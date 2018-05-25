يونسيف تدعم ماليا أطفال المهاجرين في المملكة

هسبريس ـ يوسف لخضر

أعلنت منظمة "يونسيف" والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تقديمهما دعماً مالياً لمشروع جديد يهم تعزيز حقوق الأطفال المهاجرين في المغرب بغلاف مالي قدره 2,447 مليون أورو، ما يعادل 27 مليون درهم.

ويستهدف هذا المشروع، الذي أعلن بمناسبة اليوم الوطني للطفل، جميع الأطفال المهاجرين في المغرب، ويمثلون 10 في المائة من المهاجرين، فيما تمثل الفتيات بينهم ما نسبته 35 في المائة.

وسيستمر هذا المشروع إلى غاية 2020، ويروم تأمين ولوج جيد للأطفال المهاجرين إلى حقوقهم بالمغرب، بصرف النظر عن وضعيتهم القانونية لكي يستفيدوا من التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والقانونية وظروف سكن لائقة.

كما سيسعى المشروع إلى أن يفهم الأطفال المهاجرون وضعهم القانوني والدفاع عن مصالحهم وتحديد حلول أكثر نجاعة، إضافة إلى استشارتهم في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم، استناداً إلى مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، لاسيما مبدأ مصلحة الطفل الفضلى.

وقالت ريجينا دومينيك، ممثلة "يونسيف" في المغرب، في بلاغ صحافي صادر عن المؤسسة بمناسبة تقديم الدعم المالي لهذا المشروع: "يسعدنا أن نرى المغرب قد انضم إلى الدعوة العالمية ليونسيف لحماية حقوق الأطفال المهاجرين".

وبصفة أدق، سيستفيد من هذا المشروع 2000 طفل مهاجر بمرافق وبدون مرافق، خصوصاً في جهتي الشرق وطنجة تطوان الحسيمة، حيث ستقوم لجنة توجيهية بتنسيق مع الوزارة المكلفة بشؤون الهجرة بمتابعة تنفيذ المشروع.

وستضم هذه اللجنة مختلف الشركاء من القطاعات الوزارية، خصوصاً وزارات التربية الوطنية والصحة والتضامن والعدل ورئاسة الحكومة والداخلية والشباب والرياضة، إضافة إلى المؤسسات الوطنية الأخرى والمجتمع المدني.