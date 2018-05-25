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الرئيسية | مجتمع | المقرئ القزابري: اتصال الملك "داوى آلامي"

المقرئ القزابري: اتصال الملك "داوى آلامي"

المقرئ القزابري: اتصال الملك "داوى آلامي"
هشام بوعلي*
الخميس 24 ماي 2018 - 22:56

كشف المقرئ عمر القزابري، إمام مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن الملك محمدا السادس اتصل به للاستفسار عن حالته الصحية وتفاصيل مرضه، وعن الطبيب الذي فحص ركبته.

وقال القزابري، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وأنا في غمرة آلامي التي سببها تعب ركبتي.. يأتيني اتصال من لدن جلالة الملك محمد السادس نصره الله.. يَطمئنُّ على حالي.. ويسأل عن تفاصيل ألمي.. وعن الطبيب الذي فحص ركبتي".

وأشار المقرئ المعروف، في المنشور ذاته، إلى أن هذا الاتصال الملكي مسح عنه الآلام التي كان يشكو منها وأسعدَ قلبه، متمنيا السعادة للعاهل المغربي ولباقي أفراد الأسرة الملكية، وأهداه أبياتا شعرية.

يذكر أن القزابري توقف عن الإمامة لعدة أيام، بعد شعوره بآلام قبل حلول شهر رمضان الجاري في ركبته، ونصحه الطبيب بالراحة مع إجراء فحوصات أخرى.

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - محمد الخميس 24 ماي 2018 - 23:11
السلام وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاك الله خيرا يا شعب
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6
2 - hhhh الخميس 24 ماي 2018 - 23:15
الشافي هو الله السي لفقيه ونشكر جلالة الملك على الالتفاتة لابناء شعبه
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22
3 - عمر الخميس 24 ماي 2018 - 23:16
اللهم شافي شيخنا الفضيل عمر القزابري
التقيته يوما في محطة الوقود بمدينة مراكش حين رأيته توجهت اليه لتحيته بعد السلام و الدردشة سألني ان اريد ان ارافقه في سيارته الى البيضاء ادهلني تواضعه وبشاشة وجهه جزاك الله خيرا شيخنا
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16
4 - zizouu35 الخميس 24 ماي 2018 - 23:24
اللهم اشفيه انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
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15
5 - زهير بومية الخميس 24 ماي 2018 - 23:25
كن هداه الله اعطيني نمرا د سيدنا نتاصل بيه هههه نتمنى الشفاء العاجل للامام المحبوب و نشكر جلالة الملك على الالتفاتة
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5
6 - سعيد العيسوي من فاس الخميس 24 ماي 2018 - 23:30
الله يشفيك ويشافي مرضى المسلمين ويحفظ بلادنا ويكتر المحبة بيننا
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9
7 - Abdellah الخميس 24 ماي 2018 - 23:37
أنت أحسن صلي بالسلطان والحكومة والأغنياء .. خلي ناس الشعب يصلي بهم إمام فقير مثلهم
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8 - تحية مراكشية الجمعة 25 ماي 2018 - 00:03
اللهم شافي و عافي فقيهنا السي القزابري، و ديما كوكاب.
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