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الرئيسية | مجتمع | مديرية الحموشي تعاقب ضابطا ممتازا قابل توسّل مواطن بالسب والصفع

مديرية الحموشي تعاقب ضابطا ممتازا قابل توسّل مواطن بالسب والصفع

مديرية الحموشي تعاقب ضابطا ممتازا قابل توسّل مواطن بالسب والصفع
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 25 ماي 2018 - 14:00

أثار "فيديو" جديد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب، إذ ظهر فيه شرطي يصفع مواطنا ويوجه له شتائم بكلمات نابية. وسرعان ما تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطنية مع الشريط مصدرة أمرا بتوقيف الشرطي وإحالته على المجلس التأديبي.

ويظهر التسجيل، الذي برز اليوم الجمعة، شرطي مرور يحاول حجز دراجة نارية ثلاثية العجلات، المشتهرة بتسمية "تريبورتور"، إلا أن صاحبها توسل إليه وقبل يديه حتى لا يقوم بذلك، على اعتبار أنه مورد رزقه الوحيد، إلا أن الأمني لم يبال بحديث السائق وقابله بالسب مستعملا كلمات نابية، وصفعه على وجهه.

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن بلاغ لها، قرارا يقضي بـ"التوقيف عن العمل في حق ضابط الأمن الممتاز المشتغل بولاية أمن الدار البيضاء، مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي للبت في مخالفته لمدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني، وإخلاله بواجب التحفظ، فضلا عن تعريضه لأحد الأشخاص لاعتداء لفظي وجسدي".

بموازاة ذلك، فتحت ولاية أمن الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في شأن الاعتداء اللفظي والجسدي الذي ارتكبه موظف الشرطة المخالف، والذي تم توثيقه في شريط منشور على شبكة الإنترنت.

وفي مقابل ذلك فقد تم تكليف ولاية أمن الدار البيضاء بالتحقق من مدى تطبيق القانون في حق مالك الدراجة النارية ثلاثية العجلات؛ وذلك في الشق المتعلق بمخالفته لأحكام قانون السير والجولان.

وتفاعل عدد كبير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مع التوقيق السمعي البصري المذكور، معتبرين أنه يكرس لـ"الحكرة"، وأنه لا يمكن تطبيق القانون بتلك الطريقة؛ فيما ذهب آخرون إلى أن هذا التصرف يسيء إلى المؤسسة الأمنية برمتها.

أما المديرية العامة للأمن الوطني فقد شددت، ضمن بلاغها، على أنها "تفاعلت بسرعة وجدية مع الشريط الذي يوثق لهذه الأحداث، وبادرت بفتح بحث دقيق ورتبت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وذلك في سياق حرصها الشديد على تخليق المؤسسة الأمنية وتقويم سلوك موظفيها على النحو الذي يخدم أمن المواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (102)

1 - haamid الجمعة 25 ماي 2018 - 14:12
ضابط ابان عن مستوى دنيء. ..في انتظار الجزاء. ..و لا فالحين غا ف أستاذ خريبكة. ..نتوسم خيرا ف الحموشي. .
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263
2 - hamin douyan الجمعة 25 ماي 2018 - 14:12
لوكان الادارات كاع فيهم شي واحد بحال الحموشي كون بان الفرق
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281
3 - محمد نبيل الجمعة 25 ماي 2018 - 14:13
الله ينصرك الحموشي
الوحيد لي كيبان ليا فيه الضو فهاد المسؤولين
الله يحفضك من ولاد الحرام
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281
4 - Ahmed الجمعة 25 ماي 2018 - 14:13
Et bien justice du Maroc détenez le en prison comme le prof de kbrribga
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97
5 - Citoyens الجمعة 25 ماي 2018 - 14:14
On imagine le nombre de cas similaires mais non filmés, ni enregistrés ou non écoutés et qui resteront impunis jusqu’au jugement dernier devant Allah...
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113
6 - ما نعرف الجمعة 25 ماي 2018 - 14:14
الدولة المغربية تنافق المغاربة ...

أصبحت لا تتحرك إلا بفيديوهات واليوتيوب ...

لكن مادا يقول القانون عن التسول ?

عندما يقيم الملك في الشمال البوليس يجمع كل للمتمردين والمتسولين من الشوارع في اتجاه الخيريات

ثم دورية وزير الأوقاف التي حمل فيها أمام المساجد مسؤولية محاربة التسول بالمساجد ...

