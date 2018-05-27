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الإقبال على الولادات القيصرية ينتعش في المصحات المغربية

الإقبال على الولادات القيصرية ينتعش في المصحات المغربية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 27 ماي 2018 - 10:10

رغم أن المنظمة العالمية للصحة حذرت في وقت سابق من خطورة الولادات القيصرية (Césarienne) وانعكاساتها السلبية على صحة الأم والطفل، إلا أن أرقاما رسمية كشفت لجوء مغربيات إلى هذا النوع من الولادات بشكل غير مسبوق؛ إذ بلغ المعدل الوطني نسبة 59 في المائة سنة 2016، مقارنة بـ 49 في المائة في 2011، و35 في المائة عام 2006؛ وهو ما يعكس انتعاش تجارة العمليات القيصرية داخل المصحات الخصوصية.

هذا الارتفاع دفع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى دق ناقوس الخطر حول أرقام العمليات القيصرية التي وصفها بـ"المُفزعة"، مشيرا إلى أن المغرب تجاوز بكثير المعدل الطبيعي الذي تُحدده الصحة العالمية في 20 بالمائة.

وقبل شهور، دعت منظمة الصحة العالمية إلى منح النساء وقتاً أطول للمخاض والحد من التدخل الجراحي، فضلا عن إشراكهن بدرجة أكبر في عملية اتخاذ القرار. ومن بين 26 توصية جديدة، رفضت المنظمة المقياس التقليدي الذي تعتمده المستشفيات في أنحاء العالم وهو اتساع عنق الرحم بمعدل سنتيمتر واحد في الساعة، قائلة إن ذلك "غير واقعي" ويؤدي في الغالب إلى اللجوء إلى الجراحات القيصرية بشكل مُفرط.

وأشار خبراء الصحة إلى أنه من الممكن إجراء 15 عملية قيصرية في الوقت الذي تتطلبه عملية طبيعية واحدة، مما يدفع الطبيب في بعض الأحيان إلى اختصار الوقت وتحقيق ربح أكبر.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن "CNOPS"، فإن المغرب يتصدر دولاً كثيرة في العلميات القيصرية؛ ففي عام 2008، سجل المعدل الوطني 38 في المائة، بينما بلغ هذا المعدل في أوروبا نسبة 23 في المائة، و35.6 في المائة في المناطق الأمريكية، و24.1 في منطقة غرب المحيط الهادي، وفقط 3.8 في المائة بإفريقيا، و8.8 بجنوب شرق آسيا.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن حالات الولادات القيصرية المسجلة بلغت سنة 2016 ما مجموعة 30.492 حالة، مقابل 23.481 في عام 2006. ويتراوح عمر النساء اللواتي يخضعن لهذه العلميات ما بين 20 و35 سنة.

وسجل التقرير أن نسبة اللجوء إلى العمليات القيصرية تصل في القطاع العام إلى 23 في المائة، بينما تقفز في القطاع الخاص إلى 65 في المائة، وهو رقم يتجاوز بكثير النسبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وتصدرت الرباط والدار البيضاء وفاس وأكادير والصويرة المدن المغربية في الولادات القيصرية سنة 2016، بنسبة تتراوح بين 80 و95 في المائة، في وقت يبلغ فيه المعدل الوطني نسبة 59 في المائة.

وذكر التقرير الصادر ضمن العدد الثالث من مجلة الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي أن كلفة العلميات القيصرية بلغت 126 مليون درهم سنة 2016، مقابل 13 مليون درهم سنة 2006، أي بارتفاع بلغ 8.6 مرات.

