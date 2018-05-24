24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3405:1712:2916:0919:3221:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عبد القادر أجينو .. خبير فيزيائي مغربي يلقن العلوم في مسقط (5.00)

  2. رحمونة زياني أول امرأة وكيلا عاما للملك بالمغرب (5.00)

  3. ميلشيات "البوليساريو" تحذر المغرب من حرب إقليمية بالصحراء (5.00)

  4. الأوروبيون يحبطون البوليساريو بتسريع اتفاق الصيد مع المغرب (5.00)

  5. محامي بوعشرين والفيديوهات (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الملك يدشن مركزا لطب الإدمان بحي سيدي مومن

الملك يدشن مركزا لطب الإدمان بحي سيدي مومن

الملك يدشن مركزا لطب الإدمان بحي سيدي مومن
هسبريس - و.م.ع
الخميس 24 ماي 2018 - 19:43

أشرف الملك محمد السادس اليوم الخميس بحي التشارك، بمقاطعة سيدي مومن، بالدار البيضاء على تدشين مركز لطب الإدمان، الثاني من نوعه الذي تنجزه مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى المدينة.

ويعكس هذا المشروع، الذي تطلب إنجازه استثمارات بقيمة 6.5 ملايين درهم، عناية الملك التي يحيط بها الشباب، وحرصه على حمايتهم من كل انحراف أو خطر مجتمعي، وخلق المناخ الملائم لتحفيز مشاركتهم الفعالة في الحياة المجتمعية.

ويندرج هذا المركز الجديد، الذي يعد آلية ناجعة للعلاج والتحسيس والتشخيص والوقاية والمصاحبة النفسية -الاجتماعية، في إطار البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان.

ويروم هذا البرنامج الوطني حماية الشباب من استعمال المواد المخدرة، وتحسين جودة التكفل بالمدمنين، لاسيما مستعملي المخدرات، وتيسير الولوج لبنيات التكفل، فضلا عن تشجيع انخراط المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية في معالجة إشكاليات الإدمان. كما سيمكن هذا البرنامج من مساعدة عائلات الأشخاص المستفيدين في مواجهة الآثار السلبية لسلوكات الإدمان.

وعلى غرار المراكز المنجزة من طرف المؤسسة بكل من الدار البيضاء (بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد) والرباط، ووجدة، والناظور، ومراكش، وتطوان، وطنجة وفاس وأكادير، سيقوم مركز طب الإدمان لسيدي مومن بأعمال التحسيس والوقاية من استعمال المواد المخدرة، كما سيضمن التكفل الطبي والاجتماعي بالأشخاص الذين يعانون من سلوك إدماني، إضافة إلى العمل على تشجيع الأسر على الانخراط الفعلي في جهود الوقاية.

ويهدف المركز كذلك إلى إعادة إدماج الأشخاص المعنيين اجتماعيا، إلى جانب تأطير وتكوين الجمعيات في مجال الحد من مخاطر الإدمان، لاسيما عبر التنفيذ والمواكبة الميدانية للشباب مستعملي المخدرات، وكذا الشباب المهددين بخطر الإدمان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - sgcib الخميس 24 ماي 2018 - 19:59
Commençons par bruler les champs de cannabis et par arrêter SERIEUSEMENT le trafic de drogue.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - منتبع الخميس 24 ماي 2018 - 20:06
أيها المغاربة التفوا حول ملككم الهمام، فوالله لأن الذي جاء في خطابه : "اللهم كثر حسادنا " لحقيقة لا غبار عليها، و ها نحن نلحظ التكالب شرقا و جنوبا و شمالا على و طننا العزيز.
نقر بأن هناك نواقص كثيرة في بلدنا لكن هناك أياد خارجية تتآمر علينا و تريد خلق شرخ وهوة بين مكونات المجتمع المغربي العريق.
عاش الملك و عاش الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - المحجوب الخميس 24 ماي 2018 - 20:10
الأولى محاربة أسباب الإدمان من أمية وبطالة وتشرد وعنف منزلي، صديق عزيز لم يبتلي بإستعمال المخدرات إلا بعد مرور 5 سنوات على تخرجه وهو بطالي وبدون عمل ولا مسكن ولا زوجة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.