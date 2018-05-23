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حذف قطارات بسبب الأشغال في محطة القنيطرة

حذف قطارات بسبب الأشغال في محطة القنيطرة
هشام بوعلي*
الأربعاء 23 ماي 2018 - 22:20

أعلن بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية عن حذف بعض القطارات بين محوري الدار البيضاء ـ القنيطرة والقطارات الأخرى التي تمر من محطة القنيطرة والمتوجهة إلى مدن فاس وجدة وطنجة بشكل كلي أو جزئي، في الفترة الممتدة بين اليوم الأربعاء 23 إلى غاية الاثنين 28 ماي الجاري، بسبب الأشغال التي تعرفها المحطة.

وأشار البلاغ إلى أنه بالرغم من كثافة الأشغال يسعى المكتب الوطني إلى تقليص تأثيرها على حركة القطارات من خلال العمل في الفترات الليلية، وسيتم أخذ التدابير اللازمة من أجل ضمان استمرار خدمة النقل السككي للمسافرين.

وأوضح المصدر ذاته أن انطلاق القطارات المكوكية سيتم من محطة القنيطرة عوضا عن محطة القنيطرة المدينة، ابتداء من يوم الاثنين 28 ماي المقبل.

وذكّر البلاغ أن وتيرة أشغال تثليث المحور السككي الدار البيضاء القنيطرة تسجل تقدما إجماليا بلغ نسبة 90 في المائة، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي انطلق السنة الجارية سيُمكِّن من الاستجابة للطلب المتزايد على هذا الخط، مع حسن تدبير سير القطارات والزيادة في عددها مع ضمان متطلبات السلامة والأمن.

*صحافي متدرب

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