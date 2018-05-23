إدخال حمار إلى مدرسة ثانوية يستفز وزارة التربية

هسبريس- عبد الإله شبل

أثار تداول شريط فيديو لمجموعة من التلاميذ وهم يركبون حمارا داخل الثانوية التأهيلية الجديدة بمدينة برشيد استياء عارما من الوضع الذي آلت إليه المدرسة العمومية المغربية، خاصة في ظل المطالب التي ترفع بضرورة إعادة الاعتبار إليها.

وأكدت مصادر محلية، لجريدة هسبريس من برشيد، أن شريط الفيديو سالف الذكر ليس بالحديث وإنما يؤرخ لواقعة جرت منذ أكثر من أسبوعين.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أنه جرى خلال الواقعة توقيف حارس الأمن الخاص، لعدم مراقبته لبوابة المؤسسة ومنع التلاميذ من إدخال حمار كان بجوارها، قبل أن يتم إرجاعه إلى العمل مجددا.

وأوضحت مصادرنا أن الواقعة لا تتعلق بكون التلميذ الذي قام بهذه الخطوة أراد أن يحتج بهذه الطريقة على شتمه من لدن أستاذه الذي خاطبه "جيب لي الحمار تاع بوك" كما جرى تداوله، وإنما بقيام بعض التلاميذ الذين كانوا بجوار المؤسسة بمحض إرادتهم بعد رؤيتهم للحمار على إدخاله إلى المؤسسة التعليمية.

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي خرجت عن صمتها مباشرة بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد عبر المديرية الإقليمية التابعة لها ببرشيد تفاعلها مع الواقعة والوقوف على ملابسات الحادث عن طريق لجنة إقليمية زارت المؤسسة المذكورة.

وأشارت المديرية الإقليمية للوزارة، في بلاغ لها، إلى أن واقعة إدخال حمار إلى المؤسسة التعليمية سالفة الذكر "عمل متهور قام به بعض تلامذة هذه المؤسسة، حيث أدخلوا معهم دابة كانت موجودة بجوار المؤسسة إلى داخل فضاءاتها".

وسجلت المديرية "إخلال حارس الأمن الخاص بواجبه المهني في مراقبة عملية دخول وخروج التلاميذ؛ لأنه لم يوجد بباب المؤسسة"، مؤكدة قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من ثبت إخلاله بواجبه المهني، فور توصلها بالتقرير النهائي للجنة الإقليمية.

ونفت وزارة التربية الوطنية ما يروج له حول أن الحادث كان كرد فعل تلميذ على ما صدر من أستاذ، حيث اعتبرت هذه المعطيات بالخاطئة التي لا أساس لها من الصحة.

ومن غير المستبعد أن تقوم إدارة المؤسسة التي شهدت هذه الواقعة بتقديم التلاميذ الذين كانوا وراء إدخال الحمار إلى فضائها إلى المجلس التأديبي، حتى يكونوا عبرة لباقي التلاميذ المشاغبين ويتم ردعهم.