اسألوا كنوبس عن الأمراض المهنية للأساتذة. دمرتم التعليم ودمرتم الأستاذ. نسأل الله أن يرشدنا إلى تدبير كمقاطعة سيدي علي لإعادة الرشد إلى منظومتنا التعليمية وقياداتها المسيسة والحكارة.
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53 - استاذ الأربعاء 23 ماي 2018 - 13:38
طريقة الضرب التي تعرضت لها التلميذة مرفوضة بشكل مطلق...قضيت اكثر من 30 سنة في سلك التعليم منذ الثمانينات لم يسبق لي ان ضربت اي تلميذ...لكن هيبة الاستاذ كانت متوفرة في شخصي المتواضع...بعض التلاميذ لايعيرون اهتماما بدروسهم ولابنفسية الاستاذ المدمرة ولكن رغم كل ذلك هناك طرق وجب سلكها وعدم استعمال الضرب حتى لانعتبر سببا في عنف التلاميذ ضد الاساتذة...على الاباء والاساتذة والاعلام والمربين عموما ان يعيدوا النظر في العلاقة المتردية بين التلاميذ والاساتذة وعلاقة التلاميذ بمدرستهم بجميع اسلاكها
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