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الرئيسية | مجتمع | الملك محمد السادس يقطع حفل تدشين لتسلّم "رسالة تظلّم" من طفلة

الملك محمد السادس يقطع حفل تدشين لتسلّم "رسالة تظلّم" من طفلة

الملك محمد السادس يقطع حفل تدشين لتسلّم "رسالة تظلّم" من طفلة
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 24 ماي 2018 - 15:00

في سابقة هي الأولى من نوعها، رفع عشرات المواطنين شعارات احتجاجية قوية أثناء تدشين الملك محمد السادس مؤسسة اجتماعية بمدينة الرباط، طالبوا من خلالها ملك البلاد بمحاسبة من وصفوهم بـ"المفسدين".

السابقة، التي وثقتها كاميرات الهواتف المحمولة، أظهرت عشرات المواطنين القاطنين بدوار "الكرعة" في العاصمة الرباط يرددون شعارات أثناء قدوم الملك لتدشين مركز التكوين في المهن التربوية بالرباط، وسط حراسة مشدّدة من طرف قوات الأمن، والحرّاس الخاصين للملك.

مواطنون كانوا حاضرين خلال الاحتجاج قالوا، في تصريحات لهسبريس، إنّ الملك سمع المطالبَ التي رفعوها إليه خلال الاحتجاج، بعدما شرعوا في ترديد الشعارات لدى وصوله إلى مكان التدشين، واستمروا في ذلك إلى أن غادر الموكب الملكي.

وبحسب المصادر نفسها، فإنَّ الملك توجّه إلى المكان الذي يوجد به المحتجون، بعد انتهاء عملية تدشين مركز التكوين في المهن التربوية، وتسلّم منهم رسالة موقعة باسم جميع الساكنة، ضمّنوها المطالب التي دفعتهم إلى الاحتجاج، وكلّفوا طفلة صغيرة بتسليمها إلى الملك.

وقال أحد الفاعلين الجمعويين الذين كانوا حاضرين في عين المكان إنَّ الملك لمْ يُبد أي تبرّم من الفعل الذي أقدم عليه سكان دوار الكرعة الصفيحي، وأنّه توجه صوبهم وسلم عليهم كما يفعل في جميع التدشينات، وتسلّم الرسالة المطلبية التي رفعوها إليها شخصيا.

ورفع المشاركون خلال الشكل الاحتجاجي شعارات تندّد بسعي سلطات الرباط إلى ترحيلهم من الحي الصفيحي الذي يقيمون فيه إلى مكان بعيد خارج العاصمة، مطالبين بإعادة إيوائهم في الحي الذي يقطنون فيه حاليا، كما طالبوا الملك بمحاسبة المسؤولين الذين قالوا إنهم تورطوا في مشروعيْن سكنيين وُضع حجرهما الأساس منذ سنوات دون أن يريا النور.

وسارعت عدد من الصفحات التي أنشأها سكان "دوار الكرعة" على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التأكيد على أنّ الشكل الاحتجاجي الذي خاضوه ليس ضدّ الملك، بل "لتمسكنا بحقنا في سكن لائق في الرباط"، كما نفى سكان الحي الصفيحي أنْ يكون للشكل الاحتجاجي علاقة بـ"حملة المقاطعة" التي تستهدف بعض المنتجات الاستهلاكية.

