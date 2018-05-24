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الرئيسية | مجتمع | الطفلة المختفية "غزل" تعود إلى منزل أسرتها بالدار البيضاء

الطفلة المختفية "غزل" تعود إلى منزل أسرتها بالدار البيضاء

الطفلة المختفية "غزل" تعود إلى منزل أسرتها بالدار البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 24 ماي 2018 - 03:04

بعد أيام من البحث، جرى أخيرا العثور على الفتاة التي تدعى غزل البالغة من العمر أربع سنوات، والتي كانت موضوع بلاغ يتعلق بالبحث لفائدة العائلة بعدما اختفت في ظروف غامضة في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، في حدود الساعة الواحدة من صباح اليوم، من العثور على الطفلة والتوصل إلى مكان تواجدها، بعد استنفار دام لأيام بحثا عنها.

وبحسب ولاية أمن الدار البيضاء، فقد جرى تحديد مكان تواجد الفتاة المختفية بعدما توصلت عائلتها، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بمكالمة هاتفية من زوجين يقطنان بمدينة الدار البيضاء، زعما فيها بأنهما عثرا على الفتاة بالقرب من مكان اختفائها واصطحباها صوب منزلهما، لكن دون أن يخبرا بذلك مصالح الشرطة.

وقد جرى الاحتفاظ بالزوجين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وأسباب الاحتفاظ بالفتاة لعدة أيام دون إشعار مصالح الشرطة، وكذا الكشف عن ملابسات اصطحابها من مكان اختفائها في ظروف مشكوك فيها.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تفاعلت طوال الأيام الماضية مع لغز اختفاء الطفلة غزل، حيث تجند نشطاء من أجل البحث عنها ومعرفة الجهة التي قد تكون اختطفتها.

