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كُتّاب وآراء
الملك محمد السادس يقطع حفل تدشين لتسلّم "رسالة تظلّم" من طفلة
في سابقة هي الأولى من نوعها، رفع عشرات المواطنين شعارات احتجاجية قوية أثناء تدشين الملك محمد السادس مؤسسة اجتماعية بمدينة الرباط، طالبوا من خلالها ملك البلاد بمحاسبة من وصفوهم بـ"المفسدين".
السابقة، التي وثقتها كاميرات الهواتف المحمولة، أظهرت عشرات المواطنين القاطنين بدوار "الكرعة" في العاصمة الرباط يرددون شعارات أثناء قدوم الملك لتدشين مركز التكوين في المهن التربوية بالرباط، وسط حراسة مشدّدة من طرف قوات الأمن، والحرّاس الخاصين للملك.
مواطنون كانوا حاضرين خلال الاحتجاج قالوا، في تصريحات لهسبريس، إنّ الملك سمع المطالبَ التي رفعوها إليه خلال الاحتجاج، بعدما شرعوا في ترديد الشعارات لدى وصوله إلى مكان التدشين، واستمروا في ذلك إلى أن غادر الموكب الملكي.
وبحسب المصادر نفسها، فإنَّ الملك توجّه إلى المكان الذي يوجد به المحتجون، بعد انتهاء عملية تدشين مركز التكوين في المهن التربوية، وتسلّم منهم رسالة موقعة باسم جميع الساكنة، ضمّنوها المطالب التي دفعتهم إلى الاحتجاج، وكلّفوا طفلة صغيرة بتسليمها إلى الملك.
وقال أحد الفاعلين الجمعويين الذين كانوا حاضرين في عين المكان إنَّ الملك لمْ يُبد أي تبرّم من الفعل الذي أقدم عليه سكان دوار الكرعة الصفيحي، وأنّه توجه صوبهم وسلم عليهم كما يفعل في جميع التدشينات، وتسلّم الرسالة المطلبية التي رفعوها إليها شخصيا.
ورفع المشاركون خلال الشكل الاحتجاجي شعارات تندّد بسعي سلطات الرباط إلى ترحيلهم من الحي الصفيحي الذي يقيمون فيه إلى مكان بعيد خارج العاصمة، مطالبين بإعادة إيوائهم في الحي الذي يقطنون فيه حاليا، كما طالبوا الملك بمحاسبة المسؤولين الذين قالوا إنهم تورطوا في مشروعيْن سكنيين وُضع حجرهما الأساس منذ سنوات دون أن يريا النور.
وسارعت عدد من الصفحات التي أنشأها سكان "دوار الكرعة" على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التأكيد على أنّ الشكل الاحتجاجي الذي خاضوه ليس ضدّ الملك، بل "لتمسكنا بحقنا في سكن لائق في الرباط"، كما نفى سكان الحي الصفيحي أنْ يكون للشكل الاحتجاجي علاقة بـ"حملة المقاطعة" التي تستهدف بعض المنتجات الاستهلاكية.
ونشرت صفحة "دوار الكرعة المنسيون" توضيحا جاء فيه أن ما حدث في استقبال الساكنة للملك، أثناء تدشين مركز التكوين بيعقوب المنصور، "ليست له علاقة بمقاطعة المنتوجات، بل رفعوا شعارات يشكون بها للملك حالهم، ويستغيثون للمطالبة بالسكن اللائق داخل مدينة الرباط".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
لك الله يا وطني
1: انعدام الحاويات و تراكم الازبال
2: ازقة غير معبدة
3: عطل شبه كلي لأعمدة الإنارة.
4: شوارع الرئيسية محفرة
5: غياب فضاء تجاري للباعة أبناء الحي.
6: انعدام الأمن.
7: حي بأكمله لا يتوفر على وسائل النقل
8: احتلال الملك العمومي و انتشار الدواب
9: مصتوصف شبيه بمشرحة!!!!
10: غياب الضمير و حس المسوولية لدى بعض المستشارين و الجمعويين بالحي !!!!!
نطلب من جلالة الملك ان يقوم بدورة تفقدية عندنا فلم نعد نطيق العيش في بلادنا
في إنتظار تدخل الملك والأخذ بأيدي شعبه وإنصافهم ومحاسبة المتخاذلين حتى يبرأ ذمته أمام الله وأمام شعبه
فما اافائدة اذن من هؤلاء المسؤلين الذين يتقاضون اجورا كبيرة ويستفيدون من العديد من الامتيازات وهم مقصرون في اداء الواجب؟
متى يصبح ربط المسؤولية بالمحاسبة ممارسة فعلية وتلقائية؟
كل هده المناصب الساميه تستنزف ملايير من قوت الشعب و لا تقوم بدورها.
في الاخير طفله صغيره تنوب عن الاف المواطنين و تقدم مطالبهم لحاكم البلاد .
حتى لو تم حل البرلمان و جرت انتخابات ديده. ستاتي بنفس الوجوه الكئيبه و بنسب متفاوته و متقاربه من اليمين و اليسار من المسلم و العلماني و سيلتهمون حصه الاسد برواتبهم و تعويضاتهم و مكافاتهم. و اخر همهم هو المواطن الفقير.
و لكن السؤال الدي يشغلني. اليس هؤلاء البرلمانيين هم مغاربه و ابناء الشعب. يعني لو وضعت سكان دوار الكرعه في البرلمان سيصبحون مثل برلمانيين عاديين و سينسون الدفاع عن الفقرا.
اصلا اغلب اعضاء الاتحاد الاشتراكي و العداله و التنميه و التقدم و الاشتراكيه و الاصاله و المعاصره كانوا ابناء فقرا و مناضلين في الجامعات و الجمعيات الاسلاميه . و اليوم اصبحوا مليارديرات يركبون سيارات الرونج روفير الملكيه و الاودي و المرسيديس و البي ام .
بتوفير سكن واحد لكل عائلة ب ثمن لا يتعدى 120000 درهم. مع إعفاء من الضرائب على منزل واحد. ومن يمتلك أكثر فالتكون الضريبة بالاشطر.
المنزل رقم 1 الشطر الأول ضريبة حالية.
المنزل رقم 2 الشطر الثاني ضعف الضريبة.
المنزل رقم 3 الشطر 3 ثلاث مرات الضريبة.
الى آخره.