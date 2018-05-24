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الرئيسية | مجتمع | المحكمة تمتع "أستاذ خريبكة" بالحرية بعد تنازل التلميذة المعنّفة

المحكمة تمتع "أستاذ خريبكة" بالحرية بعد تنازل التلميذة المعنّفة

المحكمة تمتع "أستاذ خريبكة" بالحرية بعد تنازل التلميذة المعنّفة
صالح الخزاعي من خريبكة
الخميس 24 ماي 2018 - 16:00

قرّرت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، في أول جلسة للنظر في ملف أستاذ مادة الرياضيات بثانوية الإمام مالك الإعدادية، الذي ظهر في شريط وهو يعرّض تلميذته "س.م" للتعنيف الجسدي واللفظي، (قرّرت) تمتيع الأستاذ بالسراح المؤقت، بعدما تقدّمت التلميذة المعنّفة ووالدها بالتنازل عن متابعة الأستاذ البالغ من العمر 59 سنة.

وحضرت التلميذة "س.م" إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة وهي تحمل بين يديها باقة ورد قُدّمتْ لها كعربون للصلح وصفاء الأجواء وانفراج الملف، وعزم الجميع على طي صفحة الخلاف بينها وبين أستاذها، بحضور عدد من متتبعي الشأن المحلي، وآخرين كان لهم دور كبير في إجراء الصلح بين طرفي النزاع.

وورد في وثيقة التنازل التي تقدّم بها والد التلميذة أنه "بعد تدخّل ذوي النيات الحسنة، ووقوع الصلح، أتنازل عن الشكاية التي سبق وأن تقدمت بها لفائدة ابنتي "س.م" في مواجهة "م.ع"، المعتقل في إطار الملف الجنحي التلبسي المدرج بجلسة اليوم أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة".

وورد في الوثيقة ذاتها التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها أن والد التلميذة المعنّفة "يتنازل عن أي متابعة، أو أي مطالب في إطار الملف الجنحي التلبسي المشار إليه، ويلتمس من المحكمة الموقرة الإفراج عن الأستاذ".

وعرفت بداية الجلسة أخذا وردّا سريعا بين أعضاء هيئتي دفاع الطرفين أمام هيئة المحكمة، وانصبّ النقاش أساسا حول التنازل الذي تقدّم به الطرف المشتكي، ما دفع رئيس الجلسة إلى رفعها لأزيد من ساعة، قبل أن تُستأنف أطوارها من جديد، ويتقدّم عضو هيئة دفاع التلميذة بالتنازل المكتوب، ويلتمس بالمقابل أعضاء هيئة دفاع الأستاذ السراح المؤقت.

وكان من اللافت خلال الجلسة تقدّمُ عبد الواحد الهلوجي، ممثل النيابة العامة، بمرافعة حول القضية، أكّد من خلالها على أن "علم المعلم كالهواء، يستنشقه القريب والبعيد، المجدّ والكسول، وكذلك الغني والفقير، وبفضل المعلم نجلس هنا في هذا المكان"، مشيرا إلى أنه "بالنظر للتنازل المدلى به فإن النيابة العامة لا تمانع في تمتيع الأستاذ بالسراح المؤقت".

واستجابت الهيئة القضائية لملتمس السراح المؤقت، وهو القرار الذي أثار ارتياح الحاضرين الذين تأثروا بالعناق الذي تبادله الأستاذ والتلميذة، تعبيرا منهما عن طي صفحة الخلاف وعودة علاقات الود الذي تجمع عادة بين المدرّس والمتعلم، فيما انخرط الجميع في التصفيق المعبّر عن المرحلة المرجوّة للقضية، على الأقل في الوق الراهن.

وشهدت البوابة الرئيسية للمحكمة الابتدائية، منذ الساعات الأولى من الصباح، احتشاد مجموعة من الفعاليات النقابية والإعلامية والجمعوية والحقوقية، من أجل متابعة أطوار مستجد الصلح المبرم بين أطراف الوقعة التي باتت قضية رأي عام، فيما عمل عدد كبير من تلاميذ وتلميذات ثانوية الإمام مالك الإعدادية ترديد شعارات تهتف باسم الأستاذ وتلميذته.