فهل تتوفر الحكومة على حل للتسول ? ? ?
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127
7 - imad الجمعة 25 ماي 2018 - 14:14
ويريدون تنظيم كأس العالم المغرب بعيد عن العالم الأول بسنين ضوئية
حقرة وقمع ومهانة للمواطن وكأنهم عبيد
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166
8 - Hard Talk الجمعة 25 ماي 2018 - 14:15
أنا لا اتفق مع استعمال العنف اللفظي و الجسدي من طرف الشرطي ولكن سائقي التريبورتورات عاثوا فسادا في البلاد. سلوكهم مشين و يسوقون بتهور و يتسببون في الحوادث و أغلبهم عديمي الأخلاق و لا يحترمون علامات السير و التشوير.
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241
9 - nacer الجمعة 25 ماي 2018 - 14:16
اصحاب تريبورترات ضصرو اصبحو فوق القانون كانت الأمور عادية حتى بدأ مول الموتور يخسر في الهدرة وبغا ينزلو بالقوة ووووويقولو أنه كي قبل يديه ورجليه اش داه يعمل هكدا خاصو هو يلوم نفسو لي مخالف
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59
10 - NOUMRI الجمعة 25 ماي 2018 - 14:16
أتمنى من السيد الحموشي أن يطرد الضابط من سلك الشرطة بصفة نهائية دون تعويضات و المنع من العمل في القطاع العام حتى يكون عبرة لغيره كما يجب على دلك المواطن صاحب الدراجة رفع دعوة قضائية ضد الضابط بتهمة السب و القدف و الضرب و المطالبة بتعويض يحفظ كرامته
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-73
11 - منير الجمعة 25 ماي 2018 - 14:16
كان على الشرطي ان لا يتفوه بتلك العبارات و كان عليه كدلك ان يترك صاحب الدراجة ينزل دراجته و نحن في غنى عن تطبيق القانون دعونا نعيش في غابة فهدا أجدر بنا نحن دول العالم الثالت عشر
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106
12 - تازي حر الجمعة 25 ماي 2018 - 14:17
هادشي راه غير شوية من بزاف راه الحكرة و ظلم كاينين و باقيين لانه لا توجد عقوبات زجرية
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49
13 - عبدالزاق الجمعة 25 ماي 2018 - 14:17
بعد قليل سوف يضهر الشرطي و هو يتوسل هو او زوجته بانه فيه مرض السكر او الضغط مثل استاذ خريبكة و الا ءحة طويلة شكرا لمن قام بتسجيل المقطع . داءما الضعيف اتنهك كرامته
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27
14 - يونس الجمعة 25 ماي 2018 - 14:18
السلام عليكم
تطبيق القانون من طرف رجال الأمن يجب أن يقابله المفهوم الجديد لممارسة السلطة في إطار الاحترام التام لحقوق الإنسان و كرامة المواطن .
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49
15 - j vue la video الجمعة 25 ماي 2018 - 14:19
pour vous dire c ce genre de comportement qui provoque le peuple marocain .la plus part des policiers de la circulation croient qu ils sont la loi et intouchable et provoque les gents pour qu ils les supplie .je pense que vous devez recruter des psychologues pour votre police car il y a des super policiers qui se prennent pour dieu
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14
16 - الحقيقة الجمعة 25 ماي 2018 - 14:19
بحال هادو اللي كيشعلوها شرطي يصفع مواطن علاش طبق امعاه القانون اوسالينا. لكن برافو إدارة الأمن الوطني تدخلت بسرعة حتى لا تنفلت الأمور..
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37
17 - مغربي حر الجمعة 25 ماي 2018 - 14:19
مند أن حل السيد الحموشي على إدارة الامن الوطني تغيرت مجموعة من الامور في هدا الجهاز الحساس أولها هو تكافئ الفرص في اجتياز مباراة الشرطة.... مرةأخرى نشد بحرارة على السيد الحموشي على تطبيقه القانون
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27
18 - جمال القانون الجمعة 25 ماي 2018 - 14:19
ضابط شرطة ممتاز يتلفظ بهذه الكلمات التي ينندى لها الجبين.وما ادرااك ما بشرطي.الكل سواسية.شكرا للسيد المدير الغام على اتخاذ الاجراءاتاللزمة.يجب عزله من منصبه في اقرب وقت.
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30
19 - منير الجمعة 25 ماي 2018 - 14:19
الواقعة مستفزة ومشمئزة وحاطة من كرامة الإنسان وتسئ الى أسرة الامن وغريبة عما هو معهود في العمل الأمني وتدخل المديرية جاء في الوقت المناسب
نشكر ع. الحموشي على كل المجهودات الجبارة التي يبذلها من اجل تخليق العمل الأمني
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12
20 - sup الجمعة 25 ماي 2018 - 14:19
الحموشي هو من يستحق رئاسة الحكومة. الصراحة
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14
21 - مغربي حر الجمعة 25 ماي 2018 - 14:20
الكثير من عناصر الشرطة يسيؤون لهذه المهنة الشريفة التي تقتضي خدمة المواطن لا اهانته واحتقاره على شاكلة سنوات الرصاص، لكن في المقابل هناك رجال ونساء شرطة شرفاء، يعملون بجد ويعاملون المواطن معاملة حسنة، هذه الفئة يجب ان تجازى عن سلوكاتها، والفئة ألأخرى يجب أن تعاقب عقابا شديدا لتكن عبرة لكل من سولت له نفسه المساس بكرامة المواطن.....الشخص الذي ظهر في الفديو تصرف تصرفا غير مقبول ولكن تصرف الشرطي كان لا انسانيا ولا اخلاقيا....وعليه فقرار العزل قليل في حقه
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22
22 - كريم الجمعة 25 ماي 2018 - 14:20
يجب معاقبة الضابط الممتاز على سلوكه اتجاه صاحب الدراجة ،وكذلك معاقبة صاحب الدراجة الذي عرقلة العمل وتطبيق القانون بما يخص حجز الدراجة
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29
23 - NACHI FTH الجمعة 25 ماي 2018 - 14:20
هذا مايقع في الشارع العام امام المارة،وماذا سيكون وراء الجذران
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25
24 - Mouatene الجمعة 25 ماي 2018 - 14:20
Il faut aussi trouver une solution définitive à ses triporteurs qui sont la cause des accidents conduit par des ignorants et. Des criminels et des voleurs
