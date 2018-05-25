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كُتّاب وآراء
مديرية الحموشي تعاقب ضابطا ممتازا قابل توسّل مواطن بالسب والصفع
أثار "فيديو" جديد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب، إذ ظهر فيه شرطي يصفع مواطنا ويوجه له شتائم بكلمات نابية. وسرعان ما تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطنية مع الشريط مصدرة أمرا بتوقيف الشرطي وإحالته على المجلس التأديبي.
ويظهر التسجيل، الذي برز اليوم الجمعة، شرطي مرور يحاول حجز دراجة نارية ثلاثية العجلات، المشتهرة بتسمية "تريبورتور"، إلا أن صاحبها توسل إليه وقبل يديه حتى لا يقوم بذلك، على اعتبار أنه مورد رزقه الوحيد، إلا أن الأمني لم يبال بحديث السائق وقابله بالسب مستعملا كلمات نابية، وصفعه على وجهه.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن بلاغ لها، قرارا يقضي بـ"التوقيف عن العمل في حق ضابط الأمن الممتاز المشتغل بولاية أمن الدار البيضاء، مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي للبت في مخالفته لمدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني، وإخلاله بواجب التحفظ، فضلا عن تعريضه لأحد الأشخاص لاعتداء لفظي وجسدي".
بموازاة ذلك، فتحت ولاية أمن الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في شأن الاعتداء اللفظي والجسدي الذي ارتكبه موظف الشرطة المخالف، والذي تم توثيقه في شريط منشور على شبكة الإنترنت.
وفي مقابل ذلك فقد تم تكليف ولاية أمن الدار البيضاء بالتحقق من مدى تطبيق القانون في حق مالك الدراجة النارية ثلاثية العجلات؛ وذلك في الشق المتعلق بمخالفته لأحكام قانون السير والجولان.
وتفاعل عدد كبير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مع التوقيق السمعي البصري المذكور، معتبرين أنه يكرس لـ"الحكرة"، وأنه لا يمكن تطبيق القانون بتلك الطريقة؛ فيما ذهب آخرون إلى أن هذا التصرف يسيء إلى المؤسسة الأمنية برمتها.
أما المديرية العامة للأمن الوطني فقد شددت، ضمن بلاغها، على أنها "تفاعلت بسرعة وجدية مع الشريط الذي يوثق لهذه الأحداث، وبادرت بفتح بحث دقيق ورتبت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وذلك في سياق حرصها الشديد على تخليق المؤسسة الأمنية وتقويم سلوك موظفيها على النحو الذي يخدم أمن المواطنين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (102)
الوحيد لي كيبان ليا فيه الضو فهاد المسؤولين
الله يحفضك من ولاد الحرام
أصبحت لا تتحرك إلا بفيديوهات واليوتيوب ...
لكن مادا يقول القانون عن التسول ?
عندما يقيم الملك في الشمال البوليس يجمع كل للمتمردين والمتسولين من الشوارع في اتجاه الخيريات
ثم دورية وزير الأوقاف التي حمل فيها أمام المساجد مسؤولية محاربة التسول بالمساجد ...
فهل تتوفر الحكومة على حل للتسول ? ? ?
حقرة وقمع ومهانة للمواطن وكأنهم عبيد
تطبيق القانون من طرف رجال الأمن يجب أن يقابله المفهوم الجديد لممارسة السلطة في إطار الاحترام التام لحقوق الإنسان و كرامة المواطن .
نشكر ع. الحموشي على كل المجهودات الجبارة التي يبذلها من اجل تخليق العمل الأمني
وجزاه الله خير الجزاء علي تفاعله السريع مع هاته النازلة
هكذا اعذت الاعتبار الي حماة الوطن من الشرفاء الساهرين علي آمو الوطن
لك سيدي تحية إجلال واكبار ودمت في خدمة الصالح العام
ونتمني ان ترفق بصاحب التريبورتور فغذاء المعيشة احرق جيوب الضعفاء من المغاربة
ممنونين لشخصك السيد الحموشي
ورمضانك كريم
ابو نزار
باريس
في الوقع إدا كان السيد الذي له دراجة تريبورتور قام بمخالفة يجب ان يعاقب
لكن الشرطي لا يحق له ان يصفع الموطن كان على الشرطي ان يقوم بواجبه المهني فقط كما يفعل الكتير من رجال الشرطة (ولأسف الشديد )
حتى نعطي لدي كل حق حقه تحية لرجال الامن
وتحية إلى السيد المدير العام للأمن الوطني
معا لتغيير المنكر عن طريق فضحه وتعريته
أخي المواطن صور ولوح وأجرك على الله
ويكون البعض قد لا حظ بان العامل المكلف برفع الموتور الى السيارة كان مستعجلا ولم يترك الفرصة للمسكين لشرح ظروفه البئيسة لضابط الشرطة ربما لانه يأخذ أجرا اضافيا مقابل ذلك
هاداك مول طريبورطور لو انه صدمك او صدم سبارتك فمن سيحميك منه
لقد بدات الامور تنظم لاكن هناك من يريدها مخوضة
علا الحموسي ترقية الضابظ بدل من بهدلته
راها السيبة ماصالحاشي
فجميل ما قامت به مديرية الشرطة في حقه، والذي سيكون درسا لكل من سولت له نفسه احتقار أو استصغار المواطنين.
فالصوت والصورة عبر الهاتف أصبح متنفسا للمواطنين، والذي يثبت لصاحبه وبكل دقة جميع التفاصيل المتعلقة بحدث ما .
يبقى المواطن ضحية سلوكات غير مبررة من طرف رجل سلطة غير مؤهل ولكن في نفس الوقت يفتقد الاتنان احترامهما للقانون.
و ضابط الأمن يعاني من الضغوطات و إكراهات العمل مما جعل لسانه متعودا على الألفاظ النابية لسخطه و حقده على وضعه الذي هو في جميع الأحوال أفضل من صاحب الدراجة.
فلا هذا و لا ذاك يشكل مشكلا لهذا المجتمع. المشكل هو من تسبب في كل هذا و جعل الأوضاع متوترة حتى أصبح المجتمع بكافة شرائحه كبركان هائج...
لا يستحق ذلك المنصب...
ولولا هذه التكنولوجيا التي اصبحت تشكل عنصر ضغط على اصحاب القرار بسبب ردود الفعل الشعبية لما كانت لهم اية ردة فعل.
ولايضن نفسه أنه يشتغل لخدمة دلك المواطن وأنه هو من يدفع راتبه
لان القانون في هده الحالة يحرم صاحب العربة من مورد رزقه .
الغرامة تكفي في حق هؤلاء .
أما تصرف الشرطي فهو غير مقبول بتاتا .
يجب عزله لكي يكون عبرة لغيره .
عموما و باختصار انا فعلا خجول من سحنتي المغربية في أوروبا .
ماشي لاني مهاجر
ماشي لاني فقير
ماشي لاني مقاريش
إنما لأن بصلة أغلى مني فالمغرب
يعني فبلادي انا ما نسوا بصلة .
وهدا مايحز في نفسي .
انتبهوا انتبهوا وعودو لرشدكم
صاحب الدراجة ان اخطاء عليه اداء الغرامة ولكن عليه رفع دعوة قضائية ضد الشرطي وايضا مديرية الأمن ووزارة الداخلية لان الدستور والا عراف الانسانية حفطت له كرامته
وعلى القظاء باداء واجبه في الحفاظ وصون كرامة الانسان المواطن
وشكرا