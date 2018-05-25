24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3305:1712:2916:0919:3321:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عبد القادر أجينو .. خبير فيزيائي مغربي يلقن العلوم في مسقط (5.00)

  2. رحمونة زياني أول امرأة وكيلا عاما للملك بالمغرب (5.00)

  3. ميلشيات "البوليساريو" تحذر المغرب من حرب إقليمية بالصحراء (5.00)

  4. الدرك يوقف متورطين في تعنيف باعة سمك (5.00)

  5. الأوروبيون يحبطون البوليساريو بتسريع اتفاق الصيد مع المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | نفحات رمضان ترمم تصدع العلاقات بين "الجماعة" و"الإخوان"

نفحات رمضان ترمم تصدع العلاقات بين "الجماعة" و"الإخوان"

نفحات رمضان ترمم تصدع العلاقات بين "الجماعة" و"الإخوان"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الخميس 24 ماي 2018 - 23:00

انتظر قياديو أكبر تنظيمين إسلاميين في المغرب حلول شهر رمضان لِتجاوزِ حدَّة خلافات الماضي التي فرَّقَتْ بينهما لسنوات طويلة، ولعقدِ "جلسة صلح" شكلت فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إذ كان لافتاً دعوة جماعة العدل والإحسان قياديي التوحيد والإصلاح إلى مائدة إفطار، رغم وجود بعض القضايا التي خلقت توتراً داخل "العائلة الدينية"، وساهمت في تكريس "الهوة" بين التنظيمين.

وأثارت جلسات الإفطار الرمضانية التي دأب على تنظيمها إخوان العبادي والشيخي خلال شهر الصيام جدلاً واسعاً داخل وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها البعض خطوة تأتي لتوحيد "الصف الإسلامي"، على اعتبار أن التنظيمين "ينهلان من التصور الديني نفسه، ويحملان الأهداف نفسها المتعلقة بنشر الإسلام والدعوة"؛ فيما يقرُ البعض الآخر بأن "الأمر يتجاوز حدود الأفكار والمبادئ، ويمتد إلى تبليغ رسائل إلى جهات معينة داخل الدولة مفادها أن التحالف بينهما ممكن".

ورغم الخلافات الحادة التي عصفت بـ"الإخوان" وعطّلت مشاريعهم المشتركة، خاصةً أن التنظيمين يختلفان من حيث الرؤية والتوجه في ما يخص عددا من القضايا تجاه النظام السياسي، فإن هذا لم يمنع "إخوان الشيخي" من قبول دعوة أمين عام أكبر جماعة إسلامية في المغرب.

وفي قراءته لدلالات التقارب بين جماعة "العدل والإحسان" وحركة "التوحيد والإصلاح"، قال الباحث السياسي أمين السعيد إن "هناك مرجعية دينية مشتركة بين الجماعة والحركة"، مبرزاً أن "هذا التقارب يخضع لمدِّ وجزر حسب الظروف والسياقات، إذ يتقلص ميزان التقارب بين جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح في القضايا الخارجية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتقارب الرافض لغزو العراق سنة 2003 واغتيال بعض الزعماء (نموذج اغتيال أحمد ياسين سنة 2004، زعيم حركة حماس)".

ويلمس الباحث في العلوم السياسية "هذا التقارب كذلك في الخطاب الدعوي والسياسي المعادي للولايات المتحدة الأمريكية". أما على المستوى الداخلي، يقول السعيد، "فالتاريخ السياسي المغربي مليء بالمحطات التي شهت تقارباً يصل إلى لحظة التماهي؛ مثل التقارب الرافض للخطة الوطنية لإدماج المرأة، ثم الرفض الشرس لبعض القضايا القيمية والدينية المتعلقة بإباحة الإجهاض والمساواة في الإرث".

ورغم هذا التقارب الذي يجعل مثل هذه التنظيمات الإسلامية تتوحد تحت مظلة واحدة، يُقرُّ السعيد بأن "هناك بعض القضايا التي خلقت توتراً بين التنظيمين، والمتعلقة بالتوجه الرسمي تجاه النظام السياسي وقضية المشاركة السياسية من داخل الثوابت المؤطرة بالوثيقة الدستورية".

"بين التقارب والتوتر بين جماعة "العدل ولإحسان" وحركة "التوحيد والإصلاح" هناك ما يُعرف بمساحات الظل والغموض والضبابية المسكوت عنها، والمتعلقة بالمشاركة الانتخابية؛ فكما هو معروف أن الحركة، الجناح الدعوي لحزب "العدالة والتنمية"، تنخرط بشكل مباشر في دعم الحزب لحظة الانتخابات"، يقول المحلل السياسي.

ويستدرك السعيد: "لكن في المقابل، رغم التوجه الرسمي لجماعة "العدل والإحسان" الرافض للمشاركة الانتخابية، فإن جزءا غير قليل من أتباع الجماعة يتعاطف مع حزب العدالة والتنمية خلال المحطات الانتخابية، بحكم الإٍرث المشترك المتعلق بالمرجعية الدينية".

وتوقف المحلل ذاته عند الحملة الأخيرة المتعلقة بمقاطعة بعض المنتجات والمواد الاستهلاكية، مشيرا إلى أنه "يلاحظ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عودة التعبئة القوية شبه المشتركة بين جزء من جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح، وجزء من شبيبة حزب العدالة والتنمية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Hamido الخميس 24 ماي 2018 - 23:25
على جماعة العدل والإحسان أن تنأى بنفسها عن كل ما له صلة بالعدالة والتنمية.فاتباع الشيخ ياسين رحمه الله رفضوا الدخول في اللعبة السياسية لأنها غير مبنية على أسس ديمقراطية.بينما سقطت العدالة والتنمية في الفخ ومرغها المخزن في التراب.يتضح أن الجماعة كانوا على صواب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - و محمد الخميس 24 ماي 2018 - 23:30
اسيدي الله يكمل بخير .يعقدوا جلسة صلح يفطروا يتصحروا شغلهم هداك يبعدوا غير على السياسة .تدبير شأن بلد بزاف عليهم .يفتيو فامور الدين ويخليو الدنيا للقادرين على حل مشاكل البلد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
3 - البيضاوي الخميس 24 ماي 2018 - 23:40
جماعة العدل والاحسان مستقلة بشخصيتها وقرارها السياسي ولا تنتمي للتنظيم الاخواني ، مع العلم ان الجماعة يسجل لها على انها تحافظ على امن بلدها المغرب ولم يسبق لها ان تآمرت مع جهات اجنبية من اجل زعزعة استقراره.
اما بعض الاسلاميين الاخرين الذين ينتمون للتنظيم الاخواني يلاحظ عليهم ان ولاءهم الاول هو للتنظيم وليس للمغرب ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - nkki الخميس 24 ماي 2018 - 23:49
ها علاش كتائب بنكيران تدعوا لمقاطعة حزب العدالة والتنمية تمهيدا لعودة سيهم عبدالاله من خلال حزب اوتنظيم اخر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.