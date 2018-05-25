مديرية الحموشي تعاقب ضابطا ممتازا قابل توسّل مواطن بالسب والصفع

هسبريس - أمال كنين

أثار "فيديو" جديد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب، إذ ظهر فيه شرطي يصفع مواطنا ويوجه له شتائم بكلمات نابية. وسرعان ما تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطنية مع الشريط مصدرة أمرا بتوقيف الشرطي وإحالته على المجلس التأديبي.

ويظهر التسجيل، الذي برز اليوم الجمعة، شرطي مرور يحاول حجز دراجة نارية ثلاثية العجلات، المشتهرة بتسمية "تريبورتور"، إلا أن صاحبها توسل إليه وقبل يديه حتى لا يقوم بذلك، على اعتبار أنه مورد رزقه الوحيد، إلا أن الأمني لم يبال بحديث السائق وقابله بالسب مستعملا كلمات نابية، وصفعه على وجهه.

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن بلاغ لها، قرارا يقضي بـ"التوقيف عن العمل في حق ضابط الأمن الممتاز المشتغل بولاية أمن الدار البيضاء، مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي للبت في مخالفته لمدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني، وإخلاله بواجب التحفظ، فضلا عن تعريضه لأحد الأشخاص لاعتداء لفظي وجسدي".

بموازاة ذلك، فتحت ولاية أمن الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في شأن الاعتداء اللفظي والجسدي الذي ارتكبه موظف الشرطة المخالف، والذي تم توثيقه في شريط منشور على شبكة الإنترنت.

وفي مقابل ذلك فقد تم تكليف ولاية أمن الدار البيضاء بالتحقق من مدى تطبيق القانون في حق مالك الدراجة النارية ثلاثية العجلات؛ وذلك في الشق المتعلق بمخالفته لأحكام قانون السير والجولان.

وتفاعل عدد كبير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مع التوقيق السمعي البصري المذكور، معتبرين أنه يكرس لـ"الحكرة"، وأنه لا يمكن تطبيق القانون بتلك الطريقة؛ فيما ذهب آخرون إلى أن هذا التصرف يسيء إلى المؤسسة الأمنية برمتها.

أما المديرية العامة للأمن الوطني فقد شددت، ضمن بلاغها، على أنها "تفاعلت بسرعة وجدية مع الشريط الذي يوثق لهذه الأحداث، وبادرت بفتح بحث دقيق ورتبت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وذلك في سياق حرصها الشديد على تخليق المؤسسة الأمنية وتقويم سلوك موظفيها على النحو الذي يخدم أمن المواطنين".