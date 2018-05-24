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الرئيسية | مجتمع | يتيم يطلب تحقيقا حول استغلال مغربيات الفراولة

يتيم يطلب تحقيقا حول استغلال مغربيات الفراولة

يتيم يطلب تحقيقا حول استغلال مغربيات الفراولة
هسبريس من الرباط
الخميس 24 ماي 2018 - 16:15

طالب محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، البرلمان المغربي بالقيام بمهمة استطلاعية للتحقيق في ما أثير مؤخرا من تعرض مغربيات للاستغلال الجنسي من طرف مشغليهن في الجارة الشمالية للمملكة.

يأتي هذا بعدما كشفت صحيفة إسبانية ما قالت إنه استغلال جنسي تتعرض له العاملات المغربيات في حقول الفراولة بمنطقة هويلفا، جنوب إسبانيا، من طرف المشغلين ومسيري العمل في تلك الحقول، مؤكدة، استنادا إلى تصريحات منسوبة لعدد منهن، "أنهن تعرضن للاستغلال الجنسي، وأن بعض المشغلين ومسيري مزارع الفراولة يفرضون على بعض العاملات ممارسة الجنس معهم إذا أردن الاستمرار في العمل".

وقال يتيم خلال ترؤسه أول مجلس إداري للمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، أمس الأربعاء، "لم تتوصل أي جهة سواء مغربية أو إسبانية بشكاوى تعرض المغربيات للتحرش الجنسي"، مؤكدا الأمر نفسه بالنسبة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وكذلك السفارة المغربية في إسبانيا.

وطالب يتيم البرلمان المغربي بإيفاد لجنة برلمانية للقيام بمهمة استطلاعية ومعاينة ظروف اشتغال 17 ألف عاملة مغربية، مسجلا وجود تشويش على ورش التشغيل من طرف جهات لم يحددها.

وأكد المسؤول الحكومي المغربي أن المقاولات الاسبانية طالبت بتمديد آجال العمل، مع إمكانية رفع العدد بفضل الكفاءة التي أبانت عنها المغربيات، مضيفا أن هذه العوامل قد تكون سببا في ما أثير.

وكانت الصحيفة نفسها قد أكدت أن عددا من العاملات يضطررن لقبول نزوات المسيرين، في حين تعرض بعضهن للطرد بسبب رفضهن الرضوخ لهذا الاستغلال الجنسي، موردة وجود تحرشات جنسية كثيرة تعاني منها العاملات المغربيات في حقول الفراولة من طرف المسيرين، البعض منهن تعرض لمحاولات الاغتصاب بشكل عنيف.

وسبق أن قام وفد مشترك مغربي-إسباني، يتكون من ممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بزيارة ميدانية إلى إقليم هويلفا الإسباني يومي 10 و11 من الشهر الجاري، "قصد معاينة أوضاع العاملات المغربيات بالضيعات الفلاحية الإسبانية"، وأوضحت وزارة الشغل أنه "لم تتم معاينة أي حالة معينة من خلال التواصل مع العاملات المغربيات، أو في ما يخص زميلاتهن في ضيعات أخرى"، مشيرة إلى أنه "لم يتم تسجيل أي شكاية لدى السلطات الإسبانية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - حسن الخميس 24 ماي 2018 - 16:49
سلام
انت فقط وزير ليس مواطنا. قم فقط بالدفاع عن الوزراء و الوزيرات اذا ما تم استغلالهم ماديا و معنويا. او بالاحرى دافع اولا عن المغربيات الاتي تشتغلن في مزارع المملكة و تستغلن جنسيا يا يتيم افكاره
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34
2 - ABC الخميس 24 ماي 2018 - 16:55
حتا انتشرت المصيبة في الاعلام العالم عاد بدأ يتيم بالقيام بمهمة استطلاعية للتحقيق مواطناتنا في اسبانيا, عواض يأخد الطيار بسرعة اتجاه اسبانيا وينقد مواطنات ويرفع الدعوة ضد الهمجيين وهو ينتضر وباغي مزال ايتحدث ويحاور البرلمان وووو . عام طويل
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18
3 - يتيم حر الخميس 24 ماي 2018 - 17:00
سبحان الله الوزراء عندنا قلبهم كبير عزبز عليهم الشعب المغربي
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15
4 - رشيد الخميس 24 ماي 2018 - 17:16
الاستغلال الجنسي وارد. اتذكر ان هناك برنامجا تلفزيونيا هولنديا (قبل سنوات ) خصص لهذا الغرظ. حيث حكت احد المغربيات عن زميلات في الشغل يشتغلن خارج وقت العمل كبائعات هوا. وبعظهم يأتين بالغرباء للمبيت معهم وسط النساء الأخريات.
أين القنوات المغربية لتحري الأمر بالصوت والصورة ؟
مهزلة بكل المقاييس.
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5
5 - حسين الخميس 24 ماي 2018 - 17:17
لو توفرت لهن ظروف عمل جيدة و نلن حقوقهن في بلدهن لما هاجرن الى بلدان اجنبية ليستغلن جنسيا .
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11
6 - مواطن صريح الخميس 24 ماي 2018 - 17:17
اقول ليتيم فل يدع العاملات وشأنهن لانهن يتقاضين اجرا احسن مما كن يتقاضينه في بلدهن وماهي الا اياما معدودات ويعدن الى بلدهن ليفرحن عائلاتهن ففي تلك البلاد توجد قوانين تحترم وهم يحترمون المرأة بصفة عامة أكانت اسبانية ام لا لدى فاتركهن يعملن لسلام فادهب بسياسة الفشل التي تنهجها حكومتكم الفاشلة اضافتا الى هدا فأنت وزير ولايهمك امر المواطن
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7
7 - عابر سبيل الخميس 24 ماي 2018 - 17:19
والله غريب امرك يا وطني... هم بغاو يمشيو يجيبو الاورو.. لم يجدوا عملا في بلدهم فاصطروا لمغادرة المغرب.. عيب ايها الوزير ترسلوا نسائنا للعمل وحدهم في ضيعات الاسبان
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