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8
25 - ابو نزار الجمعة 25 ماي 2018 - 14:20
الف شكر الي السيد المحترم الحموشي
وجزاه الله خير الجزاء علي تفاعله السريع مع هاته النازلة
هكذا اعذت الاعتبار الي حماة الوطن من الشرفاء الساهرين علي آمو الوطن
لك سيدي تحية إجلال واكبار ودمت في خدمة الصالح العام
ونتمني ان ترفق بصاحب التريبورتور فغذاء المعيشة احرق جيوب الضعفاء من المغاربة
ممنونين لشخصك السيد الحموشي
ورمضانك كريم
ابو نزار
باريس
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5
26 - العنف في كل مكان الجمعة 25 ماي 2018 - 14:20
العنف في كل مكان هذه هي القاعدة السائدة في المدرسة في الاسرة في الشارع في الملاعب في الكوميسيرية والاسواق الطوبيسات الطاكسياتتت اوزيد اوزيد الاستاذ اعتقل زوج امرأة باكادير اعتقل لانهم مارسوا العنف والشرطي يكفي توقيفه رغم انه وجه كلاما يشبه كلام اسناذ خربيكة واستعمل الراديو الذي تحول الى سلاح ابيض لضرب مول الموطور المهم راهيا غادية وصافي الله يدوز السربيس على خير
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6
27 - نوايل نيوز الجمعة 25 ماي 2018 - 14:21
سلام الله عليكم ورحمته وبعد
في الوقع إدا كان السيد الذي له دراجة تريبورتور قام بمخالفة يجب ان يعاقب
لكن الشرطي لا يحق له ان يصفع الموطن كان على الشرطي ان يقوم بواجبه المهني فقط كما يفعل الكتير من رجال الشرطة (ولأسف الشديد )
حتى نعطي لدي كل حق حقه تحية لرجال الامن
وتحية إلى السيد المدير العام للأمن الوطني
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12
28 - امغار ناريف الجمعة 25 ماي 2018 - 14:21
لا يزال نجم البطل الحموشي يتالق في سماء المملكة ذلك لانه رجل محب لوطنع مخلص في عمله نتمنى ان يصبح وزيرا للدلخلية في القريب العاجل
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7
29 - بنخي الجمعة 25 ماي 2018 - 14:21
كانت الدرجة النارية مصدر رزق من لاحرفة عنده لكن حينما رجعت الحكومة إلى أصحابها وفرضت عليهم تأمين غير منطقي وليس في متناول من يريد أن يجلب خبزا لاطفاله أصبحت كابوسا لمالكها نتمنى أن يعاد النظر في تأمين الدرجات النارية بمختلف احجامها
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5
30 - بدروفيتش الجمعة 25 ماي 2018 - 14:22
يبدو أن مواقع التواصل الإجتماعي التي تحركها أنامل الغيورين من هذا الشعب أصبحت وسيلة ذات سلطة فاعلة وناجعة في تعرية الظلم والحكرة التي يعيشها الكثير من أبناء هذا الوطن... لكن كثيرا من الأغبياء الذين يتقلدون مناصب وزارية أو برلمانية أو أمنية لا زالوا غير آبهين لتأثير هذه الأدوات الآمنة والمؤثرة جدا..
معا لتغيير المنكر عن طريق فضحه وتعريته
أخي المواطن صور ولوح وأجرك على الله
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12
31 - بلاد الحكرة الجمعة 25 ماي 2018 - 14:22
أين هو الإعتقال و وضعه رهن الحراسة النظرية كما فعل بالأستاذ ?
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10
32 - BENSLIMANE الجمعة 25 ماي 2018 - 14:23
نقطة حسنة لمديرية الأمن الوطني عن هذا التجاوب السريع لرصد استعمال الشطط في السلطة. فعلا عملت ما يجب عمله !!
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5
33 - Marocain الجمعة 25 ماي 2018 - 14:23
كرامة المواطن المغربي اصبحت في تدني كبير.كيف يعقل ان المواطن الحر ان يرضى بتقبيل يد الشرطي واستعطافه لعدم حجز وسيلة نقله.كان عليه ان يخضع لقانون السير دون اللجوء الى التماس العف.في المقابل هذا الشرطي الذي يجب ان يوفر الامن للمواطن ويحرث هلى سلامته اصبخ الخوف منه اشد منه من الغير.امااحالته على مجلس التاديبي ليادبوه ثم يطلق سراحه من بعد ذلك فليس الا رمي بالماد في اعين المواطنين.
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3
34 - طلال الجمعة 25 ماي 2018 - 14:23
أحيي السيد الحموشي وأشد على يديه من هذا المنبر الرائد في الاخبار الوطنية على تفاعله الدائم مع هكذا أحداث وأدعوه الى تطبيق أقصى العقوبات على أمثال هؤلاء أشباه الشرطة الذين يتفنون في احتقار و حكرة أبناء الشعب ... وفقك الله في خدمة الوطن والشعب والملك ورمضان مبارك كريم سيدي الحموشي !!
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6
35 - عمر الجمعة 25 ماي 2018 - 14:24
رجل الامن اول شيء يجب القيام به هو السهر على راحة المواطن وامنه ماشي يقني ليه فشي دورة وياخذ ليه الدراجة حيت لي راكب اللور ماعندو الكاسك وخا يكون غادي بالابن الى المدرسة.وهل حجز الدراجة او السيارة شيء قانوني.
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6
36 - Yassine الجمعة 25 ماي 2018 - 14:25
,الحقيقة ان أصحاب التريبورتور لا يستحون و يقمون بأفعال لاأخلاقية يعرضون الناس للشتم و يثغولون عليهم و إن رأو سيارة سائقها محترم يحكككررروه وجاب الله ليحككرهوك لكن تفاعل إدارة الأمن مع أشياء للأسف لابد منها في مجتعنا لكبح بعض شبه مجريمي الطرقات ناهيك عن قطعها و الإستحواد عليها دون حق شيء لا أحبده شخصيا لأن صاحب التريبورتو ليس له لاضمير لا أخلاق يستحق أكثر
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2
37 - عسو الريش الجمعة 25 ماي 2018 - 14:25
نطالب السيد الحموشي النزيه عدم تنقيله الى المغرب العميق لان الضابض سيزداد بطشه هنا لان ما فعله بالدار البيضاء سيكرره هنا
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8
38 - ملاحظ الجمعة 25 ماي 2018 - 14:25
المستوى الأخلاقي لاثنين معا منحط....ماذا تنتظر من إنسان كل كلامه خارج سياق الآداب و الاحترام.....بهذا لن لم نستطيع تحقيق شيء......رحمة الله عليك شعب المغرب....
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5
39 - الودغيري الجمعة 25 ماي 2018 - 14:25