ويسود تخوف كبير وسط الأسر خلال هذه الأيام مع توالي اختفاء الأطفال، من أن تكون هناك عصابة تعمل على اختطافهم وسرقتهم من أجل أعمال السحر أو بيع أعضاء الجسد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - jawad الخميس 24 ماي 2018 - 03:17
اخبار مفرحة الحمد لله على سلامتها و سلامة والديها
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127
2 - خديجة الخميس 24 ماي 2018 - 03:18
تحية حارة للشعب الفيسبوكي ورجال الأمن الشجعان.والحمد لله على رجوعها سالمة لأهلها.واتمنى فعل نفس الشيء مع باقي الأطفال المختفين
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112
3 - مقاطعون الخميس 24 ماي 2018 - 03:19
الحمد الله على هذا الخبر الذي اثلج صدري. على سلامتكم وكنتمنا من الاباء يردو شوية البال لوليداتهم راه الوقت خيابت
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80
4 - ياسين الزعيم الخميس 24 ماي 2018 - 03:20
عادت بفضل الله وبفضل مجهودات الشعب المغربي وخصوصا الشعب الفايسبوكي. فعلى الآباء وخصوصا الأمهات أن يراقبوا أبناءهم جيدا. وعلى كل حال الحمد لله على رجوعها.
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60
5 - Seddam الخميس 24 ماي 2018 - 03:21
بكل صراحة وساءل التواصل الاجتماعي سواءا الفايسبوك أو الواتساب أو لانكن إن لعبت دورا كبيرا في العثور على الطفلة غزل،فمبروك لوالديها و عائلتها و اقرباءها و على سلامتهم أنا فرحت بهذا الخبر لأنه ليس من السهل فقدان طفل في سن أربع سنوات بهذه الطريقة و أنت لا تعرف مصيره أ هو حي أو ميت أو معرض لخطر أو أو أو.
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59
6 - الوجدي الخميس 24 ماي 2018 - 03:21
الحمد لله على سلامتها وعودتها الى حضن والديها... والله ايلا فرحت من قلبي مين قريت هاذ الخبر.. أحس الان بمدى الراحة والفرحة التي تغمر قلب والديها... الحمد لله
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37
7 - faroukbela الخميس 24 ماي 2018 - 03:21
هذا فضل من ربي .الحمدالله والشكر لله الذي اعادها الى والديها مرة اخرى اقول على سلامتها وسلامت والديها .
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31
8 - ocs الخميس 24 ماي 2018 - 03:24
الحمد لله الحمد لله كثيرا على هذا الخبر المفرح لجميع المغاربة عامة والى اسرتها خاصة . هنيئا لكما بعودة فلذة كبدكما . ولذي نصيحة متواضعة الى جميع الامهات : ان الاطفال صغارا و كبارا اصبحوا هم ايضا على اعصابهم لذا يجب الانصات اليهم و محاولة ارضاء من بعض امنياتهم . والحمد لله على السلامة مرة اخرى .
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16
9 - ht.brahim الخميس 24 ماي 2018 - 03:24
اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد
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18
10 - NOUMRI الخميس 24 ماي 2018 - 03:25
في البداية اقول لوالدي الطفلة غزل على أسلامتها و يجب إخضاعها لفحص طبي شامل حتى يتم التأكد من سلامتها الجسدية و على المحققين أن يكونوا صارمين في التحقيق مع الزوجين لأن الأمر قد يتعلق بعصابة الإتجار في الأعضاء البشرية او إدا كانت الطفلة زوهرية و عصابة البحت عن الكنوز المهم يجب وضع جميع الإحتمالات الممكنة للكشف عن الحقيقة و أتمنى أن ينتبه الأباء و الأمهات لأطفالهم الصغار أتناء مرافقتهم في الشارع راه الوقت أخيابت اتغفل امشات اعلى عينيك ضبابة
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22
11 - محمد الخميس 24 ماي 2018 - 03:25
الحمدلله على سلامة هذه الطفلة إلى والديها
و أتمنى من آباء وأولياء الأطفال أخذ كل الحذر من أجل حماية فلذات أكبادهم وادعو الله عز وجل أن يحفظ أبنائنا من كل سوء
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11
12 - محمود الخميس 24 ماي 2018 - 03:25
لله الحمد و الشكر
نرجوا من السلطة تعميق البحث للحد من هاته الظاهرة
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15
13 - الطفلة الخميس 24 ماي 2018 - 03:25
و ليست الفتاة،هنيئا للشعب المغربي بهذا الخبر السار لكل القلوب الرحيمة، و شكراً لهسبريس و كل طاقم التحرير و الطاقم التقني و كل عام وأنتم بخير.
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16
14 - aziz580 الخميس 24 ماي 2018 - 03:25
حمدا لله اللهم لك الحمد في أوله و آخره فلذة الاكباد صعب جدا فرحتي لرجوعها لوالديها لاتوصف .
ردو البال لوليداتكم الاخوان والأخوات المراقبة لابد بالخصوص مع فيروس الانترنيت وعواشر مباركة
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12
15 - هشام سلا الخميس 24 ماي 2018 - 03:26
الحمد لله على السلامة وألف مبروك
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12
16 - شهرزاد الخميس 24 ماي 2018 - 03:26
الحمد لله انها رجعت بخير الى احضان عائلتها لقد فرحنا كثيرا لعودتها الحمد لله الحمد لله الله ارجع كل مختفي لعائلتو
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9
17 - يونس الخميس 24 ماي 2018 - 03:27
اللهم لا تحرم أحدآ من فلذة كبده
ألف مبروك على رجوعها لحضن والديها
وألف مبروك للمغاربة أجمعين ورمضان كريم
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9
18 - azzouz med الخميس 24 ماي 2018 - 03:27
الحمد لله و هنيئا للعائلة. سيكون هذا درسا لجميع الأمهات.
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4
19 - rachiiiid الخميس 24 ماي 2018 - 03:27
الحمد لله والشكر لله.فرحت كثيرا لسماع الخبر المفرح ااذي اثلج صدورنا.على سلامتها وعلى سلامة الاسرة المعنية.نسال الله في هذا الوقت المتاخر من الليل ان يحفض ابناؤنا وبناتنا من كل مكروه وكذا اطفالنا المسلمين في كل العالم.وانا اكتب التعليق وكم تحسرت لابناءنا المسلمين بسوريا وفلسطين و....يارب في هذا الشهر المبارك ارزق السلم والامان لاطفالنا و المتخلى عنهم يارحمان يارحيم.شكرا هسبريس