يشار إلى أن عددا من الفعاليات الإعلامية والجمعوية والنقابية زارت، ليلة أمس، بيت التلميذة المعنّفة "س.م"، وأجرت لقاء معها رفقة والدها، وذلك في إطار جلسة صلح دامت أزيد من ثلاث ساعات، وتكلّلت باقتناع المشتكية ووالدها بأهمية التنازل عن متابعة المشتكى به، لاعتبارات تتداخل فيها الجوانب الإنسانية والتربوية والاجتماعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - rodéo الخميس 24 ماي 2018 - 16:21
على سلامتك اللهم اجعلها مغفرة للذنوب و رمضان مبارك عليك وعلى العائلة
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22
2 - mostafa الخميس 24 ماي 2018 - 16:21
اللهم هذا منكر لو كانت بنت وزير او مسءول ما كانو يطلقون سراحه
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-51
3 - عمر الخميس 24 ماي 2018 - 16:21
مبادرة طيبة في هذا الشهر الفضيل.شكرا لكل من ساهم في تنقية الأجواء وتفعيل الصلح
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40
4 - المدني الخميس 24 ماي 2018 - 16:21
الله ياخد الحق فاللي خرج عل هاذ البلاد ما بقات اخلاق ما بقى احترام
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22
5 - بنعزوز الخميس 24 ماي 2018 - 16:22
في ظل هذه الاجواء الرمضانية نتذكر قول الله عز وجل: و الصلح خير. سيكون هذا الصلح خيرا للطرفين ان شاء الله و كل عام وانتم بخير.
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24
6 - يونس السلفي الخميس 24 ماي 2018 - 16:22
الحمد لله على سلامته
كان الله في عونه لن ينسى هذه الحادثة ما بقي حيّا
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18
7 - chafik chrif الخميس 24 ماي 2018 - 16:23
الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
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24
8 - ربيع الخميس 24 ماي 2018 - 16:23
بعض الهجوم والحملة المغرضة التي تعرضت لها العائلة من قبل الاذرع النقابية للاساتذة كان لهم المراد ليثبتوا بان قانون الغاب هو السائد في هذا البلد مما سيلطق ايادي منعدمي الضمير ليذيقوا ابناء الشعب مختلف صنوف القهر والتنكيل.
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-19
9 - علاء الدين الخميس 24 ماي 2018 - 16:23
والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا
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13
10 - NOUMRI الخميس 24 ماي 2018 - 16:25
سير الأستاد شد التقاعد أديالك ؤ هني التلاميد منك ؤ دبا الأصدقاء أديال التلميدة بأي اوجه غادي إشفوها هي و الأستاد أتصالحوا ؤ انتوما أديتوا العيب
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11 - خليلوفيتش الخميس 24 ماي 2018 - 16:26
الصلح خير التلميذة غلطات و الأستاذ فقد الأعصاب ديالو فلحظة غضب و هذه الأشياء تقع بين الأب و أبنائه و من خلال منبر هسبريس أوجه نصيحة لبعض من يريد الإصطياد في الماء العكر أقول لهم كيف تشعرون الآن و المياه رجعت لمجاريها ماذا إستفدتم أنتم دخلو بخيط أبيض ولا أعطيو التيساع كما يقال بالعامية المغربية و تحيا روح التسامح عند لمغاربة لحرار
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12 - ممتيقش الخميس 24 ماي 2018 - 16:26
لا والله ممتيق طلقوا صراح ديالوا . اقسم بالله لو كانت لبنت هي لدارت هكاك غادي تكون في هاذ حالة مطرودة من المدرسة . كنتمنى على اقل اثم تغييره لمؤسسة اخرى .
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13 - الحمد لله الخميس 24 ماي 2018 - 16:28
الاعتدار والتسامح والمحبة والاخوة شيء جميل بين المواطنين وخاصتا في هد الشهر المبارك. احترم تحترم
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14 - houssam الخميس 24 ماي 2018 - 16:28
الله يرحم ايام زمان ايام كان الأستاد والأستادة بمقام الوالد والوالدة ايام كان الاستاد يتلقى الأحترام في الفصل والشارع .الان وفي زمان المحمول والزندقة فالتلميد يرسل الاستاد للسجن وقد يرسله حتى للقبر وهدا ليس ببعيد مدام الزمان غير الزمان.
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15 - مهاجر الخميس 24 ماي 2018 - 16:28
أكيد أن والد التلميذة سيتنازل عن القضية بما أن التلاميذ شهدوا ضد ابنته
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16 - hamid الخميس 24 ماي 2018 - 16:29
حنا مسلمين، مغاربة.. التسامح و الإخاء.. لنصلح ما يمكن اصلاحه.. شكرا اب التلميذه
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17 - tazlagout الخميس 24 ماي 2018 - 16:32
الحمد لله على أن التلميذة قامت بالتنازل للاستاذ أما المسكين سيذخل السجن وهو على مشارف 60 سنة . وشكر خاص لكل من تذخل بالخير والصلح بين الطرفين . وتحية للقراء . ورمضان كريم للجميع .
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18 - Hamido الخميس 24 ماي 2018 - 16:33
لا أعتقد أن هدا الرجل عنيف.وحسب دكر ياتي عن المرحلة الإعدادية والثانوية كان الأساتذة في مثل سنه او أكبر ،اقول؛كانوا داءما عرضة للسخرية من طرف بعض التلاميذ.اعتقد أن الاستاد عندما يتقدم في السن يتغير شكله وهندامه وتكون له أفكار مخالفة وبعيدة كل البعد عن أفكار التلاميذ وهدا ما يشجعهم على اتخاذه موضوعا للسخرية.زيادة على دالك الاستاد كان متطوعا في تلك الحصة ولم تكن مدرجة في حصصه.
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19 - Jamila الخميس 24 ماي 2018 - 16:33
أنا سعيدة حقاً لكل من العائلات الحمد لله أن هذا الطالبة قد قام بالأفضل لهذا رمضان: لقد أنقذت المعلم من خسارة حياته المهنية..
Good JOb Al mousamih karrem
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20 - med الخميس 24 ماي 2018 - 16:34
هذه ميزة المغاربة التسامح قلوبهم كبيرة
اللهم أدم الرحمة بيننا
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21 - jawad الخميس 24 ماي 2018 - 16:34
الله يحفظه سالما لأسرته، من هنا فصاعدا على الاستاذ أن يقوم بواجبه فقط لا غير.
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22 - عابر سبيل الخميس 24 ماي 2018 - 16:35
الى المعلق رقم 2 الامر بعيد كل البعد عن السياسة انها قضية انسانية لا بنت فلان و لا فلان ...اصبحتم تدخلون السياسة و المؤامرة في كل شيء ...ان لم يكن لك تعليق في محله التزم الصمت لعل فيه خير و افيد للجميع...و كفاك من الحقد ...ام انك كنت تريد ان تتطور القضية و يسجن الاستاذ على بعد سنة واحدة من التقاعد...غريب ام البعض ماهم من الاسلام و الانسانية في شيء...تحية للتلميذة و لوالدها والجهات التي تدخلت...رمضان مبارك للجميع
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