لقد شهدت الشريط مرارا ويظهر من خلال توسلات صاحب الدراجة أن حجز دراجته النارية هو حجز لقوت أطفاله ، لكن الشرطى وجد نفسه في مأزق كبير بين الرأفة بالمواطن الباكي والاستجابة لتنفيذ القانون حيث صعب عليه التراجع بعد تجمع الناس وظهر له أن يكون صارما في تنفيذ القانو ن أما السب والشتم والصفع فهذا ليس بجديد منذالصغر ونحن نرى مثل هذه المشاهد يوميا ستمرار خاصة داخل أقسام الشرطة حيث ينصب الشرطي نفسه قاضيا لمعاقبة المخالفين
ويكون البعض قد لا حظ بان العامل المكلف برفع الموتور الى السيارة كان مستعجلا ولم يترك الفرصة للمسكين لشرح ظروفه البئيسة لضابط الشرطة ربما لانه يأخذ أجرا اضافيا مقابل ذلك
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13
40 - ربيع الجمعة 25 ماي 2018 - 14:26
تحية لادارة الامن على سرعة التجاوب وردع هاته السلوكات. قبل ان يستل اي استاذ اصابعه ليبدأ بالادانة فليتذكر انه حاور تبرير فعل اشد
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2
41 - mouktadi abderrazak الجمعة 25 ماي 2018 - 14:26
انه عالم الهواتف الذكية ، عالم نقل الحدث ، عالم ايصال المعلومة الصحيحة، عالم فضح كل تعسف او ظلم او ما هو مخالف للقانون . انه عالم المواصلات ونقل المعلومة والسبب الوحيد الناجع في محاربة الفساد
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6
42 - المواطن الجمعة 25 ماي 2018 - 14:27
اللهم أنصر الجوالات والتليفونات والهواتف على المخالفين للقانون
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15
43 - مصطفى الجمعة 25 ماي 2018 - 14:27
ان الظابط المسكين دهب ضحية طيبوبة المغاربة
هاداك مول طريبورطور لو انه صدمك او صدم سبارتك فمن سيحميك منه
لقد بدات الامور تنظم لاكن هناك من يريدها مخوضة
علا الحموسي ترقية الضابظ بدل من بهدلته
راها السيبة ماصالحاشي
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-9
44 - fouad الجمعة 25 ماي 2018 - 14:27
ضابطا ممتازا قابل توسّل مواطن بالسب والصفع! وفي الداخل وجنوب المغرب الانفصاليين يسبون ويشتمون اخواننا المغاربة ورجال الامن + حمل رايات الانفصاليين وحكومتنا لا تحرك ساكنا !!!!
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7
45 - وجدي الجمعة 25 ماي 2018 - 14:28
زعما الشرطي يحسن عونو مع صحاب التريبورتور لاأخلاق لا مبادىء شخصيا قاموا بتعنيفي وسبي شكرا لك ايها الشرطي أحسست بأنك إسترجعت حقي لان جلهم و بشهادة الناس ليسوا إلا قطاع طرق للأسف الله المعين و شكرا للأمن
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2
46 - احمد الجمعة 25 ماي 2018 - 14:28
هذه الافعال تسيء الى ما تقوم به ادارة الامن من تخليق في صفوفها منذ مجيء المدير الحالي وتظرب في الصفر هذه المجهودات وتوحي بان ما تبذل الادارة الامنية من جهد هو مجرد شعارات فارغة وهذا غير صحيح حيث اننا نلمس ان هناك تغيير وان كان بطيىئا.
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1
47 - Yasmina alaoui الجمعة 25 ماي 2018 - 14:28
الله اكون فعوانك اسي الحموشي فبلاد السيبة. الموطن واكل العصا....الحكرة. واستغلال النفوذ.....إلى أين.....؟
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3
48 - المهدي الجمعة 25 ماي 2018 - 14:29
قطع الاعناق ولا قطع الارزاق ... التريبورتور مورد رزق وليس كالسيارة التي تبقى مجرد وسيلة نقل يمكن تعويضها بوسيلة اخرى .. لكن هذا لا يمنع من الاعتراف بان بعض اصحاب التريبورتورات مستهترون وفوضويون .. اما الضابط فكما كان يسعى بتصرفه الى حرمان ذلك البئيس من مورد رزقه جاب ليه الله اللي يحيد ليه حتى هو التريبورتور ديالو أيوا سير دير بحال داك المسكين اللي كان كيرغب ويبوس لك اليدين والرجلين والكتاف وبوس حتى انت رجلين وكتاف الحموشي أيها الضابط الحكار ..
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2
49 - driss ad الجمعة 25 ماي 2018 - 14:29
الحق يعلى و لا يعلى عليه . هاته ثقتنا دائما في مدير الأمن .. أما الضابط فهو فوق القانون . .الحمد لله دعوة المظلوم مستجابة
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3
50 - Hamido الجمعة 25 ماي 2018 - 14:29
إما حنا في سويسرا وإما انا مرمضن.على كل حال غادي نقرأ هد المقال من بعد لفطور.على اي حال برافو الحموشي.
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3
51 - تيتو الجمعة 25 ماي 2018 - 14:30
جيد يعني اي اعتداء على مواطن او مواطنة تسجيل صوتي او صوري او معا وارساله لمديرية الامن الوطني لمعاقبة المعتذي مهما كان بشرط ان لا يكون اعداء مسبق من الطرف الاخر على رجال الامن او المواطن باش كل واحد يوقف عند حدو
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1
52 - م المصطفى الجمعة 25 ماي 2018 - 14:31
لقد شاهدت ذلك الشريط، وتأسفت غاية الأسف للكلام السوقي الذي تلفظ به ذلك الضابط ، في حق صاحب الدراجة النارية ( triporteurs), هذا المواطن الذي توسل إليه وقبل يده، لكن الشرطي عامله معاملة لا ترقى لا إلى مهنته التي تؤمن المواطنين وتحافظ على امنهم وسلامتهم وممتلكاتهم،ولا إلى أخلاقية المهنة أو الاحترام لهذا الشهر الفضيل.
فجميل ما قامت به مديرية الشرطة في حقه، والذي سيكون درسا لكل من سولت له نفسه احتقار أو استصغار المواطنين.
فالصوت والصورة عبر الهاتف أصبح متنفسا للمواطنين، والذي يثبت لصاحبه وبكل دقة جميع التفاصيل المتعلقة بحدث ما .
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0
53 - hicham الجمعة 25 ماي 2018 - 14:31
تفاعل سريع من المديرية العامة للأمن الوطني لم نتعود عليه من قبل. ما الذي تغير ؟ أم هو من نتائج الضغط الشعبي الرهيب ؟
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54 - simohamed الجمعة 25 ماي 2018 - 14:32
ما شاهدناه هو تحصيل حاصل ويبقى السؤال ما هي المعايير التي تسلكها مديرية الامن في ترقية موظفيها. هل يخضع المستفيد من الترقية لامتحانات تتبت اهليته للمنصب ام هناك سياست المحسوبية ام ان المديرية تفتقد لكفائات مؤطرة.
يبقى المواطن ضحية سلوكات غير مبررة من طرف رجل سلطة غير مؤهل ولكن في نفس الوقت يفتقد الاتنان احترامهما للقانون.
