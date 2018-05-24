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الرئيسية | مجتمع | سفارة الإمارات بالرباط تطلق حملة إفطار الصائم

سفارة الإمارات بالرباط تطلق حملة إفطار الصائم

سفارة الإمارات بالرباط تطلق حملة إفطار الصائم
هسبريس من الرباط
الخميس 24 ماي 2018 - 20:05

أشرف سعيد مهير الكتبي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الإمارات العربية المتحدة بالرباط اليوم بمقر السفارة على إعطاء انطلاقة حملة إفطار الصائم بمكرمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لفائدة المئات من المغاربة المحتاجين.

ووزع سعيد مهير الكتبي نيابة عن السفير علي سالم الكعبي سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية مساعدات غذائية على الفئات المتعففة بالتعاون مع الجمعيات الناشطة في المجال الخيري والإنساني.

وتسلم رؤساء الجمعيات الخيرية والإنسانية من مختلف مناطق المملكة الحصص الموجهة للفئات المعوزة لتوزيعها بمناسبة شهر رمضان.

وأشاد المستفيدون بالجهود الإنسانية والخيرية التي يقوم بها الهلال الأحمر الإماراتي لفائدة الفئات المحتاجة في المغرب، وعبروا عن شكرهم بالمبادرات الكريمة للهلال الأحمر التي شملت إفطار الصائم، مما ساهم في تخفيف معاناة عدد من المحتاجين في عدد من المدن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - bouaazza الخميس 24 ماي 2018 - 20:27
Je m'interroge !!! (30DHx60 )x 30=54000 DH , si j'étais riche ou bien j'avais quelques puits du pétrole est-ce que je serai tenté de jeûner ou de payer 54000 et aller faire la fête en Europe .....je m'interroge seulement !!!
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2 - بكل صدق الخميس 24 ماي 2018 - 20:51
نحن ﻻ نريد من اﻹمارات إفطار الصائم نريد منهم استتمارات قوية تساهم في إقﻻع آقتصادنا وتلك هي اﻷخوة الصادقة ....أما إفطار الصائم .....؟؟؟؟؟؟؟
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3 - عبد الهادي لحفاري الخميس 24 ماي 2018 - 20:55
قفف رمضان توزع في جميع البلدان الاسلامية على المعوزين والمحناجين ولو كانت الدول البرجوازية المتقدمة اللادينية تصوم رمضان لوزعت قففا على مواطنيها المحتاجين وهذا عمل انساني لا يجب نقده من قبل المعلقين والقول بان المتصدقين يريدون الشهرة خطأ كبير اما توزيع الصدقات علانية وبحضور الكاميرا فهذا من شانه ان يشجع الناس على التصدق
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