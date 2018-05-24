حقوقيون ينشدون بحث "تعذيب المهداوي" بالسجن

هسبريس - أمال كنين

في تفاعل مع ما أعلنت عنه عائلة المعتقل حميد المهداوي ومع الاتهامات التي تم ترويجها بشأن تعرضه للتعذيب داخل المركب السجني عكاشة، طالبت 21 جمعية مغربية بضرورة فتح تحقيق عاجل في الموضوع ونشر نتائجه للعموم.

الجمعيات المنضوية تحت لواء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وضمن رسالة لها وجهتها إلى كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير العدل، ورئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون، أكدت على ضرورة فتح تحقيق مستعجل بخصوص ما تضمنته شكاية عائلة المهداوي من اتهامات لمدير المركب السجني عكاشة بالدار البيضاء وموظفيه.

واعتبر الائتلاف في رسالته أن الاتهامات التي تضمنتها الشكاية "تشكل مساسا بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للصحافي حميد المهداوي، وخرقا سافرا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب"، مشددا على ضرورة "العمل على نشر نتائج هذا التحقيق للرأي العام، وترتيب كافة الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع جنائيا وإداريا، ضمانا لسيادة القانون وتفعيلا لمبدأ عدم لإفلات من العقاب".

وأكد الائتلاف أنه سبق أن توصل بشكاية من زوجة المهداوي تفيد بتعرض زوجها للاعتداء صباح يوم الخميس 17 ماي الجاري داخل المركب السجني عكاشة، قائلة: "انهال عليه مدير المؤسسة السجنية بالسب والشتم البذيء، وتعريضه للضرب على بطنه، مع ما رافق كل ذلك من تعنيف له من طرف حراس السجن وتهديده بألفاظ نابية"، على حد تعبيرها.

وأوضحت الشكاية أن المهداوي، "وعند وصوله جلسة المحاكمة بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حاول تقديم شكوى بما تعرض له، إلا أن هيئة المحكمة، وعوض أن تتعاطى مع تظلمه بتفهم للحفاظ على معنويات المعتقل وضمان حقوقه والسماح له بالتظلم للمحكمة ضد كل ما يتعرض له خلال اعتقاله في القضية، فإن القاضي قام بطرده من جلسة المحكمة"، تضيف الشكاية.

وأورد المصدر نفسه أن "أسباب الاعتداء تعود إلى توجيه المتهم شكاية للديوان الملكي حول ما يتعرض له السجناء بالمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء من معاملات قاسية أو لا إنسانية ومهينة".

وطالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان المندوبية العامة للسجون بالبحث والتقصي حول هذه الاتهامات بواسطة لجنة مشتركة بينه وبين المندوبية العامة للسجون في أقرب وقت، قصد الوقوف على مدى الاحترام الفعلي لقواعد الأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة السجناء.

وأكدت الرسالة أن "أي اعتداء يتعرض له السجناء والسجينات يشكل فعلا يجرمه القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما القوانين المغربية، ومن ثمة ضرورة تنبيه جميع المسؤولين المشرفين على مراكز الاحتجاز للتقيد بأحكام القانون وباحترام كرامة السجناء والسجينات وكرامة أسرهم، والاستماع بكثير من الاهتمام إلى شكايات وتظلمات المعتقلين وأسرهم، ومعالجة المشاكل المطروحة بكامل المسؤولية".