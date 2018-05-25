المقرئ القزابري: اتصال الملك "داوى آلامي"

هشام بوعلي*

كشف المقرئ عمر القزابري، إمام مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن الملك محمدا السادس اتصل به للاستفسار عن حالته الصحية وتفاصيل مرضه، وعن الطبيب الذي فحص ركبته.

وقال القزابري، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وأنا في غمرة آلامي التي سببها تعب ركبتي.. يأتيني اتصال من لدن جلالة الملك محمد السادس نصره الله.. يَطمئنُّ على حالي.. ويسأل عن تفاصيل ألمي.. وعن الطبيب الذي فحص ركبتي".

وأشار المقرئ المعروف، في المنشور ذاته، إلى أن هذا الاتصال الملكي مسح عنه الآلام التي كان يشكو منها وأسعدَ قلبه، متمنيا السعادة للعاهل المغربي ولباقي أفراد الأسرة الملكية، وأهداه أبياتا شعرية.

يذكر أن القزابري توقف عن الإمامة لعدة أيام، بعد شعوره بآلام قبل حلول شهر رمضان الجاري في ركبته، ونصحه الطبيب بالراحة مع إجراء فحوصات أخرى.

*صحافي متدرب