ويرى خبراء الصحة أن إقبال النساء على العلميات القيصرية يرجع إلى ضعف الثقافة الطبية لدى بعض السيدات وأزواجهن، الذين يفضلون الولادة القيصرية كاختيارٍ "سهلٍ وسريعٍ" دون الوعي التام بأضرارها، مثل التأثير السلبي على لبن الأم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - عزيز الأحد 27 ماي 2018 - 10:25
المصحات المغربية بطبيعة الحال تفضل 8000درهم على ستين الف ريال أصبح المال و العقار هو الشغل الشاغل لجل الاطباء و المصحات ان لم نقل كلهم ...نسوا الرسالة الانسانية لهاته المهنة .... و هذا لا يخفى على أحد و لا يوجد بيت في المغرب خال من ضحية جشع المصحات المغربية ..الله يهدينا
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18
2 - طارق حتى لأولاد علي الأحد 27 ماي 2018 - 10:28
عن أب إقبال تتحدثون ؟
بل هي جريمة في حق نسائنا بكل ما تحمل من معنى . فالمرأة عندما تبدأ بالصراخ و الأنين تحت وطأة آلام المخاض ، طبيعي جدا أن تطالب بعملية قيصرية سمعت عن كونها أقل ألما وأسهل من الانتظار طويلا . لكن الغير منطقي في هذه الحالة هي مسارعة الطبيب لإجراء العملية . لأن أطباءنا يسعون للربح السريع في المال والوقت أيضا . بينما كان على المستشفيات أن توفر لهن الدعم النفسي و الاستشفائي المناسب لتصبر على التحمل والولادة في ظروف طبيعية إنسانية محظة ...
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15
3 - محمد الأحد 27 ماي 2018 - 10:31
العنوان خاطئ، ليست الحامل او زوجها من يختاران "طوعا" العملية القيصرة، لكن الطبيب المشرف في القطاع الخاص، الذي يقوم بتوجيه خاطئ للحامل، عن طريق التخويف من الولادة الطبيعية و استغلال جهل شريحة كبيرة من المواطنين بمجال الطب، و ذاك بغرض تحقيق ربح اكبر.
اذا نظرنا لمتوسط الاعمار فهو بين عشرين و ثلاثين سنة، يعني ازواج جدد، هذه تجربتهم الاولى، و يخافون على بعضهم البعض.
شخصيا لو قال لي الطبيب المعالج ان زوجتك معرضة للخطر في حال الولادة الطبيعية، و بحكم عشقي لزوجتي و ايضا سيكون الحال لمولودنا الجديد فلن اغامر بحياة من احب.
اظن انه على الدولة ان تنشئ مراكز استشارية للحوامل، من اجل توعيتهم و وضع تشخيص محايد لحالتهم، و يجب ايضا التدقيق في نسبة العمليات القيصرية في المصحات و اخضاع المصحات التي تفرط في هذا النوع من العمليات للحراسة و الدقيق في كل الملفات.
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15
4 - رشيد الأحد 27 ماي 2018 - 10:31
الدولة أيضا تتواطئ مع المصحات الخاصة (المجازر الخاصة) و تشجعها على ما تقوم به، فكيف يعقل أن لا يشمل التعويض في التغطية الصحية الولادة الطبيعية بينما يتم صرف التعويض للولادات القيصرية ؟ إنه تشجيع مبطن لإجراء الولادة القيصرية عوض الطبيعية
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13
5 - said الأحد 27 ماي 2018 - 10:35
هاداك راه الجشع والطمع اللي ف الاطباء دياولنا . حيت باغا طلع لادووس
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6
6 - وجدي الأحد 27 ماي 2018 - 10:38
.../..."ويرى خبراء الصحة أن إقبال النساء على العلميات القيصرية يرجع إلى ضعف الثقافة الطبية لدى بعض السيدات وأزواجهن، الذين يفضلون الولادة القيصرية كاختيارٍ "سهلٍ وسريعٍ" دون الوعي التام بأضرارها، مثل التأثير السلبي على لبن الأم." -
و كذلك لا ننسى ان بعض اﻷطباء الجشعين بالمصجات الخاصة ينصحون الحوامل على الولادة الفيصرية و خاصة من ستضع للمرة اﻷولى و ذلك ليستنزف منها اموالا اضافية وهي في الحقيقة تستطيع الولادة بطريقة طبيعية و عادية.
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4
7 - تاج راسي الأحد 27 ماي 2018 - 10:42
راه الاطباء هما لي كايكزرو كايخليوك تال اخر لحضة او كايكوليك دري تلوات عليه شي حاجة فعنقو ... بالاضافة الولادة القيصرية اسهل بالنسبة ليهم ومدخولها اهم من العادية ... اخر قصة زوجة صديق قربات تولد مشات لكلينك كلها طبيب عندك ولادة قيصرية مبرمجة ... ملي مشات تولد فمشفى عمومي ولدات عادي ...
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8 - هشام الأحد 27 ماي 2018 - 10:43
ماكاين لا إقبال لا والو المصحات هي التي تفرض ذلك على الناس لأنه مربح لهم، يقومون بالكذب و إفزاع الناس بشتى الطرق لإقناعهم بإجراء العملية.
هذا يدل على أن قطاع الصحة من القطاعات اللتي لا يجب خوصصتها كالتعليم، عكس كل ما يطبل له الوزراء الخونة المتعاقبون على القطاعين الذين نادوا بالخوصصة منذ التسعينيات، والنتيجة هي أن المغرب أصبح أسوء ورجع سنوات للوراء.
الخوصصة لا تفيد إلا أصحاب المال والأجندات الخارجية أصدقاء هؤلاء الوزراء الخونة.
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6
9 - أسباب القيصرية الأحد 27 ماي 2018 - 10:49
كانت جداتنا تتحملن الأعمال شاقة اليومية في البادية و يعتمدن في غدائهن

على المواد الطبيعية المقوية و أثناء الولادة لم تكن الجدات في حاجة إلى عملية

قيصرية.

