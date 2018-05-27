مراكز الاستماع .. حلقة مفقودة في سلوكات العنف بمدارس المملكة

هسبريس - محمد الراجي

مع توالي حالات العنف في المؤسسات التعليمية، سواء الصادر عن التلاميذ أو الأساتذة، يُطرح دور مراكز الاستماع والإنصات التي جرى إحداثها منذ سنوات من أجل الإنصات إلى التلاميذ الذين يعانون من مشاكل أسرية واجتماعية ونفسية صعبة.

الهدف من إحداث مراكز الاستماع والإنصات هو إعادة إدماج التلاميذ المفصولين، والرفع من معنويات الذين يعانون منهم من مشاكل اجتماعية ونفسية، لكنْ يبدو أنَّ دور هذه المراكز لا أثر له على أرض الواقع، خاصة مع تزايد العنف المدرسي.

خلال ندوة نظمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، حول آليات الإنصات والحوار داخل المؤسسات التعليمية، ذهب مدير الأكاديمية، محمد أضرضور، إلى اعتبار مراكز الاستماع والإنصات "مجرد مضيعة للوقت والمال".

فشل مراكز الاستماع والإنصات في أداء دورها الذي أنشئت من أجله راجع إلى عدم توفير الموارد البشرية المتخصصة والكافية لإدارتها، حسب أحمد منصوري، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم، موضحا أنَّ هذه المراكز "أضحت جسدا بلا روح".

عائق آخر يُثبط عمل مراكز الاستماع والإنصات هو عدم توفير أطر متخصصة للقيام بهذه العملية، خاصة أنَّ الأمر يتعلق بالحالة النفسية للتلميذ، وهو ما يتطلب الاستعانة بمختصين نفسانيين، كما يقول منصوري، مضيفا أنّ النتيجة الوحيدة لهذه المراكز هي أنها خلقت موظفين أشباحا.

وباتت مسألة مواكبة التلاميذ ومصاحبتهم، خاصة الذي يتسمون بتصرفات غير سوية، مطروحة بقوة في ظل تنامي العنف في المؤسسات التعليمية المغربية.

ويرى محمد حرفوف، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، أنّ ما يغذّي العنف في الوسط المدرسي هو انعدام التواصل، سواء بين الأساتذة والإدارة مع التلاميذ، أو مع أولياء أمورهم، وغياب الإنصات إلى التلاميذ، درْءا لأي ردود فعل متشنجة.

وأوضح المتحدث ذاته أنَّ اللجوء إلى تأديب التلاميذ الذين تصدر عنهم تصرفات غير سوية، دون مواكبتهم من الناحية النفسية، والتواصل مع أولياء أمورهم، يؤدّي إلى عنف مضاد من طرفهم.

وعاد العنف في المؤسسات التعليمية ليطفو مجددا على السطح بقوة بعد واقعة تعنيف أستاذ لتلميذة في مدينة خريبكة، الأسبوع الماضي، وهي الواقعة التي شطرت صف الرأي العام، بين داعٍ إلى إنزال أشد العقوبات بالأستاذ المعتدي، وبين من حمّل المسؤولية للتلميذة، بداعي أنها قامت برشقه بالطباشير؛ ما أدّى إلى فقدانه للتحكم في أعصابه فعنّفها بقوة.