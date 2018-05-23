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"حقوق المشاهد" تحمّل الإعلام مسؤولية "التطبيل" لتلفزيون رمضان

"حقوق المشاهد" تحمّل الإعلام مسؤولية "التطبيل" لتلفزيون رمضان
هسبريس - فاطمة الزهراء جبور
الأربعاء 23 ماي 2018 - 20:00

بين التقليد والرداءة، مازالت الأعمال التلفزيونية الرمضانية تحصد كما هائلا من الانتقاد في رصد سريع للبرامج الترفيهية والسيتكومات، بدأت بمحاكمة الجمهور في أولى أيامها وبلغت إلى حملات الدعوة إلى المقاطعة بعد أسبوع واحد فقط من بثها.

ويعلق عبد العالي تيركيت، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، بالقول: "تجاوزت الحدّ الأدنى المعرفي والأخلاقي المتوفر، إلى مستويات ودرجات قياسيّة من الإسفاف والجهل المركّب والنزول بالرسالة الإعلاميّة إلى الحضيض".

تيركيت اعتبر أنّ "هذه الأيام كانت كافية لكشف اللغة المستعملة من طرف بعض مقدّمي هذه البرامج"، مبرزا أنّها "تحاكي في شكلها وسطحيتها لغة الشارع اليوميّة دون مضامين أو أهداف، لصيقة بقاموس مراهقي أرصفة الشوارع والمرابطين في المقاهي، الذين لا شغل لهم سوى انتهاك كرامة نسائنا وبناتنا".

وقالت الجمعية الحقوقية في تقرير لها: "مع كل أذان إفطار، تشبع قنواتنا التلفزية الوطنية آذاننا وأعيننا بكلمات ومواقف وأفعال مخجلة ومحرجة، من وضاعة في المضامين وهزالة في أساليب، ومن أشكال التعبير المستهجنة والقبيحة، ومن الاستعارات المشحونة بالإيماءات الإباحيّة المبتذلة، والعنصريّة المتخلفة، بالإضافة إلى مفردات وصور ومواقف نخشى مشاهدتها في الشوارع، وجدت طريقا لتدخل بيوتنا، وتستوطن أذهان أبنائنا في ضعف وغباء، لتختفي معها العلامات المحددة لاتجاه الرسالة الإعلامية".

وأبرز تيركيت أنّ "المشاهد المغربي المغلوب على أمره لم يجد حلاّ سوى هجرة فضائنا السمعي البصري، وكلّنا حسرة وأسى على أموالنا المقتطعة من خبزنا اليومي، تدفع منحا تشجيعيّة للمتهافتين والمتملقين لينتجوا لنا الرداءة وجيلا كاملا من المشوهين والمعوّقين ثقافيّا ومعرفيّا وأخلاقيّا".

ومن المفارقات التي ترافق المشهد الإعلامي، يضيف المتحدث نفسه، أن "بعض الوجوه نجحت في استزراع التخلف الإعلامي وترديه، وحصدت رضا القائمين على الشأن الثقافي فأبّدوها في المشهد الإعلامي، وصار يُحتفى بها، وأدرجت ضمن الاكتشافات الإعلاميّة الكبرى كعناوين لنجاح سياسة ممنهجة".

تجدر الإشارة إلى أنّ استخدام سكاكين ودماء في "حي البهجة" ولغة "الدرب"، التي وصفت بـ"الدخيلة" على المجتمع المغربي، أثار انتقادات قوية دفعت حقوقيين إلى مطالبة الهيئة العليا للاتصال السّمعي البصري (الهاكا) بالتدخل لوقف بث السلسلة.

ووجه الفاعل الجمعوي عبد العالي الرامي رسالة احتجاجية إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لوقف ما سماه "العبث"، مشيرا إلى أن سيتكوم "الدرب" لا يشرف العمل الإبداعي الوطني ويتضمن احتقارا للمجتمع المغربي، مبرزا أن لغة وطريقة الحوار تمس بالأطفال، متسائلا: "هل هي فكاهة أم سخافة في القنوات التلفزية المغربية؟ أين الإبداع واحترام المشاهدين؟".