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55 - مغربي الجمعة 25 ماي 2018 - 14:32
اصلا بعض الناس لا يصلح معهم الا العنف ... علاش هاد المواطن مخلاش الشرطة دير خدمتها تلقا مول لمطور لا ورقة لا جوج .. او كيهز لبلايص او حابس رزق ناس خرين بحال طاكسي ليمخلص ضريبة او لمطور تا زفتة مامخلصها... انا اتضامن مع الشرطي لان الساءق هو الذي استفزه وعرقل عمله... معا من اجل الحد من عرقلة عمل الشرطة
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56 - سعيد الراجي الجمعة 25 ماي 2018 - 14:33
هذا لا يجب ان نطلق عليه ظابط ممتاز وإنما فرعون وربما قد ظلمنا فرعون ولا يفعل ذلك بشعبه يجب ان يحاسب هذا الشرطي طبقا للقانون لأنه موضف لدى الدولة ووضع هناك لكي يخدم الشعب وليس ليصفعه
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57 - chrif الجمعة 25 ماي 2018 - 14:36
صاحب الدراجة مغلوب على أمره و لقمة العيش فرضت عليه التنازل على الكثير (الله يحسن لعوان).
و ضابط الأمن يعاني من الضغوطات و إكراهات العمل مما جعل لسانه متعودا على الألفاظ النابية لسخطه و حقده على وضعه الذي هو في جميع الأحوال أفضل من صاحب الدراجة.
فلا هذا و لا ذاك يشكل مشكلا لهذا المجتمع. المشكل هو من تسبب في كل هذا و جعل الأوضاع متوترة حتى أصبح المجتمع بكافة شرائحه كبركان هائج...
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58 - ساخط الجمعة 25 ماي 2018 - 14:37
غير لي حفاتليه يتكلم على البوليس، سيرو شوفو لكم شي شغل. ندمنا ملي دخلنا لهاد الضومين دالويل.
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59 - omar الجمعة 25 ماي 2018 - 14:37
تحية خالصة السي الحموشي.الرجل المناسب في المكان المناسب
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60 - منتفض الجمعة 25 ماي 2018 - 14:37
في الحقيقة هاد رجال الامن من قوة موت القلب لديهم ف كلشي كيبان ليهم بحال الذباب لا اخلاق لا احترام لكرامة المواطنين ، هانتا دبا غدي تولي مواطن عادي دابا ، و رينا فاش غدي تنفعك ديك الغلضة ديالك
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61 - Michab Benyounes الجمعة 25 ماي 2018 - 14:38
هاذا الشرطي يجب تأديبه انه يحتاج الى تربية واخلاق انه لا يمثل الامن الوطني بل يمثل الشغب ويحدث المشاكل ويثير اعصاب المواطنين انه
لا يستحق ذلك المنصب...
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62 - مبارك المدينة الجديدة تزنيت الجمعة 25 ماي 2018 - 14:38
لو مملكتنا شريفة بها رجال من طينة عبد اللطيف الحموشي لااصبحت جل الفطاعات الوزارية فعالة ....شكرا لسيد المدير العام للامن الوطني على تدخله سريع لهدا يجب معاقبة هدا الشرطي على اعتدائه اللفظي والجسدي ضد مواطن لاحول ولا قوة له ...حغظك الله سيد الحموشي وسدد خطاك وجعل كل اعمالك في ميزان حسناتك والله يحفظ ليك واليديك لرباوك
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63 - portarieu الجمعة 25 ماي 2018 - 14:38
لا عجب اذا ان نرى عند مدخل بعض مخافر الامن رجل امن يسالك بترك هاتفك النقال وبطاقة تعريفك خارجا حتى تنتهي من المهمة التي جئت لاجلها طبعا ما يقع في الداخل لايعلمه الا الله ولكن لتفادي اليوتوب تم اختراع هذه الطريقة
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64 - يوسف الجمعة 25 ماي 2018 - 14:38
من حق الشرطي تطبيق القانون إذا كان موال التريبورتور دار مخالفة، ولكن ماشي من حق الشرطي اصفع و هين موال الدراجة. كان على الشرطي لما لقا ديك المقاومة الكبيرة من صاحب الدراجة أتراجع للوراء و يطلب مساندة عبر طولكي و لولكي ديالو، و يخرج من باب واسع، السوؤال إلى تايطرح راسو، واش هاد البوليس ما تايقراوش في مرحة التكوين ديالهوم كيفاش اتعاملوا مع المواطنين في متل هاد الحالات؟؟؟
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65 - القناص الجمعة 25 ماي 2018 - 14:39
لو كان الحموشي رئيس الحكومة لما اقال جميع الوزراء ولو كان رءيس البرلمان لما أغلق الباب على النواب وللبقية حديت...
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66 - Lwaghache الجمعة 25 ماي 2018 - 14:39
Merci Monsieur Elhammouchi vous etes entrain de faire du bien à mon Maroc
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67 - نهيلة مروازي الجمعة 25 ماي 2018 - 14:40
طبعا استفزني صفع الضابط للشخص.لكن مااستفزني اكثر هو التوسلات والركوع لتقبيل الارجل.ماهاذا الذل؟ لماذا لا تسوي وثاءقك القانونية وبذلك لن تضطر الى اهانة نفسك وتذليلها. ملاحظة فقط اكره هاذا النوع من الدراجات.فوضى عارمة وصوت مزعج واصحابها يخالفون القانون. هي في تزايد مستمر. اضرارها اكثر من منافعها
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68 - الله يصوب الجمعة 25 ماي 2018 - 14:40
سيد أعترض على المخالفة ديه معا لمطور علاش هاد قلة لحيا
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69 - Hicham khoribga الجمعة 25 ماي 2018 - 14:41
ادا كان صاحب الدراجة اقترف مخالفة من مخالفات القانون هدا لا يعني التساهل معه بدعوى لقمةوالعيش وهده العاطفة الخاوية ....لأنه مثلا الا داز فالضوء الاحمر ربنا تسبب في مقتل شخص بريء او ان لم يكن يمتلك الاوراق القانونية واسطدم بسيارت احد المواطنين هنا يجب معاقبته لاكن الظابط اخطأ في الطريقة هدا كل شيء متله متل ؤستاد خريبكة اخطؤو في الطريقة لأن المجتمع لا يملك وعي كاف ليعرف ماله وماعليه تلميدة مشاغبة تتقولبك الوزارة متجربس عليها من القسم وما دنب التلاميد الاخرين واحد مشرمل تيبيع الخضرة تتقولبك الداخلية متهدرش معاه ومادنب المواطن واحد لا يحترم قانون السير وملي يزبلها لا يتقبل الوضع نخليوه يقتل عباد الله السيبة هي هدي ....
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70 - عبد الرحيم الجمعة 25 ماي 2018 - 14:42
