تكييف امتحانات الباكالوريا لفائدة ذوي الإعاقات

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها قررت، بصفة استثنائية، تعميم الإجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل، بالإضافة إلى المكفوفين الذين كانوا مشمولين بها، المترشحات والمترشحين الممدرسين من ذوي الإعاقة الذهنية وحالات التوحد والصم الذين سيجتازون الامتحان الجهوي للسنة أولى باكالوريا والامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة 2018.

ويأتي هذا الإجراء، وفق بلاغ للوزارة، "في إطار الجهود المبذولة لإرساء نظام التقويم والامتحانات بمنظومة التربية والتكوين الوطنية على قاعدة تكافؤ الفرص، وصونا لحق التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في الإنصاف، وفق ما تشير إليه الرؤية الإستراتيجية 2015 – 2030".

وسيجتاز المترشحون في وضعية إعاقة اختبارات خاصة، تستند إلى الأطر المرجعية الخاصة بالمواد الدراسية المعنية بالامتحانين الجهوي والوطني للباكالوريا. وستكون هذه الاختبارات مغلقة أو شبه مغلقة من صنف صحيح/خطأ، والاختيار من المتعدد، وأسئلة الوصل وأسئلة الترتيب، والأسئلة ذات الإجابة القصيرة، وملء الفراغات، وأسئلة الربط بين الفقرات وغيرها من أصناف الوضعيات الاختبارية المنتمية إلى هذا الصنف من الأسئلة، مع مطالبة المترشح بتعليل مقتضب لجوابه كلما اقتضت ذلك ضرورات تقويم ما هو منصوص عليه في الإطار المرجعي للاختبار.

ويحتفظ لهؤلاء المترشحين والمترشحات، وفق البلاغ، بحق الاستفادة من صيغ تكييف ظروف الإجراء المحددة في المقرر الوزاري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات الباكالوريا، ومنها اصطحاب مرافق وفق شروط محددة، وتمكينهم من تمديد فترة الاختبار بثلث المدة الزمنية المحددة لإجرائه، كما هو الشأن بالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة جسدية.