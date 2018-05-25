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الرئيسية | مجتمع | مغاربة يستغلون زيارة بابا الفاتيكان لإقامة "زواج كنسي" في الرباط

مغاربة يستغلون زيارة بابا الفاتيكان لإقامة "زواج كنسي" في الرباط

مغاربة يستغلون زيارة بابا الفاتيكان لإقامة "زواج كنسي" في الرباط
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 25 ماي 2018 - 21:00

تزامنا مع التحضير لزيارة رسمية يرتقب أن يقوم بها بابا الفاتيكان فرانسيس إلى المغرب، أواخر شهر ماي الجاري، يستعدّ مسيحيون مغاربة لإقامة حفل زواج كنسي في العاصمة الرباط، لمواطنيْن مغربيّين يعتنقان الديانة المسيحية.

وسيُنظم حفل الزواج الكنسي لفائدة مغربيّين مسيحيين يُدعيان "ك.ر"، وهو من مواليد 1989، ويقيم في مدينة تطوان، و"ل.ل"، وهي من مواليد 1985؛ بعد أن رفضت السلطات المختصة تمتيعهما بشهادة العزوبية، حسب ما يدّعيان.

وجاء في شكاية موقعة من طرف "ك.ر" أنه طلب من "المقدم" أن يوقع له شهادة العزوبة، للزواج من "ل.ل"، وهي حامل منه، بعد أن وقعها له شاهدان، لكنه رفض أن يمنحها إياه، بداعي أنه يقوم بالتبشير.

"الزواج الكنسي" الذي ترعاه الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية سيقام في مقر الحزب الليبرالي المغربي. وقال رئيس الجمعية، جواد حاميدي، إنّ الحزب منح ترخيصا للمواطنيْن المغربيّين لإقامة زواجهما وفق الطقوس المسيحية بمقره بالرباط.

وحسب "البرنامج" الذي سطّرته "لجنة المغاربة المسيحيين" بالجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، فإن حفل "الزواج الكنسي" سيكون مسبوقا بكلمة الزوجين، تليها مراسيم الحفل، وصلاة مسيحية، و"حفلة شاي للمسيحيين الحاضرين".

لجنة المسيحيين المغاربة حدّدت يوم 31 ماي الجاري لإقامة "حفل الزواج الكنسي"، لكن جواد الحاميدي قال إن الحفل قد يتم تقديمه في حال ما إذا كان بابا الفاتيكان سيغادر المغرب قبل هذا التاريخ، حتى يتمّ تنظيمه أثناء تواجده في المملكة.

وكان القنصل الفخري للمغرب بجهة بوليا الإيطالية كشف أن بابا الفاتيكان فرانسيس سيقوم قريبا بزيارة إلى المغرب، وأنّ الدبلوماسية المغربية باشرت الترتيبات الرسمية مع دولة الفاتيكان للزيارة المرتقبة للبابا، بناء على دعوة رسمية من ملك المغرب عن طريق ممثل الفاتيكان في الرباط.

وموازاة مع التحضير لزيارة بابا الفاتيكان إلى المغرب، تستعد لجنة المسيحيين المغاربة لتنظيم وقفة أمام البرلمان بعد وصوله، حسب ما كشفه جواد الحاميدي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مغربي قح الجمعة 25 ماي 2018 - 21:22
راه جاي غير معروض يستاراح ماشي جاي تصدعوا ليه راسو.
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2 - hamza الجمعة 25 ماي 2018 - 21:22
المغرب بلد إسلامي و لكل فرد الحق في ممارسة شعائره الدينية..... لا أضن أن هذه المقولة التي سمعناها طوال حياتنا تطبق.
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3 - Omar33 الجمعة 25 ماي 2018 - 21:30
L'Etat maroc doit garantir la liberté de conscience qui est la mère de toutes les libertés
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0
4 - drissis الجمعة 25 ماي 2018 - 21:33
الدين ليس بالإكراه . إذا لم يرضيا دين الله الاسلام فدعوهم و شأنهم .قال الله تعالى في محكم كتابه : من شاء فليومن و من شاء فليكفر .
مرحبا بالبابا المتواضع في بلده المغرب . أهل الكتاب أقرب إلينا و في قصة ملك الحبشة عبرة
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9
5 - elias الجمعة 25 ماي 2018 - 21:38
نعم لحرية الاعتقاد مهما كان نوعه.
نحن نحلم بدولة مدنية، ديموقراطية و حديثة حيث الكل له نفس الحقوق و الواجبات. اا نويد دولة تقمع فيها فئة على حساب أخرى.
استعدوا لتعليقات الملشيات الالكترونية التابع للإخوان و إخوانخم من سلفيين و عدليين و هلم جرا.
المسلمون يفرحون عندما يبنون مسجدا في بلدان أخرى و تسمعهم يولولون عندما يذكر احدنا حرية الاعتقاد.
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3
6 - علي الجمعة 25 ماي 2018 - 21:39
بعبارة أخرى ، يريدان التشويش على زيارة البابا للمغرب .
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7 - levoyageur الجمعة 25 ماي 2018 - 21:50
الاسلام جاء لجميع الناس لهدا نرحب بجميع المسالمين
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8 - مسلم الجمعة 25 ماي 2018 - 21:52
لو أن مسلم قام بطقوس مغايرة في الزواج. ...لاسارعتم باتهامه بالوهابية و الطائفية و الفتنة وووو .....
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