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كُتّاب وآراء
الإقبال على الولادات القيصرية ينتعش في المصحات المغربية
رغم أن المنظمة العالمية للصحة حذرت في وقت سابق من خطورة الولادات القيصرية (Césarienne) وانعكاساتها السلبية على صحة الأم والطفل، إلا أن أرقاما رسمية كشفت لجوء مغربيات إلى هذا النوع من الولادات بشكل غير مسبوق؛ إذ بلغ المعدل الوطني نسبة 59 في المائة سنة 2016، مقارنة بـ 49 في المائة في 2011، و35 في المائة عام 2006؛ وهو ما يعكس انتعاش تجارة العمليات القيصرية داخل المصحات الخصوصية.
هذا الارتفاع دفع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى دق ناقوس الخطر حول أرقام العمليات القيصرية التي وصفها بـ"المُفزعة"، مشيرا إلى أن المغرب تجاوز بكثير المعدل الطبيعي الذي تُحدده الصحة العالمية في 20 بالمائة.
وقبل شهور، دعت منظمة الصحة العالمية إلى منح النساء وقتاً أطول للمخاض والحد من التدخل الجراحي، فضلا عن إشراكهن بدرجة أكبر في عملية اتخاذ القرار. ومن بين 26 توصية جديدة، رفضت المنظمة المقياس التقليدي الذي تعتمده المستشفيات في أنحاء العالم وهو اتساع عنق الرحم بمعدل سنتيمتر واحد في الساعة، قائلة إن ذلك "غير واقعي" ويؤدي في الغالب إلى اللجوء إلى الجراحات القيصرية بشكل مُفرط.
وأشار خبراء الصحة إلى أنه من الممكن إجراء 15 عملية قيصرية في الوقت الذي تتطلبه عملية طبيعية واحدة، مما يدفع الطبيب في بعض الأحيان إلى اختصار الوقت وتحقيق ربح أكبر.
ووفقا للمعطيات الصادرة عن "CNOPS"، فإن المغرب يتصدر دولاً كثيرة في العلميات القيصرية؛ ففي عام 2008، سجل المعدل الوطني 38 في المائة، بينما بلغ هذا المعدل في أوروبا نسبة 23 في المائة، و35.6 في المائة في المناطق الأمريكية، و24.1 في منطقة غرب المحيط الهادي، وفقط 3.8 في المائة بإفريقيا، و8.8 بجنوب شرق آسيا.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن حالات الولادات القيصرية المسجلة بلغت سنة 2016 ما مجموعة 30.492 حالة، مقابل 23.481 في عام 2006. ويتراوح عمر النساء اللواتي يخضعن لهذه العلميات ما بين 20 و35 سنة.
وسجل التقرير أن نسبة اللجوء إلى العمليات القيصرية تصل في القطاع العام إلى 23 في المائة، بينما تقفز في القطاع الخاص إلى 65 في المائة، وهو رقم يتجاوز بكثير النسبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية.
وتصدرت الرباط والدار البيضاء وفاس وأكادير والصويرة المدن المغربية في الولادات القيصرية سنة 2016، بنسبة تتراوح بين 80 و95 في المائة، في وقت يبلغ فيه المعدل الوطني نسبة 59 في المائة.
وذكر التقرير الصادر ضمن العدد الثالث من مجلة الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي أن كلفة العلميات القيصرية بلغت 126 مليون درهم سنة 2016، مقابل 13 مليون درهم سنة 2006، أي بارتفاع بلغ 8.6 مرات.
ويرى خبراء الصحة أن إقبال النساء على العلميات القيصرية يرجع إلى ضعف الثقافة الطبية لدى بعض السيدات وأزواجهن، الذين يفضلون الولادة القيصرية كاختيارٍ "سهلٍ وسريعٍ" دون الوعي التام بأضرارها، مثل التأثير السلبي على لبن الأم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
بل هي جريمة في حق نسائنا بكل ما تحمل من معنى . فالمرأة عندما تبدأ بالصراخ و الأنين تحت وطأة آلام المخاض ، طبيعي جدا أن تطالب بعملية قيصرية سمعت عن كونها أقل ألما وأسهل من الانتظار طويلا . لكن الغير منطقي في هذه الحالة هي مسارعة الطبيب لإجراء العملية . لأن أطباءنا يسعون للربح السريع في المال والوقت أيضا . بينما كان على المستشفيات أن توفر لهن الدعم النفسي و الاستشفائي المناسب لتصبر على التحمل والولادة في ظروف طبيعية إنسانية محظة ...
اذا نظرنا لمتوسط الاعمار فهو بين عشرين و ثلاثين سنة، يعني ازواج جدد، هذه تجربتهم الاولى، و يخافون على بعضهم البعض.
شخصيا لو قال لي الطبيب المعالج ان زوجتك معرضة للخطر في حال الولادة الطبيعية، و بحكم عشقي لزوجتي و ايضا سيكون الحال لمولودنا الجديد فلن اغامر بحياة من احب.
اظن انه على الدولة ان تنشئ مراكز استشارية للحوامل، من اجل توعيتهم و وضع تشخيص محايد لحالتهم، و يجب ايضا التدقيق في نسبة العمليات القيصرية في المصحات و اخضاع المصحات التي تفرط في هذا النوع من العمليات للحراسة و الدقيق في كل الملفات.
و كذلك لا ننسى ان بعض اﻷطباء الجشعين بالمصجات الخاصة ينصحون الحوامل على الولادة الفيصرية و خاصة من ستضع للمرة اﻷولى و ذلك ليستنزف منها اموالا اضافية وهي في الحقيقة تستطيع الولادة بطريقة طبيعية و عادية.
هذا يدل على أن قطاع الصحة من القطاعات اللتي لا يجب خوصصتها كالتعليم، عكس كل ما يطبل له الوزراء الخونة المتعاقبون على القطاعين الذين نادوا بالخوصصة منذ التسعينيات، والنتيجة هي أن المغرب أصبح أسوء ورجع سنوات للوراء.
الخوصصة لا تفيد إلا أصحاب المال والأجندات الخارجية أصدقاء هؤلاء الوزراء الخونة.
على المواد الطبيعية المقوية و أثناء الولادة لم تكن الجدات في حاجة إلى عملية
قيصرية.
كما أن الأطباء اليوم يفضلون العمليات القيصرية لأنها سهلة و ثمنها مرتفع
بالمقارنة مع الولادة العادية.