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12
20 - ايوب الخميس 24 ماي 2018 - 03:30
الحمد الله على سلامتها وعلى سلامت والديها،وشكراً هسبريس على الشفافية في نقل الخبر للمواطن
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5
21 - Marroquinadori الخميس 24 ماي 2018 - 03:35
على المصالح الاجتماعية و الشرطة ان تحقق مع والدي الطفلة.ان كانا يهتمان بها و يرعيانها و يخافا عليها.او الاب مشغول في المقاهي و الام مشغولة بالمسلسلات التركية.اما الاطفال فلا رقيب لهم الا الله.هذا ما يسمى بولد وطلق.
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22 - marokkii الخميس 24 ماي 2018 - 03:38
مع ادان صلاة الفجر شاهدت الخبر في هيسبريس الحمد لله لعائلتها ولم اقرأ بعد ماجرى اول شيء كتبت تعليقي قبل القراة رمضان مبارك
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23 - عزام الخميس 24 ماي 2018 - 03:39
كباقي المعلقين فرحت غاية الفرح لهذا النبأ السعيد.مبروك عليكما الأب والأم.طبعا لا تنسووا صدقة رفيعة من الكسكس وبالتفاية على عادة المغاربة...صدقوني فقط هذا المساء رأبت إعلانا معلقا قرب وزارة العدل بالرباط مع صورة البنية.التقطت بهاتفي الإعلان المفصل مع أرقام الهاتف لعل وعسى أنجح في العثور على الفتاة ولو كان يبدو لي ذلك شبه مستحيل...
الآن سعد الجميع زعلى الشرطة المحترمة معرفة تفاصيل الإحتفاظ بالغتاة بهذه الطريقة الغير الطبيعية...:عزام من الرباط
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24 - مغربية الخميس 24 ماي 2018 - 03:40
الحمد لله على سلامتها والله حتى فرحتها
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25 - كريم الخميس 24 ماي 2018 - 03:43
تكفي دموع الأم لمن رآها أن يعرف حرقة فراقها مع طفلتها ذلك الحب الذي أودعه الله قلوب الأمهات و حنانهن للأبناء. نشارككم بهجة اللقاء من جديد و تذرف أعيننا دموع الفرحة لكم.
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26 - donia الخميس 24 ماي 2018 - 03:43
شكرا جزيلا وخالصة للمغاربة وخصوصا ساكنة الدارالبيضاء اللدين ساعدوا في العثور على الطفلة غزل وكل النشطاء في الفيسبوك . نحن المغاربة احرار ولانحب الظلم ولا الدل والعار.ادا مس احدنا مكروه نقف ونسارع لنحميه.كنا داخل الوطن او خارجه لا نرضى باي شئ يؤديه
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27 - ولد حميدو الخميس 24 ماي 2018 - 03:44
قبل الحكم فهل الزوجان وجداها تائهة أو أمور أخرى أو انتظرا حتى عرفا رقم هاتف ذويها متاخرا
و غير دلك فلا داعي للتضخيم
فأمور الشعودة ممكن أو حتى الخطف لاستعمالهم في التسول أو تبنيهم اما فيما يخص بيع أعضاء الجسد فمبالغ فيها فليس عندنا مافيات مختصة في دلك
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28 - ماجد واويزغت الخميس 24 ماي 2018 - 03:44
الحمد لله على سلامتكم وبقاو تحضيو أولادكم
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29 - Medo الخميس 24 ماي 2018 - 03:48
الحمد لله على سلامتها وشكرا لشعب المغربي وللمصالح الأمنية التي بدلت مجهودا كبير لعتور على الفتاة وشكرا هسبريس على هدا الخبر المفرح الدي اتلجا صدور المغاربة
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30 - مونية الخميس 24 ماي 2018 - 03:49
الحمد لله على سلامتها لكن يجب البحث في أسباب الإختفاء
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31 - med lou الخميس 24 ماي 2018 - 03:49
خبر مفرح حقا... الحمد لله ... ان بعد العسر يسرا ان بعد العسر يسرا... لك الحمد على كل حال يا الله
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32 - فاروق الخميس 24 ماي 2018 - 03:50
الحمد لله على رجوع الطفلة لأهلها وشكر خاص للفيسبوكيين و كذالك رجال الأمن هذا أولا ثانيا يجب على الأهل مراقبة أطفالهم وعدم تركهم اللعب خارج المنزل فهناك وحوش بشرية ليست لهم ذرة إنسانية راقبو أطفالكم جيدا فهم أمانة والله ستر وليداتنا ؤ ولدات المسلمين
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33 - Latifa الخميس 24 ماي 2018 - 03:53
Al hamdoulilah dieu merci j'ai les larmes aux yeux Dieu est GRAND!!!!!
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34 - أم ندى الخميس 24 ماي 2018 - 03:54
الحمد لله على سلامتها او على سلامت عائلتها .
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35 - hassan الخميس 24 ماي 2018 - 03:55
الحمد لله الحمد لله على عودتها لدويها .حسبنا الله و نعم الوكيل في كل من يقوم بتلك الافعال.
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36 - نجوى الخميس 24 ماي 2018 - 03:56
احسن حاجة وقعات ليوم الله ولله فرحت بزااااااااف مني رجعات لحضن واليديها
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37 - نبيل المغربي الخميس 24 ماي 2018 - 03:59
على سلامتها، احسن حاجة انها رجعت في بداية رمضان، صعيب الامر على الاهل. الله يرجع كذلك الوليدات الاخرين المختفين. صوت الشعب بدأ يعطي نتائجه في كل المجالات على ما يبدو...تحية، استمروا.
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38 - najat الخميس 24 ماي 2018 - 04:00
قرات الخبر مع نسمات الفجر
سبحان الله دعوات الناس واهلها وكل الشعب المغربي كانت مع هذه الفتاة الحمد لله رب العالمين على عودتها وعافانا الله واياكم من مثل هذا الامر اللهم لا تمتحن احدا في اكباده
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