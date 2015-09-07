نقابة الأطباء: الإضراب ناجح بنسبة 65 بالمائة

هسبريس - أمال كنين

تشهد المستشفيات العمومية اليوم الأربعاء وغدا الخميس إضرابا للأطباء والأطر الطبية بمختلف ربوع المملكة، وهو الإضراب الذي دعت إليه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، مؤكدة أن "الخطوة النضالية نجحت إلى حد الساعة بكافة المناطق".

وفي هذا الإطار قال منتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن الإضراب عرف نجاحا بكافة المناطق، إذ لم تقل نسبة المشاركة عن 65 بالمائة، وارتفعت إلى 95 بالمائة في عدد من المناطق، مشيرا ضمن تصريح لهسبريس إلى أن هذه الخطوة "تأتي ضمن برنامج نضالي تضمن وقفات احتجاجية ومسيرة وطنية وأسبوعا وطنيا للغضب، إضافة إلى الامتناع عن استعمال الخواتم الطبية وعدم منح الشواهد الطبية المؤدى عنها".

وتابع العلوي: "الكرة الآن بين يدي الحكومة المغربية التي تتحمل المسؤولية الاجتماعية والسياسية لحل هذا الوضع المتأزم والمحتقن، إذ سنستمر إلى أن تلبى مطالبنا المشروعة، والتي ننتظر أن تتفاعل معها الحكومة المغربية بإيجابية، لأنها عمرت طويلا".

وهدد المتحدث بالتصعيد في حالة عدم تحقيق مطالب هذه الفئة قائلا: "نعيش ظروفا غير مواتية أبدا بالنسبة للمواطن وحتى العاملين بالقطاع، ونريد ظروف عمل جيدة تضمن خدمات ذات جودة عالية دون تمييز جغرافي وتحفظ كرامة الجميع"، مؤكدا أن "المواطن هو المستفيد أولا وأخيرا إذا ما تحسنت ظروف استقباله وظروف العمل والاشتغال بالنسبة للقيمين والعاملين بالقطاع".

وتطالب نقابة الأطباء بـ"المعادلة المادية والمعنوية"، و"تقنين مزاولة الطب بالقطاع الخاص بالنسبة للأطباء التابعين لوزارة الصحة"؛ على أن "تسري عليهم مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب رقم 14876 بتاريخ 07/09/2015 لوزير الصحة ووزير التعليم العالي ورئيس الهيئة الوطنية للأطباء".

كما تطالب الهيئة النقابية بأحقية التمثيلية بالمجلس المُديري لمُؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة مُوظفي وزارة الصحة، و"مراجعة الخدمات المُقدّمة، بما يراعي خصوصية وانتظارات فئة الأطباء"، مع "إعادة الاعتبار لدور الطبيب العام بالمنظومة الصحية، وتخويل الاختصاص له كما هو معمول به في أغلبية الدول ومراجعة طريقة التخصص".