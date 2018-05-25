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كُتّاب وآراء
مغاربة يستغلون زيارة بابا الفاتيكان لإقامة "زواج كنسي" في الرباط
تزامنا مع التحضير لزيارة رسمية يرتقب أن يقوم بها بابا الفاتيكان فرانسيس إلى المغرب، أواخر شهر ماي الجاري، يستعدّ مسيحيون مغاربة لإقامة حفل زواج كنسي في العاصمة الرباط، لمواطنيْن مغربيّين يعتنقان الديانة المسيحية.
وسيُنظم حفل الزواج الكنسي لفائدة مغربيّين مسيحيين يُدعيان "ك.ر"، وهو من مواليد 1989، ويقيم في مدينة تطوان، و"ل.ل"، وهي من مواليد 1985؛ بعد أن رفضت السلطات المختصة تمتيعهما بشهادة العزوبية، حسب ما يدّعيان.
وجاء في شكاية موقعة من طرف "ك.ر" أنه طلب من "المقدم" أن يوقع له شهادة العزوبة، للزواج من "ل.ل"، وهي حامل منه، بعد أن وقعها له شاهدان، لكنه رفض أن يمنحها إياه، بداعي أنه يقوم بالتبشير.
"الزواج الكنسي" الذي ترعاه الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية سيقام في مقر الحزب الليبرالي المغربي. وقال رئيس الجمعية، جواد حاميدي، إنّ الحزب منح ترخيصا للمواطنيْن المغربيّين لإقامة زواجهما وفق الطقوس المسيحية بمقره بالرباط.
وحسب "البرنامج" الذي سطّرته "لجنة المغاربة المسيحيين" بالجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، فإن حفل "الزواج الكنسي" سيكون مسبوقا بكلمة الزوجين، تليها مراسيم الحفل، وصلاة مسيحية، و"حفلة شاي للمسيحيين الحاضرين".
لجنة المسيحيين المغاربة حدّدت يوم 31 ماي الجاري لإقامة "حفل الزواج الكنسي"، لكن جواد الحاميدي قال إن الحفل قد يتم تقديمه في حال ما إذا كان بابا الفاتيكان سيغادر المغرب قبل هذا التاريخ، حتى يتمّ تنظيمه أثناء تواجده في المملكة.
وكان القنصل الفخري للمغرب بجهة بوليا الإيطالية كشف أن بابا الفاتيكان فرانسيس سيقوم قريبا بزيارة إلى المغرب، وأنّ الدبلوماسية المغربية باشرت الترتيبات الرسمية مع دولة الفاتيكان للزيارة المرتقبة للبابا، بناء على دعوة رسمية من ملك المغرب عن طريق ممثل الفاتيكان في الرباط.
وموازاة مع التحضير لزيارة بابا الفاتيكان إلى المغرب، تستعد لجنة المسيحيين المغاربة لتنظيم وقفة أمام البرلمان بعد وصوله، حسب ما كشفه جواد الحاميدي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
مرحبا بالبابا المتواضع في بلده المغرب . أهل الكتاب أقرب إلينا و في قصة ملك الحبشة عبرة
نحن نحلم بدولة مدنية، ديموقراطية و حديثة حيث الكل له نفس الحقوق و الواجبات. اا نويد دولة تقمع فيها فئة على حساب أخرى.
استعدوا لتعليقات الملشيات الالكترونية التابع للإخوان و إخوانخم من سلفيين و عدليين و هلم جرا.
المسلمون يفرحون عندما يبنون مسجدا في بلدان أخرى و تسمعهم يولولون عندما يذكر احدنا حرية الاعتقاد.