وأضاف: "أين المراقبة وأين حماية الجمهور الناشئ في وسائل الإعلام السمعية البصرية؟ وماذا يعني التلويح بسكاكين ملطخة بالدّماء في أكثر من سبعة مشاهد فضلا عن عشرات المصطلحات بالقتل والذبح؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مقاطعون حتى نخاع الأربعاء 23 ماي 2018 - 20:05
اصلا حنا مقاطعين قنوات السخيفة نظرا لردائة أدائها وعروضها التي اصبحت تهدد أخلاقنا وأخلاق بناتنا ونسائنا.
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2 - Ned الأربعاء 23 ماي 2018 - 20:10
السلطة مصدرها الأمة، توحد المغاربة يعتبر مصدر سلاح دمار شامل لنيل مراده، و الدليل على ذلك المقاطعة، جميعا من أجل مقاطعة برامج و قنوات الصرف الصحي المغربية.
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3 - medoo الأربعاء 23 ماي 2018 - 20:11
الإعلام أصبح بعيد البعد عن الهوية الإجتماعية و الثقافية المغربية وبدل أن يكون إعلاما يهدف لترقية الجمهور ثقافيا أصبح وسيلة لتتفيه و تغييب العقل و لتخليفه وتكليخه والعمل على تحريفه أخلاقيا.
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4 - مغربي قح الأربعاء 23 ماي 2018 - 20:12
العالم القروي هو الوحيد من يشاهد برامج الإذاعات المغربية ولذلك تمت ترجمة أغلب ما يشاهد إلى الدارجة وهذه سياسة ممنهجة لتكليخ الطبقة الأمية اكثر مما هي مكلخة .بغاو يخرجوهم للطريق كيف دارو مع ناس المدينة من بكري بالمسلسلات المدبلجة الى العربية....
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5 - سحنون بوجمعة الأربعاء 23 ماي 2018 - 20:14
الله يلطف لا شيئ يفرح في البلد: العبث و التفاهات و الصبيانيات و انعدام النضج المجتمعي و الذكاء الحقيقي النافع و ليس تحراميت و النفاق و التبلحيس و الفحفحة و السحسحة و دفيع "البخ" و المظاهر و العيش يأسا فوق مستوانا الاقتصادي الحقيقي...نريد ان نشبه الامم المتقدمة فقط بالكذب و الدفيع كبير على الخاوي...الرجوع لله يا الاخوان فالبناء الغير مؤسس على اسس حقيقية لا يدوم..
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6 - اين الوعي الأربعاء 23 ماي 2018 - 20:15
Des films et séries télévisés doivent non seulement distraire de manière intelligente le téléspectateur marocain, mais surtout lui apporter un peu de culture et d'éducation dont il a cruellement besoin quand on sait que plus de 30% de marocains sont analphabètes!
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7 - ياسين الفكيكي الأربعاء 23 ماي 2018 - 20:17
جميع السلسلات الفكاهية في العالم تقوم على مبدأ المواقف المضحكة و التلاعب باللغة و خفة الدم بشكل فطن و ذكي بل اكثر من ذلك البريطاني روان اتكينسون المشهور بمستر بين اضحك الملايين طوال عقود من الزمن دون حتى ان يتفوه بكلمة . اما عندنا فهؤلاء المبتذلون المتطفلون على الفن ولا استثني منهم احدا مقدموا الرداءة و الاسفاف خطر في بالهم ان المغاربة لا يضحكهم الا الصراخ و الضجيج و السب و القذف و تعواج الفم و حركات الوجه المثيرة للغثيان و الصبيانية المفرطة بل بلغ بهم الحد ان استخدموا هذه السنة طفلة صغيرة ذات صوت عال و مزعج تتفوه بمعجم مشرمل يعكس الانحطاط القيمي في مجتمعنا معتبرين ذلك نموذجا للطفل العبقري المطور و الفطن! بينما غيرنا يستضيف اطفالا عباقرة في الفيزياء و الاحياء و الرياضيات و الجغرافيا بينما كتب علينا نحن ان نشاهد طفلة تصرخ في وجه بالغ دخل سوق راسك اراس الطاسة لنضحك و نصفق و نقول تبارك الله عليها فرفارة؟!!!
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8 - اكس يون الأربعاء 23 ماي 2018 - 20:21
الله كون غير رجعتو سكيتشات او الافلام ديال التسعينات الى حسن بزاف من هاد الفقصة الله اخليكوم الا رحمونا شويا اوقفوا هاد المهزززززززلة
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9 - mohcine الأربعاء 23 ماي 2018 - 20:24
لماذا لا تقدموا الطرب الاندلسي.بدون اشهار .من فضلكم
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