"حقوق المشاهد" تحمّل الإعلام مسؤولية "التطبيل" لتلفزيون رمضان

هسبريس - فاطمة الزهراء جبور

بين التقليد والرداءة، مازالت الأعمال التلفزيونية الرمضانية تحصد كما هائلا من الانتقاد في رصد سريع للبرامج الترفيهية والسيتكومات، بدأت بمحاكمة الجمهور في أولى أيامها وبلغت إلى حملات الدعوة إلى المقاطعة بعد أسبوع واحد فقط من بثها.

ويعلق عبد العالي تيركيت، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، بالقول: "تجاوزت الحدّ الأدنى المعرفي والأخلاقي المتوفر، إلى مستويات ودرجات قياسيّة من الإسفاف والجهل المركّب والنزول بالرسالة الإعلاميّة إلى الحضيض".

تيركيت اعتبر أنّ "هذه الأيام كانت كافية لكشف اللغة المستعملة من طرف بعض مقدّمي هذه البرامج"، مبرزا أنّها "تحاكي في شكلها وسطحيتها لغة الشارع اليوميّة دون مضامين أو أهداف، لصيقة بقاموس مراهقي أرصفة الشوارع والمرابطين في المقاهي، الذين لا شغل لهم سوى انتهاك كرامة نسائنا وبناتنا".

وقالت الجمعية الحقوقية في تقرير لها: "مع كل أذان إفطار، تشبع قنواتنا التلفزية الوطنية آذاننا وأعيننا بكلمات ومواقف وأفعال مخجلة ومحرجة، من وضاعة في المضامين وهزالة في أساليب، ومن أشكال التعبير المستهجنة والقبيحة، ومن الاستعارات المشحونة بالإيماءات الإباحيّة المبتذلة، والعنصريّة المتخلفة، بالإضافة إلى مفردات وصور ومواقف نخشى مشاهدتها في الشوارع، وجدت طريقا لتدخل بيوتنا، وتستوطن أذهان أبنائنا في ضعف وغباء، لتختفي معها العلامات المحددة لاتجاه الرسالة الإعلامية".

وأبرز تيركيت أنّ "المشاهد المغربي المغلوب على أمره لم يجد حلاّ سوى هجرة فضائنا السمعي البصري، وكلّنا حسرة وأسى على أموالنا المقتطعة من خبزنا اليومي، تدفع منحا تشجيعيّة للمتهافتين والمتملقين لينتجوا لنا الرداءة وجيلا كاملا من المشوهين والمعوّقين ثقافيّا ومعرفيّا وأخلاقيّا".

ومن المفارقات التي ترافق المشهد الإعلامي، يضيف المتحدث نفسه، أن "بعض الوجوه نجحت في استزراع التخلف الإعلامي وترديه، وحصدت رضا القائمين على الشأن الثقافي فأبّدوها في المشهد الإعلامي، وصار يُحتفى بها، وأدرجت ضمن الاكتشافات الإعلاميّة الكبرى كعناوين لنجاح سياسة ممنهجة".

تجدر الإشارة إلى أنّ استخدام سكاكين ودماء في "حي البهجة" ولغة "الدرب"، التي وصفت بـ"الدخيلة" على المجتمع المغربي، أثار انتقادات قوية دفعت حقوقيين إلى مطالبة الهيئة العليا للاتصال السّمعي البصري (الهاكا) بالتدخل لوقف بث السلسلة.

ووجه الفاعل الجمعوي عبد العالي الرامي رسالة احتجاجية إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لوقف ما سماه "العبث"، مشيرا إلى أن سيتكوم "الدرب" لا يشرف العمل الإبداعي الوطني ويتضمن احتقارا للمجتمع المغربي، مبرزا أن لغة وطريقة الحوار تمس بالأطفال، متسائلا: "هل هي فكاهة أم سخافة في القنوات التلفزية المغربية؟ أين الإبداع واحترام المشاهدين؟".

وأضاف: "أين المراقبة وأين حماية الجمهور الناشئ في وسائل الإعلام السمعية البصرية؟ وماذا يعني التلويح بسكاكين ملطخة بالدّماء في أكثر من سبعة مشاهد فضلا عن عشرات المصطلحات بالقتل والذبح؟".