ونشرت صفحة "دوار الكرعة المنسيون" توضيحا جاء فيه أن ما حدث في استقبال الساكنة للملك، أثناء تدشين مركز التكوين بيعقوب المنصور، "ليست له علاقة بمقاطعة المنتوجات، بل رفعوا شعارات يشكون بها للملك حالهم، ويستغيثون للمطالبة بالسكن اللائق داخل مدينة الرباط".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - حمو الخميس 24 ماي 2018 - 15:09
المحاسبة المالية و الادارية عي الطريق الوحيد للحد من هذه الفوضى
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134
2 - زكرياء الخميس 24 ماي 2018 - 15:11
لو كانت بالمغرب مؤسسات لما احتاج المواطن لمثل هاته الاشكال الاحتجاجية
لك الله يا وطني
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240
3 - السلام الخميس 24 ماي 2018 - 15:14
مقاطعة سيدي مومن هناك حي اسمه حي السلام 2 تابع لترابكم.
1: انعدام الحاويات و تراكم الازبال
2: ازقة غير معبدة
3: عطل شبه كلي لأعمدة الإنارة.
4: شوارع الرئيسية محفرة
5: غياب فضاء تجاري للباعة أبناء الحي.
6: انعدام الأمن.
7: حي بأكمله لا يتوفر على وسائل النقل
8: احتلال الملك العمومي و انتشار الدواب
9: مصتوصف شبيه بمشرحة!!!!
10: غياب الضمير و حس المسوولية لدى بعض المستشارين و الجمعويين بالحي !!!!!
نطلب من جلالة الملك ان يقوم بدورة تفقدية عندنا فلم نعد نطيق العيش في بلادنا
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84
4 - مغربية الخميس 24 ماي 2018 - 15:15
عاش وطني وشعب وطني بكرامة دائما
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86
5 - عبدالرحمان الخميس 24 ماي 2018 - 15:15
الله يعطيكم الصحة يا ناس دوار الكرعة إصحاب ليهم راكم حيط قصير تستاهلو كل خير نتوما ولاد رباط أبا عن جد وهاد ناس بغاو يردوكم 100 عام لور لا يعقل
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98
6 - ولد زايو الخميس 24 ماي 2018 - 15:16
انه واقعنا المعاصر المر شبه موضة فقط لا أكثر. الله يحسن عون الملك معانا ومع هؤلاء الحيتان والديناصورات والتماسيح والعفاريت والباقي زيدوه من عندكم.
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24
7 - توفيق الخميس 24 ماي 2018 - 15:20
بادرة طيبة وأخلاقية أن يتظلم شعب لملكه بعد تجاهل حكومته لمطالبهم العادلة وتصرف راقي من ملك يحب شعبه ويقدره ويتفهم مطالبه... المرجو أن تتكرر هاته البادرة في كل المجالات ومن جميع المتظلمين حتى تصل كل رسائل المعاناة للملك بكل شفافية ومصداقية ودقة متناهية خوفا من كذب المسؤولين على الملك ...

