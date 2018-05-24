24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3405:1712:2916:0919:3221:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أوجار "يُرقْمِن" المحاكم المغربية ويفتح للمحامين مكاتب إلكترونية (5.00)

  2. إدخال حمار إلى مدرسة ثانوية يستفز وزارة التربية (5.00)

  3. محامي بوعشرين والفيديوهات (5.00)

  4. نزاع الصحراء.. البوليساريو والجزائر تمران إلى السرعة النهائية (5.00)

  5. الشيعي نبيه بري يواصل رئاسة البرلمان اللبناني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

عبد اللطيف وهبي*

الوطن أم المحروقات؟

عبد اللطيف وهبي*
Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تكييف امتحانات الباكالوريا لفائدة ذوي الإعاقات

تكييف امتحانات الباكالوريا لفائدة ذوي الإعاقات

تكييف امتحانات الباكالوريا لفائدة ذوي الإعاقات
هسبريس من الرباط
الخميس 24 ماي 2018 - 07:18

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها قررت، بصفة استثنائية، تعميم الإجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل، بالإضافة إلى المكفوفين الذين كانوا مشمولين بها، المترشحات والمترشحين الممدرسين من ذوي الإعاقة الذهنية وحالات التوحد والصم الذين سيجتازون الامتحان الجهوي للسنة أولى باكالوريا والامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة 2018.

ويأتي هذا الإجراء، وفق بلاغ للوزارة، "في إطار الجهود المبذولة لإرساء نظام التقويم والامتحانات بمنظومة التربية والتكوين الوطنية على قاعدة تكافؤ الفرص، وصونا لحق التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في الإنصاف، وفق ما تشير إليه الرؤية الإستراتيجية 2015 – 2030".

وسيجتاز المترشحون في وضعية إعاقة اختبارات خاصة، تستند إلى الأطر المرجعية الخاصة بالمواد الدراسية المعنية بالامتحانين الجهوي والوطني للباكالوريا. وستكون هذه الاختبارات مغلقة أو شبه مغلقة من صنف صحيح/خطأ، والاختيار من المتعدد، وأسئلة الوصل وأسئلة الترتيب، والأسئلة ذات الإجابة القصيرة، وملء الفراغات، وأسئلة الربط بين الفقرات وغيرها من أصناف الوضعيات الاختبارية المنتمية إلى هذا الصنف من الأسئلة، مع مطالبة المترشح بتعليل مقتضب لجوابه كلما اقتضت ذلك ضرورات تقويم ما هو منصوص عليه في الإطار المرجعي للاختبار.

ويحتفظ لهؤلاء المترشحين والمترشحات، وفق البلاغ، بحق الاستفادة من صيغ تكييف ظروف الإجراء المحددة في المقرر الوزاري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات الباكالوريا، ومنها اصطحاب مرافق وفق شروط محددة، وتمكينهم من تمديد فترة الاختبار بثلث المدة الزمنية المحددة لإجرائه، كما هو الشأن بالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة جسدية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.