كما أن الأطباء اليوم يفضلون العمليات القيصرية لأنها سهلة و ثمنها مرتفع

بالمقارنة مع الولادة العادية.
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10 - أنوار الأحد 27 ماي 2018 - 10:53
سبب هذا الارتفاع هو جشع المصحات وتفكيرها في المبلغ السمين وعدم تفكيرها في صحة المواطن. حيث أصبح الطبيب يهيئ المرأة الحامل للعملية قبل وصول وقتها بأشهر . بل أكثر من ذلك فهم يعملون على تخويف الأب والأم على حد سواء مدعين أن طول عملية المخاض قد يؤثر سلبا على الجنين وووو.. . الطب أصبح تجارة واضحة في معاناة المريض وسبب للاغتناء الفاحش على حساب المرضى. والحكومة كعادتها صماء بكماء.
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11 - من المانيا الأحد 27 ماي 2018 - 10:54
لان المصحة تكسب اكتر ...اصبح عندنا جَزَّارين و ليس أطباء ..
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12 - سناء الغربي الأحد 27 ماي 2018 - 10:55
بالنسبة للمغربيات فإنهم لاتفضلن الولادة بالعملية القيسرية على حساب الولادة الطبيعية،وإنما تجبرن بسبب الكذب والخداع من طرف المصحات ،حيث يخبرون المرأة وهي تتألم بسبب آلام المخاض بأن حالتها تستوجب العملية،وهذا يكون في غالب الأحيان غير حقيقي،ولكن الهدف هو الربح ،ولقد حدت هذا مع العديد إن لم يكن جميع صديقاتي و قريباتي،فمن غير المعقول أن تكون جميع هاته النساء تستوجب ولادتهن القيسرية؟؟؟
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13 - شكيب الأحد 27 ماي 2018 - 11:00
أظن أن الحوافز المالية تلعب دورا محورياًّ في تفضيل العملية القيصرية على الولادة الطبيعية بما أنها تُمكّن من كسب المزيد من المال بالنسبة للطبيب والعيادة المستقبِلة. فالطبيب غالباً من يقترح إجراء هذه العملية لسبب بسيط هو العائد المادي ضارباً بعرض الحائط صحة المرأة وجنينها وجيب الزوج ومسؤوليته الإنسانية كطبيب عليه اقتراح ما هو الأفضل للمريض وليس التحايل عليه للربح. لكن لا يجب أن ننسى غياب الوعي الطبي لدى الناس الذين قد يختارون بمحض إرادتهم إجراء هذه العملية.
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14 - بامو الأحد 27 ماي 2018 - 11:02
ليست النساء من يقبلن على العمليات القيصرية و إنما الأطباء هم الذين يقبلون على هذه العمليات للاغتناء على حساب المواطن مستغلين حالة الأزواح في تلك الظروف و ما النسبة العالية في المصحات الخاصة إلاّ دليل على ذلك أحد أقاربي توجه لإحدى المصحات لتتبع زوجته خلال فترة الحمل و اشترط عليهم أن لا تلد بالعملية القيصرية و قبلوا الشرط علما منه أنه لولا شرطه هذا لتمت الولادة بعملية قيصرية لأن الأمر أصبح مفضوحا في هذه المجازر و تمت الولادة الطبيعية دون أي مشكل ، الأزواج لا حول لهم و لا قوة فهم غير مخيرين و ما يقال عن العمليات القيصرية يقال عن عدة عمليات و تصرفات أخرى لا تراعي صحة المواطن أكثر مما تراعي جيوب الأطباء إلا من رحم الله منهم و عددهم قليل قليل يا ولدي
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15 - مواطن الأحد 27 ماي 2018 - 11:05
العمليات القيصرية أ الإخوان ماشي إختيار. تاتكون إضطرارية فاش تاتكون الحياة ديال الأم أو الجنين في خطر في حالة ولادة طبيعية. ماشي بحال بلادنا لي تايهم صحاب الصبيطارات هوما الفلوس. أولا شي نسا حتا هوما الله إهديهوم خايفين لا تخسر ليهوم شي حاجة فالمطاريال...​هاداك الخير داير الله عبرة.
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