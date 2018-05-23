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كُتّاب وآراء
تضامنا مع "أستاذ خريبكة" .. أطر تدريس تهدد بمقاطعة الامتحانات
عملاً بمقولة "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا" وفق معناها الحرفي، تجند عدد من رجال ونساء التعليم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن أستاذ خريبكة الذي تم إيداعه السجن المحلي بالمدينة ذاتها رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية الفيديو الذي ظهر فيه يُعنف تلميذته بثانوية الإمام مالك الإعدادية بطريقة هستيرية.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة قد حددت يوم غد الخميس موعدا للبدء في النظر ضمن قضية الأستاذ، بتهمة "الضرب والجرح والقذف".
وخلفت واقعة تعنيف الأستاذ لتلميذته استياءً عميقاً وسط الرأي العام المغربي، بينما أطلق عدد من رجال التعليم وسم "#كل_التضامن_مع_الأستاذ_لعويبي_أستاذ_مادة_الرياضيات_بخريبكة"، تعبيراً منهم عن رفضهم للمقاربة المعتمدة مع زميلهم، وهددوا بتنظيم قافلة تضامنية إلى خريبكة وتوقيف الدراسة ومقاطعة حراسة الامتحانات في حالة عدم إطلاق سراحه.
ونقلت صفحات على موقع "فيسبوك"، يُشرف على تدبيرها نشطاء أساتذة، منشورات تطالب أسرة التعليم بتوسيع قاعدة التضامن، جاء فيها: "أخي الأستاذ أختي الأستاذة.. اليوم أستاذ خريبكة فقد أعصابه وانهار وغداً أنت أو أنا سنفقد أعصابنا في ظل اكتظاظ الأقسام وتفاقم ظاهرة الشغب وسنجد أنفسنا في السجن وبعدها مع أسرنا في الشارع بعد أن يتم قطع رزقنا".
وخلفت حملة التضامن استغراباً وسط عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب من "الطريقة التي يُدافع بها العاملون بقطاع التعليم عن بعضهم البعض، وإن وقع أحدهم في أخطاء قاتلة"؛ غير أن الفاعلين التربويين اعتبروا أن بنية النظام التعليمي هي المسؤولة عن انتشار العنف داخل المؤسسات التعليمية.
وفي هذا الصدد، قالت التنسيقية الوطنية للتعليم بالمغرب، في بيان لها، إن "وزارة التعليم تعد المسؤول المباشرة لواقعة خريبكة، بالنظر إلى كرامة الأساتذة التي باتت في الحضيض وفقدانهم للقيمة الرمزية والاعتبارية"، وطالبت بإلغاء المذكرة الوزارية 14/867 الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر 2014، المتعلقة بالقرارات التأديبية المتخذة من طرف مجلس الأقسام.
وترى أطر التدريس أن توفير شروط صحية ومناسبة لإجراء العملية التعليمية وحده الكفيل بالقضاء على الظواهر السلبية، سواء كان مصدرها الأستاذ أو التلميذ، وشددوا على ضرورة "تقليص الاكتظاظ، وتمكين الأساتذة من الآليات القانونية لزجر التلاميذ المشاغبين الذين يعتدون على أساتذتهم ويحرمون زملاءهم من الاستفادة من الدروس".
وكانت وزارة التربية الوطنية قررت توقيف الأستاذ المعني في انتظار نتائج التحقيق، مشيرة إلى أنها "تشجب هذا العمل الذي لا يمت بصلة إلى أسس التربية، وتؤكد أنها سوف تتعامل بصرامة مع مثل هذه التصرفات اللاتربوية، وستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حرصا على صون حرمة المؤسسة التعليمية، وضمان سيادة علاقات سليمة وطبيعية يسودها الاحترام المتبادل بين الجهاز التربوي والإداري من جهة، وعموم التلاميذ والتلميذات".
وأوضح ادريس حراش، عضو هيئة الدفاع عن التلميذة المعنّفة، في تصريح سابق لهسبريس، أن "الأستاذ اعترف أمام النيابة العامة بالمنسوب إليه، وصرّح بأن رميه من طرف التلميذة بالطباشير أثار غضبه ودفعه إلى تعنيفها"، مضيفا: "الأستاذ يؤكّد وجود تسجيلات ومقاطع أخرى توثّق لحظات إقدام التلميذة على استفزازه، غير أننا لم نرها بعد".
