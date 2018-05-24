مريضة بالتصلب اللويحي تطلب مساعدة الدكالي

محمد ايت حساين

جيهان الحددو، فتاة في بداية عقدها الثاني، تقطن رفقة أسرتها المكونة من شقيقها ووالديها بمدينة ورزازات، انقطعت عن الدراسة بعد أن بلغت المستوى الثالث إعدادي بسبب مرض مزمن أصيبت به وألزمها الفراش، وعمق آلامها ومعاناة والدتها التي دقت جميع الأبواب ولم تجد آذانا صاغية لصرخاتها.

وتقول جيهان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنها تعاني من مرض التصلب اللويحي، وهو مرض مزمن يصيب الأعصاب في الحبل الشوكي والدماغ، بالإضافة إلى العصب البصري، مضيفة أنها لا تقوى على تكاليف علاج هذا المرض الذي ألم بها، والذي يتطلب مبلغ 75 ألف درهم كل ثلاثة أشهر، وهو ما لا تستطيع أسرتها توفيره بالنظر إلى حالتها الاجتماعية.

وقالت الفتاة: "أعاني من هذا المرض منذ سنة وخمسة أشهر، وسبب لي مغادرة فصول الدراسة"، مشيرة إلى أن والدتها ترافقها كل مرة إلى مدينة مراكش من أجل إجراء تحاليل طبية واستشارة الطبيب، رغم العوز المادي الذي تعانيه الأسرة، وملتمسة من المحسنين وذوي القلوب الرحيمة ووزير الصحة أنس الدكالي مد يد المساعدة إليها والتكفل بعلاجها لإعادتها إلى حياتها الطبيعية.

من جهتها، أكدت للازهيرة كريم، والدة جيهان، أنها "تعاني إلى جانب فلذة كبدها بسبب المرض وقلة ذات اليد"، مشيرة إلى أنها "دقت أبوابا عديدة دون إيجاد من يأخذ بيدها أو يرشدها إلى الباب الصحيح"، وزادت: "الأدوية التي نصحنا الأطباء باقتنائها لجيهان في مدة ثلاثة أشهر يقدر ثمنها بحوالي 75 ألف درهم، وهو المبلغ الذي لا أملكه ولا يمكنني توفيره في ظل وضعيتنا الاجتماعية الهشة".

وطالبت والدة الفتاة وزير الصحية بالتدخل من أجل إنقاذ حياة ابنتها، والتكفل بها، أو إرسالها إلى الخارج للاستفادة من العلاج، مضيفة وصوتها تغلب عليه الدموع: "حياة ابنتي تضيع أمام عيني واليد قصيرة"، ملتمسة بدورها من جميع المحسنين وذوي القلوب الرحيمة مساعدة جيهان لتجاوز مرضها وعلاجها، ومؤكدة أن الأمل الوحيد الذي يراودها هو الشفاء من مرضها لتعود إلى الدراسة من جديد.

وهذا رقم هاتف والدة جيهان الحددو: 0669386748