يجب إعادة النظر في للاقانونية حجز الدراجات النارية إدا خالف السائق قانون السير.أنا مررت في الضوء البرتقالي عن سهو فتم حجز دراجتي وكان بالأحرى أن أؤدي فقط رسوم المخالفة في الحين لكي لا تتعطل مصالحي في دلك اليوم و اليوم الموالي و أداء 120درهم للافيراي ثم يزداد حقدي على الدولة التي تنتقم من المواطن و لا تؤدبه
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71 - karim الجمعة 25 ماي 2018 - 14:42
خاص المسطرة القانونية تتحرك ويردو ليه دم وجهو
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72 - mohamed الجمعة 25 ماي 2018 - 14:48
الحموشي ولد الناس دائما يتدخل فورا له جزيل الشكر والتقدير
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73 - مغربي الجمعة 25 ماي 2018 - 14:49
المديرية العامة للامن الوطني على رأسها احد الكفاءات المغربية الكفوءة السيد عبد اللطيف الحموشي الذي يعد الفخر و المفخرة للمغرب و المغاربة عن الجدارة و استحقاق بالحصيلة على ارض الميدان داخليا و خارجيا الراءدة بالجميع المقاييس التي تخدم الصالح العام بالدرجة الاولى و تجعل الامن في الخدمة الوطن و المواطن شيء مملوس يعيشه المغاربة وفق دستور 2011 الذي يجعل القانون هو الاسمى بالقوة القانون و هو ما تجلى في عدة محطات و في حسن التسيير و التذبير الذي يشهد به المغاربة بالمجال الامني الذي يعد مثال يحتدى به في الخدمة المصالح العليا للمغرب و المغاربة التي تعد فوق كل اعتبار و في المصار التحقيق دولة الحق و القانون التي يتطلع اليها المغاربة وترغب بها مؤسسة الملكية الراءدة بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات .
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74 - عبد ربه الجمعة 25 ماي 2018 - 14:49
سائق الدراجة متهور ومنفعل وكأن الدنيا قامت من خلال عصيانه وعدم امتثاله للقانون الشيء الذي اثار غضب الضابط الممتاز وجعله يتفوه بعبارات خارج عن سيطرته اولا لعامل الصيام وثانيا امام الجمهور ومعلوم اصحاب الدراجات تلاثيات العجلات معروف سلوكهم الدميم واخلاقهم الفاسدة ناهيك عن ارتكابهم لافعال السرقات و التسبب في حوادث السير ، ماذا لو ارتكب هذا المخالف خارج الحدود وبتلك العنترية ، اكيد ان الشرطي سيضطر لإشهار سلاحه حتى يكون عبرة المخالفين عندنا ...
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75 - شعيب الجمعة 25 ماي 2018 - 14:49
اصحاب الدراجات أكثرهم عديمي الاخلاق أيضاً الشرطي قام بواجبه ألم تسمعوا ماقاله صاحب الدراجة في وجه الشرطي أيضاً لازم تنصغوا كل واحدمنهم .
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76 - quesion الجمعة 25 ماي 2018 - 14:50
علاش خصنا ديما نصوروعادا ناخضو حاقنا واش حنا فينا كولشي مكيناش شي جهة تنصفنا
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77 - rachid الجمعة 25 ماي 2018 - 14:53
شكرا سيدي الحموشي على التفاعل مع هده القضية وتطبيق القانون. للان عدد كبير من الشرطة لا يطبقون مدنة السلوك وكيفية التعامل مع المواطين .هل يتلقون العكس في المعهد ويصورون لهم ان المواطنين يجب التعامل معهم بطرق اخرى..اما الشرطي حتى لا يضيع يجب نقله الى السمارة .
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78 - مواطن الجمعة 25 ماي 2018 - 14:55
هههه فين ديك مجموعة ديال الاساتذة لكيدافعو على حقارة بحكم ظروف العمل
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79 - تأثير التكنولوجيا الجمعة 25 ماي 2018 - 14:59
الحمد لله على التكنولوجيا الحديثة التي تساعد على التوثيق والتعميم الفوري وعلى نطاق واسع لشطط مجموعة من المسؤولين.
ولولا هذه التكنولوجيا التي اصبحت تشكل عنصر ضغط على اصحاب القرار بسبب ردود الفعل الشعبية لما كانت لهم اية ردة فعل.
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80 - الحكرة الجمعة 25 ماي 2018 - 15:01
المشكلة هو أن الشرطي في بلدنا يضن نفسه أنه أسمى وأرقى وأدكى من باقي المواطنين
ولايضن نفسه أنه يشتغل لخدمة دلك المواطن وأنه هو من يدفع راتبه
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81 - عمر الجمعة 25 ماي 2018 - 15:04
والله مكتجي غير فالمواطن البسيط العادي،وبعض رجال الامن،مزال عقليتهم مع عهد البصري
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82 - ملاحظ الجمعة 25 ماي 2018 - 15:06
سنرى هل سيزور أحد المسؤولين صاحب الدراجة في بيته
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83 - طارق الاندلس الجمعة 25 ماي 2018 - 15:09
المواطن مذلول في المغرب القانون لا يطبق على الجميع و .....
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84 - محمد قاسي الجمعة 25 ماي 2018 - 15:12
لقد سبق للمديرية العامة للأمن الوطني بمملكتنا ،أن دخلت مرحلة بناء منظومة سليمة لأجهزتها الأمنية بكل تشكيلاتها، من خلال الإستراتيجية الأمنية المحكمة التي تنهجتها ،وبما يحقق متطلبات الواقع والمتغيرات اليومية الجديدة ،وبٱعتبارها الضامن الأساسي لٱستمرار التنمية والتقدم بمملكتنا٠٠فرجل الأمن هو مواطن قبل كل شيئ و لهدا يجب عليه أن يحسن التصرف مع جميع طبقات المجتمع ، يحترم الكبير و يعطف على الصغير ، يقوم بوظيفته بكفاءة وفعالية ،و يكون صارما في تأدية مهامه حفاظا على أمن وسلامة المواطن ،دون تجاوز حدود مسؤوليات،حتى لا يعرض نفسه للمسائلة و المحاسبة..
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85 - البيضاوي الجمعة 25 ماي 2018 - 15:17
بعض رجال الامن لا يستحقون الانتساب لهذه الوظيفة الني تعني الامان و الثقة صراحة شي وحدين عندنا في الدار البيضاء شوّهوا مهمة رجل الشرطة هادشي تزداد وثيرته و اصبح يزرع جو من التوجس و الارتياب بين المواطن و رجل الامن
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86 - أدربال الجمعة 25 ماي 2018 - 15:18
معاقبة اصحاب التريبورتور بالحجز على العربة في حالة ارتكابهم مخالفة يعد تعسفا في حد داته .
لان القانون في هده الحالة يحرم صاحب العربة من مورد رزقه .
الغرامة تكفي في حق هؤلاء .