وتظاهر عشرات التلاميذ والتلميذات أمام المحكمة، تزامنا مع تقديم الأستاذ أمام أنظار النيابة العامة، ورددوا شعارات تضامنية معه، وأخرى ضدّ التلميذة المعنّفة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (53)
وعلي هؤلاء الاساتذة ان يفكروا مليا في كيفية نفادي هذا النوع
لاداعي لادانة طبعا لان التشفي ليس من شيم المتحضرين
لكن الاستاذ بالغ كثيرا ولايمكن التساهل مع هذه التصرفات
بامكانه ان يغادر الفصل احتجاجا ان يوثق الكلام النابي من التلميذة لكن ضربها بتلك الطريقة لاابدا
لا حول ولا قوة الا بالله
في بلاد ثلثي أهلها أميون،طبيعي أن يصبح لديهم المعلم نكتة ونموذجا في البخل و الاقتصاد... نجحت السياسة.
80% من الأطر المحنكة وذات الكفاءة العالية في مختلف القطاعات "قرات في أكرف من ذلك وكلاو العصا من عند الفقية والمعلم والأستاذ والوالدين" وهم الان رجال ونساء دولة...
أما بالنسبة للحبس الاحتياطي لا يعقل بأن يرمى أستاد الدي ربى أجيال في السجن
على أين اللهم أطلق سراحه
استدعاء الحارس العام
تهديد التلميذ لنقص بعض النقاط في الامتحانات
ملئ تقرير بحقه
استدعاء اولياء اموره
طرد التلميذ من الفصل
التلميذ يضرب المعلم و يقولون مرحلة المراهقة و استاذ يضرب التلميذ و يقولون ندافع على استاذ كان ضالماً او مضلوماً لاننا اسرة في التعليم
إني ارى بلد يوريد التقدم بدون تعليم ولا وعي ...
حذاري من الانسياق وراء الدعوات المغرضة والتي تعمل على تصريف حسابات سياسية.
´´victime´´ a provoqué le prof. Et si elle s’avère impliquée ,elle doit être sanctionnée.
مجلس تأديبي
ولا الطرد هيا الخاسرة مشي الضرب
أما هدوك لي متضمنين معاه نقول ليهم معجبتكمش الخدمة خليوها لنا وشكرا لكم
ولا نرفع أعيننا في المعلم بينما نرى هذه الأيام العكس
و اللي يقول العصيدة باردة يمد يده إليها.
المشكل خاص جميع المتدخلين في قطاع التربية والتعليم يتحملو المسؤولية اديالهم في هاد الحادثة ويدير تحقيق دقيق على ما يدور في أقسام التعليم
واش نسيتو حادثة التلميد اللي ضرب الاستاد في القسم مع العلم أن التلاميذ قالوا الاستاد اللي استفزوا ..
واش نسيتو حادثة تعدي تلميدة على الاستاد بسكين
واش نسيتو تعدي تلميدة على استادة التربية الإسلامية بباب المؤسسة
خاص الوزارة والمجلس الأعلى للتربية والتعليم ومجلس حقوق الإنسان وحقوق الطفل ووزارة المرأة والطفل كلهم معنيين يخرجوا يورو على المؤسسات ويقاوم حل للمشكل ... الي هو ضياع القيم في المجتمع المغربي
وخاص الحكومة تكون شجاعة في تحمل المسؤولية بدون لغة ( ماشي شغلي ... مأ خلاونيش ... )
1 هل أخطأ الأستاذ بضربه لتلميذة بهذه طريقة الهستيرية ؟ الجواب ......
2 ماذا لو أن التلميذة هي التي ضربت الأستاذ هل يجب معاقبتها ؟ الجواب ......
3 إذا حصل هذا الضرب على ابنتك هل كنت ستسامح ؟ الجواب ......
اذاكانت أجوبتك كتالي
-1 نعم
-2 نعم
-3 لا
فأنت محايد وواقعي وتعالج المشكلة بطريقة عقلانية. فلابد من معاقبة الآستاذ(مع مراعات سنه وأقدميته في التعليم) تفاديا لتكرار السيناريو مرة أخرى ولوضع حد لكل هذه التجاوزات سواء كانت من الأساتدة أو التلاميذ.