في إنتظار تدخل الملك والأخذ بأيدي شعبه وإنصافهم ومحاسبة المتخاذلين حتى يبرأ ذمته أمام الله وأمام شعبه
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27
8 - علي المراكشي الخميس 24 ماي 2018 - 15:20
لو كانت دولة الحق والقانون لأخدو حقوقهم دون إحتجاج لا أمام الملك لا أمام غيره _ لو كانت دولة القانون سوف يعاقب المفسدين دون مطالبة الشعب بذلك _ لكننا في دولة ماعندها لا راس لا رجلين
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85
9 - خالد.ف الخميس 24 ماي 2018 - 15:20
عن أي تظلم يتحدث هؤلاء !؟ من الطبيعي أن يرجعوهم إلى قراهم من حيث أتوا ! هؤلاء عالة على المجتمع و يريدونها مجانا و بشروط . هناك الملايين من المغاربة لهم الأحقية في ذلك يؤدون الفواتير و الضرائب و مستحقات الكراء ** يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ** حفظا لكرامتهم و لكن ليست البيئة كالبيئة.
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-46
10 - ربط المسؤولية بالمحاسبة الخميس 24 ماي 2018 - 15:28
هذه الواقعة تكشف من جديد عجز المسؤولين عن القيام بواجباتهم لتلبية حاجيات المواطن مما يضطر هذا الأخير الى التوجه بمطالبه مباشرة الى الملك.
فما اافائدة اذن من هؤلاء المسؤلين الذين يتقاضون اجورا كبيرة ويستفيدون من العديد من الامتيازات وهم مقصرون في اداء الواجب؟
متى يصبح ربط المسؤولية بالمحاسبة ممارسة فعلية وتلقائية؟
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30
11 - نعمان الخميس 24 ماي 2018 - 15:28
لم يكن هنالك ظلم و فساد مستشري في جميع اوصال الوطن و نهب لثروات و خيرات هذا الشعب المقهور المغلوب على امره، لما كان هناك تظلم او اي شيئ من هذا القبيل، و الدليل الدول الديموقراطية التي تحترم نفسها و شعوبها، المؤسف في الامر انه لا توجد اية نية للقضاء على الفساد في هذا البلد، الدليل مرور عدة اعوام على خطاب ً اين الثروة ً و لم نر شيئا يذكر، مازالت القطط السمينة تزداد هبرة، و الشعب يزداد بؤسا.
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20
12 - مغربي الخميس 24 ماي 2018 - 15:32
اللهم دم الصحة و السلامة و العز و النصر و التمكين و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق على ملكنا المفدى يارب العالمين وكن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغاربة بالسراء و الضراء دون ملل او كلل و بالنكران الذات.
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-17
13 - يسين الخميس 24 ماي 2018 - 15:35
الله يستر البلاد غادية للهاوية المواطن وصلت ليه للعضم و البطالة غادية وتتزاد بالآلاف شحال مزال المسؤولين غادي يبقاو حاطين رؤسهم في الرمال.
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18
14 - خالييد الخميس 24 ماي 2018 - 15:38
و لكن اين هي مؤسسه الوسيط. و ما هو دور البرلمان و اين هم اعضاء الجماعه المحليه و المجالس الحضريه و القرويه و الاقليميه.
كل هده المناصب الساميه تستنزف ملايير من قوت الشعب و لا تقوم بدورها.
في الاخير طفله صغيره تنوب عن الاف المواطنين و تقدم مطالبهم لحاكم البلاد .
حتى لو تم حل البرلمان و جرت انتخابات ديده. ستاتي بنفس الوجوه الكئيبه و بنسب متفاوته و متقاربه من اليمين و اليسار من المسلم و العلماني و سيلتهمون حصه الاسد برواتبهم و تعويضاتهم و مكافاتهم. و اخر همهم هو المواطن الفقير.
و لكن السؤال الدي يشغلني. اليس هؤلاء البرلمانيين هم مغاربه و ابناء الشعب. يعني لو وضعت سكان دوار الكرعه في البرلمان سيصبحون مثل برلمانيين عاديين و سينسون الدفاع عن الفقرا.
اصلا اغلب اعضاء الاتحاد الاشتراكي و العداله و التنميه و التقدم و الاشتراكيه و الاصاله و المعاصره كانوا ابناء فقرا و مناضلين في الجامعات و الجمعيات الاسلاميه . و اليوم اصبحوا مليارديرات يركبون سيارات الرونج روفير الملكيه و الاودي و المرسيديس و البي ام .
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18
15 - ابراهيم الخميس 24 ماي 2018 - 15:48
اولا يجب التصحيح انه كان افتتاح وليس تدشين لمركز التكوين اما عن الساكنة فكانت تترقب زيارة الملك لاستغلال الفرصة وتسليم الشكاية له وهذا ما حصل رغم محاصرة قوات الامن للساكنة في انتظار حلول مناسبة لاعادة ايواء ساكنة دوار الكرعة في مكان افضل وبثمن معقول ومناسب
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1
16 - الورداني الخميس 24 ماي 2018 - 15:49
في غياب مؤسسات فاعلة أصبح الكل يرفع تظلمه للملك...لهذا بجب إعادة الهيكلة البشرية للمؤسسات الفاشلة ومعاقبة كل من تورط في هذا التظهور البين
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6
17 - الحسين الخميس 24 ماي 2018 - 15:49
نطلب من جلالة الملك ان يزور بعض المدن والقرى بغير إذن مسبق من السلطات وبعبارة أخرى بغير بروتوكول المعروف ليرى بأم اعينه ما يعانيه المواطنون في جميع المرافق العمومية مثل المستشفيات والإدارات والمدارس والطرق الخ. هناك جيهات في عمالة ترودانت مثلا التي اقطن فيها كما تركها الكلاوي أيام الاستعمار 1956 .من سنيين ونحن نطلب مستوصفا وطبيبة للنساء ولم يقع شيء إلى حد الآن من هذا .انا الطرق فحدث ولا حرج.
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2
18 - المواطن. الخميس 24 ماي 2018 - 15:55
انا شخصيا اطالب
بتوفير سكن واحد لكل عائلة ب ثمن لا يتعدى 120000 درهم. مع إعفاء من الضرائب على منزل واحد. ومن يمتلك أكثر فالتكون الضريبة بالاشطر.
المنزل رقم 1 الشطر الأول ضريبة حالية.
المنزل رقم 2 الشطر الثاني ضعف الضريبة.
المنزل رقم 3 الشطر 3 ثلاث مرات الضريبة.

الى آخره.
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5
19 - الديمقراطية هي الحل . الخميس 24 ماي 2018 - 15:58
المغرب بلد لا تراعى فيه لا حقوق الإنسان و لا عدالة اجتماعية ... بلد نهبته نخبة من المتنفذين الانتهازيين الذين يستفيدون من ثروات و خيرات البلاد و لا تهمهم مصلحة الوطن و المواطنين همهم الوحيد هو السعي وراء مصالحهم الشخصية بعيدا عن اية مصلحة عامة ..
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10
20 - الهام الخميس 24 ماي 2018 - 16:15
الله يعطيهم الصحة هؤلاء الأشخاص بصموا على شكل جديد من اشكال التظلم و الإحتجاج وليعرف المسؤولون المقصرين أن المغرب الذي كان يشحن فيه الناس أثناء التدشينات ليقولوا العام زين قد ولى لغير رجعة اليوم اولئك المسؤولين الذين ينتهزون كل تدشين او نشاط ملكي ليظهروا أنفسهم و يختبئون من المواطنين عندما يلجئون إيهم لحل المشاكل فضحهم الله وسيكونون أمما أمرين إما التدشين و الأنشطة الملكية بدون جمهور أو جمهور بصوت مستقل و مباشر للحاكم الفعلي و المسؤول الأول في هاد البلاد أو فكها يمن وحلتيها
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