أما تصرف الشرطي فهو غير مقبول بتاتا .
يجب عزله لكي يكون عبرة لغيره .

عموما و باختصار انا فعلا خجول من سحنتي المغربية في أوروبا .
ماشي لاني مهاجر
ماشي لاني فقير
ماشي لاني مقاريش
إنما لأن بصلة أغلى مني فالمغرب
يعني فبلادي انا ما نسوا بصلة .
وهدا مايحز في نفسي .
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87 - مرتن بري دو كيس الجمعة 25 ماي 2018 - 15:19
مبغيناش غي ااحموشي اللي يعاقب موظفيه..باغيين جميع الادارات تكون بحاله .عﻻش غي البوليس الاي موظفين؟ غير هما اللي يديرو الاخطاء...شوف الادارات الاخرين..مع التسعة انتاع الصباح انت واقف وهما كياكلو والرشوه..والاشباح وبالخصوص النساء.. ..فين مراقبة اعيان الدولة..شكون يراقب كوادر الدولة ومن معهم.. ااطوموبيلات نتاع اادولة فالسبت والاحد..والاعياد..والاعراس..رجعت سيارة اادولة ملكا خاص للموظفبن وتقول حتى ادارة ما سمعنا عاقبت موظف من غير البوليس...هاهو استاد سمحولو ..مجرجر تلميدة امام عين الكاميرا و35 مليون مغربي.. كلشي ناض يغوت "معندهمش الحق يعاقبوه بالسجن... .و من وراءه تنازل..والعفو...علاش..القانون على الجميع..هدا البوليسي جل التعليقات ضده.كاين اللي طلب له الحبس كاع...والاستاذ مسكبن....8 سوايع كيوقفها الشرطي فالرمبوان ..حتى قضاء حوائجه ( تبول) يطلب فيها الادن من قاعة المواصلات...الشمش..اابرد..الريح وكلشي يفوت على ظهر هدا الشرطي اللي المواطن مكيحملوش وكيبغيه غير من يكون غي خطر...اما البوليسي فهو دائما في خطر..ارحموهم يرحمكم الله..راهم حتى هما بشر وكيغلطو بحالننا جميع.....
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88 - عمر الجمعة 25 ماي 2018 - 15:19
السؤال المطروح هل حجز السيارة او الدراجة قانوني واتمنى الجواب من الادارة العامة للامن الوطني لاننا اصبحنا نشاهد الكثير من المشاجرات بين رجال الامن والمواطنين بسبب الحجز.
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89 - Benbella الجمعة 25 ماي 2018 - 15:22
حفصك الله ا سي الحموشي فعلا الرجل المناسب في المكان المناسب ربي معاك
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90 - المغرب على صفيح ساخن الجمعة 25 ماي 2018 - 15:23
وضعية البلاد من جميع النواحي بدون استثناء تنذر بوشك وقوع مالاتحمد عقباه، بالاضافة الى الغبن الذي يعيشه الشعب عندما يرى سارحه عفوا راعيه يستثمر امواله في بلدان اخرى فالامر ينذر بوشك وقوع زلزال قد يؤدي بالبلاد الى شتاء قارس وليس بربيع كما في البلدان الاخرى، فشعب مغرب الفايس بوك ليس بمغرب المقدم حاضيه فزمام الامور سيفلت لا محالة

