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الرئيسية | مجتمع | نقابات تطلب عرض "أستاذ خريبكة" على خبرة طبية

نقابات تطلب عرض "أستاذ خريبكة" على خبرة طبية

نقابات تطلب عرض "أستاذ خريبكة" على خبرة طبية
صالح الخزاعي من خريبكة
الأربعاء 23 ماي 2018 - 21:16

أصدرت خمس نقابات تعليمية بخريبكة بيانا مشتركا حول ما بات يُعرف بقضية "أستاذ خريبكة"، طالبت من خلاله الجهات المسؤولة بضرورة "التعجيل بإطلاق سراح الأستاذ المعتقل دون قيد أو شرط، وعرضه على خبرة طبية جراء ما وقع له من ضغط نفسي وتهويل إعلامي"، مع مطالبة الوزارة الوصية بـ"تطبيق مضمون المذكرة الوزارية بخصوص منع استعمال الهاتف النقال بالمؤسسات التعليمية".

وشجبت النقابات التعليمية "الزيارات التي قام بها كل من المفتش العام، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، والمدير الإقليمي للوزارة بخريبكة، إلى التلميذة بمنزل عائلتها"، معتبرة إياها "سلوكا يقصد من خلاله تشجيع الشغب والعنف ضد الأساتذة بدل زيارة الأستاذ وعائلته"، حسب البيان الذي أشاد في الوقت ذاته بـ"كفاءة الإدارة التربوية للمؤسسة المعنية، التي تعتبر مهد المرصد المحلي للتصدي للعنف المدرسي".

وعبّرت كل من الجامعة الحرة للتعليم "إ.ع.ش.م"، والنقابة الوطنية للتعليم "ف.د.ش"، والجامعة الوطنية للتعليم "إ.م.ش"، والنقابة الوطنية للتعليم "ك.د.ش"، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم "إ.و.ش.م"، عن "إدانتها الشديدة لتصريح المفتش العام المكلف بالشؤون التربوية ببيت التلميذة قبل انتهاء البحث، ما خلف تذمرا واسعا في صفوف نساء ورجال التعليم"، حسب البيان.

وجاء في البيان الذي تتوفر عليه هسبريس أن "واقعة الشريط تحولت، تحت ضغط وسائل الإعلام، وخصوصا القناة المغربية الثانية "دوزيم"، ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى قضية تضرب في العمق مصداقية المدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم الشرفاء"؛ فيما أكّدت النقابات التعليمية "رفضها المطلق لكل أنواع العنف داخل المؤسسات التعليمية، سواء ضد التلميذ أو الأستاذ على حد سواء".

وطالبت النقابات التعليمية الضابطة القضائية بـ"تعميق البحث في القضية، باستدعاء التلميذات والتلاميذ الحاضرين في الفصل وقت وقوع الحدث، وعدم الانسياق وراء ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والبحث عن الأسباب الحقيقية وراء ما حدث داخل الفصل الدراسي"، مشيرة في الوقت ذاته إلى "خلو ملف الأستاذ، منذ تعيينه بالمؤسسة في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، من أي متابعة إدارية أو تأديبية أو قضائية، وتفانيه المتواصل في التدريس بشهادة الجميع، تلامذة وأساتذة وإدارة ومؤطرين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - حوس الأربعاء 23 ماي 2018 - 21:31
التلميذ يفعل ما يشاء، يشوش في القسم ،ويضيع مصلحة التلاميذ الآخرين...ثم يطالب الأستاذ بنتائج ...ماهذا الإسفاف
للتلميذ حرمة، وللاستاذ حكرة
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11
2 - sallami الأربعاء 23 ماي 2018 - 21:31
كل التضامن مع الاساتذة ورجال التعليم، لا لتركيع رجل التعليم.
هذا درس لبعض رجال التعليم الذين كانوا ينتقدون دائما موظفي قطاع الصحة على أنهم يتسترون ويساندون بعضهم في الازمات ( الطبا كيغطيو على بعضياتهم هوما وفرامليا، ما تلقاش شي طبيب اشهد في شي طبيب وخا يكون قاتل.,...)
أعتقد بعد هاته الواقعة ، والتضامن الكبير رغم شريط الفيديو سيدفعهم الى التفكير ألف مرة قبل اطلاق الاحكام واتهام موظفي باقي القطاعات. فكلشي في الهوا سوا.
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11
3 - عبدالله الأربعاء 23 ماي 2018 - 21:32
حسب الشهادات المستقاة من التلاميذ هده التلميذة تعمدت غبر ما مرة استفزاز الاستاد و تعتبر مشاغبة بامتياز و كسولة بامتياز. لو كنت مكان الاستاذ لشطبت بها الارض و لرميتها الى المزبلة.
اتقوا الله في رجال التعليم. كاد المعلم ان يكون رسولا.
ملاحظة : انا لست استاذا
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7
4 - soussi الأربعاء 23 ماي 2018 - 21:33
ا لمعلم في المغرب 0 و التعليم في المغرب 0
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2
5 - عنتر الأربعاء 23 ماي 2018 - 21:34
(انا لله وإنا اليه راجعون )صلاة الجنازة على التعليم.....عندما سكت اهل الحق عن الباطل ظن اهل الباطل انهم على حق.لا تربية ولا تعليم ...مجتمع فاسد بكل المقاييس....لقد اهين رجل التعليم حتى من طرف المسؤولين بالوزارة الوصية....
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6
6 - عبدالله الأربعاء 23 ماي 2018 - 21:34
حتا لو كانت عقوبة فلا يمكن سجنه بتاتا يجب احترام الاستاد
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9
7 - wood الأربعاء 23 ماي 2018 - 21:39
ما حدث هي سياسة مخزنية الهدف منها تهجير الاساتذة و تفريغ هذا القطاع من اطره . فالمخزن عينه على اجرة المدرس لهذا يسعى الى تتحول مهنته الى حالة لا تطاق ، ففي السنوات الاخيرة غادر القطاع عشرات الالاف من المدرسين بالتقاعد النسبي متنازلين على جزء ليس بيسير من اجرتهم للهرب من مهزلة التعليم . فكما قال احدهم فأجرة الموظف البسيط ثقب في الميزانية مع ان قائلها يستحود على جزء ليس بيسير من هذه الميزانية !!
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2
8 - متظامن الأربعاء 23 ماي 2018 - 21:43
الاستاد من درس القاضي والمدير والوزير لكن أن يهان من طرف هاؤلاء فغير مقبول أقول إهانة واكررها لأن دالك الانحياز غير مقبول
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-1
9 - Mohamed الأربعاء 23 ماي 2018 - 21:46
لو كان الأمر يتعلق بأحد أبنائكم يا نقابات لما وصفتم الأستاد كما تصيفونه الآن .
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10 - أبو العز الأربعاء 23 ماي 2018 - 21:47
Cette histoire résume la décadence de nos valeurs et la mauvaise éducation des gens qui se perpétue d'une génération à une autre, des parents mal éduqués engendre automatiquement
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