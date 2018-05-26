نقابات تعليمية تدعو إلى الاحتجاج من أجل الحوار

هسبريس - أمال كنين

دعت ثلاث نقابات تعليمية إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية بمختلف ربوع المملكة، مهددة بتنظيم أشكال احتجاجية أخرى خلال القادم من أيام احتجاجا على ما بات يعرفه الوضع التعليمي ببلادنا، ومطالبة بضرورة استئناف حوار قطاعي منتج.

وشددت كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، ضمن بيان مشترك، على ضرورة انطلاق "تفاوض حقيقي وفق أجندات وآجال محددة للتنفيذ، لتجاوز حالة البلوكاج والمراوحة التي تتفاقم داخل قطاع التربية والتكوين وتعمق معاناة الأسرة التعليمية"، مؤكدة مراسلة وزير التربية الوطنية من أجل استئناف الحوار؛ "وهي المراسلات التي لم تجد لها أي جواب".

وطالبت النقابات الثلاث بضرورة وضع حد لـ"وضعية الجمود التي تعيشها مجمل ملفات الفئات التعليمية المتضررة"، خاصة في ظل "تنامي المظاهر السلبية بالمدرسة العمومية، والتي تعصف بالقيم والدور التربوي المنوط بها، إلى حد الاستهانة بحرمة المؤسسة واستباحة فضاءاتها للتهكم والسخرية".

وانتقد المصدر نفسه ما أسماه "استمرار الوزارة في الاستفراد بقرارات إستراتيجية تهم المنظومة التربوية عامة والأسرة التعليمية خاصة، في إقصاء تام للإطارات النقابية"، موضحة أن "آخرها كان مرسوم هيئة التدبير الإداري والتربوي، ما سمي مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وتهريبه إلى المجالس الإدارية للأكاديميات التي تنعقد في غياب ممثلي الموظفين وتصادق على ميزانيتها في مخالفة للقانون المنظم"، حسب البيان.

ونبهت النقابات إلى أن تجاوز حالة "البلوكاج" رهين بـ"تفاوض حقيقي وفق أجندات وآجال محددة للتنفيذ"، مشددة على ضرورة "التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل منصف ومحفز ودامج لمختلف الفئات العاملة في القطاع".

على صعيد آخر انتقد البيان الطريقة التي تعاملت بها وزارة التربية الوطنية مع قضية أستاذ خريبكة، واصفا إياها بـ"المتهافتة"، ومنتقدا تورطها في الإدلاء بتصريحات إعلامية أورد أنها "لا تخدم ملفا معروضا أمام القضاء"؛ وزاد: "ناهيك عن عدم التزامها بالحياد والموضوعية التي تقتضيها مسؤوليتها تجاه جميع الأطراف قبل اتخاذ أي قرار متسرع، ما لم نعهده في تعاطي الوزارة مع أحداث أخرى سابقة وجسيمة، آخرها وفاة أستاذ بالدار البيضاء والاعتداء الشنيع بالسلاح الأبيض على أستاذة بالمدينة نفسها وحالات أخرى".