انتبهوا انتبهوا وعودو لرشدكم
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91 - بامو الجمعة 25 ماي 2018 - 15:24
راه الشعب كامل خصو يتفورماطا صاحب الدراجة ماخصوش يخالف القانون و إلا غادي تولي السيبة و في الوقت نفسه ماخصوش يبوس الرجلين و رجل الأمن عليه تطبيق القانون دون سب المواطن و شتمه بل و ضربه و المعلقين على الفيديو عليهم أن يتجنبو الانحياز لجهة على أخرى و تحية للسيد الحموشي الذي أتساءل هل كان سيتصرف كما فعل لولا الفايسبوك فتحية للعدل عفوا تحية للفايسبوك
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92 - الهاشمي الجمعة 25 ماي 2018 - 15:29
عوض الكيل للشرطي بوابل من الإتهامات، فلنكن حقانيين عامل السن لدى ظابط المرور فهو على مشارف التقاعد ضغط العمل تحت الشمس مع عوادم السيارات وكلنا يعلم مدى المخالفات التي يقوم بها أصحاب هذه الدراجات الذي كان صاحبها يمنع جره في المقطورة بالقوة، فحتى الصفعة لم تكن بقوة كدليل على أن الظابط كان يحاول ردعه فقط، الإستعطاف ليس سبب لعدم ممارسة المهام مادامت هناك مخالفة.
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93 - L autre الجمعة 25 ماي 2018 - 15:33
فشل الدولة وفشل مجتمع باكمله .. لا حول ولا قوة الا بالله.
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94 - رمضان كريم الجمعة 25 ماي 2018 - 15:34
السلام عليكم رمضان كريم
صاحب الدراجة ان اخطاء عليه اداء الغرامة ولكن عليه رفع دعوة قضائية ضد الشرطي وايضا مديرية الأمن ووزارة الداخلية لان الدستور والا عراف الانسانية حفطت له كرامته
وعلى القظاء باداء واجبه في الحفاظ وصون كرامة الانسان المواطن
وشكرا
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95 - لبنى المغربية الجمعة 25 ماي 2018 - 15:35
برافو عليك السي الحموشي لوكان رجال الادارات المغرب كلهم بحالك لوكان يضرب بنا المتل المهم اللهم عمش ولا عور راجل في المكان المناسب
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96 - تدهور أخلاق المسلمين الجمعة 25 ماي 2018 - 15:37
ما اتار انتباهي آن الشرطي يسب المواطن بكل هدوء وكأنه شيئ خارق ...... حتا لبغينا لقوليه عدر ملقينانه
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97 - حميد ملاحظ الجمعة 25 ماي 2018 - 15:40
السلام عليكم أنا شخصيا ليس عندي مشكل مع رجال الأمن. لأني احترم القانون واللوازم إمتاع السيارة ديالي كاملين وبدون رجال الشرطة. والأمن تسود الفضوضى والجراءم أنا في نظري يجب على المواطنين ان يتعاونو مع رجال الأمن بالتبليغ واحترام القانون الشرطي الممتاز خطاء لما اصفعه ولكن موا الموتور استفزه وفقد أعصابه. ولذلك يجب معاقبة مول الموتور بعدم الالتزام والتشويش عليه اثناء عمله ومحاصرته اما الشرطي فيتحمل مسؤلية الطرش ولهذا حتى الشعب اطصر بزاف خاصو غي الفوضى والوسخ والازبال ومتى نتغير الى ابقينا على هاذ الحالة هنا في أروبا. الشرطة والأمن في قمة الاحترام. والمساعدة الانسانية ولا رحمة ولا شفقة في مخالفة القانون واخى ايكون وزيرا او رءيسا نسال الله تعالى ان يحفظ بلدنا ويرزقه التقدم والازدهار. ولولا العسكر والأمن. لهوجمنا من طرف الأعداء وخربو بلادنا
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98 - yassine الجمعة 25 ماي 2018 - 15:40
تحياتنا لسيد الحموشي و تمنياتنا إكونو بحال هاد الشخص على جميع الإدارات المغربية
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99 - يوسف الجمعة 25 ماي 2018 - 15:43
عديم الاخلاق والانسانيه القانون كيطبقوه غير على الضعفاء
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100 - ابنة الامة الجمعة 25 ماي 2018 - 15:45
يستحق اكثر من التوقيف .. أهكذا هو العدل و الامن ... يستغلون ضعف المواطن الفقير و يضنون انهم كل شي تحت تلك البدلة الرخيصة ...
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101 - مغربي الجمعة 25 ماي 2018 - 15:47
ديما كنسمع ديك الكلمة ديال يجب تطبيق القانون ( على المواطن ) ولكن السؤال من يضع هاد القوانين ! من يكتبها ! في الحقيقة كاينين قوانين ظالمة في حق المواطن . واش هاد السيد اللي تملك دراجة نارية بعقد موثق من وزارة التجهيز والنقل و تجي تقوليه الدراجة النارية مخالفة للقانون ! نقولو نعم القانون يجب ان يحترم و لكن !! تجي الدولة وتقولك خاصك تخلص 700 درهم + مصاريف اخرى وتزيدو عليه في التأمين !!! باش نديرو ليك الترقيم ! هاذي ماشي سرقة ! واش المواطن اللي دولة ماموفرة ليه لا تعليم لائق لا صحة لا سكن لا مواصلات ....ماتحميه لا من غلاء لامن والو وتجي تقوليه جيب 1000 درهم ولا راك مخالف ! زيادة على ايقاع المواطن ودفعه لاقتراف مخالفة واش هذا عدل ! حشومة والله حتى ظلم ! وزايدينها تبيعو لينا الما والحليب وووو اغلى من اروبا ! حنا عرفنا الخزينة خاوية ماتعمروهاش بفلوس المزاليط والفقراء راه الظلم ظلمااااات يوم القيامة يا مسؤولين !! خليو عليكم الفقير في التيساع .
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102 - عمر الجمعة 25 ماي 2018 - 15:49
واش عارفين مالين تريبورتورات آش من سيبة كيديرو في الطرقات ؟الفيديو كجبل الجليد لا يظهر الا جزءا مما حدث وقد لايظهر لنا الحقيقة وما وقع بالضبط،نحن ضد تصرفات الشرطي وضد سيبة اصحاب التريبورتورات.نحن مع تطبيق القانون على الجميع
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